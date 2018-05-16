إدارة برشلونة تُغامر بإغضاب ميسي!

يُواصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي منذ سنوات، تقديم مستوى رائع برفقة ناديه برشلونة، فقد ساعدت مهارات "البرغوث" وأهدافه الغزيرة الفريق الكتالوني، على اعتلاء منصات التتويج المحلية والقارية في أكثر من مرة.

ويحظى صاحب القدم اليسرى الساحرة بمعاملة خاصة من طرف إدارة برشلونة، التي تدرك جيدا دور ميسي في نجاحات الفريق، ومواصلة كتابة صفحات التاريخ، بيد أن العلاقة بين الطرفين قد تدخل ربما منعرجا جديدا.

وفي هذا الشأن، أشار موقع "ديلي ستار" أن بعض المسؤولين الكبار في إدارة برشلونة، يعتزمون بيع مهاجم الفريق لويس سواريز، وأضاف الموقع البريطاني أن الاستغناء عن النجم الأوروغوياني، قد يتسبب في غضب ليونيل ميسي نظرا للعلاقة الوثيقة، التي تجمع بين الرجلين.

وأوضح موقع "ديلي ستار" تبعا لمعلومات منسوبة إلى وسائل إعلام إسبانية، أن بعض المسؤولين الكبار في الفريق الكتالوني، يعتقدون أن سواريز أثر بشكل سلبي على ميسي، وأضاف أن سن اللاعب الأوروغوياني (31 عاما)، وتحمله جزءا من توديع برشلونة مسابقة دوري أبطال أوروبا على يد روما، ربما يدفع برشلونة إلى الاستغناء عن خدماته.

وتابع نفس المصدر، أن مسؤولي إدارة الفريق الكتالوني يرغبون في رحيل سواريز عن أسوار النادي، وهو ما قد يتسبب في غضب النجم الأرجنتيني ميسي، والذي تجمعه بسواريز علاقة صداقة قوية سواء داخل المستطيل الأخضر أوخارجه.

من جهة أخرى، تشير العديد من التقارير الصحفية إلى برشلونة، عاقد العزم على التعاقد مع النجم الفرنسي أنطوان غريزمان، في ظل توقعات بتجاوز الصفقة سقف الـ 100 مليون يورو، حسب نفس التقارير.