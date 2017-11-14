أنشيلوتي يبلغ الاتحاد الإيطالي لكرة القدم بهذا القرار

يبحث الاتحاد الإيطالي عن مدرب خلفا لجانبييرو فنتورا الذي أقيل بعد صدمة عدم تمكن "الأتزوري" المتوج باللقب العالمي أربع مرات، من بلوغ نهائيات مونديال روسيا 2018، والغياب عن العرس العالمي للمرة الأولى منذ 60 عاما.

وكتبت صحيفتا "كورييري ديلو سبورت" و"غازيتا ديلو سبورت" أن أنشيلوتي (58 عاما) الذي أقيل من تدريب بايرن ميونيخ الألماني في أيلول / سبتمبر، اتصل بالاتحاد الايطالي السبت وأبلغه قراره رفض عرض تدريب المنتخب.

وكانت وسائل الإعلام أفادت في وقت سابق هذا الأسبوع، أن اجتماعا عقد الاثنين في أحد فنادق روما بين أنشيلوتي والمفوض العام للاتحاد الإيطالي روبرتو فابريتشيني ومساعده المدافع الدولي ولاعب ميلان السابق أليساندرو كوستاكورتا، المسؤول عن ملف تعيين مدرب جديد للمنتخب. وأكدت المصادر نفسها ان أنشيلوتي كان قريبا من قبول العرض.

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ولا يزال الاتحاد الإيطالي يبحث عن بديل لفنتورا الذي أقيل بعد الفشل في تخطي عقبة المنتخب السويدي في الملحق الأوروبي المؤهل الى نهائيات كأس العالم 2018 التي تقام بين 14 حزيران/يونيو و15 تموز/يوليو.

وفي الأشهر الماضية، ترددت أسماء عدة لخلافة فنتورا، أبرزها روبرتو مانشيني (زينيت سان بطرسبورغ الروسي) وأنطونيو كونتي (تشلسي) وكلاوديو رانييري (نانت الفرنسي)، إضافة الى اللاعب السابق لويجي دي بياجيو (46 عاما) الذي يتولى حاليا مهام المدرب الموقت للمنتخب.

وأكد كوستاكورتا الذي لعب تحت إشراف أنشيلوتي في ميلان في العقد الأول من القرن الحالي، أن إعلان اسم المدرب الجديد سيتم في 20 أيار/ مايو المقبل.

ح.ز/ ع.ش (أ.ف.ب)