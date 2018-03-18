أهداف رونالدو وصلاح تُشعل المنافسة على الحذاء الذهبي | عالم الرياضة | DW | 19.03.2018

مع دخول أغلب الدوريات الأوروبية مرحلة الحسم، مرت الفرق الكبرى إلى السرعة القصوى من أجل حسم اللقب المحلي في أقرب وقت ممكن، والتفرغ بالتالي إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا، التي تُعد أعرق المنافسات الأوروبية في عالم الساحرة المستديرة.
وشهدت نهاية الأسبوع الماضي تألقا واضحا للعديد من نجوم كرة القدم على المستطيل، حيث افتتح المصري محمد صلاح أسبوع "السوبر هاتريك" مع فريقه الإنجليزي ليفربول، ثم انتقلت "عدوى" تسجيل أربعة أهداف في مباراة واحدة إلى الملاعب الإيطالية مع لاعب إنتر ميلانو ماورو إيكاردي، واختتم نجم ريال مدريد كريستيانو رونالدو أسبوع "السوبر هاتريك" في مباراة "الميرنغي"، مساء أمس الأحد أمام خيرونا المتألق هذا الموسم في الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".
رونالد يقترب من ميسي
وبعد بداية موسم متواضعة استطاع نجم ريال مدريد كريستيانو رونالدو أن يستعيد حاسته التهديفية من جديد، ويهز شباك العديد من الأندية الإسبانية خاصة في بداية السنة الحالية، ففي الدور الإسباني لكرة القدم رفع "صاروخ ماديرا" غلته من الأهداف إلى 22، وبات يبتعد عن هداف "الليغا" ميسي (25 هدفا) بثلاثة أهداف فقط.
وأوضحت جريدة "ماركا" أن رونالدو أخبر لاعبي ريال مدريد عزمه التتويج بجائزة هداف الدوري الإسباني، وأضافت الجريدة الإسبانية أن رونالدو يُريد هزيمة ميسي، الذي يحتل الصدارة منذ الجولات الأولى في الدوري الإسباني، فضلا عن رغبة النجم البرتغالي في الفوز بالحذاء الذهبي نهاية الموسم.
يضع رونالدو جائزة الحذاء الذهبي نصب عينيه، صورة من الأرشيف.
صلاح يستغل إصابة كين
وتوهج المصري محمد صلاح بشدة في مباراة ليفربول الأخيرة ضد واتفورد برسم الأسبوع الـ 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث صال وجال على ملعب "آنفيلد" قلعة ليفربول الكروية، وسجل "سوبر هاتريك" ثم مرر كرة الهدف الثالث إلى زميله البرازيلي روبرتو فيرمينو.
وفض "الفرعون" المصري شراكة هدافي "البريميرليغ" مع مهاجم توتنهام هاري كين، الذي يغيب عن الملاعب مدة شهر بداعي الإصابة، حيث رفع صلاح رصيده من الأهداف إلى 28 هدفا، وهو ما يجعله يُحلق وحيدا في الصدارة، كما أن فرصته تبدو كبيرة في الفوز بجائزة الحذاء الذهبي.
يُحلق صلاح وحيدا في صدارة هدافي الدوري الإنجليزي، صورة من الأرشيف.
إيكاردي يدخل نادي المئة
ومن انجلترا إلى إيطاليا، فقد تألق نجم إنتر ميلانو ماورو إيكاردي في مباراة فريقه الأخيرة أمام سامبدوريا وسجل أربعة أهداف كاملة، وهو ما مكنه من دخول نادي الـ 100 في الدوري الإيطالي لكرة القدم.
واقترب النجم الأرجنتيني إيكاردي (22 هدفا) من اللحاق بمتصدر هدافي الدوري الإيطالي ونجم فريق لاتسيو شيرو إيمبولي (24 هدفا). علاوة على ذلك، فإن حظوظ القناص الأرجنتيني وافرة في التتويج أيضا بالحذاء الذهبي.
وتبقى الجوالات القادمة هي الحاسمة في تحديد المتوج بجائزة الحذاء الذهبي، التي تشهد هذه السنة منافسة شرسة بين مهاجمي أكبر البطولات الأوروبية الكبرى في عالم الساحرة المستديرة.
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رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017
بحسب قائمة مجلة "فوربس" الأمريكية وصحيفة "هاندلسبلات" الألمانية، فإن كريستيانو رونالدو ما يزال الأعلى دخلاً بين لاعبي الكرة في 2017. ويحصل "الدون" البرتغالي على راتب سنوي خيالي يصل إلى 51.7 مليون يورو. كما تبلغ عائداته من الإعلانات 31.2 مليون يورو سنوياً، ليكون إجمالي دخله 82.9 مليون يورو. وقد وضعته "فوربس" على رأس قائمة الرياضيين الأعلى دخلاً في العالم عموماً.
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رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017
يأتي ليونيل ميسي، نجم منتخب الأرجنتين ونادي برشلونة، في المركز الثاني بين اللاعبين والثالث بين الرياضيين عموماً، حيث يبلغ دخله 71.3 مليون يورو، منها 47.2 مليون راتباً و24.1 مليون عائدات إعلانات لشركات منها "أديداس" و"بيبسي كولا".
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رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017
في المركز الثالث يأتي نيمار، إذ ينتظر أن يحصل في ناديه الجديد باريس سان جيرمان على 30 مليون يورو سنوياً. وكان نيمار يحصل في برشلونة حتى الآن على 13.4 مليون يورو، فيما بلغت عائداته من الإعلانات 19.6 مليون، ليبلغ مجموع دخله 33 مليون يورو. وسيزيد عقده الجديد من هذا المبلغ، إلا أن الفارق بينه وبين ميسي ورونالدو كبير.
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رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017
نجم منتخب ويلز وريال مدريد، غاريث بيل، يحتل المركز الرابع بإجمالي دخل قدره 30.3 مليون يورو، منها 20.5 مليون راتباً من الفريق الملكي و9.8 مليون عائدات إعلانات للنجم الفائز بلقب أفضل لاعب في إنجلترا عام 2013.
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رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017
"السلطان" السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لاعب مانشستر يونايتد السابق وصاحب التصريحات والعبارات الأكثر جدلاً بين لاعبي كرة القدم. لكنه من حيث الدخل في عام 2017 حلّ في المركز الخامس، حيث يبلغ إجمالي دخله 28.5 مليون يورو، بينها 24 مليون راتباً و4.5 مليون يورو عائدات من الإعلانات.
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رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017
المركز السادس من نصيب البريطاني واين روني، قائد مانشستر يونايتد السابق، الذي عاد هذا الصيف إلى ناديه الأم إيفرتون، بعدما خاض مع مانيو في البرمييرليغ 391 مباراة سجل خلالها 183 هدفاً. ويبلغ دخله 21 مليون يورو، بينها 15.7 مليون راتباً و5.3 مليون يورو من الإعلانات.
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رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017
نجم منتخب أوروغواي ونادي برشلونة الإسباني لويس سواريز يأتي في المركز السابع بدخل قدره 20.7 مليون يورو، من بينها 15.4 مليون راتباً، و5.4 مليون يورو عائدات من الإعلانات، للمهاجم الذي سجل لمنتخب بلده 47 هدفاً في 91 مباراة دولية.
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رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017
سيرخيو أغويرو مهاجم منتخب الأرجنتين السابق ونجم مانشستر سيتي الإنجليزي يحتل المرتبة الثامنة بدخل سنوي 20.1 مليون يورو، منها 13 مليون راتباً من النادي الذي يلعب له منذ عام 2011، والباقي 7.1 مليون يورو من عائدات الإعلانات. وقدد كرر أغويرو مراراً أنه لا يريد ترك مان سيتي.
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رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017
الكولومبي خاميس رودريغيز، هداف مونديال البرازيل لعام 2014، في المركز التاسع. وقد انتقل هذا الصيف من ريال مدريد إلى بايرن ميونخ على سبيل الإعارة لمدة عامين، ويبلغ دخله السنوي 19.5 مليون يورو، منها 13.3 مليون راتباً و6.2 مليون عائدات إعلانات، وفقاً لموقع "هاندلسبلات".
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رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017
في المركز العاشر لأعلى لاعبي الكرة دخلاً في عام 2017 على مستوى العالم يجيء النجم الفرنسي بول بوغبا، نجم مانشستر يونايتد. ويبلغ دخله الإجمالي 18.9 مليون يورو منها 3.6 مليون عائدات إعلانات و15.3 راتب لدى فريقه الإنجليزي. الكاتب: صلاح شرارة
الكاتب: صلاح شرارة