إحصائية رسمية: السوريون ثالث أكبر جالية أجنبية في ألمانيا

أفاد "المكتب الإحصاء الاتحادي" الخميس (12 نيسان/أبريل 2018) أن عدد السوريين من غير الحاملين للجنسية الألمانية بلغ في عام 2017 حوالي 699 ألف شخص ليصبحوا بذلك ثالث أكبر جالية أجنبية في البلاد بعد الأتراك بواقع 1.48 مليون والبولنديين 867 ألفاً، حسب ما نقلت صحيفة "دي فيلت" الألمانية.
وأضاف المكتب أن عدد الأجانب في ألمانيا بلغ العام المنصرم 10.6 مليون إنسان بزيادة قدرها 585 ألفاً عن عام 2016. وقد شهدت ألمانيا ارتفاعاً في عدد الأجانب بشكل مستمر منذ عام 2009.
وأرجع المكتب الارتفاع في عدد الأجانب إلى موجة اللجوء الأخيرة والهجرة من الاتحاد الأوروبي، وخصوصاً من الدول المنضمة مؤخراً للاتحاد الأوروبي كبولندا ورومانيا وبلغاريا، حيث بلغت الزيادة في أعدادهم منذ عام 2004 حوالي 439 ألف شخص.
اللافت في الإحصائية الأخيرة هو أن 23 بالمئة من عدد سكان ألمانيا البالغ 82 مليوناً ينحدرون من خلفيات مهاجرة، أي الأجانب وحاملي الجنسية الألمانية من الأصول المهاجرة.
وتعيش النسبة الأكبر من الأجانب في الولايات الغنية: 21 بالمئة في بافاريا، و19 بالمئة في شمال الراين-فيستفاليا، و17 بالمئة في بادن-فورتمبورغ، حسب "المكتب الإحصاء الاتحادي".
خ.س/س.ك (DW)
-
أفضل الجامعات الألمانية في عيون الطلبة الأجانب
المرتبة العاشرة: جامعة كولونيا
من مميزات جامعة كولونيا العريقة موقعها الاستراتيجي المهم في مركز أوروبا، إذ أن ساعات قليلة بالقطار تفصلها عن باقي المدن الأوروبية الكبرى، مثل أمستردام وبروكسل وباريس وغيرها.
-
أفضل الجامعات الألمانية في عيون الطلبة الأجانب
المرتبة التاسعة: جامعة غوته بفرانكفورت
سميّت هذه الجامعة تيمناً بالأديب الألماني الكبير يوهان فولفغانغ فون غوته ويشبه مبناها ناطحة سحاب. لذلك تلقب هذه الجامعة الواقعة في قلب مدينة فرانكفورت بجامعة "مانهاتن"، نسبة إلى حي مانهاتن في نيويورك الذي تهيمن عليه ناطحات السحاب.
-
أفضل الجامعات الألمانية في عيون الطلبة الأجانب
المرتبة الثامنة: جامعة دوسبورغ-إيسن
يدرس نحو 37 ألف طالب في هذه الجامعة، التي نتجت عن اندماج جامعتي دوسبورغ وإيسن عام 2003. تتميز منطقة الرور، التي تقع فيها هذه الجامعة، بكثافتها السكانية العالية، إلا أن تكاليف المعيشة فيها منخفضة مقارنة ببقية ألمانيا.
-
أفضل الجامعات الألمانية في عيون الطلبة الأجانب
المرتبة السابعة: جامعة هايدلبرغ
تعتبر جامعة هايدلبرغ أقدم جامعة ألمانية، إذ وُضع حجر الأساس فيها عام 1364، بالإضافة إلى وقوعها في مدينة هايدلبرغ التي تتميز بجمالها العمراني الساحر.
-
أفضل الجامعات الألمانية في عيون الطلبة الأجانب
المرتبة السادسة: جامعة هومبولد ببرلين
تعتبر هذه الجامعة أيضاً من أقدم الجامعات الألمانية وتخرّجت منها أسماء ألمانية شهيرة، مثل أوتو فون بيسمارك صانع الوحدة الألمانية والأديب هاينريش هاينه.
-
أفضل الجامعات الألمانية في عيون الطلبة الأجانب
المرتبة الخامسة: جامعة برلين التقنية
تعتبر هذه الجامعة رائدة في مجال الهندسة التقنية، بالإضافة إلى كون تكاليف المعيشة في العاصمة الألمانية برلين أقل مقارنة بباقي العواصم الأوروبية الأخرى.
-
أفضل الجامعات الألمانية في عيون الطلبة الأجانب
المرتبة الرابعة: جامعة آخن
تقع مدينة آخن على الحدود البلجيكية والهولندية، وتحمل جامعتها التقنية (RWTH) شعار "فكّر في المستقبل"، وهي بالفعل تستثمر كل شيء لضمان مستقبل أفضل لطلبتها.
-
أفضل الجامعات الألمانية في عيون الطلبة الأجانب
المرتبة الثالثة: جامعة ميونخ التقنية
في مدينة ميونخ جامعتان متميزتان، إحداهما جامعة ميونخ التقنية، التي ينحدر 20 في المائة من طلابها من أصول مهاجرة.
-
أفضل الجامعات الألمانية في عيون الطلبة الأجانب
المرتبة الثانية: جامعة لودفيغ ماكسيمليان بميونخ
إلى جانب تخرّج 34 عالماً فازوا بجائزة نوبل من هذه الجامعة العريقة، فإن صحيفة "مونوكل" العالمية صنفت ميونخ كأفضل مدينة في العالم.
-
أفضل الجامعات الألمانية في عيون الطلبة الأجانب
المرتبة الأولى: جامعة برلين الحرة
تأسست هذه الجامعة عام 1948 وكانت آنذاك، بعكس جامعة هومبولد الواقعة في القسم الشرقي من برلين الخاضع للسيطرة السوفييتية، جزءاً من "العالم الحر"، ولهذا سميت الجامعة "الحرة"، وهي حاصلة على لقب أفضل الجامعات الألمانية.
الكاتب: شيمبوندا شيمبالو/ و.ب