أوباميانغ يستعرض أسطول سياراته الفارهة في لندن | عالم الرياضة | DW | 19.03.2018

يمر فريق أرسنال بفترة عصيبة في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، فالفريق اللندني يحتل المرتبة السادسة في جدول ترتيب "البريميرليغ" برصيد 48 نقطة، فضلا عن مُطالبة جماهير "المدفعجية" المُتكررة برحيل مدرب الفريق آرسن فينغر.

وانتدب النادي اللندني في فترة الانتقالات الشتوية كل من الأرميني هنريك مخيتاريان، والغابوني بيير أوباميانغ من أجل مساعدة الفريق خاصة في الشق الهجومي بالخصوص، لكن الدولي الغابوني لم يصل بعد إلى مستواه الكبير، الذي ظهر به رفقة ناديه السابق بروسيا دورتموند، ويُعاني من تذبذب واضح في الأداء.

بيد أن مستوى "الفهد الغابوني" على المستطيل الأخضر، لم يؤثر على حبه في التمتع بالحياة، واقتناء العديد من السيارات الفارهة، التي يُحب جمعها وعرضَ صورا لها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي هذا الصدد، ذكر موقع "ديلي ميل" أن مهاجم أرسنال بيير أوباميانغ جلب بعضا من سياراته الفارهة من ألمانيا إلى انجلترا، وأضاف أن السيارات مركونة أمام فندق فاخر في العاصمة لندن، حيث يقيم أوباميانغ مؤقتا في انتظار أن يجد بيتا له.

وأوضح الموقع البريطاني أن سيارات "الفهد الغابوني" يصل سعرها إلى حوالي 850.000 جنيه استرليني، وأضاف أنها تتكون من ماركات عالمية على غرار "فيراري" و"رنج روفر" و" لا ميورغيني".

وبحسب نفس المصدر، يملك أوباميانغ (28 عاما) مجموعة أخرى من السيارات في ألمانيا لم يجلبها بعد، إذ اشتراها خلال فترة لعبه بقميص بروسيا دورتموند، وأردف أن قيمة هذه السيارات المالية تبلغ حوالي 2 مليون جنيه استرليني.

يُشار إلى أن بيير أوباميانغ يحصل على راتب أسبوعي قدره 180.000 جنيه استرليني مع فريق أرسنال، فيما تُعول جماهير "المدفعجية" على أهداف الدولي الغابوني من أجل تحقيق نتائج إيجابية في باقي مباريات الموسم الكروي.