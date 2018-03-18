 أهداف رونالدو وصلاح تُشعل المنافسة على الحذاء الذهبي | عالم الرياضة | DW | 19.03.2018
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عالم الرياضة

أهداف رونالدو وصلاح تُشعل المنافسة على الحذاء الذهبي

يبدو أن المنافسة على جائزة الحذاء الذهبي قد دخلت أشواطا حاسمة، فقد دك نجم الريال رونالدو والمصري محمد صلاح والأرجنتيني إيكاردي شباك الفرق المنافسة بأربعة أهداف لكل واحد منهم، في ظل توقعات باستمرار المنافسة حتى آخر رمق.

UK Mohamed Salah (imago/Action Plus/D. Blunsden)

محمد صلاح يحتفل بتسجيل أول "سوبر هاتريك" له مع فريق ليفربول الإنجليزي.

مع دخول أغلب الدوريات الأوروبية مرحلة الحسم، مرت الفرق الكبرى إلى السرعة القصوى من أجل حسم اللقب المحلي في أقرب وقت ممكن، والتفرغ بالتالي إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا، التي تُعد أعرق المنافسات الأوروبية في عالم الساحرة المستديرة.

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بينما نال كريستيانو رونالدو نصيبا وافرا من الانتقادات بسبب تراجع مستواه برفقة فريق ريال مدريد، عاد النجم البرتغالي إلى التألق مُجددا وسجل عدة أهداف حاسمة. فهل يقود "صاروخ ماديار" ريال مدريد إلى منصة التتويج نهاية الموسم؟ (24.02.2018)

يُواصل الدولي المصري محمد صلاح نثر سحره الكروي على المستطيل الأخضر. وطرح تألق صلاح مع فريقه ليفربول عدة تساؤلات عن سر الخلطة السحرية، التي اعتمد عليه مدرب الفريق يُورغن كلوب. فما هو سر توهج صلاح ؟ (07.03.2018)

وشهدت نهاية الأسبوع الماضي تألقا واضحا للعديد من نجوم كرة القدم على المستطيل، حيث افتتح المصري محمد صلاح أسبوع "السوبر هاتريك" مع فريقه الإنجليزي ليفربول، ثم انتقلت "عدوى" تسجيل أربعة أهداف في مباراة واحدة إلى الملاعب الإيطالية مع لاعب إنتر ميلانو ماورو إيكاردي، واختتم نجم ريال مدريد كريستيانو رونالدو أسبوع "السوبر هاتريك" في مباراة "الميرنغي"، مساء أمس الأحد أمام خيرونا المتألق هذا الموسم في الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".

رونالد يقترب من ميسي

وبعد بداية موسم متواضعة استطاع نجم ريال مدريد كريستيانو رونالدو أن يستعيد حاسته التهديفية من جديد، ويهز شباك العديد من الأندية الإسبانية خاصة في بداية السنة الحالية، ففي الدور الإسباني لكرة القدم رفع "صاروخ ماديرا" غلته من الأهداف إلى 22، وبات يبتعد عن هداف "الليغا" ميسي (25 هدفا) بثلاثة أهداف فقط.

وأوضحت جريدة "ماركا" أن رونالدو أخبر لاعبي ريال مدريد عزمه التتويج بجائزة هداف الدوري الإسباني، وأضافت الجريدة الإسبانية أن رونالدو يُريد هزيمة ميسي، الذي يحتل الصدارة منذ الجولات الأولى في الدوري الإسباني، فضلا عن رغبة النجم البرتغالي في الفوز بالحذاء الذهبي نهاية الموسم.

UEFA Champions League Achtelfinale | Paris St. Germain - Real Madrid (picture-alliance/dpa/AP Photo/F. Mori)

يضع رونالدو جائزة الحذاء الذهبي نصب عينيه، صورة من الأرشيف.

صلاح يستغل إصابة كين

وتوهج المصري محمد صلاح بشدة في مباراة ليفربول الأخيرة ضد واتفورد برسم الأسبوع الـ 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث صال وجال على ملعب "آنفيلد" قلعة ليفربول الكروية، وسجل "سوبر هاتريك" ثم مرر كرة الهدف الثالث إلى زميله البرازيلي روبرتو فيرمينو.

وفض "الفرعون" المصري شراكة هدافي "البريميرليغ" مع مهاجم توتنهام هاري كين، الذي يغيب عن الملاعب مدة شهر بداعي الإصابة، حيث رفع صلاح رصيده من الأهداف إلى 28 هدفا، وهو ما يجعله يُحلق وحيدا في الصدارة، كما أن فرصته تبدو كبيرة في الفوز بجائزة الحذاء الذهبي.

UK Fußball Premier League | Ägypter Mohamed Salah Afrikas Fußballer des Jahres (picture-alliance/dpa/PA Wire/P. Byrne)

يُحلق صلاح وحيدا في صدارة هدافي الدوري الإنجليزي، صورة من الأرشيف.

إيكاردي يدخل نادي المئة

ومن انجلترا إلى إيطاليا، فقد تألق نجم إنتر ميلانو ماورو إيكاردي في مباراة فريقه الأخيرة أمام سامبدوريا وسجل أربعة أهداف كاملة، وهو ما مكنه من دخول نادي الـ 100 في الدوري الإيطالي لكرة القدم.

واقترب النجم الأرجنتيني إيكاردي (22 هدفا) من اللحاق بمتصدر هدافي الدوري الإيطالي ونجم فريق لاتسيو شيرو إيمبولي (24 هدفا). علاوة على ذلك، فإن حظوظ القناص الأرجنتيني وافرة في التتويج أيضا بالحذاء الذهبي.

وتبقى الجوالات القادمة هي الحاسمة في تحديد المتوج بجائزة الحذاء الذهبي، التي تشهد هذه السنة منافسة شرسة بين مهاجمي أكبر البطولات الأوروبية الكبرى في عالم الساحرة المستديرة.

  • Champions League Halbfinale FC Bayern München - Real Madrid CF (John Macdougall/AFP/Getty Images)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    بحسب قائمة مجلة "فوربس" الأمريكية وصحيفة "هاندلسبلات" الألمانية، فإن كريستيانو رونالدو ما يزال الأعلى دخلاً بين لاعبي الكرة في 2017. ويحصل "الدون" البرتغالي على راتب سنوي خيالي يصل إلى 51.7 مليون يورو. كما تبلغ عائداته من الإعلانات 31.2 مليون يورو سنوياً، ليكون إجمالي دخله 82.9 مليون يورو. وقد وضعته "فوربس" على رأس قائمة الرياضيين الأعلى دخلاً في العالم عموماً.

  • England Fußball UEFA Champions League FC Arsenal - FC Barcelona (Reuters/T. Melville Livepic)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    يأتي ليونيل ميسي، نجم منتخب الأرجنتين ونادي برشلونة، في المركز الثاني بين اللاعبين والثالث بين الرياضيين عموماً، حيث يبلغ دخله 71.3 مليون يورو، منها 47.2 مليون راتباً و24.1 مليون عائدات إعلانات لشركات منها "أديداس" و"بيبسي كولا".

  • Paris Saint-Germain Vorstellung neuer Spieler Neymar (Reuters/C. Hartmann)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    في المركز الثالث يأتي نيمار، إذ ينتظر أن يحصل في ناديه الجديد باريس سان جيرمان على 30 مليون يورو سنوياً. وكان نيمار يحصل في برشلونة حتى الآن على 13.4 مليون يورو، فيما بلغت عائداته من الإعلانات 19.6 مليون، ليبلغ مجموع دخله 33 مليون يورو. وسيزيد عقده الجديد من هذا المبلغ، إلا أن الفارق بينه وبين ميسي ورونالدو كبير.

  • UEFA EURO 2016 England vs Wales Bale Freistoß Tor Jubel (Reuters/B. Tessier)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    نجم منتخب ويلز وريال مدريد، غاريث بيل، يحتل المركز الرابع بإجمالي دخل قدره 30.3 مليون يورو، منها 20.5 مليون راتباً من الفريق الملكي و9.8 مليون عائدات إعلانات للنجم الفائز بلقب أفضل لاعب في إنجلترا عام 2013.

  • Zlatan Ibrahimovic Fußballspieler (dapd)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    "السلطان" السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لاعب مانشستر يونايتد السابق وصاحب التصريحات والعبارات الأكثر جدلاً بين لاعبي كرة القدم. لكنه من حيث الدخل في عام 2017 حلّ في المركز الخامس، حيث يبلغ إجمالي دخله 28.5 مليون يورو، بينها 24 مليون راتباً و4.5 مليون يورو عائدات من الإعلانات.

  • Fußball San Marino England EM-Qualifikation Wayne Rooney (Reuters/C. Recine)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    المركز السادس من نصيب البريطاني واين روني، قائد مانشستر يونايتد السابق، الذي عاد هذا الصيف إلى ناديه الأم إيفرتون، بعدما خاض مع مانيو في البرمييرليغ 391 مباراة سجل خلالها 183 هدفاً. ويبلغ دخله 21 مليون يورو، بينها 15.7 مليون راتباً و5.3 مليون يورو من الإعلانات.

  • Spanien Luis Suarez CA Osasuna v FC Barcelona - La Liga (Getty Images/D. Ramos)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    نجم منتخب أوروغواي ونادي برشلونة الإسباني لويس سواريز يأتي في المركز السابع بدخل قدره 20.7 مليون يورو، من بينها 15.4 مليون راتباً، و5.4 مليون يورو عائدات من الإعلانات، للمهاجم الذي سجل لمنتخب بلده 47 هدفاً في 91 مباراة دولية.

  • Deutschland Fußballer Sergio Agüero (picture-alliance/AP Photo/M. Meissner)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    سيرخيو أغويرو مهاجم منتخب الأرجنتين السابق ونجم مانشستر سيتي الإنجليزي يحتل المرتبة الثامنة بدخل سنوي 20.1 مليون يورو، منها 13 مليون راتباً من النادي الذي يلعب له منذ عام 2011، والباقي 7.1 مليون يورو من عائدات الإعلانات. وقدد كرر أغويرو مراراً أنه لا يريد ترك مان سيتي.

  • Deutschland Vorstellung von James Rodriguez beim Bayern München (picture-alliance/Sven Simon/F. Hoermann)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    الكولومبي خاميس رودريغيز، هداف مونديال البرازيل لعام 2014، في المركز التاسع. وقد انتقل هذا الصيف من ريال مدريد إلى بايرن ميونخ على سبيل الإعارة لمدة عامين، ويبلغ دخله السنوي 19.5 مليون يورو، منها 13.3 مليون راتباً و6.2 مليون عائدات إعلانات، وفقاً لموقع "هاندلسبلات".

  • Frankreich Fußball-EM Frankreich vs Schweiz in Lille Paul Pogba (picture-alliance/dpa/M. Becker)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    في المركز العاشر لأعلى لاعبي الكرة دخلاً في عام 2017 على مستوى العالم يجيء النجم الفرنسي بول بوغبا، نجم مانشستر يونايتد. ويبلغ دخله الإجمالي 18.9 مليون يورو منها 3.6 مليون عائدات إعلانات و15.3 راتب لدى فريقه الإنجليزي. الكاتب: صلاح شرارة

    الكاتب: صلاح شرارة


مختارات

رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

(05.08.2017)  

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