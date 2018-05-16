إسرائيل تتحدث عن "دعم أوروبي" لمنظمات غير حكومية مناهضة لها

اتهمت إسرائيل الاتحاد الأوروبي بدعم منظمات غير حكومية لها صلات بالإرهاب أو تدعم مقاطعة اسرائيلية. ويأتي هذا الاتهام من دراسة نشرتها وزارة الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلية اليوم الجمعة(25 مايو أيار 2018)، والتي تشير أيضًا إلى أن الاتحاد الأوروبي ينتهك سياساته الخاصة في هذا الشأن. وذكر البيان الصادر عن الوزارة أن "هذه الدراسة تثير أيضا القلق من أن أموال دافعي الضرائب الأوروبيين تستخدم لدعم العلاقات مع المنظمات الإرهابية".

وفي عام 2016، تردد أن الاتحاد الأوروبي دفع أكثر من 5 ملايين يورو (6 ملايين دولار) للمنظمات لنزع الشرعية عن إسرائيل وتدعم مقاطعة البلاد.

وقامت السلطات الأمريكية في شهر نيسان/ابريل بتغريم منظمة المعونة الشعبية النرويجية - التي دفع لها الاتحاد الأوروبي 1,76 مليون يورو (مليوني دولار) في عام 2016 ، لصلتها بحركة حماس الإسلامية والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وكلتهما مصنفتان على أنهما منظمتان إرهابية من جانب الاتحاد الأوروبي.

وقال وزير الأمن العام الإسرائيلي جلعاد أردان "أتوقع أن يدعم الاتحاد الأوروبي سياسته المعلنة في معارضة المقاطعة المعادية لإسرائيل، وعدم دعم المنظمات ذات الصلة بالإرهاب".

وتواجه منظمة "تروكير" الإيرلندية، التي تلقت تمويلاً من الاتحاد الأوروبي بقيمة 520 ألف يورو، اتهامات بأن لها موقف مناهض لإسرائيل. وذكر التقرير أن "تروكير تبادر وتروج للمطالبات التي تدعو الاتحاد الاوروبي لفرض عقوبات اقتصادية على إسرائيل."

ودحضت المنظمة، التي أسستها الكنيسة الكاثوليكية، مثل هذه الادعاءات على موقعها الإلكتروني، قائلة "نحن لا ندعو إلى مقاطعة إسرائيل."

م.س/ ح. ع. ح ( د ب أ)