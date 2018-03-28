ألماني يلجأ للشرطة لإنهاء علاقته مع شريكة حياته

بالرغم من محاولاته المستمرة لإنهاء علاقته بشريكة حياته إلا أنه كان يفشل في كل مرة، ولم يجد أمامه إلا اللجوء إلى الشرطة لتحقيق ذلك. فقد توجه رجل من مدينة لودفيغسهافن في ولاية راينلاند بفالس إلى الشرطة الألمانية لطلب المساعدة منها في إنهاء علاقته مع شريكة حياته.
وأوضحت الشرطة، اليوم الأربعاء (28 مارس / آذار 2018)، أن الرجل البالغ من العمر 34 عاما، كان قد توجه إلى دورية الشرطة وهو في حالة من اليأس الشديد، وقال "إنه لا يستطيع التفاهم مع شريكة حياته ويريد انهاء علاقته بها". وأضافت الشرطة أنه "أعلن رغبته في إنهاء العلاقة معها، إلا أنه لا يعرف سبيلا لذلك".
وكانت شرطية قد تحدثت معه على انفراد، ظهر أمس الثلاثاء، مقترحة عليه عدة بدائل. ولا تعرف الشرطة إذا ما كان الرجل سيتبع النصائح التي تم تقديمها له أم لا.
س.م/ع.أ.ج (د ب أ)
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فرحة العمر - عادات العرب في الاحتفال بالزواج
أغلبية المغاربة يفضلون الظهور بملابسهم التقليدية في حفلات الزفاف، على غرار الملك محمد السادس الذي ارتدى جلبابا مغربيا (جلابة) فيما ارتدت زوجته لالّة سلمى القفطان المغربي.
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فرحة العمر - عادات العرب في الاحتفال بالزواج
رغم أن تونس تعد من أكثر الدول تأثرا بأوروبا، إلا أن التونسيين يعتبرون من أكثر العرب تشبثا بتقاليدهم في إقامة حفلات الزفاف: لباس العروس التقليدي (فوطة وبلوزة مع طرحة مطرزة) يبقى عنصرا أساسيا في حفلات الزواج.
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فرحة العمر - عادات العرب في الاحتفال بالزواج
يحرص الليبيون أيضا على إقامة حفلات زفاف كما قام بها أجدادهم من قبل، من خلال ارتداء أزيائهم التقليدية، وتزيين المرأة بالكثير من الحلي من الذهب.
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فرحة العمر - عادات العرب في الاحتفال بالزواج
البعض اختار الجمع بين النمطين الأوروبي والتقليدي في اختياره لملابس حفل الزفاف، على غرار هذين العروسين من الأردن، حيث يرتدي كل منهما العباءة التقليدية والكوفية على طريقته.
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فرحة العمر - عادات العرب في الاحتفال بالزواج
وإن فضل أغلبية الفلسطينيين ارتداء الملابس الأوروبية المتمثلة في الفستان الأبيض والبدلة، إلا أنهم يختلفون عن بقية العرب بعدم نسيان قضيتهم: فبدل باقة الورود التي تحملها العروس عادة، ها هي تحمل رمزا من الرموز الوطنية.
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فرحة العمر - عادات العرب في الاحتفال بالزواج
هذا الزي التقليدي، الذي يطلق عليه اسم "القنبع"، هو زي العروس الصنعانية في اليمن. وهو لباس يجمع بين الألوان الزاهية، كالذهبي والوردي والأحمر، والزينة بجنيهات ذهبية أو فضية.
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فرحة العمر - عادات العرب في الاحتفال بالزواج
ومثلما تتنوع أزياء العرسان من بلد لآخر تختلف أيضا العادات والقوانين التي تنظم عملية عقد القران. ففيما يكفي الزواج الديني في بعض البلدان، تشترط دول أخرى أن يعقد الزواج أمام الموظف الحكومي المختص بالشؤون المدنية.
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فرحة العمر - عادات العرب في الاحتفال بالزواج
وتختلف أيضا العادات المعمول بها في اختيار خاتم الخطوبة أو دبلة الزواج. ففيما يكفي خاتم مرصع بحجر من الألماس في أفضل الأحيان لإسعاد عروس في بلد عربي ما...
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فرحة العمر - عادات العرب في الاحتفال بالزواج
... تعرف بلدان عربية أخرى ولعا بالمجوهرات، حيث يتعين على العريس جلب الكثير من الحلي وخاصة الذهب، حتى يحظى بموافقة أهل العروس على تزويجهم ابنتهم!
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فرحة العمر - عادات العرب في الاحتفال بالزواج
ومن العادات المنتشرة في كل الدول العربية تزيين يد العروس بالحناء في يوم زفافها أو قبله بيوم أو يومين. لكنها عادة آخذة في التراجع، كون الحناء تبقى لأسابيع طويلة قبل أن يبهت لونها وتختفي نهائيا.
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فرحة العمر - عادات العرب في الاحتفال بالزواج
الموسيقى والرقص أمران لا يغيبان عن أي حفل زفاف. وتختلف الأذواق فيما يتعلق بنوع الموسيقى والأغاني من بلد لآخر. في الصورة فرقة موسيقية تقليدية في مدينة فاس المغربية.
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فرحة العمر - عادات العرب في الاحتفال بالزواج
وفي بعض الدول، على غرار مصر، يتم تكليف راقصة تحترف هذه المهنة لإحياء حفل الزفاف وإمتاع العريسين والمدعوين!
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فرحة العمر - عادات العرب في الاحتفال بالزواج
الكعك أو "التورتة" هي في الواقع من العادات الأوروبية والتي وجدت طريقها إلى حفلات الزفاف في الدول العربية. حيث تعد عملية مسك العريسين للسكين بشكل مشترك لقطع الكعك خلال حفل الزفاف من الطقوس الأساسية في عدة دول عربية.
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فرحة العمر - عادات العرب في الاحتفال بالزواج
أما فيما يتعلق بالطعام الذي يتم إعداده للمدعووين، فيختلف من بلد لآخر ومن مدينة لأخرى. في عدة مناطق في المنطقة المغاربية (تونس، الجزائر والمغرب) يعد الكسكسي من الوجبات الأساسية لحفلات الزفاف.
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فرحة العمر - عادات العرب في الاحتفال بالزواج
كذلك الحلويات الشرقية على غرار البقلاوة تعد في بعض البلدان، مثل دول بلاد الشام وأيضا تونس، من الأطعمة الأساسية التي تقدم للمدعوين.
الكاتب: شمس العياري