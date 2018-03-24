إجلاء أول دفعة من المقاتلين والمدنيين من جنوب الغوطة الشرقية | أخبار | DW | 24.03.2018

غادرت مساء السبت (24 آذار/ مارس) أول دفعة من المقاتلين والمدنيين، الذين تم إجلاؤهم من مناطق سيطرة "فيلق الرحمن" في جنوب الغوطة الشرقية في طريقها إلى محافظة إدلب في شمال غرب سوريا، وفق ما أعلن الإعلام الرسمي.
وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" عن "خروج 17 حافلة عبر معبر عربين في الغوطة الشرقية وبداخلها 981 شخصاً من المسلحين وعائلاتهم"، في دفعة هي الأولى من إجمالي نحو سبعة آلاف شخص، مقرر خروجهم من عربين وعين ترما وزملكا وحي جوبر الدمشقي.
وستغادر مجموعات أخرى الغوطة الشرقية في الأيام المقبلة بموجب صفقة بوساطة روسية، توصل إليها الفصيل المعروف باسم "فيلق الرحمن" مع النظام السوري.
يأتي ذلك بعد هجوم لقوات النظام السوري والميليشيات المتحالفة معها، استمر شهراً وأدى إلى تدمير الغوطة الشرقية، التي كانت من أول مراكز الانتفاضة التي اندلعت في 2011 وآخر معقل لمسلحي المعارضة قرب العاصمة دمشق. وباتت قوات النظام السوري تسيطر على نحو تسعين في المئة من هذه المنطقة بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان.
وكان آلاف المسلحين وأسرهم قد غادروا حرستا المجاورة بالحافلات أمس الجمعة بعد اتفاق مشابه لتسليم المدينة. ووافق مسلحو المعارضة في بلدات أخرى صغيرة قريبة على المغادرة بشروط مشابهة. وأفرجت المعارضة عن بعض الأسرى وأظهرت لقطات نقلها التلفزيون خروجهم في حافلة صغيرة.
(مقاتلون ومدنيون غادروا الغطة الشرقية ووصلوا إلى قلعة المضيق شمال حماه)
وقالت وسائل إعلام رسمية إن الجيش يتقدم في البلدات، التي انسحب منها مسلحو المعارضة استعدادا لخروجهم. ويعني ذلك أن دوما فقط هي المتبقية تحت سيطرة مسلحي المعارضة في الغوطة الشرقية. وقالت الأمم المتحدة قبل شهر إن 400 ألف شخص يعيشون في الغوطة الشرقية.
ويشهد الهجوم، الذي بدأه الجيش في 18 فبراير/ شباط، لاستعادة السيطرة على المنطقة أحد أعنف عمليات القصف الجوي والمدفعي في الحرب التي دخلت عامها الثامن. ويقول المرصد السوري إن الحملة العسكرية هناك أسفرت عن مقتل أكثر من 1600 شخص.
ص.ش/ف.ي (أ ف ب، رويترز)
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بسبب جحيم القصف.. الغوطة الشرقية تعيش كارثة إنسانية محققة
قتل البراءة
تحصد عمليات القصف على منطقة الغوطة الشرقية آلاف الأرواح لأطفال سوريين. إذ تشير الإحصاءات إلى أن أكثر من سبعين طفل قتلوا من بين مجموع الضحايا منذ بدء التصعيد. وفي هذا الصدد، أصدرت اليونسيف بيانا بسطور فارغة لوصف معاناة أطفال الغوطة وشقائهم اليومي والمستمر.
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بسبب جحيم القصف.. الغوطة الشرقية تعيش كارثة إنسانية محققة
معاناة النساء
تعاني النساء بشكل كبير في الغوطة الشرقية التي تتعرض إلى أحد أعنف عمليات القصف منذ اندلاع الحرب عام 2013. وتشكل النساء جزءاً مهما من ضحايا القصف الذي تجاوز 250 قتيلا خلال يومين في المعقل الأخير لفصائل المعارضة السورية في ريف دمشق.
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بسبب جحيم القصف.. الغوطة الشرقية تعيش كارثة إنسانية محققة
عائلات مشردة
موت الأطفال والنساء كما الرجال في الغوطة الشرقية ساهم في تشرد الكثير من العائلات السورية هناك. وقال المتحدث باسم الامم المتحدة ستيفان دوغاريك أن "نحو 400 ألف شخص في الغوطة الشرقية قد تعرضوا لضربات جوية وقصف بالمدفعية". وهو ما أثارقلق وكالات الإغاثة على نحو متزايد.
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بسبب جحيم القصف.. الغوطة الشرقية تعيش كارثة إنسانية محققة
تدمير المستشفيات والمدارس
المستشفيات، المدارس، دور العبادة... لم تسلم من الهجوم الذي تتعرض له الغوطة. فقد تعرضت ست مستشفيات للقصف خلال 48 ساعة فقط، إذ خرج ثلاثة منها عن الخدمة، فيما بقي مستشفيان يعملان جزئيا. وهو ما وصفته الأمم المتحدة بالهجوم غير المقبول وحذرت من أن يصل إلى حد جرائم الحرب.
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بسبب جحيم القصف.. الغوطة الشرقية تعيش كارثة إنسانية محققة
في انتظار الموت
تجاوز عدد القتلى في الغوطة الشرقية 250 قتيلا خلال يومين فقط. ويتسبب القصف إلى جانب نقص الغذاء والدواء وغيرهما من الضرورات الأساسية في المعاناة والمرض والموت أيضا. وقال سكان في الغوطة الشرقية بسوريا إنهم "ينتظرون دورهم في الموت" بعد كل ها القصف الذي يستهدف منطقتهم في الفترة الأخيرة.
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بسبب جحيم القصف.. الغوطة الشرقية تعيش كارثة إنسانية محققة
من المسؤول؟
يمتد الحصار على الغوطة الشرقية منذ 2013، وتقول الحكومة السورية وحليفتها روسيا التي تدعم الأسد بالقوة الجوية منذ 2015 إنهما لا تستهدفان المدنيين. كما ينفي الجانبان استخدام البراميل المتفجرة التي تسقط من طائرات هليكوبتر وتدين الأمم المتحدة استخدامها. في المقابل قالت وسائل إعلام رسمية إن مقاتلي المعارضة يطلقون أيضا قذائف المورتر على أحياء في دمشق قرب الغوطة الشرقية.
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بسبب جحيم القصف.. الغوطة الشرقية تعيش كارثة إنسانية محققة
منظمات دولية تندد
الوضع بالغوطة الشرقية، يثير غضب الكثير من المنظمات الدولية التي ترفض ما يجري بسوريا. وكانت الأمم المتحدة والعديد من المنظمات التابعة لها قد حذرت من أن تصير الغوطة الشرقية المحاصرة "حلبا ثانية"، ومن أن يتطور الأمر ليصبح "جرائم حرب" في حالة تصعيد القتال فيها. كما نددت بالهجوم الذي أصيبت فيه مستشفيات وبنيات أساسية مدنية أخرى، ووصفته بأنه غير مقبول. إعداد: مريم مرغيش