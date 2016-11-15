 أنباء عن احتجاز الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي على خلفية تمويل ليبي غير قانوني لحملته الانتخابية | أخبار | DW | 20.03.2018
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أخبار

أنباء عن احتجاز الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي على خلفية تمويل ليبي غير قانوني لحملته الانتخابية

أنباء عن احتجاز الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي

Frankreich Ex-Präsident Nicolas Sarkozy (Reuters/J. Naegelen)

 أفادت وسائل إعلام فرنسية محلية باحتجاز الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي في إطار تحقيقات تتعلق بالاشتباه

في حصوله على تمويل ليبي غير قانوني لحملته الانتخابية عام 2007 .

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