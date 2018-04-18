 إعادة افتتاح أقدم مسجد في ألمانيا بعد ترميمه | عالم المنوعات | DW | 18.04.2018
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منوعات

إعادة افتتاح أقدم مسجد في ألمانيا بعد ترميمه

بواجهة جديدة، فتح أقدم مسجد في ألمانيا، أبوابه للزائرين بعد عملية ترميم بدأت قبل عامين. مهندس ألماني هو من صمم هذا المسجد الذي يعود تاريخ تشييده لعشرينات القرن الماضي. تضرر مبنى المسجد خلال الحرب العالمية الثانية.

Deutschland Moschee der Ahmadiya-Gemeinde in Berlin-Wilmersdorf (picture-alliance/akg-images/H. Champollion)

فتح أقدم مسجد في ألمانيا أبوابه من جديد في حي فيلمرسدورف البرليني بعد أن خضع لعمية ترميم بدأت عام 2016. وبعد الصيانة صار لهذا المسجد الذي تشرف عليه الطائفة الأحمدية اللاهورية، واجهة جديدة.

مختارات

تبدأ أمام محكمة مدينة دريسدن الألمانية وقائع محاكمة يميني متطرف بتهمة شن هجوم بعبوات ناسفة على مسجد ومركز للمؤتمرات تابع له في المدينة الواقعة بولاية سكسونيا شرقي ألمانيا. (31.01.2018)

بعد نزاع قانوني استمر عدة سنوات، قررت إدارة مدينة في غرب ألمانيا استئناف قرار محكمة قضت بمنع رفع الآذان عبر مكبرات الصوت في مسجد محلي. وكان شخص قد رفع دعوى ضد المسجد وذكر أن صوت الآذان "يقلل من شأن إيمانه المسيحي". (13.03.2018)

وبمناسبة نهاية أعمال الترميم وافتتاح أبواب المسجد من جديد، وجهت الطائفة الأحمدية اللاهورية دعوة للراغبين في زيارة المسجد.

ويعد هذا المسجد أقدم مسجد على الإطلاق في ألمانيا حيث افتتح عام 1928 وقام بتصميمه المهندس المعماري الألماني كارل ألفريد هيرمان، ويحاكي تصميم تاج محل بالهند.

ويبلغ طول قبة المسجد حوالي 26 مترا وارتفاع مئذنتيه 32 متراً.

وقدرت تكاليف الترميم بحوالي 1،5 مليون يورو اعتمد جمعها بنسبة كبيرة على تمويل التجمع العالمي لحركة لاهور الأحمدية الباكستانية والتبرعات، نقلاً عن موقع الصحيفة الألمانية "تاغس شبيغل". وجاءت أعمال الترميم بسبب العديد من الأضرار التي لحقت بالمبنى والتي يرجع بعضها لفترة الحرب العالمية الثانية، بالإضافة إلى إصلاحات غير ملائمة، تمت خلال فترة ما بعد الحرب.

 

ع.ع / ا ف   (ا ب د )

  • Die älteste Moschee Deutschlands ist dem Taj Mahal nachempfunden

    أبرز مساجد العاصمة الألمانية برلين

    على غرار نموذج هندي

    يوجد أقدم مسجد في ألمانيا في حي فيلمرسدورف البرليني محاطا بالعديد من المباني السكنية. افتتح مسجد الطائفة الأحمدية عام 1928 وقام بتصميمه المصمم المعماري الألماني كارل أوغوست هيرمان مستوحيا التصميم من تاج محل بالهند.

  • Gebetsnische im Innenraum der Ahmadiyya-Moschee

    أبرز مساجد العاصمة الألمانية برلين

    خطب ومحاضرات باللغة الألمانية

    بالرغم من الحروف العربية التي تزين المسجد من الداخل إلا أن جميع الخطب والمحاضرات تعقد هنا باللغة الألمانية. شهد هذا المسجد في عام 1934 عقد قران أول زوجين ألمانيين اعتنقا الإسلام.

  • An den Fenstern unter der Kuppel blättert die Farbe

    أبرز مساجد العاصمة الألمانية برلين

    مسجد في قائمة المباني التراثية

    ترك الزمان آثاره على مبنى مسجد الطائفة الأحمدية الذي تضرر بشدة خلال الحرب العالمية الثانية. وتعرض المسجد للقصف من الجيش السوفيتي بعد أن تحصن فيه جنود ألمان. جرى ترميم المبنى بعد الحرب بمساعدة قوات التحالف وتبرعات خارجية. انضم المسجد في عام 1993 لقائمة المباني التراثية.

  • Die Khadija-Moschee verzichtet auf prachtvolle Verzierungen

    أبرز مساجد العاصمة الألمانية برلين

    الجمع بين المعمار الإسلامي والغربي

    مسجد خديجة في حي هاينرسدورف يوجد في حوزة الطائفة الأحمدية أيضا، ويجمع المسجد بين فنون المعمار الإسلامية والغربية. يبلغ طول مئذنة المسجد 12.5 مترا.

  • Informationstafel am Minarett

    أبرز مساجد العاصمة الألمانية برلين

    افتتاح مصحوب باحتجاجات

    جاء افتتاح هذا المسجد عام 2008 مصحوبا باحتجاجات قوية لكن إمام المسجد آنذاك عبدالباسط طارق استطاع كسب الثقة من خلال عمله وفقا لمبدأ "المحبة للجميع" كما حصل المسجد على دعم من مبادرة محلية للانفتاح على الآخر.

  • Der Gebetsraum verzichtet auf dekorative Elemente

    أبرز مساجد العاصمة الألمانية برلين

    بساطة في البناء

    تخلت المهندسة المعمارية موباشارا إلياس عن الزينة الملفتة للنظر واعتمدت على البساطة. تتسع الغرف السفلى للمبنى لنحو 250 شخصا كما يتوفر على جزء منفصل للنساء.

  • Gläubige vor der Grundstücksmauer der Sehitlik-Moschee

    أبرز مساجد العاصمة الألمانية برلين

    مسجد ومركز ثقافي

    يلعب مسجد شيتليك في حي نويكولن البرليني دور المركز الثقافي أيضا. يتسع المسجد لنحو 1500 شخص وكان ضمن الأماكن التي اختار الرئيس الألماني يواخيم غاوك زيارتها رسميا خريف عام 2012 عقب توليه منصب رئيس البلاد.

  • Der islamische Friedhof vor dem Eingang der Sehitlik-Moschee

    أبرز مساجد العاصمة الألمانية برلين

    مدفن إسلامي

    بني المسجد في ثمانينات القرن الماضي بجانب مدفن شيتليك الإسلامي ثم شهد عمليات توسعة كبيرة لاحقا. كان ملك بروسيا فيلهيلم الأول قد أعطى قطعة الأرض الخاصة بالمدفن للجالية التركية عام 1866. واليوم يشهد المدفن مراسم العزاء فقط أما الدفن فيتم في مدافن أخرى داخل ألمانيا كما يتم نقل بعض الجثث لتدفن في الوطن الأم.

  • Eine Besuchergruppe hört im Gebetsraum einen Vortrag

    أبرز مساجد العاصمة الألمانية برلين

    تبادل ثقافي

    يحاول مسجد شيتليك التواصل مع غير المسلمين من خلال دورات تعريفية يومية داخل المسجد بالإضافة للحلقات النقاشية العامة حول مواضيع لها صلة بالإسلام. تتعرف مجموعات الزوار التي تشارك في هذه الدورات التعريفية على المسجد من الداخل وعلى المبادئ الأساسية للإسلام.

  • Das Maschari-Center am Görlitzer Bahnhof in Kreuzberg

    أبرز مساجد العاصمة الألمانية برلين

    مركز إسلامي

    من الصعب التعرف على المسجد من الخارج للوهلة الأولى إذ أن المبنى متناسق تماما مع شكل المباني المجاورة له. مسجد عمر بن الخطاب في قلب منطقة كرويتسبرغ هو جزء من مركز إسلامي. يضم المبنى بجانب أماكن الصلاة ، محلات تجارية متنوعة بالإضافة إلى مركز لتحفيظ القرآن.

  • Ein Waschraum im Keller des Maschari-Zentrums

    أبرز مساجد العاصمة الألمانية برلين

    مكان مميز للوضوء

    يتميز المكان المخصص للوضوء في قبو المركز بالفخامة والتصميم الجميل. يمكن هنا القيام بالوضوء قبل الصعود للأماكن المخصصة للصلاة.

  • Reiche Verzierungen an der Decke des Gebetsraums

    أبرز مساجد العاصمة الألمانية برلين

    مسلمون من كل مكان

    تتسع ساحة الصلاة هنا لنحو ألف شخص. غالبية رواد المسجد من أصحاب الأصول التركية لكن مسلمين من العرب والأفارقة والبوسنيين يحضرون للصلاة هنا أيضا. خطبة الجمعة في المسجد باللغة العربية مصحوبة بترجمة للألمانية والتركية من خلال شاشتين مثبتتين على الجدران.

  • Mit Gras bewachsene Kuppel im Innenhof

    أبرز مساجد العاصمة الألمانية برلين

    قبة خضراء

    تطبيقا لقوانين البناء في برلين تمت زراعة سقف قبة المسجد في القبو الخلفي إذ تحتم القوانين وجود سقف مزروع في هذا الجزء من المبنى. وللمسجد قبة زجاجية في الجهة الأمامية.

    الكاتب: تيل شتريتسل/ماكس تساندر/ ابتسام فوزي


مختارات

أبرز مساجد العاصمة الألمانية برلين

تحتضن العاصمة الألمانية برلين أكثر من ثمانين مسجدا يتنوع طابع بنائها بين الأصالة والتجديد. وقد أصبحت هذه المساجد جزءا من تاريخ المدينة، كما أنها تعكس التنوع الثقافي والديني الذي تتسم به برلين. (14.04.2014)  

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