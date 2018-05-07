 أمريكا وحلفاؤها الخليجيون يفرضون عقوبات على نصر الله ونائبه | أخبار | DW | 16.05.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

أخبار

أمريكا وحلفاؤها الخليجيون يفرضون عقوبات على نصر الله ونائبه

فرضت واشنطن وحلفاؤها الخليجيون عقوبات جديدة على قيادة جماعة حزب الله اللبنانية حيث استهدفت أمينها العام حسن نصر الله ونائبه نعيم قاسم. وقالت واشنطن إن عقوبات اليوم استهدفت أعضاء الهيئة الرئيسية لصنع القرار في حزب الله.

Hassan Nasrallah (AP)

قالت وكالة الأنباء السعودية إن المملكة ودولا أخرى من دول مجلس التعاون الخليجي أدرجت عشرة من قادة حزب الله اللبناني على رأسهم الأمين العام حسن نصر الله ونائبه نعيم قاسم على قوائم الإرهاب اليوم الأربعاء (16 أيار/ مايو 2018). وأضافت الوكالة أن الدول الخليجية استهدفت أيضا أربعا من لجان جماعة حزب الله وأمرت بتجميد أصول وأرصدة الأفراد.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب فرض وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الأربعاء عقوبات إضافية على قيادة حزب الله حيث استهدفت أكبر مسؤولين بالجماعة وهما حسن نصر الله ونعيم قاسم. وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان على موقعها الإلكتروني إن العقوبات شملت أيضا أربعة أفراد آخرين. وهذه ثالث جولة من العقوبات تعلنها واشنطن منذ انسحبت الولايات المتحدة من اتفاق إيران النووي الأسبوع الماضي. وأضافت الوزارة في البيان أن عقوبات اليوم استهدفت أعضاء الهيئة الرئيسية لصنع القرار في حزب الله.

مختارات

صنفت وزارة الخزانة الأمريكية رئيس البنك المركزي الإيراني ولي الله سيف كـ "إرهابي عالمي" وحظرت عليه التعامل مع النظام المالي الأمريكي بسبب دوره في إرسال الأموال إلى جماعة حزب الله في لبنان. (15.05.2018)

ماذا تريد واشنطن من خلال عزمها انشاء "قوة حدودية" مؤلفة من قوات كردية تصفها انقرة بأنها "ارهابية"، وما هو الرد التركي المحتمل بعد أن صعد إردوغان من لهجته ووصف هذه القوة بـ"جيش الترويع". (15.01.2018)

وقال وزير الخزانة ستيفن منوتشين "باستهداف مجلس شورى حزب الله، فإن دولنا مجتمعة تكون قد رفضت التمييز الزائف بين ما يعرف ‭‭'‬‬بالجناح السياسي‭‭'‬‬ وتدبير حزب الله للإرهاب على المستوى العالمي". وأضافت أن العقوبات فرضتها واشنطن وشركاؤها في مركز استهداف تمويل الإرهاب.

وسبق أن وضعت الولايات المتحدة بعضا من أولئك الذين استهدفهم المركز على قوائمها السوداء. وفرضت واشنطن أمس الثلاثاء عقوبات على محافظ البنك المركزي الإيراني وبنك مقره العراق "لنقل ملايين الدولارات" للحرس الثوري الإيراني.

وكانت وزارة الخزانة فرضت الأسبوع الماضي عقوبات على ستة أفراد وثلاث شركات قالت إنها حولت ملايين الدولارات لفيلق القدس، ذراع العمليات الخارجية للحرس الثوري.

ي.ب/ أ.ح (رويترز)

  • Syrien Präsident Assad - Rede vor Diplomaten in Damaskus (picture-alliance/AP Photo/Syrian Presidency)

    أطراف عسكرية متعددة في سوريا.. من هي وما أهدافها؟

    جيش الأسد

    خسر الجيش السوري الكثير من مواقعه وقُتل أو انشق الآلاف من جنوده. اليوم تتواجد جيوش وميليشيات تابعة لأكثر من ثمان دول على التراب السوري. بيّد أن جيش الأسد استفاد من الدعمين الروسي والإيراني في استعادة مناطق استراتيجية كان قد خسرها سابقاً كحلب وحمص ودير الزور، مما حدا بعدة أطراف كانت تشترط رحيل الأسد قبل الشروع بأي مفاوضات إلى البدء في تغيير مواقفها.

  • Syrien kurdischen Frauenmiliz in Al-Rakka (picture-alliance/dpa/AP/Ronahi TV)

    أطراف عسكرية متعددة في سوريا.. من هي وما أهدافها؟

    المقاتلون الأكراد

    كسب الأكراد الكثير في السنتين المنصرمتين، وبدأ صوتهم بالارتفاع ونفوذهم بالتزايد، إذ سيطروا على مناطق غنية بالنفط في شمال شرق البلاد. كما يشكّلون ركيزة "قوات سوريا الديمقراطية" التي حرّرت الرقة بدعم التحالف الدولي، فضلاً عن إقامتهم "إدارة ذاتية" في مناطق سيطرتهم. بيدَ أن عملية غصن الزيتون التي أطلقها الجيش التركي في عفرين ضد المقاتلين الأكراد، أدت إلى خسارتهم عدة مساحات، فضلاً عن مقتل المئات بينهم.

  • Syrien Aleppo Kämpfe (picture alliance/AA/A. Huseyin)

    أطراف عسكرية متعددة في سوريا.. من هي وما أهدافها؟

    المعارضة المسلّحة

    ظهرت المعارضة المسلّحة السورية في البداية بديلاً محتملاً لنظام الأسد، إذ سيطرت على مساحة شاسعة من سوريا. غير أنها خسرت لاحقا الكثير منها. تعاني المعارضة من التشتت في المواقف الإيديولوجية، فضلاً عن تعدّد الداعمين وتنوّع أهدافهم. مما حدا بالبعض لإطلاق كلمة "معارضات" سورية عليها، كما تعرضت لضربة كبيرة بعد دخول التنظيمات الإرهابية كـ"داعش" و"النصرة" على الخط واستيلائها أراضٍ كانت تحت سيطرتها.

  • Russland Jahrespressekonferenz Wladimir Putin (picture-alliance/AP Photo/P. Golovkin)

    أطراف عسكرية متعددة في سوريا.. من هي وما أهدافها؟

    الجيش الروسي

    قبل أكثر من سنتين بدأ التدخل الجوي الروسي في سوريا. اليوم يتواجد آلاف الجنود الروس في أكثر من قاعدة عسكرية في سوريا، أهمها "قاعدة حميميم". سياسياً استطاعت موسكو فرض نفسها كلاعب سياسي أساسي في المشهد السوري لصالح نظام الأسد؛ فهي عرابة "محادثات أستانا" و"مؤتمر سوتشي" و"مناطق خفض التصعيد" مع كل من تركيا وإيران. كما تدعم تياراً في المعارضة يُدعى "منصة موسكو".

  • Donald Trump (picture alliance/AP Images/M. Rourke)

    أطراف عسكرية متعددة في سوريا.. من هي وما أهدافها؟

    الجيش الأمريكي

    تعوّدت واشنطن على تحقيق سريع لرهاناتها العسكرية في الشرق الأوسط كما حدث في العراق وأفغانستان، لكن لم يتكرر الأمر في سوريا؛ فالتحالف الذي قادته ضد "داعش" تأخر كثيراً في تحقيق أهدافه، كما أن تسليحها للمقاتلين الأكراد كان من أسباب توتر علاقتها بأنقرة. الرؤية الأمريكية لمستقبل دورها في سوريا غير واضحة، بيّد أن واشنطن ربحت على الأقل قواعد عسكرية لها داخل البلد..

  • Iran Revolutionsgarde (picture alliance / AA)

    أطراف عسكرية متعددة في سوريا.. من هي وما أهدافها؟

    القوات الإيرانية

    لم تتخلّ إيران عن حليفها الأسد في سوريا طوال سنوات الحرب، وأبدت تصميماً كبيراً على بقاء النظام، موفرة دعماً عسكرياً ومالياً وغيرها من أشكال الدعم، كما تتوّفر على ميليشيات مسلحة داخل البلد، يقودها قاسم سليماني ممّا أثر بشكل كبير في تطورات الحرب. ويبدو أن طهران حصدت ثمار جهودها، فنفوذها تعاظم داخل سوريا بشكل أثار حفيظة خصومها في المنطقة، خاصة تل أبيب والسعودية.

  • Türkei Erdogan (Getty Images)

    أطراف عسكرية متعددة في سوريا.. من هي وما أهدافها؟

    الجيش التركي

    دعّم أردوغان المعارضة السورية كثيراً، لكن تداعيات الحرب أرهقت نظامه، إذ لم تتحقق رهاناته في سقوط بشار الأسد، كما عانت تركيا من هجمات نفذها "داعش" بترابها. غير أن القوات التركية تدخلت مؤخراً بقوة في شمال سوريا في إطار عملية "غصن الزيتون" الهادفة لقصم ظهر المقاتلين الأكراد، واستفاد أردوغان في العملية من قلق دولي لم يكن كافياً لثنيه عن الاستمرار، ضامناً بذلك توسيع مناطق تسيطر عليها أنقرة داخل سوريا.

  • Libanon Beirut Sheik Hassan Nasrallah (picture-alliance/AP Photo/H. Malla)

    أطراف عسكرية متعددة في سوريا.. من هي وما أهدافها؟

    حزب الله

    أحد أقوى الأطراف الشيعية في سوريا، قدم دعماً غير محدود للنظام السوري وشارك مبكراً في الحرب الدائرة منذ سنوات. أثر تدخل حزب الله العسكري لصالح الأسد سلباً على صورته في العالمين العربي والإسلامي. في المقابل، ساهم في الحفاظ على تحالفٍ استراتيجي مع طهران ودمشق وبشكل أقل موسكو، ممّا أكسبه نفوذاً جغرافياً في سوريا، خاصة مع سيطرته على المناطق الحدودية بين سوريا ولبنان.

  • Emmanuel Macron (Reuters/C. Hartmann)

    أطراف عسكرية متعددة في سوريا.. من هي وما أهدافها؟

    القوات الفرنسية

    دخلت فرنسا في الأزمة السورية بقوة عبر تحرك ديبلوماسي ضد النظام السوري وعسكري ضد "داعش"، لكنها لم تحصد ثماراً كثيرة، فمواقفها ضد الأسد تبدو جد متذبذة، كما أن ضرباتها العسكرية لم تنجح، ليس فقط في إنهاء "داعش"، بل حتى في تجنب هجماته الإرهابية التي تعدّ فرنسا أكثر المتضررين منها خارج الشرق الأوسط، فضلا عن أنها لم تؤثر كثيرا في إنقاذ الوضع الإنساني داخل سوريا رغم ما تعلنه من جهود في ذلك.

  • Syria Al Nusra Front Kämpfer Symbolbild (picture-alliance/AP Photo)

    أطراف عسكرية متعددة في سوريا.. من هي وما أهدافها؟

    جماعات إرهابية تدخل على الخط

    وضع التحالف الدولي الجماعاتَ الإرهابية كهدف رئيسي في استراتيجيته العسكرية بسوريا، وتكبد "داعش" هزائم كبيرة في سوريا كما في العراق، ولاسيما في الرقة (عاصمة "خلافته" المزعومة) لكن خطره لم ينتهِ بعد. كما تراجعت جبهة فتح الشام (جبهة النصرة سابقا) التي فكت ارتباطها مؤخرا بتنظيم القاعدة، لكنها لا تزال في إدلب وقامت مؤخرا بإسقاط مقاتلة روسية، ممّا جعل موسكو أن هدفها حاليا هو القضاء على هذه الجبهة.

    الكاتب: إسماعيل عزام


مختارات

أطراف عسكرية متعددة في سوريا.. من هي وما أهدافها؟

تميزت الحرب في سوريا بديناميكية سريعة جداً وكثرة اللاعبين فيها، إن بشكل مباشر أو من وراء الكواليس. ماذا ربح أو خسر أهم الفاعلين العسكرييين بعد قرابة سبع سنوات من الصراع الدامي الذي دخلت فيه جماعات إرهابية على الخط؟ (22.11.2017)  

مواضيع ذات صلة

أمين قمورية: هذا هو نجاح وإخفاق حزب الله في لبنان.. محمد قواص: نتائج الانتخابات اللبنانية كشفت ضعف حزب الله.. 07.05.2018

كشف الكاتب الصحفي أمين قمورية في مسائيةDW عن نجاحات وإخفاقات حزب الله في لبنان فيما أشار الباحث السياسي محمد قواص إلى أن نتائج الانتخابات اللبنانية كشفت ضعف حزب الله.

باحث سياسي لبناني: " السعودية لا تصدق مزاعم حسن نصر الله بعدم تدخل الحزب في اليمن." 22.11.2017

شدد الكاتب الصحفي والباحث السياسي، محمد قواص، على أن السعودية لا تصدق مزاعم حسن نصر الله بخصوص التدخل في اليمن، مشيرا إلى أن السعودية لا يمكنها إلغاء سلاح حزب الله في المنطقة.

بوادر أزمة جديدة في الشرق الأوسط بين لبنان وإسرائيل 17.02.2018

أزمة جديدة في الشرق الأوسط تتصاعد، لبنان الذي يعاني وضعا اقتصاديا مترديا يعتزم البدء في التنقيب عن الغاز في مياهه الإقليمية بالبحر المتوسط. يتنازع لبنان السيادة مع اسرائيل على مناطق بحرية سيتم بدء التنقيب عن الغاز والبترول في إحداها وهو البلوك رقم 9. إسرائيل وصفت قرار التنقيب بأنه استفزازي جدا.

Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  