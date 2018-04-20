 أولرايش يتحدث عن عودة نوير وحظوظه في المشاركة بالمونديال | عالم الرياضة | DW | 25.04.2018
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عالم الرياضة

أولرايش يتحدث عن عودة نوير وحظوظه في المشاركة بالمونديال

عودة مانويل نوير لتدريبات بايرن ميونيخ، فتحت النقاش حول ما إذا كان سيسترجع مكانه كحارس أساسي للفريق البافاري، خاصة في ظل تألق بديله سفين أولرايش. في مقابلة صحفية، تحدث أولرايش عن عودة نوير ومشاركته المحتملة في المونديال.

Deutschland DFL-Supercup Dortmund gegen Bayern (imago/MIS)

يقدم حارس مرمى فريق نادي بارين ميونيخ البديل سفين أولرايش مستوى رائعاً منذ أسابيع، إلى درجة أن بعض المراقبين الرياضيين في ألمانيا، يرشحونه ليكون أحد حراس مرمى المنتخب الألماني الذين سيختارهم مدرب المانشافت يواخيم لوف للمشاركة في مونديال روسيا الصيف القادم.

لكن، ومع عودة الحارس الرسمي للفريق البافاري مانويل نوير إلى مداعبة الكرة بعض شهور طويلة من الغياب بسبب الإصابة، قد يضطر حارس مرمى فريق شتوتغارت السابق للعودة إلى دكة البدلاء. لكن هذا الأمر لا يزعج أولرايش، حسبما صرح به لمجلة "شبورت بيلد" الألمانية.

مختارات

وقال أولرايش في مقابلته مع المجلة الألمانية "المدرب لديه ما يكفي من الخبرة لاتخاذ القرار الصائب". وتابع أولرايش "صحيح أنني بذلت مجهودا كبيرا في مسابقة كأس ألمانيا وأطمح لألعب المباراة النهائية، لكنني لن أتمرد إذا لم يتحقق لي ذلك".

وفي سؤال حول حظوظه للمشاركة في بطولة كأس العالم 2018، أجاب أولرايش ضاحكاً "أنه لم يحجز عطلته الصيفية بعد"، لكنه عاد، وأكد أن سبب ذلك يعود بالأساس إلى عدم توصله بعد ببرنامج استعداد نادي بايرن ميونيخ للموسم المقبل. وبالتأكيد، فإذا ما تلقى دعوة من مدرب المنتخب الألماني يواخيم لوف، فإنه سيقوم بتلبيتها دون شك.

  • Videostill DW Sendung Mia san mia Ulli Hoeneß (DW)

    من الرئيس إلى المشجع في حيّ عشوائي – أبطال ظاهرة "ميا سان ميا"

    أولي هونيس (ميونخ) – رئيس نادي بايرن ميونخ

    "لطالما كنت أرى أنّ بالإمكان الارتقاء ببايرن ميونخ من نادٍ متواضع إلى علامة عالمية". من هذا المنطلق يعمل بصفته مديراً لأعمال النادي، وهو أيضاً بمثابة أخ ومُرشد بالنسبة للاعبين. لكنه سُجن في مارس/آذار 2014 لمدة 11 شهراً بسبب التهرب الضريبي. أولي هونيس ودّع يومها الجميع بالكلمات التالية: "لم يكن هذا كل شيء". يعرض فيلم "ميا سان ميا"على شاشة DW عربية يومي 16 و23 اكتوبر الجاري.

  • Webspecial zur DW-eigenen Doku Das Mia san mia-Phänomen - FC Bayern - Eine internationale Erfolgsgeschichte (DW)

    من الرئيس إلى المشجع في حيّ عشوائي – أبطال ظاهرة "ميا سان ميا"

    كمال أبو ليل (الناصرة، إسرائيل) – مشجع بايرن

    "بغض النظر إن كنت فلسطينياً أم يهودياً، عندما يسجل بايرن هدفاً، فتعانق تلقائياً كل شخص". هذا ما يقوله كمال الفلسطيني الذي يعيش في إسرائيل. وهو مشجع لنادي بايرن منذ سبعينات القرن الماضي. "كنت في سن العاشرة آنذاك، وكان لدينا تلفزيون بالأبيض والأسود. وغالباً ما كانت المباريات تُنقل مباشرة: رومينيغه وبيكنباور وبرايتنر، كانوا آنذاك نجوماً مشهورين. وقد عشقت طريقة لعبهم بسرعة".

  • Webspecial zur DW-eigenen Doku Das Mia san mia-Phänomen - FC Bayern - Eine internationale Erfolgsgeschichte (DW)

    من الرئيس إلى المشجع في حيّ عشوائي – أبطال ظاهرة "ميا سان ميا"

    فيليب لام (ميونخ) – من ناشئي البايرن

    "مخلص للنادي ومتحدث بارع ولاعب ناجح: فيليب لام خير مثال على عمل قسم الناشئين في البايرن. إبن الثالثة والثلاثين عاماً لعب قرابة عقدين من الزمن في ميونخ، ولكنه الآن لاعب كرة قدم متقاعد. وعلى الرغم من ذلك مازال يبدو وكأنه لاعب ناشئ. "لقد كنت أصغر حجماً من الآخرين، وهذا منحني جرعة من الطموح لكي أثبت نفسي بين حيتان الفريق البافاري العملاق".

  • Webspecial zur DW-eigenen Doku Das Mia san mia-Phänomen - FC Bayern - Eine internationale Erfolgsgeschichte (DW)

    من الرئيس إلى المشجع في حيّ عشوائي – أبطال ظاهرة "ميا سان ميا"

    كاناتا توكوموتو (مدينة فوتشو/اليابان) – مشجع بايرن

    كاناتا هو تلميذ نموذجي في مدرسة بايرن تسونايشي، أكاديمية كرة القدم في إقليم فوكوشيما الياباني. الياباني ابن الـ 14 ربيعاً يلعب بمهارة كبيرة، لدرجة أن نادي بايرن ميونخ أرسل مدرب شباب لتقييم أدائه. حضرنا هذا اللقاء في مباراة ضمن دوري الشباب، وقيّمنا كاناتا ذا البنية الجسدية الصغيرة.

  • Webspecial zur DW-eigenen Doku Das Mia san mia-Phänomen - FC Bayern - Eine internationale Erfolgsgeschichte (DW)

    من الرئيس إلى المشجع في حيّ عشوائي – أبطال ظاهرة "ميا سان ميا"

    صاموئيل "سامي" أوساي كوفور (أكرا، غانا) – لاعب سابق

    من غانا، مروراً بإيطاليا، ليصل إلى ميونخ في سن السابعة عشرة. أولي هونيس أصبح بمثابة الأب البديل لـ"سامي الصغير" الذي كان دوماً سنداً له في مراحل حياته العصيبة، وخاصة بعد حالة الوفاة المأساوية لابنته. إذ وقف هونيس إلى جانبه بشكل مؤثر، وبالتالي تجلت ظاهرة "ميا سان ميا" بالنسبة للغاني بأجمل صورها.

  • Webspecial zur DW-eigenen Doku Das Mia san mia-Phänomen - FC Bayern - Eine internationale Erfolgsgeschichte (DW)

    من الرئيس إلى المشجع في حيّ عشوائي – أبطال ظاهرة "ميا سان ميا"

    كاميلا بوربوريما (ريو دي جانيرو/ البرازيل) – مشجعة بايرن

    ثمة برازيليين يعتبرون كاميلا مجنونة أحياناً. فعلى الرغم من كثرة الأندية في وطنها الأم، إلا أن ابنة الرابعة والعشرين عاماً اختارت نادي بايرن ميونخ بالتحديد. وهذا يعود أيضاً للاعب معين لم يفارق مخيلتها منذ نهائي بطولة العالم عام 2002: "أوليفر كان هو رجل أحلامي، فليس هناك إنسان على سطح هذا الكوكب أروع منه. أحبه أكثر من أي شيء".

  • DW Doku Mia san mia - Bayern München | Kahn (DW)

    من الرئيس إلى المشجع في حيّ عشوائي – أبطال ظاهرة "ميا سان ميا"

    أوليفر كان (ميونخ) – حارس مرمى أسطورة

    يعتبره البعض "التيتانيوم"، بينما يعتبره البعض الآخر "لا بيستيا نيغرا"، أي "الوحش الأسود"، وهناك آخرون يعرفونه كـ غودزيلا الذي ينفث ناراً. ولكن الجميع مجمعون على شيء واحد: علاقة أوليفر كان ببايرن ميونخ وثيقة بشكل فريد من نوعه. "تشربت جميع قيم النادي، لأن النجاح غير ممكن إطلاقاً إلا من خلال التقمص التام لكل ما يفعله المرء". هذا ما يقوله حارس المرمى السابق.

  • Webspecial zur DW-eigenen Doku Das Mia san mia-Phänomen - FC Bayern - Eine internationale Erfolgsgeschichte (DW)

    من الرئيس إلى المشجع في حيّ عشوائي – أبطال ظاهرة "ميا سان ميا"

    فرانتس "بوله" روت (باد فوريسهوفن) – بافاري أصيل

    في نهائي كأس أوروبا للأندية 1967 سجل الهدف الحاسم في مرمى غلاسكو رينجرز في الوقت الإضافي. وبذا استهل مسيرة نجاحات بايرن ميونخ. "تصدى لي حارس المرمى وأوقعني على الأرض بقوة، ولكن الكرة تجاوزت العارضة ودخلت المرمى. يا للروعة! وضعت الكأس على حافة السرير وبقيت أتأمله طيلة الليل...".

  • Webspecial zur DW-eigenen Doku Das Mia san mia-Phänomen - FC Bayern - Eine internationale Erfolgsgeschichte (DW)

    من الرئيس إلى المشجع في حيّ عشوائي – أبطال ظاهرة "ميا سان ميا"

    جيوفاني إلبر (ماتو غروسو/ البرازيل) – لاعب سابق

    جيوفاني إيلبر يعيش نمطين من الحياة. ففي البرازيل، بالقرب من الحدود البوليفية، يمتلك مزرعة تضم 5000 بقرة. ولكن عندما يحتاجه نادي بايرن ميونخ، فلا يتردد في تلبية نداء ناديه المفضل. وبصفته سفيراً لبايرن ميونخ، يسافر جيوفاني حول العالم. وفي فيلم ظاهرة "ميا سان ميا" يستذكر أيامه عندما كان في أوج عطائه كلاعب مع بايرن.

  • Webspecial zur DW-eigenen Doku Das Mia san mia-Phänomen - FC Bayern - Eine internationale Erfolgsgeschichte (DW)

    من الرئيس إلى المشجع في حيّ عشوائي – أبطال ظاهرة "ميا سان ميا"

    رفائيل نوبوا ريفيرا (نيويورك/ الولايات المتحدة) – مشجع بايرن

    وُلد رفائيل في بورتو ريكو، وهو يقيم في نيويورك، حيث يعمل في شركة برمجيات. منذ 20 عاماً وهو مشجع أصيل للنادي البافاري، ولكن له وجهة نظره الخاصة في هذا الأمر: "أحب طريقة اللعب التي تشبه الفن أحياناً. ولكن أحياناً أبالغ في عشقي للنادي، لذا أحاول ترك بعض المسافة، فأنا لا أريد أن أدمن على شيء لا أستطيع التحكم به".

  • Webspecial zur DW-eigenen Doku Das Mia san mia-Phänomen - FC Bayern - Eine internationale Erfolgsgeschichte (DW)

    من الرئيس إلى المشجع في حيّ عشوائي – أبطال ظاهرة "ميا سان ميا"

    أندي براسل (لندن/ إنجلترا) – صحافي رياضي

    يكتب أندي في الغارديان وهو خبير في "توك سبورت"، وهي إذاعة رياضية واسعة الانتشار عالمياً. لرأيه وزنٌ في عالم كرة القدم، كما أن لقاءات الأندية الإنجليزية والألمانية هي من المواضيع التي تقع في صميم عمله. "لاعبو بايرن كبار وناجحون لدرجة أن كثيرين هنا في إنجلترا يعتبرون أن بايرن هو كرة القدم الألمانية".

  • Webspecial zur DW-eigenen Doku Das Mia san mia-Phänomen - FC Bayern - Eine internationale Erfolgsgeschichte (DW)

    من الرئيس إلى المشجع في حيّ عشوائي – أبطال ظاهرة "ميا سان ميا"

    جيم رودريغيز كاراسكو (مدريد/ إسبانيا) – صحافي رياضي

    الصحافي الرياضي البالغ من العمر 38 عاماً من موقع "إلموندو" يعشق كرة القدم كظاهرة اجتماعية، وكمسابقة رياضية أيضاً. "في مدريد يمكنني أن أقرر فيما إذا كانت المدينة ستنعم بنوم هادئ أم ستنام معكرة المزاج". ذروة الموسم بالنسبة له لا تتمثل بالكلاسيكو، بل بمواجهة ريال مدريد لـ "لا بيستيا نيغرا" البافاري، أي "الوحش الأسود".


مختارات

من الرئيس إلى المشجع في حيّ عشوائي – أبطال ظاهرة "ميا سان ميا"

نادي بايرن ميونخ ليس نادياً ألمانياً فحسب، بل صاحب شعبية عالمية واسعة أيضا. والجماهير في قارات المعمورة، تحب بايرن كلٌّ على طريقته الخاصة. DW أنتجت فيلما وثائقيا خاصا عن النادي البافاري. (10.10.2017)  

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