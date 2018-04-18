إعادة افتتاح أقدم مسجد في ألمانيا بعد ترميمه

فتح أقدم مسجد في ألمانيا أبوابه من جديد في حي فيلمرسدورف البرليني بعد أن خضع لعمية ترميم بدأت عام 2016. وبعد الصيانة صار لهذا المسجد الذي تشرف عليه الطائفة الأحمدية اللاهورية، واجهة جديدة.

وبمناسبة نهاية أعمال الترميم وافتتاح أبواب المسجد من جديد، وجهت الطائفة الأحمدية اللاهورية دعوة للراغبين في زيارة المسجد.

ويعد هذا المسجد أقدم مسجد على الإطلاق في ألمانيا حيث افتتح عام 1928 وقام بتصميمه المهندس المعماري الألماني كارل ألفريد هيرمان، ويحاكي تصميم تاج محل بالهند.

ويبلغ طول قبة المسجد حوالي 26 مترا وارتفاع مئذنتيه 32 متراً.

وقدرت تكاليف الترميم بحوالي 1،5 مليون يورو اعتمد جمعها بنسبة كبيرة على تمويل التجمع العالمي لحركة لاهور الأحمدية الباكستانية والتبرعات، نقلاً عن موقع الصحيفة الألمانية "تاغس شبيغل". وجاءت أعمال الترميم بسبب العديد من الأضرار التي لحقت بالمبنى والتي يرجع بعضها لفترة الحرب العالمية الثانية، بالإضافة إلى إصلاحات غير ملائمة، تمت خلال فترة ما بعد الحرب.

ع.ع / ا ف (ا ب د )