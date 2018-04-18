أنطوان غريزمان يُدير ظهره لبرشلونة

منذ مدة طويلة يتربص فريق برشلونة الإسباني، بنجم أتلتيكو مدريد أنطوان غريزمان، من أجل ضمه إلى صفوفه، فالنجم الفرنسي يتمتع بحاسة تهديفية كبيرة أمام المرمى، فضلا على تحركه الجيد فوق المستطيل الأخضر، وهو ما يمنح فريقه مرونة تكتيكية أكبر.
وتشير العديد من التقارير الصحفية إلى أن غريزمان على رأس أولوية الفريق الكتالوني في فترة الانتقالات الصيفية، خاصة وأن برشلونة بحاجة إلى مهاجم جديد، يُعطي الفريق إضافة جديدة في الشق الهجومي، الذي يعتمد بشكل كبير على نجم الفريق الأول ليونيل ميسي والمهاجم لويز سواريز.
لكن، يبدو أن خطط برشلونة في التعاقد مع اللاعب الفرنسي قد لا تُكلل بالنجاح، فقد ذكر موقع جريدة "إكسبريس" أن الأخير قرر عدم الانضمام إلى فريق برشلونة في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.
وأوضح الموقع البريطاني بناء على معلومات منسوبة إلى وسائل إعلام إسبانية، أن غريزمان (27 عاما) لايريد الانتقال إلى الفريق الكتالوني العملاق، وذلك بسبب تخوفاته من أن يخفت نجمه أمام الأسطورة ليونيل ميسي، وأن يلقى مصير مواطنه عثمان ديمبيلي، الذي يُكافح من أجل حجز مكان له في التشكيلة الرسمية لبرشلونة.
من جهة أخرى، أفاد نفس المصدر أن أنطوان غريزمان، يٌرحب بفكرة الانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، واللعب بقميص مانشستر يونايتد أو مانشستر سيتي.
يُشار إلى أن أنطوان غريزمان، يُقدم موسما كبيرا مع فريق أتليتيكو مدريد، إذ سجل هذا الموسم 26 هدفا في مختلف المسابقات، في ظل توقعات بمنافسة الفريق الإسباني على لقب الدوري الأوروبي.
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