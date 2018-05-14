 إدانات واسعة وتركيا تطلب من السفير الإسرائيلي المغادرة | أخبار | DW | 15.05.2018
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أخبار

إدانات واسعة وتركيا تطلب من السفير الإسرائيلي المغادرة

تواصلت ردود الفعل الدولية المنددة بمقتل نحو 60 فلسطينيا برصاص الجيش الإسرائيلي على حدود قطاع غزة تزامنا مع تدشين السفارة الأميركية في القدس. كما عمدت بعض الدول إلى استدعاء السفراء الإسرائيليين احتجاجا.

Gaza Israel Konflikt Jerusalem US Botschaft (Reuters/I. Abu Mustafa)

طلبت تركيا الثلاثاء (15 أيار/مايو 2018) من السفير الإسرائيلي في أنقرة مغادرة البلاد موقتا احتجاجا على مقتل عشرات الفلسطينيين الاثنين برصاص الجنود الإسرائيليين في قطاع غزة، وفق ما أفاد مسؤول تركي. وقال مسؤول في الخارجية التركية غداة قرار أنقرة استدعاء سفيرها في تل أبيب للتشاور إنه تم استدعاء السفير إلى الوزارة وطلب منه "العودة إلى بلاده لفترة معينة".

وكان رئيس الوزراء بن علي يلدريم قد ناشد الدول الإسلامية التي تربطها علاقات بإسرائيل إلى "إعادة النظر فيها". كذلك، دعا يلديريم إلى "قمة طارئة" لمنظمة التعاون الإسلامي التي تضم 57 عضوا الجمعة في تركيا، من دون أن يتضح حتى الآن ما إذا كانت ستعقد على مستوى رؤساء الدول.

مختارات

أكد وزير الخارجية التركي بمقابلة مع "صوت إسرائيل" على هامش زيارة أردوغان لباريس أن العلاقات مع إسرائيل ستستمر بسبب المصالح المشتركة على الرغم من أجواء التوتر حول الملف الفلسطيني، مشيراً إلى أن بلاده ليست معادية للسامية. (06.01.2018)

هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي الرئيس التركي أردوغان بعد انتقاد الأخير إسرائيل وتنديده بمقتل فلسطينيين في غزة برصاص الجيش الإسرائيلي، مضيفاً انه لن يقبل "لمواعظ ممن يقوم على مر السنين بقصف السكان المدنيين دون تمييز". (01.04.2018)

بدورها، استدعت بلجيكا الثلاثاء السفيرة الإسرائيلية لديها اثر إدلائها بتصريحات عن قمع المتظاهرين الفلسطينيين في قطاع غزة ودعت إلى تحقيق دولي تشرف عليه الأمم المتحدة حول المواجهات الدامية. وقال متحدث باسم الخارجية البلجيكية انه تم استدعاء السفيرة الإسرائيلية بعدما وصفت جميع الضحايا في غزة بانهم "إرهابيون".

فيما دعا رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشال إلى "تحقيق دولي تجريه الأمم المتحدة" معتبرا أن "أعمال العنف التي ارتكبت بالأمس في قطاع غزة مرفوضة". كما استدعت إيرلندا السفير الإسرائيلي في دبلن زئيف بوكر الثلاثاء للاحتجاج على مقتل عشرات الفلسطينيين.

أما في لندن فقد أيدت الحكومة البريطانية  الثلاثاء إجراء تحقيق مستقل حول أحداث قطاع غزة. وفي برلين أعلنت الحكومة الألمانية تأييدها إجراء تحقيق مستقل، لكنها حملت حركة حماس مسؤولية المواجهات الدامية.

في الأثناء، حمل المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف اليوم، إسرائيل مسؤولية العنف في غزة، داعيا المجتمع الدولي إلى التنديد باستخدامها القوة المميتة ضد الفلسطينيين. وتابع ملادينوف حديثه خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي اليوم لبحث التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، بأن قتل الفلسطينيين في غزة أمس الاثنين لا مبرر له. وأكد ملادينوف أن المستشفيات في غزة تعاني نقصا حادا في كل الخدمات الطبية.

ي.ب/ أ.ح (أ ف ب، د ب أ، رويترز)

  • Israel, Jerusalem: Ivanka Trump, John Sullivan, Steven Mnuchin und Jared Kushner bei einer Rede des israelischen Außenminister (Reuters/A. Cohen)

    السفارة الأمريكية في القدس: يوم فرحت إسرائيل واحتج الفلسطينيون

    تدشين بمباركة إيفانكا

    نقلت الولايات المتحدة الاثنين (5 مايو/ آيار2018) سفارتها من تل أبيب إلى القدس، بعد وعد الرئيس ترامب في نهاية العام الماضي، واعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل. الاستنكار الدولي والغضب الفلسطيني من الوعد لم يمنعا تحقيقه ومشاركة ابنته إيفانكا إلى جانب زوجها جاريد كوشنر في مراسم الافتتاح. إيفانكا شاركت متتبعيها على تويتر لحظات استقبالها من قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أيضاً.

  • Israel: Ivanka Trump, David Friedman, Steven Mnuchin am Ben Gurion International Airport (Reuters)

    السفارة الأمريكية في القدس: يوم فرحت إسرائيل واحتج الفلسطينيون

    حضور دبلوماسي من أمريكا

    أعلن ترامب قبل أيام عدم حضوره لافتتاح السفارة الأمريكية في القدس، لكنه بعث وفداً دبلوماسياً يتكون من شخصيات مهمة داخل البيت الأبيض، على رأسهم وزير الخزانة ستيفن منوتشين ومساعد وزير الخارجية جون سوليفان، فضلاً عن إيفانكا ترامب وجاريد كوشنر. وستفتح مكاتب سفارة مؤقتة داخل مبنى القنصلية الأمريكية في القدس، في انتظار اختيار مبنى أكبر لها مستقبلاً.

  • Jerusalem Straße zur neuen US-Botschaft (DW/D. Regev)

    السفارة الأمريكية في القدس: يوم فرحت إسرائيل واحتج الفلسطينيون

    "ترامب صديق الصهاينة"

    زُينت شوارع القدس قرب السفارة الأمريكية الجديدة بالعلمين الاسرائيلي والأمريكي استعداداً للاحتفال بعهد جديد واستبدلت لافتات مرورية بأخرى تشير لموقع السفارة الكائن بحي أرنونا بالقدس. كما عُلقت لافتات تشيد بترامب كـ"صديق للصهاينة". شعار الصداقة حمل معه عقوداً من الحياد الأمريكي تجاه القضية، لكن اعتراف ترامب بالقدس كعاصمة لاسرائيل غير معالمها وجعل نتانياهو يقول: "إن نقل السفارة مدعاة للاحتفال".

  • Israel Feier US-Botschaft Jerusalem (Getty Images/L. Mizrahi)

    السفارة الأمريكية في القدس: يوم فرحت إسرائيل واحتج الفلسطينيون

    ذكرى "قيام إسرائيل"

    افتتاح السفارة الأمريكية وإقامة احتفال دبلوماسي بين أمريكا وإسرائيل، تعدى إلى المواطنين الاسرائليين الذين عبروا عن فرحتهم بانتقال السفارة إلى القدس. خاصة وأن هذا الحدث يصادف الذكرى السبعين "لقيام دولة إسرائيل" الاثنين (14 أيار/ مايو 2018) وفق التقويم الغريغوري. كما أن إسرائيل بدأت احتفالاتها التقليدية، قبل أيام، بمناسبة الذكرى 51 لـ "ضم القدس" أو "توحيد القدس"، وذلك وسط إجراءات أمنية مشددة.

  • Israel Feier US-Botschaft Jerusalem (Getty Images/AFP/A. Gharabli)

    السفارة الأمريكية في القدس: يوم فرحت إسرائيل واحتج الفلسطينيون

    احتفال مستمر

    منذ أيام والأفراح والاحتفالات تسود المنطقة الغربية من القدس. ويشارك في هذا كل الإسرائليين باختلاف أعمارهم وأجناسهم استعدادا للاحتفال بـ "مرور 70 عاماً على قيام دولتهم". ووسط أغاني ممجدة للشعب اليهودي والدولة العبرية وللقدس، وفي جو من الرقص والسعادة الغامرة البادية على كل المشاركين في الإحتفالات، رفعوا علم إسرائيل معبرين عن "انتصار" انتظروه منذ عقود.

  • Proteste im Gazastreifen an der Grenze zu Israel (Reuters/M. Salem)

    السفارة الأمريكية في القدس: يوم فرحت إسرائيل واحتج الفلسطينيون

    "نكبة جديدة"؟

    يتزامن افتتاح السفارة الأمريكية في القدس قبل يوم من الذكرى السبعين لـ"النكبة"، عندما نزح أكثر من 760 ألف فلسطيني في حرب 1948. وعلى ما يبدو، فالفلسطينيون يحيون الذكرى السبعين للحدث بـ"نكبة جديدة" كما وصفتها اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

  • Proteste im Gazastreifen an der Grenze zu Israel (Reuters/I. Abu Mustafa)

    السفارة الأمريكية في القدس: يوم فرحت إسرائيل واحتج الفلسطينيون

    سخط فلسطيني

    في مقابل الأفراح الإسرائيلية، يعيش الفلسطينيون وسط أجواء من الحزن والسخط على قرار ترامب الذي يعترف فيه بأن بالقدس عاصمة لإسرائيل، وعن نقل سفارة دولته إلى القدس. هذا القرار الذي "استفز" الفلسطينيين باعتبارهم رافضين منذ البداية لـ"احتلال" إسرائيل للقدس كـ"عاصمة أبدية" منذ 1980، بغض النظر عن عدم اعتراف المجتمع الدولي بذلك، وفي ظل رغبة فلسطين في جعل القدس الشرقية عاصمة لدولتهم.

  • Proteste im Gazastreifen an der Grenze zu Israel (Reuters/B. Ratner)

    السفارة الأمريكية في القدس: يوم فرحت إسرائيل واحتج الفلسطينيون

    رغم الوعيد.. اقتحموا السياج!

    شارك الآلاف من الفلسطينيين في قطاع غزة في مسيرة إلى الحدود مع إسرائيل، وخاطر بعضهم مقتحماً السياج الأمني، رغم وعيد الجيش الإسرائيلي، ورغم أن طائرات سلاح الجو الإسرائيلي قد ألقت منشورات على قطاع غزة للتحذير من الاقتراب من السياج. كما أعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق، عن وضع قواته في حالة تأهب قصوى، فضلاً عن مضاعفة عدد وحدات جيشه المقاتلة وتعبئة الآلاف من شرطييه لضمان الأمن في السفارة ومحيطها.

  • Proteste im Gazastreifen an der Grenze zu Israel (Reuters/M. Salem)

    السفارة الأمريكية في القدس: يوم فرحت إسرائيل واحتج الفلسطينيون

    نار وغضب

    العشرات من الشباب الفلسطينيين اجتازوا السياج الحدودي الفاصل شرق غزة وأضرموا النار في إطارات سيارات في الجانب الإسرائيلي من الحدود، كما ألقوا الحجارة على الجيش الاسرائيلي تعبيراً عن غضبهم من تدشين السفارة الأمريكية في القدس، وبينما يتهم الجيش الإسرائيلي حركة حماس بتحريض الفلسطينيين على اختراق السياج الحدودي، يشهد قطاع غزة "مسيرات العودة"، منذ نهاية آذار/ مارس2018.

  • Proteste im Gazastreifen an der Grenze zu Israel (Reuters/I. Abu Mustafa)

    السفارة الأمريكية في القدس: يوم فرحت إسرائيل واحتج الفلسطينيون

    "مذبحة رهيبة"

    أسفرت المواجهات بين الجنود الإسرائيليين وفلسطينيين في الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل، قبل ساعات من تدشين مقر السفارة الأمريكية، عن سقوط عشرات القتلى، وإصابة أكثر من ألف فلسطيني بالرصاص الحي. المواجهة جاءت بعد أن ألقى فلسطينيون الحجارة على الجنود الإسرائيليين الذين ردوا بإطلاق النار. وعلى وقع ارتفاع القتلى والجرحى، اتهمت الحكومة الفلسطينية إسرائيل بارتكاب "مذبحة رهيبة" في قطاع غزة. إعداد: مريم مرغيش.

    الكاتب: مريم مرغيش


مختارات

السفارة الأمريكية في القدس: يوم فرحت إسرائيل واحتج الفلسطينيون

فيما افتتحت الولايات المتحدة رسمياً سفارتها في القدس تزامناً مع احتفال دولة إسرائيل بالذكرى السبعين لقيامها، قُتل عشرات الفلسطينيين في تصاعد غير مسبوق لحدة المواجهات مع الجيش الإسرائيلي على حدود غزة. (14.05.2018)  

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وأخيراً نفذت إدارة الرئيس ترامب تعهدها ونقلت سفارتها في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس. لكن عملية النقل لم تمر هكذا، إذ قُتل عشرات الفلسطينيين المحتجين في غزة. نقل السفارة وسقوط القتلى قوبلا بإدانة واستنكار عالميين.

Proteste im Gazastreifen an der Grenze zu Israel

إرتفاع عدد القتلى في غزة والسلطة الفلسطينية تتهم إسرائيل بإرتكاب "مذبحة" 14.05.2018

قالت مصادر فلسطينية إن عشرات الفلسطينيين قتلوا وأصيب المئات بالرصاص الحي في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي قرب السياج الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل، وذلك تزامنا مع تدشين السفارة الأمريكية في القدس. وسط تحذيرات من تصعيد خطير.

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يشكوا مرشحو المعارضة التركية من عدم اهتمام الإعلام التركي بحملاتهم الانتخابية، فيما ينقل كل تحركات الرئيس رجب طيب أردوغان. مرشحو المعارضة طالبوا بإجراء مناظرات تلفزيونية مع أردوغان لكن الأخير رفض ذلك.

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