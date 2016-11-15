أنباء عن احتجاز الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي على خلفية تمويل ليبي غير قانوني لحملته الانتخابية | أخبار | DW | 20.03.2018

"التقرير البريطاني حول التدخل في ليبيا ضربة لساركوزي وكاميرون"

أثار تقرير ينتقد بشدة رئيس الوزراء السابق كاميرون بسبب تدخله في ليبيا جدلا كبيرا داخل وخارج بريطانيا، ويتحدث التقرير أيضا عن"أخطاء توني بلير" في إثارة الحرب في العراق. فكيف سيؤثر هذا التقرير على سياسات بريطانيا في ليبيا؟ (15.09.2016)