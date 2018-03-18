أهداف رونالدو وصلاح تُشعل المنافسة على الحذاء الذهبي | عالم الرياضة | DW | 19.03.2018

مع دخول أغلب الدوريات الأوروبية مرحلة الحسم، مرت الفرق الكبرى إلى السرعة القصوى من أجل حسم اللقب المحلي في أقرب وقت ممكن، والتفرغ بالتالي إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا، التي تُعد أعرق المنافسات الأوروبية في عالم الساحرة المستديرة.

وشهدت نهاية الأسبوع الماضي تألقا واضحا للعديد من نجوم كرة القدم على المستطيل، حيث افتتح المصري محمد صلاح أسبوع "السوبر هاتريك" مع فريقه الإنجليزي ليفربول، ثم انتقلت "عدوى" تسجيل أربعة أهداف في مباراة واحدة إلى الملاعب الإيطالية مع لاعب إنتر ميلانو ماورو إيكاردي، واختتم نجم ريال مدريد كريستيانو رونالدو أسبوع "السوبر هاتريك" في مباراة "الميرنغي"، مساء أمس الأحد أمام خيرونا المتألق هذا الموسم في الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".

رونالد يقترب من ميسي

وبعد بداية موسم متواضعة استطاع نجم ريال مدريد كريستيانو رونالدو أن يستعيد حاسته التهديفية من جديد، ويهز شباك العديد من الأندية الإسبانية خاصة في بداية السنة الحالية، ففي الدور الإسباني لكرة القدم رفع "صاروخ ماديرا" غلته من الأهداف إلى 22، وبات يبتعد عن هداف "الليغا" ميسي (25 هدفا) بثلاثة أهداف فقط.

وأوضحت جريدة "ماركا" أن رونالدو أخبر لاعبي ريال مدريد عزمه التتويج بجائزة هداف الدوري الإسباني، وأضافت الجريدة الإسبانية أن رونالدو يُريد هزيمة ميسي، الذي يحتل الصدارة منذ الجولات الأولى في الدوري الإسباني، فضلا عن رغبة النجم البرتغالي في الفوز بالحذاء الذهبي نهاية الموسم.

يضع رونالدو جائزة الحذاء الذهبي نصب عينيه، صورة من الأرشيف.

صلاح يستغل إصابة كين

وتوهج المصري محمد صلاح بشدة في مباراة ليفربول الأخيرة ضد واتفورد برسم الأسبوع الـ 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث صال وجال على ملعب "آنفيلد" قلعة ليفربول الكروية، وسجل "سوبر هاتريك" ثم مرر كرة الهدف الثالث إلى زميله البرازيلي روبرتو فيرمينو.

وفض "الفرعون" المصري شراكة هدافي "البريميرليغ" مع مهاجم توتنهام هاري كين، الذي يغيب عن الملاعب مدة شهر بداعي الإصابة، حيث رفع صلاح رصيده من الأهداف إلى 28 هدفا، وهو ما يجعله يُحلق وحيدا في الصدارة، كما أن فرصته تبدو كبيرة في الفوز بجائزة الحذاء الذهبي.

يُحلق صلاح وحيدا في صدارة هدافي الدوري الإنجليزي، صورة من الأرشيف.

إيكاردي يدخل نادي المئة

ومن انجلترا إلى إيطاليا، فقد تألق نجم إنتر ميلانو ماورو إيكاردي في مباراة فريقه الأخيرة أمام سامبدوريا وسجل أربعة أهداف كاملة، وهو ما مكنه من دخول نادي الـ 100 في الدوري الإيطالي لكرة القدم.

واقترب النجم الأرجنتيني إيكاردي (22 هدفا) من اللحاق بمتصدر هدافي الدوري الإيطالي ونجم فريق لاتسيو شيرو إيمبولي (24 هدفا). علاوة على ذلك، فإن حظوظ القناص الأرجنتيني وافرة في التتويج أيضا بالحذاء الذهبي.

وتبقى الجوالات القادمة هي الحاسمة في تحديد المتوج بجائزة الحذاء الذهبي، التي تشهد هذه السنة منافسة شرسة بين مهاجمي أكبر البطولات الأوروبية الكبرى في عالم الساحرة المستديرة.