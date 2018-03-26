 إحتجاجات في برشلونة والقضاء الألماني يبدأ النظر في تسليم بوجديمون | أخبار | DW | 26.03.2018
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أخبار

إحتجاجات في برشلونة والقضاء الألماني يبدأ النظر في تسليم بوجديمون

عشرات الآلاف يتظاهرون في شوارع برشلونة احتجاجا على إيقاف الرئيس السابق لإقليم كاتالونيا في ألمانيا. القضاء الألماني يبدأ اليوم بالنظر في طلب إسبانيا تسليم كارليس بوجديمون بعد خمسة أشهر من المنفى في بلجيكا.

Spanien Demonstration nach Inhaftierung von Puigdemont in Barcelona (picture-alliance/AP Photo/M. Fernandez)

خرج حوالي 50 ألف شخص إلى الشوارع في مدينة برشلونة الإسبانية، في وقت متأخر من يوم الأحد، وذلك عقب احتجاز الزعيم الانفصالي السابق لإقليم كتالونيا كارليس بوجديمون في ألمانيا. وقال متحدث باسم الشرطة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن الشرطة في العاصمة الإقليمية في برشلونة أطلقت أعيرة نارية تحذيرية في الهواء واستخدمت الهراوات ضد المحتجين.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو، نشرت عبر الإنترنت، متظاهرين يرمون أشياء على الشرطة وهم يسيرون من مكتب المفوضية الأوروبية إلى القنصلية الألمانية. وتم القبض على أكثر من 92 شخصاً وأربعة متظاهرين على الأقل. وأصيب سبعة أشخاص في تجمع صغير في مدينة لاردة كما أصيب آخر في تاراجونا.

وقالت منظمة (إيه.إن.سي) الانفصالية واسعة النفوذ، التي دعت إلى المظاهرة: "نحن نطالب ألمانيا بعدم تسليم الرئيس بوجديمون إلى إسبانيا لجرائم مختلقة لأسباب سياسية". ورفع الكثير من المتظاهرين لافتات صغيرة حملت عبارات بالألمانية: "حرروا رئيسنا، ولا تكونوا أعواناً"، فيما رفع آخرون أعلام الاستقلال وماسكات بوجديمون كعلامة على التأييد.
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اعتقال كارلس بوشديمون في ألمانيا

هل ستسلمه ألمانيا لإسبانيا؟

وتم إلقاء القبض على بوجديمون، المطلوب من السلطات الإسبانية بتهم التمرد، بعد عبوره الحدود إلى ألمانيا. وأيد بوجديمون استفتاءً، عُقد في تشرين أول/ أكتوبر من العام الماضي، يسعى إلى استقلال كاتالونيا عن إسبانيا. والذي اعتبرته الحكومة المركزية غير قانوني، لكن بوجديمون، الذي كان رئيسا للإقليم وقتها، مضى قدما في عقد الاستفتاء على أي حال. وتم عزل بوجديمون من منصبه نهاية تشرين أول/أكتوبر العام الماضي وفر إلى بلجيكا لتجنب توجيه اتهامات بإثارة الفتنة والتمرد، بينما حلت مدريد الحكومة في كاتالونيا. وتم اعتقال بوجديمون في ألمانيا بناء على مذكرة اعتقال أوروبية.

ومن المنتظر أن يمثل بوجديمون اليوم الاثنين، أمام قاضي تحقيق بالمحكمة الابتدائية المختصة في ولاية شلزفيغ هولشتاين شمالي ألمانيا، من أجل البت في وضعه في سجن الترحيل، أما من سيحدد ما إذا كان ترحيله إلى إسبانيا قانونيا فهي محكمة الولاية العليا في شلزفيغ هولشتاين.

وفي حوار مع موقع "شبيغل أونلاين" نشر صباح اليوم الإثنين (26 مارس/ آذار) قال قاضي الجنايات الألماني مارتين هيغر إنه مقتنع بأن "ألمانيا ليس لديها خيار آخر سوى تسليم بوجديمون للقضاء الإسباني".

ص.ش/ م. س (د ب أ)

  • Spainien Königlicher Platz in Barcelona (19. Jahrhundert) (picture-alliance/Prisma Archiv)

    مدريد واستقلال كاتالونيا - تاريخ من العلاقات المضطربة

    1932

    بعد عام على تأسيس الجمهورية الإسبانية الثانية تم تثبيت وضع إقليم كاتالونيا القانوني عام 1932 بمنحها استقلالاً مؤقتاً.

  • Spanien Francisco Franco (picture alliance/AP Photo)

    مدريد واستقلال كاتالونيا - تاريخ من العلاقات المضطربة

    1939-1975

    لكن الدكتاتور الإسباني الجنرال فرانسيسكو فرانكو (1892- 1975)، الذي حكم إسبانيا بالنار والحديد حتى عام 1975، ألغى استقلال كاتالونيا وقمع نظامه أي نوع من الأنشطة العامة المرتبطة بالقومية واللغة الكاتالونيين، بعد أن خرج منتصراً من الحرب الأهلية التي مزقت البلاد.

  • Juan Carlos Spanien 200 Jahre der Verfassung von Cadiz (AP)

    مدريد واستقلال كاتالونيا - تاريخ من العلاقات المضطربة

    1979

    بعد وفاة الجنرال فرانكو عام 1975، منح دستور إسبانيا الديمقراطي الجديد عام 1978 كاتالونيا حكماً ذاتياً، مؤكداً على أن الأمة الإسبانية لا يمكن أن تتجزأ، غير أنها تعترف بحقوق الأقاليم بالإدارة الذاتية.

  • Flash-Galerie Katalanen mit Fahnen (AP)

    مدريد واستقلال كاتالونيا - تاريخ من العلاقات المضطربة

    2006

    مفاوضات طويلة قادت الحكومة الإسبانية إلى الموافقة على رغبة الكاتالونيين بإعادة إصلاح وضع الحكم الذاتي لإقليمهم، إذ أقر البرلمان الإسباني ميثاق حكم ذاتي لكاتالونيا يعزز سلطات الإقليم المالية والقضائية ويصفه بـ"الأمة".

  • Spanien Referendum Katalonien Demonstration (picture-alliance/Zumapress/M. Oesterle)

    مدريد واستقلال كاتالونيا - تاريخ من العلاقات المضطربة

    2010

    قضت المحكمة الدستورية الإسبانية العليا بإلغاء أجزاء من ميثاق 2006، معتبرة أن استخدام مصطلح "أمة" لوصف الإقليم لا ينطوي على أي "قيمة قانونية" ورافضة الاستخدام "التفضيلي" للغة الكتالونية في خدمات البلدية.

  • Spanien Unabhängigkeit Katalonien (AFP/Getty Images)

    مدريد واستقلال كاتالونيا - تاريخ من العلاقات المضطربة

    2012

    تظاهر نحو 1.5 مليون شخص في عاصمة الإقليم برشلونة من أجل استقلال كاتالونيا وهتفوا "نحن أمة والقرار لنا"، وقادت تداعياتها إلى انتخابات مبكرة في الإقليم فاز فيها مؤيدو الانفصال عن إسبانيا.

  • Spanien Parlament Katalonien (Getty Images/AFP/J. Lago)

    مدريد واستقلال كاتالونيا - تاريخ من العلاقات المضطربة

    2014

    في تحد لمدريد، تجري كاتالونيا اقتراعاً رمزياً على الاستقلال، صوت فيه أكثر من 80 بالمئة، أي ما يعادل 1,8 ملايين شخص، لصالح انفصال الإقليم، إلا أن نسبة المشاركة بلغت 37 بالمئة فقط. حكومة مدريد لم تعترف بالاستفتاء ولم تكن له أي تبعات مباشرة.

  • Spanien das Regionalparlament von Katalonien beschließt Abspaltung (picture-alliance/dpa/EFE/A. Dalmau)

    مدريد واستقلال كاتالونيا - تاريخ من العلاقات المضطربة

    2015

    في انتخابات الإقليم حصلت القوى المؤيدة للانفصال عن إسبانيا على الأغلبية المطلقة في برلمان كاتالونيا.

  • Spanische Pyrenäen Catalonia (Imago/Nature Picture Library)

    مدريد واستقلال كاتالونيا - تاريخ من العلاقات المضطربة

    يقع إقليم كاتالونيا في شمال شرق إسبانيا، و تبلغ مساحته نحو 32106 كلم مربع، ويعتبر سادس أكبر منطقة من حيث المساحة في إسبانيا.

  • Demonstration für Unabhängiges Katalonien Pep Guardiola (picture alliance/AP/dpa/E. Morenatti)

    مدريد واستقلال كاتالونيا - تاريخ من العلاقات المضطربة

    العديد من نجوم نادي برشلونة لكرة القدم مثل بيكيه وتشافي ومدرب النادي السابق بيب غوارديولا يدعمون الاستفتاء الإقليم، لكن إدارة النادي لم تؤيد الاستفتاء صراحة، مؤكدة على حق الكاتالونيين بحرية التصويت.


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