إصابات لاعبي البايرن تعيد طبيب الفريق إلى الواجهة!

دقائق قليلة من إعلان الحكم الهولندي بيورن كييرز انطلاق لقاء القمة، بين فريقي بايرن ميونيخ الألماني وريال مدريد الإسباني، برسم ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، ظهرت ملامح الغضب والحيرة على وجه جناح الفريق البافاري آريين روبن، الذي غادر المستطيل الأخضر متأثرا بالإصابة.
وفي نفس الشوط الأول من المباراة، عادت لعنة الإصابة لتصيب مجددا قلب دفاع الفريق البافاري جيروم بواتينغ (29 عاما)، الذي اضطر إلى مغادرة الملعب بعدما شعر بألم في فخده.
وأكد موقع "شبورت" أن قلب دفاع "المانشافت" سيغيب عن الملاعب لفترة تتراوح بين 4 إلى 6 أسابيع، وأضاف الموقع الألماني أن موسم بواتينغ مع الفريق البافاري قد انتهى، فيما تحوم الشكوك حول إمكانية لحاق المدافع الدولي الألماني بنهائيات كأس العالم في الصيف الحالي.
لعنة الإصابات
ولا تقتصر الإصابة على روبين وبواتينغ فقط، إذ يُعاني الكثير من نجوم الفريق البافاري من إصابات متفرقة أبعدتهم عن المستطيل الأخضر منذ مدة، على غرار لاعب الوسط التشيلي آرتورو فيدال والجناح الأيسر دافيد ألابا...، وهو ما أعاد الحديث مجددا عن طاقم الفريق الطبي بقيادة الطبيب هانز فيلهلم مولر فولفارت، في تحمل جزء من خسارة الفريق أمام ريال مدريد.
لم يسلم روين بدوره من لعنة الإصابة.
وكان فولفارت قد رحل عن النادي البافاري عام 2015 بعدما نشبت خلافات بينه وبين مدرب الفريق آنذاك الإسباني جوسيب غوارديولا، عقب هزيمة بايرن ميونيخ أمام بورتو البرتغالي بـ3-1، إذ انتقد غوارديولا الحالة البدنية لبعض اللاعبين، علاوة على ذلك، فإن علاقة فولفارت ساءت أيضا مع مسؤولي النادي، وهو ما دفعه إلى الرحيل.
وبعد رحيل المدرب الإسباني غوارديولا عاد الطبيب فولفارت للعمل مجددا برفقة فريق بايرن ميونيخ، إذ شن طبيب بايرن ميونيخ هجوم حادا على غوارديولا، مؤكدا أن المدرب الإسباني جرح كرامته، وفق ما أشار إليه موقع "شبورت 1".
فولفارت في قفص الاتهام!
وقد تعيد هزيمة البايرن أمس الأربعاء (25 أبريل/نيسان 2018) التساؤلات مجددا عن دور الطبيب فولفارت في إعداد لاعبي الفريق من الناحية البدنية، خاصة وأن لعنة الإصابة لم تقتصر على لاعب واحد فقط، بل شملت عدة لاعبين في مراكز مُتفرقة. يُشار إلى أن فولفارت رفض في أكثر من مرة تحميله الخسارة في مباريات الفريق البافاري، إذ تُعد الإصابات جزء من الرياضة الشعبية الأولي في العالم، خاصة مع تزايد حدة الضغوطات على اللاعبين، من أجل تحقيق الفوز في مباريات الساحرة المستديرة.
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في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا
بداية متعثرة
بعد أقل من شهرين فقط على بداية الموسم الكروي، أعلن نادي بايرن ميونيخ في (28 أيلول/سبتمبر 2017) إقالة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، بسبب بداية الفريق المتعثرة في "البوندسليغا". ووضعت الهزيمة أمام فريق باريس سان جيرمان في دوري المجموعات بثلاثية نظيفة حداً لمسيرة المدرب الإيطالي مع بايرن ميونيخ.
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في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا
سانيول يُدرب البايرن مؤقتا
تولى لاعب بايرن ميونيخ السابق ويلي سانيول مهمة تدريب النادي مؤقتا خلفا للمدرب المُقال أنشيلوتي، ولم يتمكن الدولي الفرنسي السابق من قيادة البايرن إلى الفوز في مباراته الأولى، إذ تعادل في ( الأول من أكتوبر/ تشرين الأول 2017) مع هيرتا برلين بنتيجة 2-2.
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في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا
عودة المخضرم هاينكيس
في (السادس من تشرين الأول/أكتوبر 2017) أعلن بايرن ميونيخ عن تعاقده مع مدربه الأسبق يوب هاينكيس حتى نهاية الموسم. وهذه هي المرة الرابعة التي يتولى فيها هاينكيس (72 عاماً) مهمة الإشراف على تدريب الفريق البافاري. وكان المدرب الألماني المخضرم قد تُوج مع البايرن بالثلاثية التاريخية عام 2013.
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في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا
العودة إلى سكة الانتصارات
في أول مباراة لبايرن تحت قيادة مدربه الجديد يوب هاينكيس، سحق الفريق البافاري نظيره فرايبورغ المتواضع بخماسية نظيفة، برسم الجولة الثامنة من الدوري الألماني. ورفع بايرن ميونيخ رصيده من النقاط إلى 17 مُحتلا بذلك المرتبة الثانية في جدول ترتيب "البوندسليغا" وراء المتصدر آنذاك بوروسيا دورتموند.
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في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا
مواصلة التألق
واصل بايرن ميونيخ استعادة تألقه المعهود في الملاعب الألمانية، وحقق الفوز على نظيره هامبورغ بهدف دورن رد، برسم الجولة التاسعة من الدوري الألماني لكرة القدم "بوندسليغا". وقد سجل الهدف الفرنسي توليسو، نجم بايرن الجديد.
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في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا
استعادة الصدارة
في الجولة العاشرة من "البوندسليغا"، ضرب بايرن ميونيخ أكثر من عصفور بحجر واحد، فقد هزم لايبزيغ العنيد، الذي بات من المنافسين على اللقب، واستعاد الفريق البافاري صدارة الدوري الألماني برصيد 23 نقطة.
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في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا
توسيع الفارق
تفوق الفريق البافاري على غريمه بوروسيا دورتموند بثلاثة أهداف مقابل هدف في عقر داره برسم الجولة 11 من "البوندسليغا"، وابتعد بايرن ميونيخ بصدارة الدوري الألماني، موسعاً بذلك فارق النقاط عن ملاحقه المباشر لايبزيغ إلى أربع نقاط، فيما تقهقر بوروسيا دورتموند إلى المركز الثالث برصيد 20 نقطة.
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في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا
الابتعاد بالقمة
واصل بايرن تحليقه وحيداً في صدارة الدوري الألماني، ففي مباراة برسم الجولة الـ19 من "البوندسليغا" هزم الفريق البافاري نظيره فيردر بريمين بـنتيجة 4-2، ورفع رصيده إلى 47 نقطة بفارق 16 نقطة كاملة عن الوصيف بايرن ليفركوزن.
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في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا
الاقتراب من اللقب
في الجولة الحادية والعشرين من "البوندسليغا"، بدا واضحاً أن بايرن ميونيخ يقترب من حصد لقب الدوري الألماني، فقد فاز على نظيره ماينز بخماسية نظيفة، وابتعد بفارق 18 نقطة كاملة عن أقرب ملاحقيه بايرن ليفركوزن.
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في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا
التتويج باللقب
في الجولة الـ29 من الدوري الألماني، حسم فريق بايرن ميونيخ رسمياً لقب "البوندسليغا" لصالحه، بعدما هزم فريق أوغسبورغ بأربعة أهداف مقابل واحد. ودخل النادي البافاري التاريخ بتتويجه بلقب "البوندسليغا"، للمرة السادسة على التوالي والـ 28 في تاريخه. إعداد: رضوان مهدوي.
الكاتب: مهدوي رضوان