 أنشيلوتي يبلغ الاتحاد الإيطالي لكرة القدم بهذا القرار | عالم الرياضة | DW | 29.04.2018
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عالم الرياضة

أنشيلوتي يبلغ الاتحاد الإيطالي لكرة القدم بهذا القرار

تضاربت الأنباء حول تكليف كارلو أنشيلوتي بتدريب المنتخب الإيطالي لكرة القدم بعد العرض الذي تقدم به الاتحاد الايطالي بهذا الشأن خصوصا، وأن المنصب شاغر منذ عدة أشهر. رد أنشوليتي كان واضحا وقرر ما يلي.

Carlo Ancelotti (Getty Images/C.Stache)

يبحث الاتحاد الإيطالي عن مدرب خلفا لجانبييرو فنتورا الذي أقيل بعد صدمة عدم تمكن "الأتزوري" المتوج باللقب العالمي أربع مرات، من بلوغ نهائيات مونديال روسيا 2018، والغياب عن العرس العالمي للمرة الأولى منذ 60 عاما.

 وكتبت صحيفتا "كورييري ديلو سبورت" و"غازيتا ديلو سبورت" أن أنشيلوتي (58 عاما) الذي أقيل من تدريب بايرن ميونيخ الألماني في أيلول / سبتمبر، اتصل بالاتحاد الايطالي السبت وأبلغه قراره رفض عرض تدريب المنتخب.

 وكانت وسائل الإعلام أفادت في وقت سابق هذا الأسبوع، أن اجتماعا عقد الاثنين في أحد فنادق روما بين أنشيلوتي والمفوض العام للاتحاد الإيطالي روبرتو فابريتشيني ومساعده المدافع الدولي ولاعب ميلان السابق أليساندرو كوستاكورتا، المسؤول عن ملف تعيين مدرب جديد للمنتخب. وأكدت المصادر نفسها ان أنشيلوتي كان قريبا من قبول العرض.
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 ولا يزال الاتحاد الإيطالي يبحث عن بديل لفنتورا الذي أقيل بعد الفشل في تخطي عقبة المنتخب السويدي في الملحق الأوروبي المؤهل الى نهائيات كأس العالم 2018 التي تقام بين 14 حزيران/يونيو و15 تموز/يوليو.

 وفي الأشهر الماضية، ترددت أسماء عدة لخلافة فنتورا، أبرزها روبرتو مانشيني (زينيت سان بطرسبورغ الروسي) وأنطونيو كونتي (تشلسي) وكلاوديو رانييري (نانت الفرنسي)، إضافة الى اللاعب السابق لويجي دي بياجيو (46 عاما) الذي يتولى حاليا مهام المدرب الموقت للمنتخب.

 وأكد كوستاكورتا الذي لعب تحت إشراف أنشيلوتي في ميلان في العقد الأول من القرن الحالي، أن إعلان اسم المدرب الجديد سيتم في 20 أيار/ مايو المقبل.

ح.ز/ ع.ش (أ.ف.ب)

 

  • Spielorte Confed Cup (Picture alliance/dpa/S. Stache)

    جولة مصورة مع مدن وملاعب كأس العالم بروسيا 2018

    موسكو

    بعدد سكان يبلغ 10.4 مليون نسمة تكون العاصمة الروسية موسكو أكبر المدن في أوروبا. وتنتشر بها الأماكن، التي تستحق المشاهدة، وربما أكثرها شهرة الكرملين، حيث يحكم فلاديمير بوتين. ويوجد بموسكو أكثر من 600 كنيسة، ومن هنا جاءت تسميتها بـ"روما الثالثة". وموسكو هي المدينة الوحيدة، التي بها ملعبان تقام عليهما مباريات بمونديال روسيا.

  • Russland WM 2018 - Luschniki-Stadion (picture alliance/dpa/AP/I. Sekretarev)

    جولة مصورة مع مدن وملاعب كأس العالم بروسيا 2018

    استاد لوجنيكي - موسكو

    ستقام على ملعب لوجنيكي في موسكو المباراة النهائية لمونديال روسيا في 15 يوليو/ تموز. هذا الاستاد أقيم عام 1956، وكان مسرحا لمنافسات دورة موسكو الأولمبية عام 1980. وجرى تحديثه الآن وإدخال تعديلات عليه من أجل كأس العالم، ويتسع حاليا لـ 81 ألف متفرج. هنا سوف يفتتح المنتخب الروسي مباريات كأس العالم يوم 14 يونيو/ حزيران.

  • Spielorte Confed Cup (Picture alliance/dpa/S. Suki/EPA)

    جولة مصورة مع مدن وملاعب كأس العالم بروسيا 2018

    أوتكريتي أرينا - موسكو

    أعيد افتتاح أوتكريتي أرينا في عام 2014 وأصبحت المعقل الجديد لسبارتاك موسكو. وقد اضطر نادي كرة القدم الأكثر شهرة في روسيا إلى انتظار ملعبه الخاص لمدة سنوات. في كأس القارات شهد هذا الملعب مباراة تحديد المركز الثالث. أما في المونديال فسيقام عليه أربع مباريات في دور المجموعات ثم مباراة واحدة في دور الـ 16.

  • Spielorte Confed Cup (Picture alliance/GES-Sportfoto/M. Gillia)

    جولة مصورة مع مدن وملاعب كأس العالم بروسيا 2018

    سان بطرسبورغ

    "إنها أجمل مدينة على وجه الأرض"، قال ذلك ذات مرة، جوزيف برودسكي، الحائز على جائزة نوبل، عن المدينة الكبيرة، الواقعة في غرب روسيا. وفي الواقع فإن سان بطرسبورغ، هي أكثر من كونها مدينة تستحق المشاهدة والإعجاب. وقد أسسها القيصر الشهير بطرس الأكبر في القرن الـ18 لتكون "بوابة إلى الغرب". وعلى عجل عمل على بناء قصور وقلاع رائعة خلال سنوات قليلة.

  • Spielorte Confed Cup (Picture alliance/dpa/D. Lovetsky/AP)

    جولة مصورة مع مدن وملاعب كأس العالم بروسيا 2018

    زينيت أرينا – سان بطرسبورغ

    تم بناء الملعب الجديد لنادي زينيت بطرسبورغ في الموقع الذي كان به من قبل ملعب كيروف القديم. ويتسع الملعب لأكثر من 68 ألف متفرج (68134 متفرجا). وخلال مرحلة البناء كانت التكلفة تزداد أكثر وأكثر حتى بلغت في النهاية 930 مليون يورو. ويرتبط المنتخب الألماني بذكريات جميلة مع هذا الملعب. فهنا فازت ألمانيا بكأس القارات في 2 يوليو/ تموز 2017.

  • Russland Katrehdrale Jekaterinburg (picture-alliance/dpa/M. Becker)

    جولة مصورة مع مدن وملاعب كأس العالم بروسيا 2018

    يكاترينبورغ

    تُعْتَبر الكاتدرائية المسماة بـ"كاتدرائية الدم المقدس" أو "كنيسة الدم" المعلم الرئيسي لمدينة يكاترينبورغ، وهي أبعد المدن شرقاً، التي ستستضيف مباريات كأس العالم بروسيا. وقد بنيت تلك الكاتدرائية في عام 2002، على الموقع نفسه، الذي شهد إعدام عائلة القيصر الروسي في عام 1918، بعد عام من الثورة البلشفية في أكتوبر/ تشرين الأول 2017.

  • Russland Yekatarinburg WM Stadion (picture-alliance/Sputnik/V. Sergeev)

    جولة مصورة مع مدن وملاعب كأس العالم بروسيا 2018

    الملعب المركزي – يكاترينبورغ

    في الأصل كان الاستاد صغيرا ولا يفي بالمعايير المطلوبة لاستقبال مباريات كأس العالم. ولذلك قامت روسيا بتركيب مدرج إضافي يتسع لـ12 ألف متفرج، لتصل طاقة استيعاب الملعب إلى 35 ألف متفرج. وبعد انتهاء كأس العالم، سيتم فك هذه المدرج من جديد. ولن تقام على هذا الملعب سوى مباريات الجولات الأولى للمونديال. وعادة يؤدي فريق أورال (يلعب في الدرجة الثانية) مبارياته على هذا الملعب.

  • Russland Rostov WM Stadion (picture-alliance/Sputnik/Ирина Белова)

    جولة مصورة مع مدن وملاعب كأس العالم بروسيا 2018

    روستوف أرينا – على نهر الدون

    من أجل مونديال 2018 تم من جديد بناء استاد روستوف أرينا على نهر الدون. وهو ملعب فريق روستوف، الذي يلعب بدوري الدرجة الأولى في روسيا. وأثناء أعمال الحفر لبناء الاستاد تم العثور في باطن الأرض على كثير من القنابل قادرة على الانفجار، تعود إلى الحرب العالمية الثانية. وعلى هذا المعلب، الذي يستوعب 45 ألف متفرج، ستقام أربع مباريات في دور المجموعات ومباراة في ثمن النهائي.

  • Spielorte Confed Cup (Picture alliance/dpa/M. Bogodvid/Sputnik)

    جولة مصورة مع مدن وملاعب كأس العالم بروسيا 2018

    قازان

    في قازان، عاصمة جمهورية تتارستان، تتعايش العديد من الثقافات والأديان، معاً بشكل سلمي لا مثيل له تقريبا. فهناك تقف مساجد التتار المسلمين بجانب الكنائس الأرثوذكسية للسلافيين المسيحيين. ويعتبر نادي روبين قازان، بطل الدوري الروسي لمرات عديدة، هو العلامة الرياضية البارزة للمدينة، الواقعة على نهر الفولغا.

  • Spielorte Confed Cup (Picture alliance/dpa/N. Alexandrov/AP)

    جولة مصورة مع مدن وملاعب كأس العالم بروسيا 2018

    قازان أرينا – قازان

    قام الرئيس فلاديمير بوتين بنفسه، عندما كان رئيسا للوزراء، بوضع حجر الأساس لهذا الاستاد، الذي يتسع لنحو 42 ألف متفرج. وهذا المعلب هو معقل نادي روبين قازان، الذى فاز ببطولة الدوري الروسي عدة مرات فى السنوات الاخيرة. وفي 22 يونيو/ حزيران 2017، لعب المنتخب الألماني على هذا الملعب مباراته ضد تشيلي في كأس القارات.

  • Russland Wolgograd Statue (picture-alliance/dpa)

    جولة مصورة مع مدن وملاعب كأس العالم بروسيا 2018

    فولغوغراد أرينا- فولغوغراد

    الاسم القديم لفولغوغراد هو ستالينغراد، وهو اسم اكتسب شهرة حزينة بسبب معارك الحرب العالمية الثانية. هنا يقف تمثال "الوطن الأم"، كشاهد يذكر بانتصار الجيش الأحمر على جيش النازي الألماني في "حرب الوطن العظمى"، كما يطلق في روسيا على الحرب العالمية الثانية. الاستاد الجديد على ضفاف نهر الفولغا، يمكن أن يستوعب ما يزيد قليلا على 45 ألف متفرج.

  • Russland Nizhny Novgorod WM Stadion (picture-alliance/AP Images)

    جولة مصورة مع مدن وملاعب كأس العالم بروسيا 2018

    استاد نيجني نوفغورود

    استاد نيجني نوفغورود بالمدينة التي تحمل نفس الاسم، هو واحد من تسعة ملاعب تم أو سيتم إعادة بناؤها تماما من أجل كأس العالم. وسيتسع لـ 45 ألف متفرج. وقد بني استاد نيجني نوفغورود على لسان الأرض، عند التقاء فولغا وأوكا. وخلال مباريات كأس العالم ستقام هنا مباريات بالجولات الأولى، وثمن النهائي وربع النهائي.

  • Russland Kaliningrad WM Stadion (picture-alliance/TASS/V. Nevar)

    جولة مصورة مع مدن وملاعب كأس العالم بروسيا 2018

    استاد كالينينغراد

    تعد كالينينغراد من أبعد المدن في جهة غرب روسيا، التي ستشهد إقامة مباريات بكأس العالم. وأثناء مباريات المونديال ستبلغ سعة استاد كالينينغراد ما يزيد قليلا عن 45 ألف متفرج. لكن بعد البطولة ستنخفض ربما إلى 25 ألف مقعد فقط. والسبب هو أن الفريق المحلي هناك، فريق "بالتيكا"، يتأرجح بين دوري الدرجة الثانية والدرجة الثالثة، ولا يمكن لجمهوره أن يملأ ملعبا كبيرا كهذا.

  • Russland Kathedrale Saransk (picture-alliance/M. Becker)

    جولة مصورة مع مدن وملاعب كأس العالم بروسيا 2018

    سارانسك

    معلم المدينة هو كاتدرائية القديس تيودور، التي رغم أنها مبنية على النمط التقليدي للكنائس الأرثوذكسية، إلا أن عمرها 13 سنة فقط. وقد هدمت الكاتدرائية القديمة في عام 1930، وفي عام 2004 بدأ بناء الكاتدرائية الجديدة. وتتسع لحوالي 3000 من المصلين.

  • Russland Saransk WM Stadion (picture-alliance/TASS/S. Krasilnikov)

    جولة مصورة مع مدن وملاعب كأس العالم بروسيا 2018

    موردوفيا أرينا- سارانسك

    لم يكتمل بناء استاد موردوفيا أرينا بعد. وينتظر عند انطلاق كأس العام أن يكون به 44 ألف مقعد. وقد صمم هذا الاستاد المهندس الألماني تيم هوبه. وبعد نهاية كأس العالم، سيتراجع عدد المقاعد هنا إلى 28 ألف مقعد. وفي المستقبل سيكون هذا المعلب هو أرض نادي موردوفيا سارانسك، الذي يلعب حاليا في دوري الدرجة الثالثة بروسيا.

  • Samara Arena under construction ahead of 2018 FIFA World Cup (picture-alliance/TASS/Y. Aleyev)

    جولة مصورة مع مدن وملاعب كأس العالم بروسيا 2018

    كوزموس أرينا – سامارا

    وكذلك أيضا، مازال استاد كوزموس أرينا في سامارا في مرحلة البناء. في البداية كان يفترض أن يقام في جزيرة بنهر الفولغا، لكن لا يوجد جسر يصل إليها. ولذلك تم بناؤه في مكان آخر وإضافة توسعات عليه بشكل مستمر دون مراعاة للسكان المحليين. وكان يفترض أن يقام على مساحة 27 هكتار من الأرض أصبحت الآن 930 هكتارا، ويفترض أن يتسع لعدد 44 ألف متفرج.

  • Spielorte Confed Cup (Picture alliance/dpa/N. Zotina/Sputnik)

    جولة مصورة مع مدن وملاعب كأس العالم بروسيا 2018

    سوتشي

    بفضل دورة الألعاب الأولمبية الشتوية تحت أشجار النخيل في عام 2014، أصبح منتجع سوتشي، ذو المناخ شبه الاستوائي، والواقع على البحر الأسود، مشهورا عالميا. في ذلك الوقت، اشتكى المنتقدون من ارتفاع تكاليف إقامة تلك الدورة. كما يوجد هنا في المدينة السياحية مضمار لسباقات الفورمولا 1. وفى كل عام يزور المدينة أربعة ملايين شخص، كما يقضي الرئيس الروسى بوتين إجازته هنا أيضا.

  • Spielorte Confed Cup (Picture alliance/dpa/A. Lebevev/AP)

    جولة مصورة مع مدن وملاعب كأس العالم بروسيا 2018

    الملعب الأولمبي- سوتشي

    الملعب، الذي يتسع لأكثر من 41 ألف متفرج (به 41220 مقعداً)، تم بناؤه على شكل قاعة للألعاب الشتوية. ونظرا لأن قواعد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تفرض أن يكون سقف الملعب مفتوحا، تم إزالة جزء من قبة سقف الملعب، الذي يأخذ شكل القبة. وإضافة إلى دور المجموعات سيشهد ملعب سوتشي إقامة مباراة بثمن النهائي وأخرى بربع النهائي. إعداد: أندرياس شتن-تسيمونز/ صلاح شرارة


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