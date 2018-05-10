أوباميانغ أو حين تتجاوز قيمة الوفاء 17 مليون يورو!

في زمن ولى، يبدو اليوم ماضيا بعيدا، عدا في بعض الاستثناءات، كان حمل قميص فريق يعني التزاما أخلاقيا اتجاه هذا الفريق وقيمه ورموزه على أساس الوفاء والانصهار مع روح النادي وفلسفته.
الأمثلة في تاريخ كرة القدم كثيرة، ولكي لا نعود كثيرا إلى الوراء يكفي الوقوف عند الإيطالي فرانتشيسكو توتي أسطورة روما أو مواطنه جيجي بوفون "عميد" اليوفي، أو الدولي الألماني يوناس هيكتور لاعب كولونيا الذي رفض حسب تقارير إعلامية متطابقة عروضا من ميونيخ ودورتموند مفضلا البقاء مع ناديه الهابط للتو إلى دوري الدرجة الثانية.
في المقابل، وفي زمن باتت فيه قيمة العقود تعانق الخيال، لم يعد هناك مكان للوفاء ولا للرموز، فقط هي العقود التي تحدد الواجبات بما في ذلك "واجب" الوفاء.
وهكذا حدث مع لاعب دورتموند السابق وأرسنال الحالي بيير-إيميريك أوباميانغ، الذي يعتبره عشاق كرة القدم من أبرز اللاعبين الجدد ممن لا يعيرون اهتماما كبيرا لألوان القميص، فهي بالنسبة لهم قابلة للتغيير في أي لحظة، ما دامت المداخيل في ازدياد.
ولماذا أوباميانغ بالذات؟! لأنه أجبر إدارة دورتموند على بيعه عبر الاضراب عن التدريبات وتجاهل التعليمات، ما أفقده احترام الجمهور، قبل أن يوافق الفريق الأصفر والأسود على رحيله إلى أرسنال مقابل 63 مليون يور، علما أن عقده مع النادي كان ممتدا إلى غاية 2021.
الطريف أن أرسنال من جهته استفاد من الدرس. ووفق معلومات سربها موقع "فوتبال ليكس"، ونشرها موقع "شبيغل أولاين" الألماني، فإن النادي الانجليزي أدرج بندا خاصا يتعلق بشق الوفاء، ولأن لا أحد يضمن بقاء هذا اللاعب، تم تحديد "منحة للوفاء" في العقد بقيمة 17,3 مليون في العقد والتي لا يمكن لأوباميانغ الحصول عليها إلا إذا ظل في أرسنال حتى نهاية موسم 2021 أي عند انتهاء عقده مع النادي رسميا.
وتشير الوثائق المسربة أيضا إلى أن هذا المبلغ سيضاف إلى نحو 11 مليون يورو يحصل عليها المهاجم عند كل موسم. عطفا على ذلك تم الاتفاق أيضا على منحة دوري الأبطال بقيمة 2,5 يورو، غير أن المهاجم الغابوني على الأقل في هذا الموسم لن يحصل عليها لكون أن أرسنال أهدر فرصة التأهل إلى مسابقة أبطال أوروبا.
و.ب
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