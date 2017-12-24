 إصابات جراء إطلاق نار في مقر ″يوتيوب″ في كاليفورنيا | أخبار | DW | 03.04.2018
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أخبار

إصابات جراء إطلاق نار في مقر "يوتيوب" في كاليفورنيا

أكدت الشرطة الأميركية وجود مسلح طليق قرب المقر الرئيسي لشركة "يوتيوب" في سات برونو بولاية كاليفورنيا. وذكرت شبكة "سي إن إن" أن سيارات الإسعاف نقلت ما بين أربعة إلى خمسة أشخاص.

USA - Polizei-Einsatz wegen Schüssen bei YouTube-Zentrale in den USA (Reuters/Social Media)

قالت الشرطة اليوم مساء الثلاثاء (الثالث من أبريل/ نيسان 2018) إنها تتعامل مع مسلح نشط أطلق النار داخل مقر شركة "يوتيوب" في ولاية كاليفورنيا. وذكر شهود أنهم رأوا دماء على الأرض والسلالم، وقال مستشفى إنه استقبل مصابين.

ودعت شرطة منطقة سان برونو المواطنين في رسالة عبر "تويتر" إلى الابتعاد عن المبنى الذي يوجد به مقر "يوتيوب" المملوكة لشركة "غوغل" التابعة لمجموعة "ألفابت".

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وأظهرت لقطات لتلفزيون محلي موظفي "يوتيوب" يخرجون من المبنى رافعين أياديهم. كما ذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية أن سيارات الإسعاف نقلت ما بين أربعة إلى خمسة أشخاص بعدما ترددت تقارير عن إطلاق النار في مقر شركة "يوتيوب" بمدينة سان برونو في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وكتب فاديم لافروسكي، وهو موظف بالشركة، على "تويتر" قائلاً إن هناك شخصاً يطلق النار. وأضاف لافروسكي: "سمعت طلقات نارية وشاهدت أشخاصاً يركضون وأنا أجلس أمام مكتبي.. الآن تحصنت داخل غرفة مع زملاء العمل".

ع.أ.ج/ ي.أ (د ب ا، أ ف ب، رويترز)

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    الشركات الأمريكية هي الأكثر ظهورا ضمن قائمة الشركات العشرة الأوائل الأعلى قيمة في العالم. وتشمل القائمة شركات صناعية مثل شركة "جنرال إليكتريك" و"إكيسون موبيل" وشركة الأدوية "جونسون آند جونسون". حتى شركات مثل "فيسبوك" و"أمازون" من بين الشركات التي حققت تقدما واضحا في السنوات الأخيرة.

  • Aspirin Tablette Kopfschmerzen Bayer

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    اكتفت الشركات الألمانية، في نهاية عام 2015، بالظهور ضمن المئة الأوائل من أغلى شركات العالم. ومن بين هذه الشركات، عملاق الصناعات الكيمائيات "باير"، وشركة البرمجيات"SAP"، و"دايملر"، و"سيمنس"، وشركة الاتصالات الألمانية "تيلكوم"، و"أليانز".

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    لعملاق البرمجيات الألماني "SAP" تأثير واضح على الأسهم الألمانية. فشركة البرمجيات هي الشركة الأكثر قيمة في سوق البورصة الألمانية. وتبلغ قيمتها الحالية 89 مليار يورو.

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    بعد فضيحة انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون التي ضربت شركة فولكسفاغن الألمانية، انهارت أسهم الشركة بشكل كبير جدا. فبينما كانت قيمة الشركة تقدر بـ110 مليار يورو في مطلع العام الماضي، انخفضت حاليا إلى نصف هذا المبلغ.

  • Symbolbild Steuereinnahmen

    تعرف على أغلى الشركات في العالم

    في عام 2015 قدرت قيمة الشركات المئة الأغلى في العالم بحوالي 15 بليون دولار. وهي قيمة تفوق مجموع الناتج المحلي لألمانيا وفرنسا وإيطاليا والبرازيل وإيطاليا. وفي نهاية العام الماضي كان هناك 54 شركة أمريكية من ضمن الشركات المئة الأغلى في العالم، إلى جانب 26 شركة أوروبية و17 شركة آسيوية.

    الكاتب: نيكولا مارتن/فريدريك روتر/دالين صلاحية


مختارات

تعرف على أغلى الشركات في العالم

تصدرت شركة "ألفابت" -وهي الشركة المالكة لـ"غوغل"- قائمة أغلى شركات العالم، مزيحةً "أبل" عن الصدارة. الشركات الأمريكية كانت الأكثر ظهورا ضمن المراتب الـ10 الأولى. بينما اكتفت الألمانية بالظهور ضمن قائمة المئة الأوائل. (04.02.2016)  

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