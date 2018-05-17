أولفر كان أحد رهانات السعودية في مونديال روسيا

سيحظى المنتخب السعودي لكرة القدم بشرف مميز في مونديال روسيا، إذ أنه والـ 14 من يونيو/ حزيران سيفتتح بطولة نهائيات كأس العالم إلى جانب أصحاب الأرض على ملعب لوشنيكي في العاصمة موسكو.
وببطاقة الفوز أو حتى التعادل في هذه المباراة، سيصبح الأخضر مصدر ازعاج بامتياز لباقي منتخبات المجموعة الأولى التي تضمن إلى جانب روسيا منتخبي الأوروغواي ومصر.
وإذا ما نظرنا إلى تصنيف الفيفا الأخير، فنرى أن فوز السعودية على روسيا هو المنطقي، باعتبار أن الأخضر صنِّف في المرتبة 63 أي أفضل بدرجتين من المنتخب الروسي صاحب أسوء تصنيف عالمي داخل مجموعته (مصر 31 والأوروغواي 21)، بل وترتيب روسيا هو الأسوأ مقارنة بجميع المنتخبات الـ32 المشاركة في المونديال.
"مجموعة الحياة"
هذا الرأي ربما لا يشاطره تماما، المدرب السابق لـ"الدب الروسي" أناتولي بيشوفيتش الذي وصف المجموعة الأولى بأنها "مجموعة الحياة"، في إشارة إلى المباراتين الأولى أمام السعودية، والثانية أمام مصر والتي ستمكن روسيا من تجاوز دور المجموعات بسلام، حلى حد قوله.
ولكن، ليس من السهل جدا الأخذ بهذا الطرح. فإذا تركنا المنتخب المصري جانبا وركزنا على السعودي فقط، فنجد أن الأخضر مقتنع تماما أن مشواره الروسي سيكون رهينا بنتيجة مباراة الافتتاح، لتحقيق هدفه الأول المتمثل في بلوغ دور الستة عشر. وهو إنجاز لم يحققه سوى في مونديال الولايات المتحدة 1994 من مجموع أربع مشاركات سابقة له في نهائيات كأس العالم.
ولم تحمل التشكيلة الأولية التي أعلن عليها حديثا خوان أنطونيو بيتزي مدرب المنتخب السعودي، مفاجأة تذكر. فهو يعول بدرجة كبيرة على لاعب خط وسط الأهلي تيسير الجاسم (32 عاما)، الذي بلغ رصيده من المباريات الدولية 100 مباراة. وإلى جانبه محمد السهلاوي لاعب فريق النصر الذي أحرز 23 هدفا من مجموع 24 مباراة دولية.
الرهان على أوليفر كان
حارس رعين المنتخب الألماني السابق أوليفر من الوجوه الذي يعول عليها الاتحاد السعودي لكرة القدم من أجل مشوار ناجح على الأرض الروسية، رغم أنه كان ضمن التشكيلة التي دكت الأخضر بثمانية أهداف كاملة في مونديال 2002 في كوريا الجنوبية واليابان.
ويشارك كان عبر شركته "غول بلاي" في اعداد وصقل لاعبي الأخضر. ويقول الأخير إن "مهمته تكمن في التوجيه وتقديم خبراته". كما أنه يسهر على تكوين الجيل الصاعد من حارسات وحراس مرمى الاتحاد السعودي في العاصمة الرياض، حيث سيتم انشاء "أكاديمية أولفر كان لحراس المرمى"، وهي الأولى في العالم.
ويدرك كان تماما أن مهمته الأساسية تكمن في خفض رصيد الأهداف ضد الشباك السعودي، والتي بلغت 32 هدفا في 13 مباراة في جميع المشاركات السابقة.
والأهم من ذلك على وجه الخصوص، أن لا تواجه السعودية كابوسا كالذي واجهته قبل 16 عاما أمام المانشافت. غير أنه وفي حال نجح كان في مهمته وتأهلت السعودية إلى الدور اللاحق، قد يجد نفسه في وضع لن يحسد عليه، وذلك في حال وضعت القرعة الأخضر أمام بطلة العالم ألمانيا في الدور اللاحق.
و.ب
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مونديال روسيا 2018 - التشكيلة الأولية للمنتخب الألماني
مانويل نوير
هل يستعيد مانويل نوير مستواه المعهود مع انطلاق نهائيات كأس العالم 2018 منتصف يونيو/ تموز؟ سؤال يشغل بال الجميع. رغم غيابه الطويل عن الملاعب بسبب الإصابة، المدرب يواخيم لوف أدرجه ضمن القائمة الأولية للمانشافت، ليرافق المنتخب إلى معسكر التدريبات في تيرول بالنمسا.
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مونديال روسيا 2018 - التشكيلة الأولية للمنتخب الألماني
مارك أندريه تيرستيغن
بعد غياب نوير، تحول حارس مرمى برشلونة الإسباني إلى الحارس رقم 1 في صفوف المنتخب الألماني. وشارك إلى غاية اللحظة في 19 مبارة دولية، لكنه لم يشارك في أي مونديال.
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مونديال روسيا 2018 - التشكيلة الأولية للمنتخب الألماني
بيرند لينو
الحارس رقم 3 بالنسبة للمانشافت. سبق للوف أن سمح لحارس مرمى فريق ليفركوزن اللعب في العديد من المباريات الدولية، لكنه وإلى غاية اللحظة لم يشكل منافسة حقيقية لتير ستيغن.
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مونديال روسيا 2018 - التشكيلة الأولية للمنتخب الألماني
كيفين تراب
قرر لوف استدعاء حارس مرمى باريس سان جيرمان إلى معسكر تيرول التدريبي، مع العلم أنه ومع الفريق الفرنسي قضى معظم الوقت في دكة البدلاء وتنقصه الممارسة.
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مونديال روسيا 2018 - التشكيلة الأولية للمنتخب الألماني
جيروم بواتينغ
من بين أهم أعمدة المنتخب الألماني. بعد إصابته في مارس/ آذار الماضي، ساد الخوف من احتمالية تغيبه عن المونديال. لكنه ولحسن الحظ سيرافق المانشافت إلى روسيا. لعب 70 مبارة، وشارك مرتين في نهائيات كأس العالم.
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مونديال روسيا 2018 - التشكيلة الأولية للمنتخب الألماني
ماتس هوملز
الثنائي بواتينغ وهوملز يشكلان كما في بايرن ميونيخ صمام دفاع المنتخب الألماني. وبالنسبة للوف فإن هوملز من أهم اللاعبين في عملية فتح الطلعات الهجومية. شارك في 63 مباراة ومرة واحدة في نهائيات كأس العالم.
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مونديال روسيا 2018 - التشكيلة الأولية للمنتخب الألماني
أنطونيو روديغر
يتم تشبيه كثيرا ببواتينغ. ولوف يثق في لاعب تشيلسي بشكل كبير. شارك في 23 مباراة ومرة واحدة في نهائيات كأس العالم.
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مونديال روسيا 2018 - التشكيلة الأولية للمنتخب الألماني
نيكلاس زوله
من المنتظر أن يقضي زوله معظم الوقت على دكة البدلاء، رصيده من المباريات الدولية لا يتعدى تسع مباريات.
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مونديال روسيا 2018 - التشكيلة الأولية للمنتخب الألماني
يونتان تاه
مدافع باير ليفركوزن البالغ من العمر 22 عاما، ينظر إليه كموهبة كبيرة ينتظرها مستقبل واعد. لعب في ثلاث مباريات دولية وهذه هي المرة الأولى التي سيشارك فيها في نهائيات كأس العالم.
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مونديال روسيا 2018 - التشكيلة الأولية للمنتخب الألماني
يوشوا كيميش
من المنتظر أن يلعب كيميش في مركز الظهير الأيمن، رغم أنه يلعب أيضا في وسط الميدان الدفاعي. لكن لوف يفضل إدخاله في هذا المركز، لأنه يمنحه حسب رأيه مساحة أكبر للهجوم.
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مونديال روسيا 2018 - التشكيلة الأولية للمنتخب الألماني
يوناس هيكتور
موسم سيء قضاه هيكتور مع فريقه كولن: أولا تعرض لإصابة بليغة، ثم مني مع فريقه بنكسة الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية. ومن المنتظرأن يلعب أساسيا في مركز الظهير الأيسر. شارك في 36 مباراة وفي ثلاث مرات في نهائيات كأس العالم.
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مونديال روسيا 2018 - التشكيلة الأولية للمنتخب الألماني
مارفين بلاتينهارت
يعول عليه لوف كبديل عن يوناس هيكتور. رصيده من المباريات الدولية ست مباريات، ولم يشارك في أي نهائيات في السابق.
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مونديال روسيا 2018 - التشكيلة الأولية للمنتخب الألماني
ماتياس جينتر
سبق له أن رافق منتخب بلاده إلى مونديال البرازيل، لكنه لم يشارك في أي مباراة. ولهذا اعتبر المراقبون اختياره ضمن التشكيلة الأولية أمرا مفاجئا.
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مونديال روسيا 2018 - التشكيلة الأولية للمنتخب الألماني
سامي خضيرة
هي المشاركة الثالثة لنجم اليوفي الإيطالي. مركزه في وسط الملعب قار ولا أحد ينافسه فيه. شارك في 73 مباراة، أحرز فيها سبعة أهداف.
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مونديال روسيا 2018 - التشكيلة الأولية للمنتخب الألماني
توني كروز
يلعب إلى جانب خضيرة في خط الوسط. نجم ريال مدريد يعد من بين أفضل لاعبي وسط الميدان في العالم. شارك في 82 مباراة، ومرتين في نهائيات كأس العالم.
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مونديال روسيا 2018 - التشكيلة الأولية للمنتخب الألماني
سباستيان روده
سيقوم بدور "جوكر" خط الوسط في روسيا. يمكنه اللعب كظهير أيمن أو في خط الوسط الدفاعي. شارك في 24 مباراة دولية، وروسيا ستكون أول مشاركة له في المونديال.
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مونديال روسيا 2018 - التشكيلة الأولية للمنتخب الألماني
إلكاي غوندوغان
لسوء حظه أنه وفي اللحظات الأخيرة تخلف نجم مانشستر يونايتد عن المشاركة في مونديال البرازيل بسبب الإصابة، والشيء ذاته تكرر بعد سنتين في نهائيات كأس أمم أوروبا. وهذه المرة يبدو أن الحظ ابتسم له أخيرا. رصيده من المباريات الدولية 24 مباراة.
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مونديال روسيا 2018 - التشكيلة الأولية للمنتخب الألماني
مسعود أوزيل
يعاني لاعب أرسنال من تراجع في مستواه، رغم ذلك استدعاه لوف إلى روسيا. لعب 89 مبارة دولية، ومرتين في نهائيات كأس العالم.
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مونديال روسيا 2018 - التشكيلة الأولية للمنتخب الألماني
توماس مولر
مرة قال مدرب بايرن ميونيخ السابق الهولندي لويس فان خال، إنه لا يكمن اللعب بدون مولر. وهذا ينطبق أيضا على لوف. في جنوب إفريقيا 2010 فاز بلقب هدافي المونديال.
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مونديال روسيا 2018 - التشكيلة الأولية للمنتخب الألماني
ماركو رويس
أخيرا سيشارك مهاجم بروسيا دورتموند في المونديال. رويس لم يسلم منذ انطلاق مسيرته الاحترافية من نحس الإصابة، ومن تمّ كان أداءه بين النازل والطالع. شارك في 29 مباراة دولية.
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مونديال روسيا 2018 - التشكيلة الأولية للمنتخب الألماني
يوليان دراكسلر
مهمة لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي ممارسة مزيد من الضغط والرفع من إيقاع الهجوم على الجانب الأيسر. 42 مباراة دولية، وهي المرة الثانية التي يشارك فيها في نهائيات كأس العالم.
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مونديال روسيا 2018 - التشكيلة الأولية للمنتخب الألماني
ليون غوريتسكا
تألق مع شالكه، وعلى مشارف الرحيل إلى باير ليفكوزن. من المتوقع أن يقضي المهاجم، في أول مشاركة له في نهائيات كأس العالم، معظم الفترات على دكة البدلاء. شارك إلى غاية اللحظة في 14 مباراة دولية.
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مونديال روسيا 2018 - التشكيلة الأولية للمنتخب الألماني
تيمو فيرنر
متوهج وسريع مع الدقة في التسديد. بعد أن توج هكداف لبطولة كأس القارات تسلق مهاجم لايبزيغ صدارة قائمة لوف للهدافين. شارك في 12 مباراة دولية وروسيا أول مونديال للاعب الشاب (22 عاما).
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مونديال روسيا 2018 - التشكيلة الأولية للمنتخب الألماني
ماريو غوميس
في كأس أمم أوروبا في فرنسا قبل عامين، لعب مهاجم شتوتغارت دورا بارزا في تأهل منتخب بلاده إلى المربع الذهبي. لكن مباراة نصف النهائي كانت محطة غوميس الأخيرة بعد تعرضه للإصابة. لعب في 73 مباراة دولية، وهذه هي المرة الثانية التي يرافق فيها المانشافت إلى النهائيات.
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مونديال روسيا 2018 - التشكيلة الأولية للمنتخب الألماني
لوراي ساني
من بين المواهب الكبيرة التي يتوفر عليها منتخب ألمانيا. يتميز لاعب مانشستر سيتي بسرعة فائقة، لكن تنقصه الدقة أمام مرمى الخصم. شارك في 11 مباراة دولية، وهذا هو أول مونديال له.
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مونديال روسيا 2018 - التشكيلة الأولية للمنتخب الألماني
يوليان براند
قضى في صفوف فريق باير ليفركوزن، موسما مهما استطاع فيه تحمل مسؤوليات أكبر، ما ساعده على بلوغ مستوى من النضج وتطوير أداءه بشكل ملفت، وهو ما عجل بمكافئة لوف له. شارك في 14 مباراة دولية.
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مونديال روسيا 2018 - التشكيلة الأولية للمنتخب الألماني
نيل بيترسن
لاعب فرايبورغ سيقوم بمهمة "جوكر" في خط الهجوم. برصيد 15 هدف، توجبيترسن كهداف للدوري الألماني خلال الموسم المنتهي، كما أنه كان من أبطال أولمبياد ريو 2016 الفائزين بالميدالية الفضية. وهي المرة الأولى التي استدعى فيها لوف هذا اللاعب.