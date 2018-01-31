أوبرا وينفري تُسدي النصائح إلى ميسي! | عالم الرياضة | DW | 22.03.2018

منذ سنوات يعلو اسم الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي بقوة في ملعب "كامب نو" قلعة الفريق الكتالوني، فقد تعودت الجماهير على مراوغات ميسي الخيالية وأهدافه، التي يُحرزها غالباً من أنصاف الفرص في عالم الساحرة المستديرة.
ويتمتع "البرغوث" بشعبية جارفة لدى الكثير من الناس في مناطق متفرقة من العالم، حيث أصبح اسم "ميسي" مُرادفاً للتميز والنجاح داخل عالم الرياضة وخارجه. ويبدو أن قائمة المعجبين بالنجم الأرجنتيني تزداد مع مرور الوقت.
وفي هذا الصدد، ذكر موقع جريدة "ذا صن" أن نجمة الإعلام الأمريكي أوبرا وينفري وجهت رسالة شخصية إلى ليونيل ميسي قبل انطلاق نهائيات كأس العالم 2018، والتي ستحتضنها روسيا صيف هذه السنة.
وأشار الموقع البريطاني إلى أن أوبرا وينفري طالبت الفائز بخمس كرات ذهبية بالكفاح من أجل رفع كأس العالم، الذي ينقص خزائن ألقاب ميسي الكثيرة، وقالت وينفري (64 عاماً): "ميسي أنت تعرف هذا مُسبقاً، اذهب عميقا"، وأضافت: "اذهب عميقاً وستجد القوة داخل نفسك. ميسي كُن مُحارباً".
وفي سياق ذي شأن، أكد نفس المصدر أن نجمة هوليود ريس ويذرسون والفائزة بجائزة أوسكار اعترفت بأن ابنها من أشد المعجبين بميسي، نجم الفريق الإسباني العملاق برشلونة، وقالت "ميسي هو اللاعب المُفضل لدى ابني، حيث يمتلك كل قمصانه".
وأوضحت "ذا صن" أن ميسي يتواجد الآن مع المنتخب الأرجنتيني، الذي سيلاقي غداً الجمعة ( 23 مارس/ آذار 2018) نظيره الإيطالي برسم الاستعدادات لبطولة كأس العالم.
يُشار إلى ليونيل ميسي يُقدم هذا الموسم أداء قوياً رفقة متصدر الدوري الإسباني برشلونة، إذ يتصدر الأسطورة الأرجنتينية صدارة هدافي "الليغا" برصيد 25 هدفاً، في ظل توقعات بتحقيق الفريق الكتالوني الثلاثية مع المدرب الإسباني الهادئ إرنستو فالفيردي.
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