 إدارة برشلونة تُغامر بإغضاب ميسي! | عالم الرياضة | DW | 17.05.2018
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عالم الرياضة

إدارة برشلونة تُغامر بإغضاب ميسي!

لطالما حظي النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بمعاملة خاصة من طرف إدارة فريق برشلونة. لكن ابتعاد الفريق عن منصة التتويج الأوروبية مؤخرا، قد يدفع الإدارة الكتالونية إلى اتخاذ قرار ربما يُغضب نجم الفريق الأول. فكيف ذلك يا ترى؟

Spanien Fußball Freundschaftsspiel - FC Barcelona und Chapecoense (Getty Images/AFP/J. Lago)

صورة من الأرشيف.

يُواصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي منذ سنوات، تقديم مستوى رائع برفقة ناديه برشلونة، فقد ساعدت مهارات "البرغوث" وأهدافه الغزيرة الفريق الكتالوني، على اعتلاء منصات التتويج المحلية والقارية في أكثر من مرة.

ويحظى صاحب القدم اليسرى الساحرة بمعاملة خاصة من طرف إدارة برشلونة، التي تدرك جيدا دور ميسي في نجاحات الفريق، ومواصلة كتابة صفحات التاريخ، بيد أن العلاقة بين الطرفين قد تدخل ربما منعرجا جديدا.

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يقترب فريق برشلونة من إعلان تعاقده من لاعب أتلتيكو مدريد أنطوان غريزمان. وسيفرض قدوم النجم الفرنسي إلى القلعة الكتالونية على المدرب فالفيردي تغيير خططه التكتيكية. ثلاثة خيارات بارزة متاحة أمام فالفيردي مع قدوم غريزمان. (12.05.2018)

أقر نجم برشلونة ليونيل ميسي بأنه لا يرغب في عودة زميله القديم نيمار إلى الليغا الإسبانية، بل وذهب إلى أبعد من ذلك معتبراً أن انتقال الأخير إلى ريال مدريد سيكون ضربة قوية بالنسبة له شخصياً. (16.05.2018)

وفي هذا الشأن، أشار موقع "ديلي ستار" أن بعض المسؤولين الكبار في إدارة برشلونة، يعتزمون بيع مهاجم الفريق لويس سواريز، وأضاف الموقع البريطاني أن الاستغناء عن النجم الأوروغوياني، قد يتسبب في غضب ليونيل ميسي نظرا للعلاقة الوثيقة، التي تجمع بين الرجلين.

وأوضح موقع "ديلي ستار" تبعا لمعلومات منسوبة إلى وسائل إعلام إسبانية، أن بعض المسؤولين الكبار في الفريق الكتالوني، يعتقدون أن سواريز أثر بشكل سلبي على ميسي، وأضاف أن سن اللاعب الأوروغوياني (31 عاما)، وتحمله جزءا من توديع برشلونة مسابقة دوري أبطال أوروبا على يد روما، ربما يدفع برشلونة إلى الاستغناء عن خدماته.

 وتابع نفس المصدر، أن مسؤولي إدارة الفريق الكتالوني يرغبون في رحيل سواريز عن أسوار النادي، وهو ما قد يتسبب في غضب النجم الأرجنتيني ميسي، والذي تجمعه بسواريز علاقة صداقة قوية سواء داخل المستطيل الأخضر أوخارجه.

من جهة أخرى، تشير العديد من التقارير الصحفية إلى برشلونة، عاقد العزم على التعاقد مع النجم الفرنسي أنطوان غريزمان، في ظل توقعات بتجاوز الصفقة سقف الـ 100 مليون يورو، حسب نفس التقارير.

  • Champions League Halbfinale FC Bayern München - Real Madrid CF (John Macdougall/AFP/Getty Images)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    بحسب قائمة مجلة "فوربس" الأمريكية وصحيفة "هاندلسبلات" الألمانية، فإن كريستيانو رونالدو ما يزال الأعلى دخلاً بين لاعبي الكرة في 2017. ويحصل "الدون" البرتغالي على راتب سنوي خيالي يصل إلى 51.7 مليون يورو. كما تبلغ عائداته من الإعلانات 31.2 مليون يورو سنوياً، ليكون إجمالي دخله 82.9 مليون يورو. وقد وضعته "فوربس" على رأس قائمة الرياضيين الأعلى دخلاً في العالم عموماً.

  • England Fußball UEFA Champions League FC Arsenal - FC Barcelona (Reuters/T. Melville Livepic)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    يأتي ليونيل ميسي، نجم منتخب الأرجنتين ونادي برشلونة، في المركز الثاني بين اللاعبين والثالث بين الرياضيين عموماً، حيث يبلغ دخله 71.3 مليون يورو، منها 47.2 مليون راتباً و24.1 مليون عائدات إعلانات لشركات منها "أديداس" و"بيبسي كولا".

  • Paris Saint-Germain Vorstellung neuer Spieler Neymar (Reuters/C. Hartmann)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    في المركز الثالث يأتي نيمار، إذ ينتظر أن يحصل في ناديه الجديد باريس سان جيرمان على 30 مليون يورو سنوياً. وكان نيمار يحصل في برشلونة حتى الآن على 13.4 مليون يورو، فيما بلغت عائداته من الإعلانات 19.6 مليون، ليبلغ مجموع دخله 33 مليون يورو. وسيزيد عقده الجديد من هذا المبلغ، إلا أن الفارق بينه وبين ميسي ورونالدو كبير.

  • UEFA EURO 2016 England vs Wales Bale Freistoß Tor Jubel (Reuters/B. Tessier)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    نجم منتخب ويلز وريال مدريد، غاريث بيل، يحتل المركز الرابع بإجمالي دخل قدره 30.3 مليون يورو، منها 20.5 مليون راتباً من الفريق الملكي و9.8 مليون عائدات إعلانات للنجم الفائز بلقب أفضل لاعب في إنجلترا عام 2013.

  • Zlatan Ibrahimovic Fußballspieler (dapd)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    "السلطان" السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لاعب مانشستر يونايتد السابق وصاحب التصريحات والعبارات الأكثر جدلاً بين لاعبي كرة القدم. لكنه من حيث الدخل في عام 2017 حلّ في المركز الخامس، حيث يبلغ إجمالي دخله 28.5 مليون يورو، بينها 24 مليون راتباً و4.5 مليون يورو عائدات من الإعلانات.

  • Fußball San Marino England EM-Qualifikation Wayne Rooney (Reuters/C. Recine)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    المركز السادس من نصيب البريطاني واين روني، قائد مانشستر يونايتد السابق، الذي عاد هذا الصيف إلى ناديه الأم إيفرتون، بعدما خاض مع مانيو في البرمييرليغ 391 مباراة سجل خلالها 183 هدفاً. ويبلغ دخله 21 مليون يورو، بينها 15.7 مليون راتباً و5.3 مليون يورو من الإعلانات.

  • Spanien Luis Suarez CA Osasuna v FC Barcelona - La Liga (Getty Images/D. Ramos)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    نجم منتخب أوروغواي ونادي برشلونة الإسباني لويس سواريز يأتي في المركز السابع بدخل قدره 20.7 مليون يورو، من بينها 15.4 مليون راتباً، و5.4 مليون يورو عائدات من الإعلانات، للمهاجم الذي سجل لمنتخب بلده 47 هدفاً في 91 مباراة دولية.

  • Deutschland Fußballer Sergio Agüero (picture-alliance/AP Photo/M. Meissner)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    سيرخيو أغويرو مهاجم منتخب الأرجنتين السابق ونجم مانشستر سيتي الإنجليزي يحتل المرتبة الثامنة بدخل سنوي 20.1 مليون يورو، منها 13 مليون راتباً من النادي الذي يلعب له منذ عام 2011، والباقي 7.1 مليون يورو من عائدات الإعلانات. وقدد كرر أغويرو مراراً أنه لا يريد ترك مان سيتي.

  • Deutschland Vorstellung von James Rodriguez beim Bayern München (picture-alliance/Sven Simon/F. Hoermann)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    الكولومبي خاميس رودريغيز، هداف مونديال البرازيل لعام 2014، في المركز التاسع. وقد انتقل هذا الصيف من ريال مدريد إلى بايرن ميونخ على سبيل الإعارة لمدة عامين، ويبلغ دخله السنوي 19.5 مليون يورو، منها 13.3 مليون راتباً و6.2 مليون عائدات إعلانات، وفقاً لموقع "هاندلسبلات".

  • Frankreich Fußball-EM Frankreich vs Schweiz in Lille Paul Pogba (picture-alliance/dpa/M. Becker)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    في المركز العاشر لأعلى لاعبي الكرة دخلاً في عام 2017 على مستوى العالم يجيء النجم الفرنسي بول بوغبا، نجم مانشستر يونايتد. ويبلغ دخله الإجمالي 18.9 مليون يورو منها 3.6 مليون عائدات إعلانات و15.3 راتب لدى فريقه الإنجليزي. الكاتب: صلاح شرارة

    الكاتب: صلاح شرارة


مختارات

رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

(05.08.2017)  

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