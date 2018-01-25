أوباميانغ يستعرض أسطول سياراته الفارهة في لندن | عالم الرياضة | DW | 19.03.2018

يمر فريق أرسنال بفترة عصيبة في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، فالفريق اللندني يحتل المرتبة السادسة في جدول ترتيب "البريميرليغ" برصيد 48 نقطة، فضلا عن مُطالبة جماهير "المدفعجية" المُتكررة برحيل مدرب الفريق آرسن فينغر.
وانتدب النادي اللندني في فترة الانتقالات الشتوية كل من الأرميني هنريك مخيتاريان، والغابوني بيير أوباميانغ من أجل مساعدة الفريق خاصة في الشق الهجومي بالخصوص، لكن الدولي الغابوني لم يصل بعد إلى مستواه الكبير، الذي ظهر به رفقة ناديه السابق بروسيا دورتموند، ويُعاني من تذبذب واضح في الأداء.
بيد أن مستوى "الفهد الغابوني" على المستطيل الأخضر، لم يؤثر على حبه في التمتع بالحياة، واقتناء العديد من السيارات الفارهة، التي يُحب جمعها وعرضَ صورا لها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي هذا الصدد، ذكر موقع "ديلي ميل" أن مهاجم أرسنال بيير أوباميانغ جلب بعضا من سياراته الفارهة من ألمانيا إلى انجلترا، وأضاف أن السيارات مركونة أمام فندق فاخر في العاصمة لندن، حيث يقيم أوباميانغ مؤقتا في انتظار أن يجد بيتا له.
وأوضح الموقع البريطاني أن سيارات "الفهد الغابوني" يصل سعرها إلى حوالي 850.000 جنيه استرليني، وأضاف أنها تتكون من ماركات عالمية على غرار "فيراري" و"رنج روفر" و" لا ميورغيني".
وبحسب نفس المصدر، يملك أوباميانغ (28 عاما) مجموعة أخرى من السيارات في ألمانيا لم يجلبها بعد، إذ اشتراها خلال فترة لعبه بقميص بروسيا دورتموند، وأردف أن قيمة هذه السيارات المالية تبلغ حوالي 2 مليون جنيه استرليني.
يُشار إلى أن بيير أوباميانغ يحصل على راتب أسبوعي قدره 180.000 جنيه استرليني مع فريق أرسنال، فيما تُعول جماهير "المدفعجية" على أهداف الدولي الغابوني من أجل تحقيق نتائج إيجابية في باقي مباريات الموسم الكروي.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى أنكليزي
توتنهام هوتسبر
نشرت مجلة فوربس قائمتها لأغنى أندية العالم لكرة القدم. فاحتل فريق توتنهام هوتسبر المركز العاشر في القائمة، إذ يملك النادي 945 مليون يورو. وحاز الفريق على المركز الثاني في الدوري الانكليزي. ووصل الفريق إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى أنكليزي
يوفنتوس تورين
نجح يوفنتوس في الوصول إلى نهائي بطولة أبطال أوروبا لهذا العام، لكنه تلقى خسارة كبيرة أمام ريال مدريد في النهائي. أما على الصعيد المالي فما زال النادي ضمن قائمة الأغنى في العالم، إذ تبلغ قيمة النادي نحو 1.12 مليار يورو.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى أنكليزي
ليفربول
المدرب الألماني الشهير يورغن كلوب قاد فريق ليفربول الانكليزي لتحقيق نتائج جيدة هذا الموسم واحتل المركز الرابع في الدوري الانكليزي. قيمة النادي وصلت إلى نحو 1.33 مليار يورو، محتلاً بذلك المركز الثامن عالميا.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى أنكليزي
تشيلسي
نجح النادي اللندني تشيلسي في الحصول على عقود فلكية لحقوق بث مبارياته. إذ يملك النادي الملياردير الروسي رومان ابراموفيتش، الذي ضخ أموالا طائلة في ميزانية النادي. قيمة النادي حاليا نحو 1.65 مليار يورو.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى أنكليزي
أرسنال
خسر فريق أرسنال نحو 4 % من قيمته المالية مقارنة بالعام الماضي ووصلت قيمته هذا العام إلى نحو 1.72 مليار يورو، حسب مجلة فوربس. لكن النادي ما زال ضمن الأغنى واحتل المركز السادس في القائمة، وفاز أخيراً بلقب كأس الاتحاد الأنكليزي لكرة القدم على تشيلسي بهدفين لهدف.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى أنكليزي
مانشستر سيتي
تأسس النادي سنة 1880، لكن النادي التقليدي تغير كثيرا في بعد أن أشتراه الشيخ منصور بن زايد آل نهيان. وحصل الفريق على المركز الثالث في الدوري الانكليزي هذا الموسم. قيمة النادي حاليا 1.85 مليار يورو.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى أنكليزي
بايرن ميونيخ
الفريق البافاري هو الفريق الألماني الوحيد ضمن قائمة أغلى فرق العالم لكرة القدم. إذ تبلغ قيمة النادي نحو 2.41 مليار يورو. ويستثمر في الصيف الحالي بعضا من ملايينه الكثيرة في شراء لاعبين جدد.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى أنكليزي
ريال مدريد
احتل الفريق الملكي المركز الثالث فقط في القائمة بقيمة وصلت إلى 3.18 مليار يورو. رغم الانجازات الكبيرة للفريق هذا الموسم وفوزه بالدوري الإسباني وبطولة أبطال أوروبا. ويعود سبب تراجع قيمة النادي إلى معدل أعمار اللاعبين المرتفعة نوعا ما، إذ يصل المعدل إلى 27.3 سنة.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى أنكليزي
برشلونة
بقيمة تصل إلى 3.24 مليار يورو يحتل الفريق الكاتلوني المركز الثاني ضمن القائمة. ففريق يملك لاعبين مثل ميسي ونيمار لا بد أن يكون من فرق الكبار والأغلى في العالم. ورغم تراجع انجازات النادي لهذا العام إلا أنه تفوق على النادي الملكي ماليا واحتل المركز الثاني.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى أنكليزي
مانشستر يونايتد
حقق نادي "الشياطين الحمر" تحت قيادة المدرب جوزيه مورينيو بطولة الدوري الأوروبي. ورغم عدم مشاركته في دوري الأبطال الموسم الماضي، لكن قيمته وصلت إلى 3.28 مليار يورو، متربعاً على قمة أغلى أندية العالم وأغناها. الكاتب: يوشوا فيبر/ زمن البدري