ألونسو: لهذا بإمكان ألمانيا وإسبانيا الفوز بمونديال روسيا! | عالم الرياضة | DW | 20.03.2018

في مباراة تجريبية استعدادا لكأس العالم بروسيا 2018، يلتقي منتخب ألمانيا لكرة القدم بنظيره الإسباني مساء الجمعة القادم في دوسلدورف. وقبل هذه المباراة المرتقبة، أجرى موقع "شبورت بوزر الألماني" حواراً مع "الجنتلمان" تشابي ألونسو، نجم منتخب إسبانيا وريال مدريد وبايرن ميونيخ سابقا، الذي اعتزل اللعب العام الماضي.

وقال ألونسو حسبما نشر الموقع اليوم الثلاثاء (20 مارس/ آذار) بالنسبة لي فإن منتخبي ألمانيا وإسبانيا يعدان من المرشحين للفوز بمونديال روسيا "ألمانيا على كل حال، فأنتم المدافعون عن اللقب وتحسن مستواكم منذ عام 2014، ودمجتم لاعبين جدداً (في الفريق) ولديكم ثقة رائعة بالنفس". وتابع ألونسو (36 عاماً): "إسبانيا أيضا عبرت مرحلة تغيير وهناك جيل جديد ينمو وعليهم الآن أن يظهروا مدى براعتهم".

هؤلاء نجوم المستقبل في المنتخبين!

المنتخب الإسباني يضم الآن عددا من اللاعبين الجدد لم يمنعهم صغر سنهم من الفوز بأغلى الألقاب "رغم أن هناك العديد من اللاعبين الشباب، إلا أنهم ثبتوا أقدامهم في أكبر الأندية، مثل أسينسيو وإيسكو، اللذين رغم أنهما الآن 23 و24 عاما إلا أنهما فازا بلقب دوري أبطال أوروبا مرتين"، يقول ألونسو.

وبالنسبة لمنتخب ألمانيا فقد واصل، بعد الفوز بمونديال البرازيل 2014، عملية الاعتماد على لاعبين شباب و"هذه العملية لم تنته بعد"، يؤكد لاعب الارتكاز السابق، ويتابع: "المدرب يوآخيم لوف يبني حاليا فريقا بإمكانه بعد أربعة أعوام أن يلعب للفوز باللقب في قطر، واعتقد أن هذه واحدة من أكبر مصادر قوته، إنه ينظر إلى الحاضر والمستقبل أيضا".

وعن نجوم المستقبل في المانشافت قال ألونسو إن كأس القارات أظهرت المدى الكبير لإمكانيات ألمانيا "فهناك فاز الألمان باللقب عبر فريقهم الرديف، أنا سعيد بصفة خاصة لأن يوسوا كيميش حقق تطوراً رائعاً". وتابع ألونسو متحدثا عن زميله السابق في بايرن" "إنا شاب رائع.. وعندما يواصل (المسيرة) بنفس الطريقة فإنه ينتظره مستقبل كبير".

ص.ش