ألماني يعتدي على سوري ويحرض كلبيه عليه

تعرض سوري يبلغ من العمر 29 عاما لاعتداء عنصري في مدينة ماغديبورغ الألمانية، بعد أن لوى رجل ألماني يده وحرض كلبيه المفترسين للهجوم عليه، مما سبب له إصابات وجراح، حسب تقرير الشرطة. وقال متحدث باسم الشرطة لمجلة "دير شبيغل" الألمانية إن "الضحية لم يتمكن لذلك من الهروب أو الدفاع عن نفسه".

وكان الضحية السوري يتجول مع عائلته في حديقة عامة في شمال مدينة ماغديبورغ، قبل أن يهاجمه شخص مجهول بألفاظ عنصرية ويطلق كلبيه عليه. ولم يذكر المتحدث باسم الشرطة خليفات النزاع، في حين قالت مجلة "دير شبيغل" إن هناك "عدة قصص للحادثة". لكنها أكدت استخدام "كلمات مسيئة للأجانب"، قبل أن يتعرض الرجل السوري للهجوم.

واستطاعت الشرطة التعرف على الجاني وصادرت كلبيه المفترسين وأرسلتهما إلى مكان خاص لرعاية الحيوانات. وأفادت أن الكلبين هما من نوع "شتاففورد شاهير بول" هجين و"بول دوغ" هجين. ومازالت الشرطة تبحث عن شهود عيان.

و نُقل الضحية إلى المستشفى وتمت معالجة الإصابات والعضات التي تعرض لها وحالته الصحية مستقرة، حسب الشرطة.

ز.أ.ب/هـ.د