ألونسو: لهذا بإمكان ألمانيا وإسبانيا الفوز بمونديال روسيا! | عالم الرياضة | DW | 20.03.2018

في مباراة تجريبية استعدادا لكأس العالم بروسيا 2018، يلتقي منتخب ألمانيا لكرة القدم بنظيره الإسباني مساء الجمعة القادم في دوسلدورف. وقبل هذه المباراة المرتقبة، أجرى موقع "شبورت بوزر الألماني" حواراً مع "الجنتلمان" تشابي ألونسو، نجم منتخب إسبانيا وريال مدريد وبايرن ميونيخ سابقا، الذي اعتزل اللعب العام الماضي.
وقال ألونسو حسبما نشر الموقع اليوم الثلاثاء (20 مارس/ آذار) بالنسبة لي فإن منتخبي ألمانيا وإسبانيا يعدان من المرشحين للفوز بمونديال روسيا "ألمانيا على كل حال، فأنتم المدافعون عن اللقب وتحسن مستواكم منذ عام 2014، ودمجتم لاعبين جدداً (في الفريق) ولديكم ثقة رائعة بالنفس". وتابع ألونسو (36 عاماً): "إسبانيا أيضا عبرت مرحلة تغيير وهناك جيل جديد ينمو وعليهم الآن أن يظهروا مدى براعتهم".
هؤلاء نجوم المستقبل في المنتخبين!
المنتخب الإسباني يضم الآن عددا من اللاعبين الجدد لم يمنعهم صغر سنهم من الفوز بأغلى الألقاب "رغم أن هناك العديد من اللاعبين الشباب، إلا أنهم ثبتوا أقدامهم في أكبر الأندية، مثل أسينسيو وإيسكو، اللذين رغم أنهما الآن 23 و24 عاما إلا أنهما فازا بلقب دوري أبطال أوروبا مرتين"، يقول ألونسو.
وبالنسبة لمنتخب ألمانيا فقد واصل، بعد الفوز بمونديال البرازيل 2014، عملية الاعتماد على لاعبين شباب و"هذه العملية لم تنته بعد"، يؤكد لاعب الارتكاز السابق، ويتابع: "المدرب يوآخيم لوف يبني حاليا فريقا بإمكانه بعد أربعة أعوام أن يلعب للفوز باللقب في قطر، واعتقد أن هذه واحدة من أكبر مصادر قوته، إنه ينظر إلى الحاضر والمستقبل أيضا".
وعن نجوم المستقبل في المانشافت قال ألونسو إن كأس القارات أظهرت المدى الكبير لإمكانيات ألمانيا "فهناك فاز الألمان باللقب عبر فريقهم الرديف، أنا سعيد بصفة خاصة لأن يوسوا كيميش حقق تطوراً رائعاً". وتابع ألونسو متحدثا عن زميله السابق في بايرن" "إنا شاب رائع.. وعندما يواصل (المسيرة) بنفس الطريقة فإنه ينتظره مستقبل كبير".
ص.ش
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عام 2014 – عام الذهب للمنتخب الألماني
كان تتويج المنتخب الألماني باللقب الرابع له في بطولة كأس العالم 2014 هو الحدث الكروي والرياضي الأهم هذا العام في ألمانيا. أبطال العالم انتظروا أكثر من عشرين عاما ليحصدوا الذهب من جديد في مونديال البرازيل.
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عام 2014 – عام الذهب للمنتخب الألماني
بدأت رحلة المانشافت عام 2014 بأربع مباريات ودية مع منتخبات تشيلي وبولندا والكاميرون وأرمينيا تحضيرا لنهائيات كأس العالم. وفي المباراة الأخيرة أمام أرمينيا تعرض نجم المنتخب ماركو رويس لإصابة أبعدته عدة أشهر عن اللعب وحرمته من الذهاب مع المنتخب إلى البرازيل.
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عام 2014 – عام الذهب للمنتخب الألماني
لم تكن مباريات المنتخب في المونديال سهلة، لكن المانشافت تفوق على منافسيه وتصدر مجموعته وتأهل إلى الأدوار النهائية في البطولة. ابرز نتائج المنتخب في البطولة كانت فوزه على المنتخب البرازيلي بسبعة أهداف مقابل هدف واحد في شبه النهائي.
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عام 2014 – عام الذهب للمنتخب الألماني
بهدف ماريو غوتزه القاتل أمام الأرجنتين أحرز المنتخب الألماني لقبه الرابع. مانويل نوير حاز على لقب أفضل حارس مرمى في البطولة.
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عام 2014 – عام الذهب للمنتخب الألماني
ميروسلاف كلوزه رفع رصيد أهدافه خلال مشاركاته ببطولات كأس العالم إلى 16، ليكون أكثر اللاعبين تسجيلا في البطولة. كلوزه قرر اعتزال اللعب دوليا بعد المونديال.
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عام 2014 – عام الذهب للمنتخب الألماني
الكابتن فيليب لام قرر هو الآخر اعتزال اللعب مع المانشافت بعد المونديال ليتفرغ للعب محليا مع فريقه بايرن ميونيخ.
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عام 2014 – عام الذهب للمنتخب الألماني
حاز المنتخب على تقدير واحترام جماهيره في عام 2014. الرئيس الألماني غاوك والمستشارة ميركل ووزير الداخلية يكرمون لاعبي المنتخب الفائز بوسام "لوربيربلات" الفضي (ورقة نبات الغار)، والتي تمنح لصاحبي الانجازات الرياضية الكبيرة.
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عام 2014 – عام الذهب للمنتخب الألماني
لكن المنتخب الألماني فقد بريقه سريعا بعد المونديال ولم يقدم مستوى الطموح في المباريات التمهيدية لبطولة أمم أوروبا. فبعد فوز ضعيف على اسكتلندا خسر أمام بولندا وتعادل مع ايرلندا، ومن ثم فاز على منتخب جبل طارق.
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عام 2014 – عام الذهب للمنتخب الألماني
مدرب المنتخب يواخيم لوف ضم لاعبين جدد للمانشافت بعد نهائيات كأس العالم، قد يكون أبرزهم مهاجم بايرن ليفركوزن كريم بلعربي.
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عام 2014 – عام الذهب للمنتخب الألماني
واختتم المنتخب الألماني لكرة القدم مبارياته هذا العام بفوزه أمام المنتخب الاسباني بهدف يتيم من اللاعب كروز. الكاتب: زمن البدري
الكاتب: زمن البدري