 إسرائيل تعلن مضاعفة عدد جنودها حول غزة قبيل نقل السفارة الأمريكية | أخبار | DW | 12.05.2018
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أخبار

إسرائيل تعلن مضاعفة عدد جنودها حول غزة قبيل نقل السفارة الأمريكية

قرر الجيش الإسرائيلي مضاعفة عديد جنوده حول قطاع غزة وفي الضفة الغربية لمواجهة أي تظاهرات محتملة احتجاجا على نقل مقر السفارة الأمريكية إلى القدس، وقرر الجيش إغلاق معبر كرم أبو سالم مع قطاع غزة ودمر نفقا قرب الحدود.

Israel US-Botschaft in Jerusalem (picture-alliance/dpa/Tass/S. Orlov)

أعلن الجيش الإسرائيلي مساء السبت (12 أيار/مايو 2018) أنه سيضاعف عديد وحدات جيشه المقاتلة حول قطاع غزة وفي الضفة الغربية، لمواجهة أي تظاهرات محتملة للفلسطينيين احتجاجا على نقل مقر السفارة الأمريكية يوم الاثنين القادم من تل أبيب إلى القدس.

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي في تصريح صحافي، إنه سيتم إرسال لواءي مشاة الأسبوع المقبل إلى المناطق حول قطاع غزة، ولواء ثالث إلى الضفة الغربية، ما يعني عمليا مضاعفة عديد الوحدات المقاتلة في هاتين المنطقتين. ولا يشمل هذا القرار القدس الشرقية حيث تحصر مهمة حفظ الأمن هناك للشرطة.

وأضاف المتحدث أن عناصر من حرس الحدود التابعين للشرطة سيستخدمون لحفظ الأمن ومساعدة الجيش في مهماته. كما أوضح أن لا نية لتعزيز القوات الإسرائيلية المنتشرة في هضبة الجولان رغم التوتر القائم في هذه المنطقة. وتجري تظاهرات كل يوم جمعة منذ الثلاثين من آذار/مارس على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل، ويتوقع أن يصل هذا التحرك ذروته الاثنين بالتزامن مع نقل مقر السفارة الأمريكية في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس.

 

من جانب آخر، أغلقت إسرائيل السبت معبر كرم أبو سالم الحدودي مع قطاع غزة ودمرت نفقا لحركة حماس اليوم السبت بعد يوم من تجدد العنف بين محتجين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية على حدود القطاع. واقتحم عشرات المحتجين الفلسطينيين أمس الجمعة الجانب الفلسطيني من المعبر الذي تمر منه البضائع من وإلى القطاع وأشعلوا النيران في خط أنابيب ينقل الغاز من إسرائيل وفي حزام لنقل البضائع، كما ألحقوا أضرارا بأنبوب لنقل الوقود.

  • Hundertausende feiern 50 Jahre Israel Rabin Platz Tel Aviv (picture-alliance / dpa)

    الإسرائيليون والفلسطينيون.. عقود من الصراع على الأرض والذاكرة

    إعلان التأسيس والاعتراف

    في الـ 14 من أيار/مايو 1948 أعلن رئيس الوزراء ديفيد بن غوريون قيام دولة إسرائيل. وكانت أمريكا أول الداعمين لتلك الدولة والمعترفين بها ورُفع علم الدولة الجديدة أمام مبنى الأمم المتحدة في نيويورك. قيام إسرائيل فتح الباب على مصراعيه لـ"صراع الشرق الأوسط".

  • Schiff Exodus im Hafen von Haifa 22.03.1947 (AFP/Getty Images)

    الإسرائيليون والفلسطينيون.. عقود من الصراع على الأرض والذاكرة

    "أرض الميعاد"

    اليهود أكبر مكون في المجتمع الإسرائيلي. ويصل عدد سكان الدولة العبرية اليوم أكثر من 8٫5 مليون نسمة. وينعت اليهود موطنهم الحالي بـ"أرض الميعاد"، إذ يعتقدون أن الرب وعد إبراهيم وعاهده على أن تكون هذه الأرض لنسله، وبأنها الأرض التي سيعود إليها اليهـود.

  • Symbolbild Palästina Israel Flaggen Konflikt (picture-alliance/dpa)

    الإسرائيليون والفلسطينيون.. عقود من الصراع على الأرض والذاكرة

    "النكبة"

    "عيد الاستقلال" بالنسبة للإسرائيليين هو ذكرى "النكبة" بالنسبة للفلسطينيين. فبسبب حرب 1948 فقد فلسطينيون كثر بيوتهم ومورد رزقهم. وقدر عدد الذين خرجوا من بلدهم حينذاك بـ 700.000 فلسطيني، يُنعتون اليوم باللاجئين الفلسطينيين.

  • Nakba - Die Katastrophe

    الإسرائيليون والفلسطينيون.. عقود من الصراع على الأرض والذاكرة

    لاجئون في دول الجوار وفي الضفة والقطاع

    يُقدر عدد اللاجئين الفلسطينيين اليوم بحوالي 5 مليون لاجئ فلسطيني. وحسب وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا)، فإن اللاجئين الفلسطينيين يوجدون بـ 58 مخيم في الأردن ولبنان وسوريا وقطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية. وتُطلق كلمة "لاجئ" على الخارجين من فلسطين بعد نكبة 1948، في حين يقال "نازحون" لمن غادروا فلسطين بعد نكسة 1967.

  • Palästinenser im Libanon (Mona Naggar)

    الإسرائيليون والفلسطينيون.. عقود من الصراع على الأرض والذاكرة

    ظروف مزرية

    يعيش اللاجئون الفلسطينيون أوضاعاً اجتماعية واقتصادية قاسية في المخيمات. فقد كشفت أونروا في تقاريرها عن الأوضاع المزرية لهؤلاء، والتي تمتاز عموماً بالفقر وبالكثافة السكانية وبظروف الحياة المكبلة. علاوة عن بنية تحتية غير ملائمة كالشوارع والصرف الصحي. ويشار إلى أن اللاجئين الفلسطينيين في هذه المخيمات لا "يملكون" الأرض التي بني عليها مسكنهم، في حين يمكنهم "الانتفاع" بالأرض للغايات السكنية.

  • Israel - Palästina | Symbolbild UNWRA (Getty Images/AFP/)

    الإسرائيليون والفلسطينيون.. عقود من الصراع على الأرض والذاكرة

    لماذا أنوروا؟

    الأونروا هي وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى. وتعمل على المساعدة والحماية وكسب التأييد لهم، وذلك إلى أن يتم التوصل إلى حل لمعاناتهم. وتخصص الوكالة مدارس وعيادات صحية ومراكز توزيع داخل المخيمات وخارجها. تم تأسيس الوكالة بموجب القرار رقم 302 (رابعا) الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة.

  • Palästina Vor dem Marsch der Rückkehr in Rafah (picture-alliance/dpa/ZUMA Wire/APA Images/A. Amra)

    الإسرائيليون والفلسطينيون.. عقود من الصراع على الأرض والذاكرة

    حق العودة

    حق العودة حلم يراود معظم اللاجئين الفلسطينيين. ولجأ الفلسطينيون وخصوصاً بعد اتفاق أوسلو إلى تشكيل لجان ومؤسسات بهدف الحفاظ على قضية اللاجئين والدفاع عن حق العودة.

  • Israel PK Netanjahu (REUTERS)

    الإسرائيليون والفلسطينيون.. عقود من الصراع على الأرض والذاكرة

    حق العودة "إدامة للصراع"

    وقفت إسرائيل، منذ وقت قريب، إلى جانب أمريكا فيما يخص إغلاق وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) التابعة للأمم المتحدة، وتمثل ذلك في تصريحات نتانياهو، الذي قال: "أتفق تماماً مع انتقادات الرئيس الأميركي دونالد ترامب القوية للأونروا". كما اعتبر أونروا "منظمة تديم مشكلة اللاجئين الفلسطينيين، وتديم أيضاً رواية ما يسمى بحق العودة الذي يهدف إلى تدمير دولة إسرائيل".

  • Proteste im Gazastreifen (Reuters/I. A. Mustafa)

    الإسرائيليون والفلسطينيون.. عقود من الصراع على الأرض والذاكرة

    "مسيرة العودة" أم "مسيرة الفوضى"؟

    الصراع الإسرائيلي الفلسطيني لا يعرف نهاية. "مسيرة العودة"، كانت آخر التحركات التي قام بها الفلسطينيون، إذ احتشد الآلاف منهم قرب الحدود مع إسرائيل استعداداً لإحياء "يوم الأرض"، ما أسفر على مقتل وجرح العشرات. هذه المسيرة نعتتها إسرائيل بـ"مسيرة الفوضى"، واتهمت حماس بتنظيمها. إعداد: مريم مرغيش.

    الكاتب: مريم مرغيش


وقال الجيش الإسرائيلي في بيان "المعبر سيبقى مغلقا لحين إصلاح الضرر الذي ألحقته به أعمال الشغب وسيعاد فتحه وفقا لتقييم الموقف". مضيفا أن المعبر سيبقى مفتوحا أمام الحالات الإنسانية فحسب. ولم يتضح لبعض سكان غزة السبب في اقتحام المحتجين لمعبر كرم أبو سالم. وقال مالك محطة وقود طلب عدم ذكر اسمه "لا أستطيع أن أجد سببا وجيها واحدا لما حدث.. ما الحكمة من ذلك؟". وأضاف "بعض محطات البنزين لديها مخزون ليوم أو ربما يومين ولذلك فالأزمة ستبدأ يوم الاثنين أو الثلاثاء إذا ظل المعبر مغلقا".

على صعيد متصل، توفي طفل فلسطيني اليوم السبت متأثرا بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مواجهات شرق قطاع غزة أمس الجمعة بحسب مصادر فلسطينية. وذكرت المصادر أن طفلا (15 عاما) توفى متأثرا بجراحه جراء إصابته بعيار ناري في الرأس خلال مواجهات أمس الجمعة شرق رفح جنوب القطاع. وقتل فلسطيني وأصيب نحو ألف آخرين بجروح وحالات اختناق بينهم 13 بحالة خطيرة خلال مواجهات يوم أمس في الجمعة السابعة من مسيرات العودة قرب السياج الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل. وبذلك يرتفع عدد القتلى الفلسطينيين إلى 49 غالبيتهم بالرصاص الحي منذ بدء مسيرات العودة الشعبية على أطراف قطاع غزة في 30 آذار/مارس الماضي.

مختارات

تتعاقب التطورات في منطقة الشرق الأوسط تزيد من حدة القلق من اندلاع حرب جديدة، فبعد انسحاب ترامب من الاتفاق النووي الإيراني، ضربت إسرائيل العديد من المواقع الإيرانية في سوريا ردٍّا على ما قالت إنه هجوم صاروخي إيراني. (10.05.2018)

مع تنامي المخاوف من تصاعد المواجهة بين إيران وإسرائيل والخشية من انتقالها إلى خارج الأراضي السورية، تواجه الدول العربية مأزقا. فهل تتضامن مع إسرائيل في مواجهة إيران؟ وهل يتسق ذلك مع موقفها من الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي؟ (11.05.2018)

من جانبها، اعتبرت حركة حماس أن القصف الإسرائيلي الأخير "محاولة بائسة وفاشلة لمنع مشاركة الجماهير الفلسطينية في مسيرات العودة وكسر الحصار بعد غد الاثنين". وأكد بيان صادر عن حماس أن "رد الشعب الفلسطيني على القصف الإسرائيلي سيكون بالزحف المهيب يوم الاثنين مطالبًا بحقوقه محافظًا على طابع المسيرات السلمي".

وتدعو هيئة مسيرة العودة التي تضم فصائل وجهات حقوقية وأهلية إلى احتشاد شعبي واسع على أطراف شرق قطاع غزة بعد غد الاثنين بالتزامن مع نقل السفارة الأمريكية لدى إسرائيل إلى القدس ولإحياء الذكرى السبعين ليوم "النكبة" الفلسطينية.

ز.أ.ب/ع.ش (أ ف ب، د ب أ، رويترز)
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غضب وسقوط ضحايا بعد إعلان ترامب نقل سفارة واشنطن إلى القدس

 

مختارات

الإسرائيليون والفلسطينيون.. عقود من الصراع على الأرض والذاكرة

في الوقت الذي تحتفل فيه إسرائيل بمرور 70 عاماً على تأسيس دولتها، يحيي الشعب الفلسطيني ذكرى "النكبة". سنوات طوال من الشد والجذب بين الطرفين دون الوصول إلى حل للصراع الذي خلف ضحايا كثر وخسائر جسيمة. (18.04.2018)  

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غضب وسقوط ضحايا بعد إعلان ترامب نقل سفارة واشنطن إلى القدس  

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