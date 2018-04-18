 أنطوان غريزمان يُدير ظهره لبرشلونة | عالم الرياضة | DW | 19.04.2018
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عالم الرياضة

أنطوان غريزمان يُدير ظهره لبرشلونة

بينما يبدي فريق برشلونة رغبة كبيرة في التعاقد مع نجم أتلتيكو مدريد، أكدت تقارير صحفية أن أنطوان غريزمان أدار ظهره للفريق الكتالوني وقرر اختيار وجهة كروية جديدة. فما هي يا ترى؟ ولماذا لا يرغب الأخير في حمل قميص برشلونة؟

Antoine Griezmann (picture-alliance/AP Photo/M. Meissner)

منذ مدة طويلة يتربص فريق برشلونة الإسباني، بنجم أتلتيكو مدريد أنطوان غريزمان، من أجل ضمه إلى صفوفه، فالنجم الفرنسي يتمتع بحاسة تهديفية كبيرة أمام المرمى، فضلا على تحركه الجيد فوق المستطيل الأخضر، وهو ما يمنح فريقه مرونة تكتيكية أكبر.

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كانت صفقة خيالية تلك التي أبرمها برشلونة مع دورتموند للحصول على خدمات المهاجم الفرنسي عثمان ديمبلي. غير أن الأخير لم ينجح وإلى غاية اللحظة في التألقم مع أجواء فريقه الجديد وإشاعات تروج حول اقتراب مغادرته لكامب نو. (16.04.2018)

لطالما ارتعدت فرائص حراس مرمى من أنطوان غريزمان، الذي يُسجل أهدافا كثيرة من أنصاف الفرص، فيما قرر المهاجم الفرنسي الكشف عن جانب آخر من شخصيته، وتوجيه رسالة مؤثرة إلى ابنته الصغيرة بمناسبة خاصة. فماهي؟ (09.04.2018)

وتشير العديد من التقارير الصحفية إلى أن غريزمان على رأس أولوية الفريق الكتالوني في فترة الانتقالات الصيفية، خاصة وأن برشلونة بحاجة إلى مهاجم جديد، يُعطي الفريق إضافة جديدة في الشق الهجومي، الذي يعتمد بشكل كبير على نجم الفريق الأول ليونيل ميسي والمهاجم لويز سواريز.

لكن، يبدو أن خطط برشلونة في التعاقد مع اللاعب الفرنسي قد لا تُكلل بالنجاح، فقد ذكر موقع جريدة "إكسبريس" أن الأخير قرر عدم الانضمام إلى فريق برشلونة في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأوضح الموقع البريطاني بناء على معلومات منسوبة إلى وسائل إعلام إسبانية، أن غريزمان (27 عاما) لايريد الانتقال إلى الفريق الكتالوني العملاق، وذلك بسبب تخوفاته من أن يخفت نجمه أمام الأسطورة ليونيل ميسي، وأن يلقى مصير مواطنه عثمان ديمبيلي، الذي يُكافح من أجل حجز مكان له في التشكيلة الرسمية لبرشلونة.

من جهة أخرى، أفاد نفس المصدر أن أنطوان غريزمان، يٌرحب بفكرة الانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، واللعب بقميص مانشستر يونايتد أو مانشستر سيتي.

يُشار إلى أن أنطوان غريزمان، يُقدم موسما كبيرا مع فريق أتليتيكو مدريد، إذ سجل هذا الموسم 26 هدفا في مختلف المسابقات، في ظل توقعات بمنافسة الفريق الإسباني على لقب الدوري الأوروبي.

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    يحيط ببرشلونة جبلين، مونتجويك (173 مترا)، وتيبيدابو (520 مترا) الذي يعطيك رؤية ممتازة لكل شيء في المدينة. أما الوسيلة الوحيدة للوصول إلى جبل تيبيدابو من برشلونة يبقى "الترام" الذي يوصلك إلى حديقة ترفيهية كبيرة تتوفر على فنادق ومطاعم فاخرة.


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