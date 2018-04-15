إسرائيل "عازمة" على مواصلة التحرك ضد الوجود الإيراني في سوريا

قال وزير الأمن العام الإسرائيلي جلعاد إردان، عضو المجلس الوزاري للشؤون الأمنية اليوم الأحد (15 أبريل / نيسان 2018) لإذاعة الجيش الإسرائيلي "عازمون وسنواصل التحرك ضد تأسيس إيران لقواعد (في سوريا)".

يأتي هذا بعد إعلان روسيا أنها تدرس تزويد سوريا بأنظمة إس - 300 الحديثة المضادة للطائرات في أعقاب الضربات التي نفذتها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ضد أهداف تابعة للنظام السوري. ومن شأن هذه الأنظمة تقويض قدرة إسرائيل على قصف أهداف في سوريا. وتقوم إسرائيل بصورة متكررة باستهداف مواقع عسكرية في سوريا، وتقول إنها ستظل تمنع إيران وحزب الله من استغلال سوريا كقاعدة لتهديد إسرائيل.

مشاهدة الفيديو 01:46 شارك ما بين العقوبات الأوروبية وثمن التدخل العسكري في سوريا، خسائر الإقتصاد الروسي في تدهور مستمر .. فهل ستستمر موسكو على نهجها؟ إرسال فيسبوك جوجل + Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin الرابط http://p.dw.com/p/2vtYP ما بين العقوبات الأوروبية وثمن التدخل العسكري في سوريا، خسائر الإقتصاد الروسي في تدهور مستمر .. فهل ستستمر موسكو على نهجها؟

وفي ذات السياق، قال وزير التعليم نفتالي بينيت للإذاعة الإسرائيلية اليوم الأحد إن "إسرائيل ستحتفظ بالحرية الكاملة للتحرك على حدودها ولن تقبل بما دون ذلك". وسبق لرئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو أن أعرب مساء السبت عن "دعمه الكامل" للضربات الأميركية والفرنسية والبريطانية على سوريا. وقال نتانياهو في بيان "قبل عام، أكدت ان اسرائيل تدعم في شكل كامل قرار الرئيس دونالد ترامب التعبئة ضد استخدام وانتشار الأسلحة الكيميائية"، مؤكدا ان هذا الدعم "لم يتغير". وتابع نتنياهو "صباحا اظهرت الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة ان التزامها لا يقتصر على تصريحات مبدئية".

وشدد رئيس الوزراء الاسرائيلي على أنه "يجب أن يكون واضحا للرئيس (السوري بشار) الأسد بأن جهوده المستمرة لحيازة أسلحة الدمار الشامل واستخدامها، وازدراءه غير المقبول للقانون الدولي وسماحه لإيران وحلفائها بالتمركز عسكريا في سوريا، يعرض سوريا للخطر". وقد تم ابلاغ الدولة العبرية مسبقا بالضربات الأميركية والفرنسية والبريطانية بحسب الإذاعة الرسمية الإسرائيلية.

ح.ز / و.ب (أ.ف.ب، د.ب.أ)