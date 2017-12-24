إصابات جراء إطلاق نار في مقر "يوتيوب" في كاليفورنيا

قالت الشرطة اليوم مساء الثلاثاء (الثالث من أبريل/ نيسان 2018) إنها تتعامل مع مسلح نشط أطلق النار داخل مقر شركة "يوتيوب" في ولاية كاليفورنيا. وذكر شهود أنهم رأوا دماء على الأرض والسلالم، وقال مستشفى إنه استقبل مصابين.
ودعت شرطة منطقة سان برونو المواطنين في رسالة عبر "تويتر" إلى الابتعاد عن المبنى الذي يوجد به مقر "يوتيوب" المملوكة لشركة "غوغل" التابعة لمجموعة "ألفابت".
وأظهرت لقطات لتلفزيون محلي موظفي "يوتيوب" يخرجون من المبنى رافعين أياديهم. كما ذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية أن سيارات الإسعاف نقلت ما بين أربعة إلى خمسة أشخاص بعدما ترددت تقارير عن إطلاق النار في مقر شركة "يوتيوب" بمدينة سان برونو في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.
وكتب فاديم لافروسكي، وهو موظف بالشركة، على "تويتر" قائلاً إن هناك شخصاً يطلق النار. وأضاف لافروسكي: "سمعت طلقات نارية وشاهدت أشخاصاً يركضون وأنا أجلس أمام مكتبي.. الآن تحصنت داخل غرفة مع زملاء العمل".
ع.أ.ج/ ي.أ (د ب ا، أ ف ب، رويترز)
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الكاتب: نيكولا مارتن/فريدريك روتر/دالين صلاحية