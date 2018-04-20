أولرايش يتحدث عن عودة نوير وحظوظه في المشاركة بالمونديال

يقدم حارس مرمى فريق نادي بارين ميونيخ البديل سفين أولرايش مستوى رائعاً منذ أسابيع، إلى درجة أن بعض المراقبين الرياضيين في ألمانيا، يرشحونه ليكون أحد حراس مرمى المنتخب الألماني الذين سيختارهم مدرب المانشافت يواخيم لوف للمشاركة في مونديال روسيا الصيف القادم.

لكن، ومع عودة الحارس الرسمي للفريق البافاري مانويل نوير إلى مداعبة الكرة بعض شهور طويلة من الغياب بسبب الإصابة، قد يضطر حارس مرمى فريق شتوتغارت السابق للعودة إلى دكة البدلاء. لكن هذا الأمر لا يزعج أولرايش، حسبما صرح به لمجلة "شبورت بيلد" الألمانية.

وقال أولرايش في مقابلته مع المجلة الألمانية "المدرب لديه ما يكفي من الخبرة لاتخاذ القرار الصائب". وتابع أولرايش "صحيح أنني بذلت مجهودا كبيرا في مسابقة كأس ألمانيا وأطمح لألعب المباراة النهائية، لكنني لن أتمرد إذا لم يتحقق لي ذلك".

وفي سؤال حول حظوظه للمشاركة في بطولة كأس العالم 2018، أجاب أولرايش ضاحكاً "أنه لم يحجز عطلته الصيفية بعد"، لكنه عاد، وأكد أن سبب ذلك يعود بالأساس إلى عدم توصله بعد ببرنامج استعداد نادي بايرن ميونيخ للموسم المقبل. وبالتأكيد، فإذا ما تلقى دعوة من مدرب المنتخب الألماني يواخيم لوف، فإنه سيقوم بتلبيتها دون شك.