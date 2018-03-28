ألماني يلجأ للشرطة لإنهاء علاقته مع شريكة حياته

بالرغم من محاولاته المستمرة لإنهاء علاقته بشريكة حياته إلا أنه كان يفشل في كل مرة، ولم يجد أمامه إلا اللجوء إلى الشرطة لتحقيق ذلك. فقد توجه رجل من مدينة لودفيغسهافن في ولاية راينلاند بفالس إلى الشرطة الألمانية لطلب المساعدة منها في إنهاء علاقته مع شريكة حياته.

وأوضحت الشرطة، اليوم الأربعاء (28 مارس / آذار 2018)، أن الرجل البالغ من العمر 34 عاما، كان قد توجه إلى دورية الشرطة وهو في حالة من اليأس الشديد، وقال "إنه لا يستطيع التفاهم مع شريكة حياته ويريد انهاء علاقته بها". وأضافت الشرطة أنه "أعلن رغبته في إنهاء العلاقة معها، إلا أنه لا يعرف سبيلا لذلك".

وكانت شرطية قد تحدثت معه على انفراد، ظهر أمس الثلاثاء، مقترحة عليه عدة بدائل. ولا تعرف الشرطة إذا ما كان الرجل سيتبع النصائح التي تم تقديمها له أم لا.

س.م/ع.أ.ج (د ب أ)