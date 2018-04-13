إحصائية رسمية: السوريون ثالث أكبر جالية أجنبية في ألمانيا

أفاد "المكتب الإحصاء الاتحادي" الخميس (12 نيسان/أبريل 2018) أن عدد السوريين من غير الحاملين للجنسية الألمانية بلغ في عام 2017 حوالي 699 ألف شخص ليصبحوا بذلك ثالث أكبر جالية أجنبية في البلاد بعد الأتراك بواقع 1.48 مليون والبولنديين 867 ألفاً، حسب ما نقلت صحيفة "دي فيلت" الألمانية.

وأضاف المكتب أن عدد الأجانب في ألمانيا بلغ العام المنصرم 10.6 مليون إنسان بزيادة قدرها 585 ألفاً عن عام 2016. وقد شهدت ألمانيا ارتفاعاً في عدد الأجانب بشكل مستمر منذ عام 2009.

وأرجع المكتب الارتفاع في عدد الأجانب إلى موجة اللجوء الأخيرة والهجرة من الاتحاد الأوروبي، وخصوصاً من الدول المنضمة مؤخراً للاتحاد الأوروبي كبولندا ورومانيا وبلغاريا، حيث بلغت الزيادة في أعدادهم منذ عام 2004 حوالي 439 ألف شخص.

اللافت في الإحصائية الأخيرة هو أن 23 بالمئة من عدد سكان ألمانيا البالغ 82 مليوناً ينحدرون من خلفيات مهاجرة، أي الأجانب وحاملي الجنسية الألمانية من الأصول المهاجرة.

وتعيش النسبة الأكبر من الأجانب في الولايات الغنية: 21 بالمئة في بافاريا، و19 بالمئة في شمال الراين-فيستفاليا، و17 بالمئة في بادن-فورتمبورغ، حسب "المكتب الإحصاء الاتحادي".

خ.س/س.ك (DW)