 إجلاء آلاف من ريف القلمون إلى عفرين | أخبار | DW | 21.04.2018
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أخبار

إجلاء آلاف من ريف القلمون إلى عفرين

بحث الرئيسان ماكرون والسيسي الأزمة السورية وأكدا دعمهما للجهود المبذولة لتسويتها سياسياً وأهمية مشاركة الدول العربية وقوى الفيتو في هذا الإطار. وميدانياً قال مصدر أمني سوري إن نحو 1200 شخص غادروا القلمون إلى عفرين.

Syrien Ost-Ghuta Evakuierungen (Getty Images/AFP/O.H. Kadour)

رجال ونساء وأطفال تم إجلاؤهم من الغوطة الشرقية (أرشيف)

أفاد مصدر أمني سوري لوكالة الأنباء الألمانية السبت (21 نيسان/ أبريل 2018) بمغادرة 1156 شخصاً، بينهم 505 مسلحين و252 امرأة و399 طفلاً، إلى منطقة عفرين في ريف حلب الشمالي الغربي تقلهم 35 حافلة. وقال المصدر إن نحو 30 مسلحاً من مسلحي "أسود الشرقية" غادروا عبر 6 آليات إلى مخيم الركبان على الحدود السورية الأردنية العراقية.

وكانت الدفعة الأولى من مسلحي منطقة القلمون، شمال شرق العاصمة السورية دمشق، قد غادرت في وقت سابق اليوم إلى ريف حلب الغربي ومنطقة الركبان على الحدود السورية الأردنية. وأظهرت لقطات على الإنترنت حُملت السبت حافلات تدخل بلدة الرحيبة في جيب القلمون شمال شرقي دمشق ووافقت المعارضة على الانسحاب منه أيضاً.

مختارات

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد الضربات الغربية في سوريا إن بلاده "لم تعلن الحرب" على بشار الأسد، ووصف تلك الضربات بـ"المشروع". كما كشف ماكرون رغبته في التفاوض مع روسيا وتركيا حول الأزمة السوريا. (15.04.2018)

وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى القاهرة حيث كان في استقباله نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، وذلك بعد زيارة مفاجئة قام بها الى قاعدة حميميم الروسية في سوريا. كما أمر بوتين بالبدء انسحاب قوات بلاده من سوريا. (11.12.2017)

وأشار المصدر إلى أنه من المرجح خروج الدفعة الثانية من المسلحين وعائلاتهم يوم الإثنين المقبل باتجاه ريف حلب الشرقي. وقال متحدث باسم إحدى جماعات المعارضة في القلمون الشرقي إن المقاتلين وافقوا على الانسحاب بعد مقتل ستة أشخاص في قصف روسي مكثف لمناطق قريبة من بلدة الرحيبة الأسبوع الماضي.

وكان مصدر عسكري سوري قد صرح لوكالة الأنباء الألمانية بأن "المسلحين المغادرين يتبعون جبهة النصرة وقوات أحمد العبدو وجيش الصناديد وجيش التحرير وأسود الشرقية".

وتوصلت القوات الحكومية أول أمس إلى اتفاق مع مسلحي المعارضة يقضي بخروج المسلحين من بلدات الرحيبة والناصرية وجيرود في منطقة القلمون الشرقي، وقد سلمت الفصائل المغادرة إلى الشمال السوري أسلحتها الثقيلة والمتوسطة للقوات الحكومية. ويشير هذا التطور إلى تقدم جديد في حملة نظام بشار الأسد لاستعادة ما تبقى من جيوب في يد المعارضة وتعزيز موقفه حول العاصمة بعد استعادة الغوطة الشرقية هذا الشهر.

ماكرون والسيسي يبحثان الشأن السوري

على الصعيد السياسي، بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون الوضع في منطقة الشرق الأوسط، وخاصة الأزمة السورية، حسبما أفاد المتحدث الرسمي للرئاسة المصرية السفير بسام راضي السبت.

Paris al-Sisi bei Macron PK (Reuters/P. Wojazer)

ماكرون والسيسي (أرشيف)

وقال المتحدث الرسمي إن ماكرون حرص خلال المحادثة الهاتفية على إطلاع السيسي على إطار وأهداف الضربة العسكرية المحددة، التي اشتركت فيها بلاده مع الولايات المتحدة وبريطانيا في سوريا، مشيراً إلى أنها "تأتي في إطار الشرعية الدولية"، ومنوهاً إلى أنها "جاءت كرد على انتهاك الحظر الدولي المفروض على استخدام الأسلحة الكيماوية". من جانبه، شدد السيسي على "موقف مصر الثابت والرافض لاستخدام أية أسلحة محرمة دولياً على الأراضي السورية"، مشيراً إلى "أهمية إجراء تحقيق دولي شفاف في هذا الشأن وفقاً للآليات والمرجعيات الدولية".

وأعرب الرئيس المصري في ذات الوقت عن "القلق إزاء التصعيد العسكري الذي يؤدي إلى مزيد من تدهور الأوضاع وتعقيد الموقف، وتأثير ذلك على الشعب السوري". وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيسين أعربا عن دعمهما لكل الجهود المبذولة لتسوية الأزمة السورية سياسياً، مؤكدين أهمية مشاركة الدول العربية وكذلك الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن في هذا الإطار.

ص.ش/ ي.أ (د ب أ، رويترز)

  • Syrien Brüchige Feuerpause in Ost-Ghuta (picture-alliance/dpa/XinHua/A. Safarjalani)

    الغوطة وعفرين.. لا صوت يعلو على آهات المدنيين سوى دوي القنابل

    بدأت العملية العسكرية، التي يشنها النظام السوري والقوات الروسية ومجموعة من الميلشيات "الرديفة"، على الغوطة الشرقية منذ 18 شباط/ فبراير 2018.

  • Syrien Massenflucht aus Ghuta (Getty Images/AFP/L. Beshara)

    الغوطة وعفرين.. لا صوت يعلو على آهات المدنيين سوى دوي القنابل

    خلَّفت هذه العملية حتى الآن حوالي 1000 قتيل وأكثر من 500 جريح. كما "نزح" وتم "تهجير" آلاف المدنيين.

  • Syrien Massenflucht aus Ghuta (Getty Images/AFP/L. Beshara)

    الغوطة وعفرين.. لا صوت يعلو على آهات المدنيين سوى دوي القنابل

    شهد يوم الخميس 15 آذار/ مارس 2018 أكبر عملية "نزوح جماعي" منذ بدء التصعيد العسكري، من الغوطة الشرقية، حيث خرج في هذا اليوم 20 ألف مدني، وخاصةً من قرى حمورية وكفر بطنا، وذلك تزامناً مع تقدم ميداني لقوات النظام.

  • Syrien Massenflucht aus Ghuta (Getty Images/AFP/L. Beshara)

    الغوطة وعفرين.. لا صوت يعلو على آهات المدنيين سوى دوي القنابل

    أكد مصدر روسي أنه يوم الجمعة 16 آذا/ مارس 2018 فقط "غادر" ما يقارب من 500 مدني منطقة الغوطة المحيطة بالعاصمة السورية دمشق، بينهم عدد كبير من النساء والأطفال وكبار السن.

  • Syrien Massenflucht aus Ghuta (Getty Images/AFP/L. Beshara)

    الغوطة وعفرين.. لا صوت يعلو على آهات المدنيين سوى دوي القنابل

    فشلت محاولات جمعيات ومنظمات الإنسانية إدخال المساعدات إلى الغوطة، التي تشهد حصاراً منذ عام 2013. تم ترحيل بعض العائلات الخارجة من الغوطة إلى الشمال السوري أو توزيعهم على مراكز إيواء داخل دمشق بحسب جهات رسمية سورية.

  • Syrien Flucht aus Afrin (Reuters/K. Ashawi)

    الغوطة وعفرين.. لا صوت يعلو على آهات المدنيين سوى دوي القنابل

    يستمر "فرار" و"تهجير" المدنيين من منطقة عفرين شمال غرب سوريا، حيث تشن القوات التركية مع مقاتين من "الجيش السوري الحر" حملة عسكرية منذ كانون الثاني/ يناير 2018 تحت اسم "غصن الزيتون" ضد مقاتلين أكراد.

  • Syrien Flucht aus Afrin (Reuters/K. Ashawi)

    الغوطة وعفرين.. لا صوت يعلو على آهات المدنيين سوى دوي القنابل

    عبرت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء المعلومات التي تتحدث عن مدنيين عالقين في عفرين، تمنعهم القوات الكردية من الفرار ويُستخدمون كـ"دروعٍ بشرية".

  • Syrien Flucht aus Afrin (Reuters/K. Ashawi)

    الغوطة وعفرين.. لا صوت يعلو على آهات المدنيين سوى دوي القنابل

    "نزح" الآلاف من منطقة عفرين منذ بدء الهجوم التركي، حيث باتت عفرين مطوقة بشكل شبه كامل باستثناء ممر وحيد يستخدمه المدنيون الذين يفرون بالآلاف إلى مناطق مجاورة.

  • Syrien Flucht aus Afrin (Reuters/K. Ashawi)

    الغوطة وعفرين.. لا صوت يعلو على آهات المدنيين سوى دوي القنابل

    شهد الأسبوع الثاني من شهر آذار/ مارس فرار أكثر من ثلاثين ألف مدني من عفرين، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.


مختارات

الغوطة وعفرين.. لا صوت يعلو على آهات المدنيين سوى دوي القنابل

طغى الدم على الذكرى السنوية السابعة لانطلاق الاحتجاجات السلمية في سوريا، التي حوّلت إلى حرب أهلية أتت على الأخضر واليابس. الغوطة الشرقية ومنطقة عفرين شهدتا "نزوح" و"تهجير" الآلاف في النصف الأول من شهر آذار/مارس الجاري. (16.03.2018)  

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