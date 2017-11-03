 أنباء عن توقيف نيكولا ساركوزي بسبب ″تمويل القذافي لحملته الانتخابية″ | أخبار | DW | 20.03.2018
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أخبار

أنباء عن توقيف نيكولا ساركوزي بسبب "تمويل القذافي لحملته الانتخابية"

أفادت وسائل إعلام فرنسية محلية باحتجاز الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي احترازياً في إطار تحقيقات تتعلق بالاشتباه في حصوله على تمويل ليبي غير قانوني لحملته الانتخابية عام 2007.

Frankreich Ex-Präsident Nicolas Sarkozy (Reuters/J. Naegelen)

أوقف الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي احترازياً صباح الثلاثاء (20 آذار/ مارس 2018) في إطار التحقيق حول شبهات بتمويل ليبي لحملته الانتخابية عام 2007، بحسب ما أفاد مصدر مقرب من التحقيق. وتابع المصدر أنه سيتم الاستماع للمرة الأولى إلى شهادة ساركوزي الذي تولى الرئاسة بين 2007 و2012 في تحقيق أمام شرطيين من المكتب المركزي لمكافحة الفساد والتجاوزات المالية والضريبية، مؤكداً معلومات أوردها موقع "ميديابارت" وصحيفة "لوموند".

مختارات

دشن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي ورئيس الوزراء البريطاني دافيد كاميرون اليوم أول زيارة لزعيمين غربيين إلى ليبيا لتهنئة الليبيين بالتخلص من حكم القذافي. بينما يرى مراقبون أنها زيارة لجني ثمار مساعدة الثوار. (15.09.2011)

يرى الكثير من المراقبين أن تبعات موقف حكومة المستشارة الألمانية ميركل المتحفظ من العملية العسكرية لحلف الناتو في ليبيا باتت تتضح الآن مع بداية النهاية لنظام القذافي، وساركوزي ينجح في سحب البساط من تحت ميركل أوروبياً. (24.08.2011)

وفي الإطار نفسه، اتهم محامي رجل أعمال، يشتبه في قيامه بنقل أموال من معمر القذافي لتمويل الحملة الانتخابية للرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي عام 2007، السلطات الفرنسية باستغلال القضية ضد موكله. ويقاوم الكسندر جوري (58 عاماً) محاولة لتسليمه من بريطانيا بعد احتجازه بناء على مذكرة احتجاز أوروبية في مطار هيثرو في لندن الشهر الماضي فور وصوله من سويسرا.

والرجل مطلوب في فرنسا في سلسلة من المزاعم منها استخدام وثيقة مزورة وفساد مرتبط بمسؤول أجنبي والتآمر لإساءة استخدام أموال عامة واتهامات بغسل الأموال.

وترتبط القضية بمزاعم حصول الرئيس السابق ساركوزي على أموال من القذافي لتمويل حملته الانتخابية التي انتهت بانتخابه رئيسا لفرنسا عام 2007 وهي اتهامات نفاها الرجل ووصفها بأنها "غريبة".

وفي محكمة بالعاصمة لندن، قال آرون واتكينز محامي جوري إن موكله سيقاوم تسليمه على أساس أن الطلب له دوافع سياسية. وقال المحامي إن هناك مخاوف من "استغلال" السلطات الفرنسية للقضية مشيراً إلى كيفية سعي السلطات الفرنسية لاعتقاله أثناء زيارته لبريطانيا بدلاً من اتخاذ إجراء ضده في سويسرا التي لا تشارك في نظام مذكرات الاحتجاز الأوروبية. وأضاف المحامي قائلاً "نعرف بوجود بعض التلاعب على الأرجح في عملية التسليم". وفي باريس، قال متحدث باسم وزارة العدل إنه لا علم له بالقضية.

ومن جانبها، قالت القاضية البريطانية إيما أربوثنت التي ستفصل في مسألة التسليم إن القضية الأساسية ستكون الحجة السياسية التي يستند إليها الطلب مضيفة "هذا ليس طلباً فرنسياً عادياً".

ووافقت السلطات على الإفراج بكفالة عن جوري بناء على شروط صارمة تشمل دفع تأمين قدره مليون جنيه إسترليني وارتداء جهاز تعقب إلكتروني والحضور يومياً للشرطة.

خ.س/ح.ز (أ ف ب، د ب أ، رويترز)

  • Libyen Gaddafi Versteck in Sirte (picture alliance/dpa)

    خمس سنوات على سقوط القذافي وليبيا لم تخرج بعدُ من النفق

    في مدخل هذا النفق ألقى ثوار في 20 من اكتوبر 2011 القبض على القذافي وهاجمه نفر من الغاضبين وأردوه قتيلا. بعد خمس سنوات من الحادثة التي شكلت منعرجا في تاريخ ليبيا، يختزل هذا المكان وبألوانه المتداخلة وشعاراته المتضاربة، المشهد الليبي الغارق في الفوضى.

  • Libyen Plakat von Muammar al Gaddafi auf der Erde in Tripolis (dapd)

    خمس سنوات على سقوط القذافي وليبيا لم تخرج بعدُ من النفق

    بعد نحو 42 عاما من حكم معمر القذافي اندلعت في ليبيا في 17 فبراير/ شباط 2011 ثورة ضده أدت إلى سقوط نظامه بمساعدة من حلف الناتو، ومنذ ذلك الحين تبحث ليبيا عن مخرج من الاضطرابات السياسية والعنف الذي يجتاحها.

  • Libyen Übergangsrat Mustafa Abdel Dschalil (dapd)

    خمس سنوات على سقوط القذافي وليبيا لم تخرج بعدُ من النفق

    في بنغازي بشرق ليبيا تأسس المجلس الوطني الانتقالي برئاسة مصطفى عبدالجليل، كوجه للمرحلة الإنتقالية بعد الثورة الليبية. ولم يكد ينته الشهر الذي قتل فيه القذافي حتى انتخب المجلس في طرابلس عبد الرحيم الكيب رئيساً للحكومة الانتقالية. وفور انتخابه صرح الكيب أنه يريد "بناء دولة تحترم حقوق الإنسان".

  • Oberstes Gericht in Libyen erklärt Wahl Maitiegs für ungültig 9.6.2014 (AFP/Getty Images)

    خمس سنوات على سقوط القذافي وليبيا لم تخرج بعدُ من النفق

    في سنة 2012 قرر المؤتمر الوطني إجراء انتخابات مباشرة من قبل الليبيين لاختيار جمعية تأسيسية لصياغة دستور البلاد. كما صدر في نفس العام قانون تعديلي لتنظيم المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية في البلاد).

  • Ali Seidan Ministerpräsident Libyen PK (Reuters)

    خمس سنوات على سقوط القذافي وليبيا لم تخرج بعدُ من النفق

    استمر المجلس الوطني الانتقالي في السلطة نحو عشرة أشهر. وفي يوليو/ تموز 2012 جرى انتخاب المؤتمر الوطني العام، الذي شكل الحكومة برئاسة على زيدان في أكتوبر/ تشرين الأول، لكن المجلس سيحجب الثقة عن حكومة زيدان وإسقاطها في شهر مارس 2014.

  • Khalifa Haftar (Reuters)

    خمس سنوات على سقوط القذافي وليبيا لم تخرج بعدُ من النفق

    ورغم وجود حكومة غرقت ليبيا في فوضى الجماعات والميلشيات المسلحة، وظهرت مخاطر تحولها إلى "دولة فاشلة" تأوي إليها العناصر الإرهابية والمتشددة من دول الجوار. وفي شهر فبراير/ شباط 2014 ظهر اللواء المتقاعد خليفة حفتر عبر شريط فيديو معلنا سيطرته على عدد من مؤسسات الدولة في شرق البلاد، وفي شهر مايو أعلن حفتر بدء "عملية الكرامة" لتطهير ليبيا من العناصر الإرهابية والمتشددة.

  • Wahlen in Libyen Autokorso (Reuters)

    خمس سنوات على سقوط القذافي وليبيا لم تخرج بعدُ من النفق

    وتمت كتابة دستور بعد تعطل كبير لتجرى الانتخابات التشريعية بالنظام الفردي في 25 يونيو/ حزيران 2014. وفاز مرشحو التيار المدني الليبرالي بأغلبية مقاعد البرلمان، متقدمين على مرشحي التيار الوطني الإسلامي. ليحل البرلمان (مجلس النواب) وحكومته محل المؤتمر الوطني. ومقر مجلس النواب هو بنغازي، لكن أغلبية الأعضاء اختاروا طبرق لعقد جلساتهم.

  • Abdullah al-Thani Lybien Premierminister (picture-alliance/dpa)

    خمس سنوات على سقوط القذافي وليبيا لم تخرج بعدُ من النفق

    اعترف المجتمع الدولي بالبرلمان في طبرق، والذي كلف عبدالله الثني بتشكيل حكومة، لكن ائتلاف "فجر ليبيا" في غرب البلاد، والذي تعد جماعة الإخوان المسلمين أقوى طرف فيه شكل برلمانا موازيا في طرابلس وحكومة برئاسة عمر الحاسي. وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2014 ألغت المحكمة العليا في طرابلس نتائج الانتخابات بحجة عدم دستورية قانون الانتخابات.

  • Libyen Islamisten Demo in Bengasi 31.10.2014 (picture-alliance/AP Photo/M. Hannon)

    خمس سنوات على سقوط القذافي وليبيا لم تخرج بعدُ من النفق

    شهدت ليبيا مزيدا من الفوضى وتحولت إلى ملجئ للعناصر المسلحة من مشارب مختلفة وخصوصا من التيارات المتشددة، ومنها "أنصار الشريعة"، و"جيش تحكيم الدين" و"مجلس شورى الشباب" المواليين لتنظيم القاعدة، وتنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) وغيرها من الجماعات المسلحة التي تتراوح العلاقات فيما بينها بين التحالفات والتناحر.

  • Marokko Politische Parteien in Libyen stimmen UN-Friedensplan zu (picture-alliance/AA/Jalal Morchidi)

    خمس سنوات على سقوط القذافي وليبيا لم تخرج بعدُ من النفق

    انحازت قوى إقليمية ودولية إلى طرفي الصراع. وفي حين تدعم مصر والإمارات وروسيا برلمان طبرق واللواء حفتر، تدعم تركيا وقطر برلمان طرابلس. وقامت مساع دولية من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية، ولهذا أوفدت الأمم المتحدة في أغسطس آب 2014 مبعوثا خاصا إلى ليبيا هو برنادينو ليون، الذي أطلق مسلسل مفاوضات في الصخيرات بالمغرب.

  • Marokko Unterzeichnung UN-Friedensplan Libyen (imago/Xinhua)

    خمس سنوات على سقوط القذافي وليبيا لم تخرج بعدُ من النفق

    استقال المبعوث الأممي إلى ليبيا برناردينو ليون بعد مفاوضات طويلة وعسيرة بين الأطراف الليبية في منتجع الصخيرات القريب من العاصمة المغربية الرباط. لينجح خلفه الديبلوماسي الألماني مارتين كوبلر في التوصل مع الأطراف الليبية في الصخيرات إلى اتفاق سلام يهدف لإنهاء الصراع السياسي والعسكري بينها في الخميس (17 كانون الأول/ ديسمبر 2015).

  • Libyen Tripolis Fayez Serraj Einheitsregierung (picture-alliance/AP Photo/GNA Media)

    خمس سنوات على سقوط القذافي وليبيا لم تخرج بعدُ من النفق

    وبناء على اتفاق الصخيرات تشكل المجلس الرئاسي الليبي، الذي شكل بدوره حكومة وفاق وطني برئاسة فائز السراج، ونالت الحكومة ثقة برلمان طبرق بالأغلبية قرب نهاية فبراير/ شباط 2016. ووصل السراج الأربعاء (30 آذار/ مارس 2016) إلى طرابلس، لكن خليفة الغويل، رئيس ما يسمى بـ "حكومة الإنقاذ الوطني" طلب منه مغادرة البلاد هو ومن معه.

  • Libyen Bildkombo Ministerpräsidenten Chalif Al-Ghwell / Abdullah al-Thinni (DW-Fotomontage/picture-alliance/AA/AP)

    خمس سنوات على سقوط القذافي وليبيا لم تخرج بعدُ من النفق

    وبمرور الوقت أعلن الغويل دعمه لحكومة الوفاق الوطني لكنه تراجع عنه بعد ذلك. لتبقى في ليبيا حتى الآن ثلاث حكومات تتنازعها. حكومتان في طرابلس: "الوفاق الوطني" بقيادة السراج، و"الانقاذ" بقيادة الغويل وحكومة طبرق المؤقتة برئاسة عبدالله الثني، إضافة إلى العشرات من الميليشيات المسلحة والمتناحرة.

    الكاتب: صلاح شرارة


مختارات

خمس سنوات على سقوط القذافي وليبيا لم تخرج بعدُ من النفق

بعد سقوط القذافي وعد سياسيون بإقامة دولة في ليبيا تحترم حقوق الإنسان، لكن بعد مرور سنوات لم تقم تلك الدولة حتى الآن. (25.10.2016)  

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