أنباء عن احتجاز الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي على خلفية تمويل ليبي غير قانوني لحملته الانتخابية | أخبار | DW | 20.03.2018

أنباء عن احتجاز الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي
أفادت وسائل إعلام فرنسية محلية باحتجاز الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي في إطار تحقيقات تتعلق بالاشتباه
في حصوله على تمويل ليبي غير قانوني لحملته الانتخابية عام 2007 .
أثار تقرير ينتقد بشدة رئيس الوزراء السابق كاميرون بسبب تدخله في ليبيا جدلا كبيرا داخل وخارج بريطانيا، ويتحدث التقرير أيضا عن"أخطاء توني بلير" في إثارة الحرب في العراق. فكيف سيؤثر هذا التقرير على سياسات بريطانيا في ليبيا؟ (15.09.2016)
في هذا المقال يستعرض علاء الأسواني أنواع "العملاء" و"الخونة" في مصر.
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