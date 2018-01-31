 أوبرا وينفري تُسدي النصائح إلى ميسي! | عالم الرياضة | DW | 22.03.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

عالم الرياضة

أوبرا وينفري تُسدي النصائح إلى ميسي!

النجمة الإعلامية أوبرا وينفري تُسدي النصائح إلى الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، هذا ما أكدته تقارير صحفية، في ظل توقعات بتألق الفائز بخمس كرات ذهبية مع منتخب بلاده في كأس العالم 2018. فما هي نصائح وينفري إلى ميسي؟

Fußball WM-Qualifikation 2018 Ecuador vs Argentinien (Getty Images/AFP/J. Ruiz)

ينقص ميسي فقط الألقاب رفقة المنتخب الأرجنتيني، صورة أرشيفية.

منذ سنوات يعلو اسم الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي بقوة في ملعب "كامب نو" قلعة الفريق الكتالوني، فقد تعودت الجماهير على مراوغات ميسي الخيالية وأهدافه، التي يُحرزها غالباً من أنصاف الفرص في عالم الساحرة المستديرة.

ويتمتع "البرغوث" بشعبية جارفة لدى الكثير من الناس في مناطق متفرقة من العالم، حيث أصبح اسم "ميسي" مُرادفاً للتميز والنجاح داخل عالم الرياضة وخارجه. ويبدو أن قائمة المعجبين بالنجم الأرجنتيني تزداد مع مرور الوقت.

مختارات

سجل نجم برشلونة ليونيل ميسي هدفه الـ 600 في مسيرته الرياضية. الأرجنتيني سدد كرة ثابتة بطريقة ملتفة على حارس مرمى أتليتيكو مدريد. هدف ميسي منح فريقه الفوز ليوسع الفارق مع أتلتيكو صاحب المركز الثاني إلى ثماني نقاط. (04.03.2018)

في السنوات القليلة الماضية، كان النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي يعاني من مشكلة التقيؤ التي كان المشاهد الرياضي شاهدا عليها في بعض مباريات فريقه برشلونة أو منتخب بلاده. ميسي كشف أسباب هذه المشكلة وكيف نجح في تجاوزها. (21.03.2018)

وفي هذا الصدد، ذكر موقع جريدة "ذا صن" أن نجمة الإعلام الأمريكي أوبرا وينفري وجهت رسالة شخصية إلى ليونيل ميسي قبل انطلاق نهائيات كأس العالم 2018، والتي ستحتضنها روسيا صيف هذه السنة.

وأشار الموقع البريطاني إلى أن أوبرا وينفري طالبت الفائز بخمس كرات ذهبية بالكفاح من أجل رفع كأس العالم، الذي ينقص خزائن ألقاب ميسي الكثيرة، وقالت وينفري (64 عاماً): "ميسي أنت تعرف هذا مُسبقاً، اذهب عميقا"، وأضافت: "اذهب عميقاً وستجد القوة داخل نفسك. ميسي كُن مُحارباً".

وفي سياق ذي شأن، أكد نفس المصدر أن نجمة هوليود ريس ويذرسون والفائزة بجائزة أوسكار اعترفت بأن ابنها من أشد المعجبين بميسي، نجم الفريق الإسباني العملاق برشلونة، وقالت "ميسي هو اللاعب المُفضل لدى ابني، حيث يمتلك كل قمصانه".

وأوضحت "ذا صن" أن ميسي يتواجد الآن مع المنتخب الأرجنتيني، الذي سيلاقي غداً الجمعة ( 23 مارس/ آذار 2018) نظيره الإيطالي برسم الاستعدادات لبطولة كأس العالم.

يُشار إلى ليونيل ميسي يُقدم هذا الموسم أداء قوياً رفقة متصدر الدوري الإسباني برشلونة، إذ يتصدر الأسطورة الأرجنتينية صدارة هدافي "الليغا" برصيد 25 هدفاً، في ظل توقعات بتحقيق الفريق الكتالوني الثلاثية مع المدرب الإسباني الهادئ إرنستو فالفيردي.

 

  • Spanien Barcelona Skulptur Goldfisch (picture-alliance/Arco Images/J. de Cuveland)

    "برشلونة".. جولة مصورة في مدينة فريق الـ"بارسا"

    عرفت مدينة برشلونة قبل دورة الألعاب الأولمبية عام 1992 انطلاق مشاريع بناء ضخمة غيرت كثيرا صورة المدينة. أما حصة الأسد فقد كانت من نصيب ميناء المدينة، فمنذ ذلك الحين أصبح الميناء الأولمبي واحدة من الوجهات السياحية الأكثر شعبية حول العالم ومقصد العديدين للتنزه والاستمتاع بالحانات والمطاعم والحياة الليلية.

  • Spanien Barcelona Surfen (picture-alliance/dpa/R. Jensen)

    "برشلونة".. جولة مصورة في مدينة فريق الـ"بارسا"

    في برشلونة يمكن الجمع بين الاستمتاع بمعالم المدينة وشواطئها. فعاصمة منطقة كاتالونيا، المعروفة بلؤلؤة إسبانيا على البحر المتوسط، تمتلك سبعة شواطئ جذابة للاستمتاع بالسباحة وأشعة الشمس الدافئة في معظم فصول السنة.

  • Spanien Barcelona Flaniermeile Las Ramblas (picture-alliance/DUMONT Bildarchiv/F. Heuer)

    "برشلونة".. جولة مصورة في مدينة فريق الـ"بارسا"

    انطلاقا من شاطئ المدينة وعبر شارع "لارامبلا"، الشارع المركزي بقلب برشلونة، يمكن الوصول إلى مركز برشلونة التاريخي. وتصطف على جنبات شارع "لارامبلا" الشهير العديد من المحلات التي تعرض أشهى أطباق ومشروبات المدينة الكاتالونية.

  • Spanien Barcelona (picture-alliance/DUMONT Bildarchiv/F. Heuer)

    "برشلونة".. جولة مصورة في مدينة فريق الـ"بارسا"

    وفي شمال شارع "لارامبلا" يوجد حي "باري غوتيك" القوطي التاريخي. ويشتهر هذا الحي بآثار تعود إلى القرنين الـ14 والـ15 الميلادي عندما كانت مدينة برشلونة قوة بحرية عالمية.

  • Spanien Barcelona Placa Reial (picture-alliance/DUMONT Bildarchiv/F. Heuer)

    "برشلونة".. جولة مصورة في مدينة فريق الـ"بارسا"

    العديد من أزقة الحي القديم تلتقي في ساحات صغيرة وكبيرة وساحة "ريال" هي أكثرها شعبية لما تزهر به من مرافق للحياة الليلية ناهيك عن المطاعم والكباريهات. هذا الجو الخاص في هذا الحي التاريخي راجع إلى المباني العتيقة المحيطة بساحة "ريال" والتي يعود بنائها في نهاية القرن الـ19.

  • Spanien Barcelona Sagrada Familia (picture-alliance/dpa/A. Warnecke)

    "برشلونة".. جولة مصورة في مدينة فريق الـ"بارسا"

    يرتبط إسم برشلونة أيضا بإسم "أنطونيو غاودي" الذي عمل أكثر من 40 عاما كمهندس معماري لبناء كنيسة "ساغرادا فاميليا" وبدأ بنائها عام 1882 ومن المقرر أن ينتهي البناء فيها عام 2026، وهي بذلك تعد أشهر مشروع بناء في العالم من حيث طول فرتة الانجاز.

  • Spanien Barcelona Sagrada Familia (picture-alliance/dpa/R. Goldmann)

    "برشلونة".. جولة مصورة في مدينة فريق الـ"بارسا"

    ورغم أن بناء "ساغرادا فاميليا" لم يكتمل حتى الآن إلا أنها من أكثر الأماكن جاذبية للسياح الذين بإمكانهم زيارة أجزاء منها لاستلهام روح الفنان "غاودي" الإبداعية. وقد تحددت مدة انتهاء الأشغال في الكنيسة (7 من شهر يونيو عام 2026) ليصادف هذا التاريخ مرور 100 عام على وفاة الفنان الإسباني.

  • Spanien Barcelona Brunnen am Montjuic (picture-alliance/Eibner)

    "برشلونة".. جولة مصورة في مدينة فريق الـ"بارسا"

    تعد "النافورة السحرية"، التي تتميز بعروضها المائية المضاءة بـ50 لونا ومصحوبة بموسيقى، واحدة من أجمل النوافير في العالم وتجذب مئات العشاق والرومانسيين. صممها المهندس كارلوس بيقاس وتم بناؤها عام 1929.

  • Spanien Barcelona Vergnügungspark Tibidabo (picture-alliance/dpa/S. Reboredo)

    "برشلونة".. جولة مصورة في مدينة فريق الـ"بارسا"

    يحيط ببرشلونة جبلين، مونتجويك (173 مترا)، وتيبيدابو (520 مترا) الذي يعطيك رؤية ممتازة لكل شيء في المدينة. أما الوسيلة الوحيدة للوصول إلى جبل تيبيدابو من برشلونة يبقى "الترام" الذي يوصلك إلى حديقة ترفيهية كبيرة تتوفر على فنادق ومطاعم فاخرة.


مختارات

"برشلونة".. جولة مصورة في مدينة فريق الـ"بارسا"

عندما يأتي ذكر برشلونة غالبا ما يتبادر إلى الذهن فريق كرة القدم الشهير صاحب الإنجازات والألقاب الرياضية الكبيرة، لكن شهرة هذا الفريق فاقت شهرة المدينة التي يحمل اسمها. تعرف في ملف الصور هذا على مدينة "البارسا". (28.04.2017)  

مواضيع ذات صلة

Fußball UEFA Champions League - Real Madrid vs Borussia Dortmund

"صاروخ ماديرا" يتأهب للانطلاق بقوة من جديد! 31.01.2018

في الوقت الذي توقعت فيه جماهير نادي ريال مدريد في بداية الموسم الكروي أن يواصل نجم الفريق كريستيانو رونالدو تألقه، عانى اللاعب من تراجع واضح في مستواه. فهل ينبعث "صاروخ ماديرا" من جديد وينقذ موسم الفريق الملكي؟

Frankreich Fußball-EM Portugal vs Österreich in Paris

تألق ميسي في كوبا أميركا يطارد رونالدو المتعثر في أمم أوروبا 20.06.2016

في الوقت الذي يظهر فيه ليونيل ميسي بصورة رائعة مع بلاه في كوبا أميركا؛ يبدو رونالدو عاجزا في يورو 2016. وما زال أداء النجم البرتغالي مخيبا للآمال، ويتعرض بسببه للانتقاد الشديد. رغم ذلك فقد كسب تعاطفا كبيرا.

Frankreich UEFA EURO 2016 Fußball EM Portugal - Wales

حين يصاب رونالدو بحمى الفوز بلقب يورو 2016! 07.07.2016

كان مساء كريستانو رونالدو بامتياز، فقد قاد منتخب بلاده إلى نهائي اليورو بعد الفوز على ويلز لتصاب البلاد بحمى الحلم باللقب مجددا. رونالدو نفسه بات يحلم بمحو ذكرى 2004 المؤلمة لكونه هو والبرتغال "يستحقان اللقب".

Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

مزيد من موضوع الرياضة

لهذا السبب.. شبح التشرد يطارد ولديّ روبرتو كارلوس

أوبرا وينفري تُسدي النصائح إلى ميسي!

من أجل عفرين.. لاعب سابق في البوندسليغا يضرب عن الطعام

تفاصيل جديدة في صفقة انتقال ليفاندوفسكي المحتملة إلى ريال مدريد

ميسي يكشف أسباب "تقيئه" المستمر في الماضي

بعد نيمار ورونالدو.."داعش" يهدد ميسي ومونديال روسيا من جديد