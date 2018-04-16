 أوروبا والحرب في اليمن .. المصالح تؤدي إلى تجاهل المأساة | سياسة واقتصاد | DW | 24.04.2018
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سياسة واقتصاد

أوروبا والحرب في اليمن .. المصالح تؤدي إلى تجاهل المأساة

رغم حجم الكارثة الإنسانية التي يشهدها اليمن، من المجاعة والكوليرا وندرة الخدمات الصحية، بسبب الحرب بين التحالف العربي والمتمرّدين الحوثيين، إلّا أن الغرب لا يزال يتحرّك ببطء شديد لإيجاد حلٍ ينهي معاناة السكان.

Jemen Bilderstrecke Familie Ruzaiq | Flüchtlinge (Reuters/A. Zeyad)

المآسي المستمرة في اليمن لا تنقطع، وليس خبر مقتل 20 مدنياً على الأقل، جلهم من النساء والأطفال، كانوا حاضرين في حفل زفاف، إثر غارة من التحالف، سوى مثال لأخبار الموت القادمة من ذلك البلد. التحالف بقيادة السعودية أعلن فتح تحقيق في الموضوع، متحدثاً على لسان ناطقه الرسمي أنه يوجه عملياته انسجاماً مع قواعد وأحكام القانون الدولي الإنساني. لكن الغارة، التي أدانها الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، لم تحرّك القوى الغربية، التي قليلاً ما أعلنت عن تحرّكات حقيقية لوقف نزيف الشعب اليمني.

منذ بدء الحرب في مارس/ آذار 2015 وحتى نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، وصل عدد القتلى بين المدنيين اليمنيين إلى 5295، والجرحى إلى 8873، حسب أرقام الأمم المتحدة، التي رجحت أن تكون الأرقام الفعلية أعلى بكثير، وهو ما يجعل بعض وكالات الأنباء تتحدث عن مقتل 10 آلاف مدني حتى الآن. وكالة الأسوشتيدبريس نقلت أن ثلث الغارات الجوية في اليمن ضربت مواقع غير عسكرية.  لكن في الجانب الآخر، تستمر جلّ القوى الغربية في بيع الأسلحة لقوات التحالف. أما إدانتها لما يجري، فإما أنها تنحصر في رفض الدعم الإيراني لميليشيات الحوثيين، أو تكون جد خافتة عندما يتعلّق الأمر بغارات التحالف أو الحصار المفروض على اليمن.

حضور في سوريا وشبه غياب في اليمن

يجتمع مانحو سوريا الثلاثاء (24 أبريل/ نيسان 2018) في العاصمة البلجيكية بروكسل، في ثالث مؤتمر دولي على التوالي تشارك به العشرات من المنظمات والحكومات. الهدف هو جمع تبرّعات تزيد عن ستة مليارات دولار، وهو رقم تحقق في مؤتمر العام الماضي. يعدّ الاتحاد الأوروبي من أهم المساهمين في المساعدات الإنسانية الموجهة لسوريا، إذ قدم حتى الآن 10.6 مليار يورو (ميزانية الاتحاد والدول الأعضاء)، وقد كان فاعلاً في مؤتمر العام الماضي عندما كان أكبر مانح  بحوالي 3.7 مليار يورو.

Belgium Treffen der Geldgeber für Syrien (picture-alliance/AP Photo/V. Mayo)

من مؤتمر المانحين في بروكسل

لكن الاتحاد ذاته، لم يقدم الكثير لسكان اليمن، بل إن مؤتمر جنيف الذي دعت إليه الأمم المتحدة قبل أسابيع لتقدم منح إلى اليمن، لم يصل إلى هدفه المحدد بتعهد الأطراف المانحة بتقديم 2.96 مليار دولار، إذ كان الرقم النهائي أقلّ من هذا المبلغ. ومقارنة مع تعهد السعودية والإمارات والكويت، كان تعهد الاتحاد الأوروبي ضعيفاً، ولم يتجاوز 133 مليون دولار، بينما كان تعهد بريطانيا، التي لم يدخل بعد قرار انسحابها من الاتحاد الأوروبي حيز النفاذ، أكبر بـ240 مليون دولار.

يشير المحلّل السياسي اليمني، علي العبسي، في تصريحات لـDW عربية، أن أغلب الدول الأوروبية ترى أن السعودية الإمارات، المشاركتان الرئيسيتان في التحالف العربي، لهما من الثراء ما يكفي لتقديم المساعدات إلى اليمن دون الحاجة لأطراف أخرى، خاصة وأن الدولتين تعلنان من حين لآخر عن حملات مساعدة كبرى موجهة لليمن. ويتابع العبسي أن ضعف التدخل الأوروبي في اليمن يعود كذلك لتدني الرضا عن الحكومة اليمنية الشرعية، إذ "لم تستطع هذه الأخيرة إقناع الغرب بكفاءتها وفاعليتها، خاصة مع وجود جلّ أعضائها بالخارج، والاتهامات الموجهة لها بالفساد الإداري".

مختارات

"حرب غبية"، هكذا وصفها الأمين العام للأمم المتحدة. حرب اليبمن دخلت عامها الرابع ولم يحقق أي طرف انتصاراً حاسماً. الخاسر الوحيد فيها ملايين المدنيين، فماذا يحمله المستقبل لإنهاء معاناة واحد من أكثر البلاد العربية فقراً؟ (28.03.2018)

قبل ثلاث سنوات تدخلت السعودية عسكريا في النزاع اليمني، ومع هذا التدخل تدهور الوضع بشكل دراماتيكي. وبدوره يتحمل الغرب أيضاً مسؤولية الكارثة التي حلت باليمنيين كما يرى ماتياس فون هاين في تعليقه التالي. (28.03.2018)

السلاح أولاً

بين كلّ دول الاتحاد الأوروبي، وحدها الحكومة الألمانية التي أعلنت وقف تصدير أسلحتها إلى الدول المشاركة في حرب اليمن. القرار الألماني أثر سلباً على العلاقات السعودية-الألمانية، لكن في المقابل، قوّى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، علاقاته مع فرنسا، بل إن رئيس هذه الأخيرة، إيمانويل ماكرون، دافع عن تزويد بلاده للسعودية بالأسلحة. كما تبنى الخطاب السعودي بتوجيه اللوم كله لإيران في قضية الحرب باليمن. الموقف ذاته تكرّر في بريطانيا، التي وقعت مؤخراً اتفاقيات مع السعودية بقيمة 100 مليار دولار، إذ رحبت لندن بـ"التزام السعودية المستمر بضمان أن تتم الحملة العسكرية للتحالف وفقاً للقانون الإنساني الدولي".

يرى علي العبسي أن الموقف الألماني مرتبط بتاريخ وسياسات ألمانيا، إذ غالباً ما ابتعدت برلين عن التورط في نزاعات خارج الحدود ولو بشكل غير مباشر. لكن على العكس، تملك كل من فرنسا وبريطانيا نفوذاً سياسياً أكبر، خاصة وأنهما عضوان دائمان في مجلس الأمن الدولي. كما أن قطاع السلاح في الدولتين كبير للغاية ويساهم في الناتج المحلي الإجمالي بشكل أكبر ممّا عليه الحال بألمانيا، الأمر الذي يجعل تجارة السلاح تؤثر في السياسة الخارجية لفرنسا وبريطانيا، خاصة وأنهما تركزان على العقود الكبيرة في بيع السلاح، ولا يمكنهما تجاهل السعودية، التي تعدّ من أكبر مشتري السلاح في العالم، وفق رأي الخبير ذاته.
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ما هي مصادر الأسلحة في الحرب داخل اليمن؟

هذا ويتفق المحلل السياسي الألماني، غونتر ماير، مع الفكرة ذاتها، إذ يقول في تصريحات لـDW عربية: "لا مصلحة لبريطانيا وفرنسا في الحديث عن الكارثة الإنسانية باليمن ما دامتا تبيعان الأسلحة للرياض". ولا يتوقف الأمر عند السلاح، بل هناك صفقات تجارية أخرى بين الأطراف الثلاثة، بحسب ماير، مؤكداً أن الاتحاد الأوربي يملك واجباً أخلاقياً من أجل التدخل الإنساني في اليمن، لكن المصالح الاقتصادية والسياسية تأتي قبل ذلك.

صور الطفل "أيلان" غير موجودة باليمن!

لم تلقَ الأزمة الإنسانية في سوريا الاهتمام العالمي اللازم إلّا بعد تفجر أزمة اللاجئين عام 2015 وانتشار الصور المأساوية لغرق اللاجئين في البحر وتشرّدهم على الحدود، كما جرى للطفل الكردي "أيلان". فبعد هذا التاريخ، تحرّكت دول أوروبية لاستقبال اللاجئين وبدأت تضغط بشكل أكبر لإيجاد حلّ للأزمة السورية بدل التركيز على محاربة تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش). يختلف الموضع الجغرافي لليمن كثيراً عن سوريا، فاليمن لا يشترك في حدوده سوى مع السعودية وسلطنة عمان، ومحاولة الهجرة عبر البحر لا توصل إلّا إلى دول إفريقية فقيرة، الأمر الذي أجبر النازحين اليمنيين على تبني الخيار الداخلي والبحث عن مناطق آمنة على تراب بلدهم.

Ein Stammesangehöriger, der den Houthi-Rebellen treu ist, hat während einer Versammlung Parolen gesungen, die darauf abzielten, mehr Kämpfer an Kampffronten zu mobilisieren, um in einigen jemenitischen Städten, in Sanaa, Jemen, Regierungstruppen zu bekämpfen (picture-alliance/H.Mohammed)

المتمردون الحوثيون

ويؤكد علي العبسي أن غياب إشكالية اللاجئين عمقت الأزمة الإنسانية في اليمن، خاصة مع عدم قدرة حوالي ثلاثة ملايين نازح يمني على الفرار إلى دول الجوار أو أوروبا. ويتابع أن أوروبا حالياً لديها أولويات في استقبال اللاجئين السوريين والأفارقة. لكن هل يتغيّر الأمر مستقبلاً؟ يستبعد المتحدث ذلك، والسبب وجود "اقتناع أوروبي بأن الملّف اليمني يهم الولايات المتحدة بشكل أكبر. وهناك كذلك إحساس أوروبي بالعجز أمام قوة النفوذ السعودي في المنظومات الدولية"، وفق تعبيره.

وأمام استمرار الأزمة اليمنية، لا يظهر أن الحلّ سيأتي من العواصم الغربية التي تكرّر المواقف المعروفة سلفاً بتشجيع المخرج السياسي للأزمة دون أن تشكّل هذه العواصم ضغطاً حقيقياً على أطراف النزاع. ويبقى الحلّ رهين الواقع الميداني للحرب. فبعد أن كان التحالف يراهن على انتصار سريع على الحوثيين، طال أمد الصراع، واستطاع الحوثويون الاستمرار في السيطرة على مناطق استراتيجية في البلد، ممّا يجعل موازين القوى داخل اليمن المحدّد الرئيسي لوصول الأزمة إلى نهايتها.

الكاتب: إسماعيل عزام

  • Opfer eines saudischen Luftangriffs im Jemen (Reuters)

    في اليمن ...حفلات الزفاف تتحول إلى بيوت عزاء

    التهاني تتحول إلى تعازي في حجة

    حفلات الزفاف لا تسلم بدورها من آثار الحرب. ففي محافظة حجة قتل الاثنين (23 أبريل/ نيسان) ما لا يقل عن 20 مدنياً عقب قصف خيمة زفاف في محافظة حجة. القصف أكده البنتاغون وأدانته الأمم المتحدة مطالبة بإجراء تحقيق "سريع وشفاف"، بينما نسب المتمردون الحوثيون المدعومون من إيران الذين يسيطرون على المحافظة حيث وقع الاعتداء، الغارات إلى التحالف العسكري بقيادة السعودية.

  • Opfer eines saudischen Luftangriffs im Jemen (Reuters)

    في اليمن ...حفلات الزفاف تتحول إلى بيوت عزاء

    السعودية: نحرص على تطبيق قواعد الاشتباك

    رد السعودية شمل تصريحاً أن القوات المشتركة للتحالف تتابع "باهتمام ما تمّ تداوله في وسائل الإعلام مؤكدة على حرص قيادة التحالف على تبني وتطبيق قواعد الاشتباك بما في ذلك "افتراض أن كل شخص في اليمن هو شخص مدني إلى أن يثبت العكس بشكل قاطع".

  • Jemen Humanitäre Lage (picture alliance/abaca)

    في اليمن ...حفلات الزفاف تتحول إلى بيوت عزاء

    131 قتيلا من المدعويين

    حفل زفاف آخر تحول إلى بيت عزاء، وذلك في 28 أيلول/ سبتمبر 2015 في المخا، ما أسفر عن مقتل 131 من المدعويين. القصف نسب إلى التحالف الذي نفى ذلك أيضاً، حسب الأمم المتحدة. توالي الهجمات في اليمن دفع بالمنظمات الدولية إلى توقيع اتفاقيات لم تنجح في إعادة الهدنة إلى البلد، وكانت الأمم المتحدة قد وقعت سبعة اتفاقات هدنة فشلت هي الأخرى في تحقيق هدفها.

  • Jemen humanitäre Lage Dorf bei Hodeidah (Reuters/A. Zeyad)

    في اليمن ...حفلات الزفاف تتحول إلى بيوت عزاء

    أكبركارثة إنسانية

    تدخل الحرب اليمنية عامها الرابع بعد أن حصدت أرواح 10 آلاف يمني. الأمم المتحدة تصنف ما يجري في هذا البلد على أنه أسوأ أزمة إنسانية يشهدها العالم حاليا: 22,2 مليون شخص في حاجة إلى مساعدات إنسانية ملحة و8,4 ملايين شخص مهددين بخطر المجاعة، فيما يعاني نحو مليون يمني من وباء الكوليرا. وأضعف الضحايا هم بالطبع الأطفال.

  • Jemen Sanaa Kind in den Trümmern eines Hauses (picture-alliance/dpa/Y. Arhab)

    في اليمن ...حفلات الزفاف تتحول إلى بيوت عزاء

    التحالف العربي في "اللائحة السوداء"

    سبق لمنظمة هيومن رايتس ووتش في سبتمبر/ أيلول 2017، أن اتهمت التحالف العربي بشن خمس غارات جوية أدت إلى مقتل 39 مدنيا بينهم 266 طفلا. كما صنفت الأمم المتحدة التحالف العربي ضمن "قائمة العار"، ووجهت في تقرير صدر لها عام 2016 اتهامات إلى التحالف بقيادة السعودية نددت فيها بقتل الأطفال وتشويههم وهدم المدارس والمستشفيات. كما وجهت المنظمة اتهامات مشابهة للحكومة اليمنية والحوثيين وتنظيم القاعدة.

  • YEMEN-CONFLICT-SANAA-STRIKES (AFP/Getty Images)

    في اليمن ...حفلات الزفاف تتحول إلى بيوت عزاء

    "جرائم حرب"

    من جهتها، اعتبرت منظمة العفو الدولية في عام 2016 أن ما يجري دمار و "جرائم حرب". وحسب الأمم المتحدة فإن غارة جوية للتحالف على مجلس عزاء في صنعاء، بتاريخ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2016، أودت بحياة 140 شخصا وأكثر من 500 جريح. وفي مارس/ آذار 2016 تم تشكيل "الحزام الأمني" الذي يضم ضباطا وعسكريين يمنيين من قبل حكومة الرئيس هادي. بالمقابل شكل الحوثيون في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016 حكومة "إنقاذ وطني".

  • Jemen Protestcamp der schiitischen Saidi-Rebellen / Huthi Bewegung in Sanaa (AFP/Getty Images/M. Huwais)

    في اليمن ...حفلات الزفاف تتحول إلى بيوت عزاء

    سقوط صنعاء

    انطلقت الشرارة الأولى للأزمة اليمنية عام 2011، لكن الحرب لم تبدأ حتى سيطر الحوثيين على مؤسسات أمنية وحكومية ومنشآت هامة في صنعاء عام 2014. كما سقطت العاصمة في أيديهم وبدأت حرب ماتزال مستمرة حتى الساعة. الحرب اليمنية بدأت باحتجاجات ضد حكومة عبد ربه منصور هادي للمطالبة بتنازلات، وكان الحوثيون أول من أطلقها أواسط عام 2014.

  • Jemen-Konferenz in Riad (Getty Images/Afp/F. Nureldine)

    في اليمن ...حفلات الزفاف تتحول إلى بيوت عزاء

    "حزم" ومن بعده "أمل"

    بعد طلب هادي التدخل عسكريا لحماية اليمن وشعبه من "عدوان المليشيات الحوثية"، أطلقت السعودية في عام 2015 عملية "عاصفة الحزم"، التي ساهم فيها أكثر من عشر دول عربية. تدخل السعودية ضد الحوثيين تُرجم بشن غارات جوية استهدفت مواقع الحوثيين وحلفائهم، وتمكن حلفاء السعوديين فيما بعد من استعادة العديد من المناطق كمضيق باب المندب. لكن المنظمات الدولية نددت بالأوضاع المزرية، ليتغير اسم الحملة إلى "إعادة الأمل".

  • Jemen | Proteste gegen Präsident Hadi (Reuters/F. Salman)

    في اليمن ...حفلات الزفاف تتحول إلى بيوت عزاء

    تشكيل "المجلس الانتقالي الجنوبي"

    في 11مايو/ أيار 2017، أعلن عيدروس الزبيدي عن تشكيل "المجلس الانتقالي الجنوبي"، الذي يدعو إلى إقامة "دولة ذات سيادة في الجنوب"، لكن الرئيس هادي رفض المجلس باعتباره مخالفاً للمرجعيات القانونية على المستوى المحلي والدولي أيضا. وحظي مجلس الزبيدي، الذي تمت إقالته من منصب محافظ بعدن، بدعم إماراتي. كما أن قوات التحالف العربي أنهت علاقتها بقطر مما أجبرها على سحب قواتها الجوية في نفس العام.

  • Dehnungsfungen von Migua in der Dubai Mall (Migua)

    في اليمن ...حفلات الزفاف تتحول إلى بيوت عزاء

    حملة دولية لمقاطعة الإمارات

    المطالبة بفتح تحقيق شامل في حالات الإخفاء القسري والجرائم التي ترتكبها الإمارات في جنوب اليمن، كان الهدف من "الحملة الدولية لمقاطعة الإمارات". فقد تم توقيع العريضة بتاريخ 18 أكتوبر/ تشرين الأول 2017، وطالبت فيها أوروبا ونقابات العمال ومنظمات حقوقية باتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء الحرب في اليمن، وإيقاف سيل القتل والدمار في صفوف المدنيين الناتج عن أعمال العنف التي يشنها التحالف العربي.

  • Jemen Videostill Raketenabschuß auf Saudi-Arabien (Reuters)

    في اليمن ...حفلات الزفاف تتحول إلى بيوت عزاء

    الرياض في قلب المواجهة

    أطلق الحوثيون صاروخا بالستيا في اتجاه الرياض، يوم 4 نونبر/ تشرين الثاني 2017، لكن القوات السعودية اعترضته فوق مطار العاصمة الدولي ولم تسقط منه إلا شظايا. واتهمت السعودية حينها إيران بشن "عدوان عسكري مباشر"، إلا أن طهران رفضت هذه "الاتهامات غير المسؤولة". بعدها أغلقت قيادة التحالف العربي جميع المنافذ في اليمن مما جعل الحوثيين يهددون بضرب السعودية والإمارات ردا على تشديد الحصار.

  • Abd Rabbo Mansur Hadi Präsident Jemen (picture-alliance/dpa/AP Photo//H.Mohammed)

    في اليمن ...حفلات الزفاف تتحول إلى بيوت عزاء

    الإقامة الجبرية لمنصور هادي

    من أبرز الأحداث في 2017؛ منع السعودية للرئيس اليمني هادي وابنيه ووزراء وعسكرين يمنيين من العودة إلى بلادهم، حسب وكالة أسوشيتد برس الأميركية بتاريخ 7 نوفمبر/تشرين الثاني، . ونقلت الوكالة عن مسؤولين يمنيين أن المنع السعودي جاء منذ أشهر وأرجعوا ذلك إلى "العداء المرير بين هادى والإمارات العربية المتحدة التي تشكل جزءا من التحالف وتهيمن على جنوب اليمن".

  • Jemen Präsident Ali Abdallah Saleh (AP)

    في اليمن ...حفلات الزفاف تتحول إلى بيوت عزاء

    عبد الله صالح في عداد "المقتولين"

    شهدت الأزمة اليمنية في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر تطورا في صنعاء حيث وقعت معارك عنيفة بين الحوثيين وقوات الرئيس السابق علي عبدالله صالح. وفي الرابع من كانون الاول/ديسمبر2017، قُتل علي عبدالله صالح على أيدي الحوثيين، بعد أن كان حليفهم طوال فترة النزاع. وجاء قتله بعد إعلانه عن استعداده لـ"فتح صفحة جديدة" مع السعودية. وكان الحوثيون قد اتهموه في 23 آب/اغسطس 2017 بـ"الغدر". إعداد/ مريم مغريش، و.ب

    الكاتب: مريم مرغيش


مختارات

في اليمن ...حفلات الزفاف تتحول إلى بيوت عزاء

دخلت الحرب في اليمن عامها الرابع في ظل تطورات دراماتيكية عسكرية وإنسانية أدت إلى أسوأ كارثة في العالم حسب توصيف منظمات دولية عديدة، حتى حفلات الزفاف تتحول إلى بيت عزاء، فلا مكان للفرح في "اليمن السعيد". (28.03.2018)  

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ما هي مصادر الأسلحة في الحرب داخل اليمن؟  

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