 ألماني يعتدي على سوري ويحرض كلبيه عليه | عالم المنوعات | DW | 14.05.2018
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منوعات

ألماني يعتدي على سوري ويحرض كلبيه عليه

ذكرت الشرطة الألمانية في مدينة ماغديبورغ أن رجلا سوريا تعرض لاعتداء عنصري في حديقة عامة على يد مواطن ألماني استعان بكلبيه المفترسين لمهاجمة الضحية.

Symbolbild Polizei-Einsatz (Imago/Deutzmann)

تعرض سوري يبلغ من العمر 29 عاما لاعتداء عنصري في مدينة ماغديبورغ الألمانية، بعد أن لوى رجل ألماني يده وحرض كلبيه المفترسين للهجوم عليه، مما سبب له إصابات وجراح، حسب تقرير الشرطة. وقال متحدث باسم الشرطة لمجلة "دير شبيغل" الألمانية إن "الضحية لم يتمكن لذلك من الهروب أو الدفاع عن نفسه".

مختارات

البحث عن مسكن من بين أكبر التحديات التي تواجه الطلبة الأجانب في ألمانيا. وقد يتعرض البعض منهم للتمييز العنصري أثناء بحثهم عن مسكن أو خلال فترة الاستئجار. ما الذي يمكنك فعله في حال واجهتك هذه المشكلة؟ (21.04.2018)

علق صاحب محل في مدينة صغيرة بولاية بافاريا لافتة على شباك محله يمنع فيها اللاجئين من دخول المحل. ووضع صورة كلب في اللافتة رمزا لهم. المحكمة حكمت على صاحب المتجر بدفع غرامة مالية لصالح روضتي أطفال. (17.11.2016)

وكان الضحية السوري يتجول مع عائلته في حديقة عامة في شمال مدينة ماغديبورغ، قبل أن يهاجمه شخص مجهول بألفاظ عنصرية ويطلق كلبيه عليه. ولم يذكر المتحدث باسم الشرطة خليفات النزاع، في حين قالت مجلة "دير شبيغل" إن هناك "عدة قصص للحادثة". لكنها أكدت استخدام "كلمات مسيئة للأجانب"، قبل أن يتعرض الرجل السوري للهجوم.

واستطاعت الشرطة التعرف على الجاني وصادرت كلبيه المفترسين وأرسلتهما إلى مكان خاص لرعاية الحيوانات. وأفادت أن الكلبين هما من نوع "شتاففورد شاهير بول" هجين  و"بول دوغ" هجين.  ومازالت الشرطة تبحث عن شهود عيان.

و نُقل الضحية إلى المستشفى وتمت معالجة الإصابات والعضات التي تعرض لها وحالته الصحية مستقرة، حسب الشرطة.

ز.أ.ب/هـ.د

  • Fotoaktion Auch ich bin Deutschland Anastasia M. aus Mannheim - Copyright: Deutschlandstiftung Integration

    "أنا أيضا ألمانيا" حملة ضد العنصرية

    آنستاسيا م. من ماينهايم

    "أنا أيضا ألمانيا" حملة تسعى إلى إظهار أن كل من طفل ولد في ألمانيا من أصول أجنبية، أو كبر فيها، فهو ألماني حتى ولو كان لون بشرته أو لغته أو إسمه مغايرا عما هو مألوف . آنستاسيا تقول: "إسمي أجنبي لكنني ألمانية".

  • Fotoaktion Auch ich bin Deutschland Ati und Markus aus Nürnberg - Copyright: Deutschlandstiftung Integration

    "أنا أيضا ألمانيا" حملة ضد العنصرية

    آتي وماركوس من نورنبيرغ

    منذ نيسان / أبريل والحملة منتشرة في مواقع التواصل الاجتماعي. ويعرض كل مشترك فيها صورة له يحمل لوحة يكتب عليها خبرته الشخصية ومدى تقبل المجتمع له في حياته اليومية. في الصورة كتب ماركوس وآتي" لا لم نتعرف على بعضنا في العطلة"، في إشارة إلى أنه لم يتعرف على زوجته خارج البلاد، وإنما هي مواطنة ألمانية كغيرها من الألمان.

  • Fotoaktion Auch ich bin Deutschland Farah A. aus Mannheim - Copyright: Deutschlandstiftung Integration

    "أنا أيضا ألمانيا" حملة ضد العنصرية

    فرح من مانهايم

    الفكرة جاءت من حملة مشابهة من جامعة هارفارد "I too am Harvard" هدفها محاربة العنصرية خاصة ضد الطلبة السود.

  • Fotoaktion Auch ich bin Deutschland Kübra Y. aus Friedrichshafen - Copyright: Deutschlandstiftung Integration

    "أنا أيضا ألمانيا" حملة ضد العنصرية

    كوبرا من فريدريشهافن

    كثير ممن يعيشون في ألمانيا من ذوي أصول أجنبية يشعرون بعدم "الإعتراف" بهم كألمان، سواء بسبب لونهم أو لغتهم أو أسمائهم أو أصولهم، يقول نارود غازاي، منسق الحملة. أما كويرا فكتبت "لا لن أُجبر على الزواج"، في إشارة إلى أنها لا تحتاج إلى ذلك لكي تستطيع البقاء في ألمانيا بطريقة شرعية.

  • Fotoaktion Auch ich bin Deutschland Zuher J. aus Marburg - Copyright: Deutschlandstiftung Integration

    "أنا أيضا ألمانيا" حملة ضد العنصرية

    زهير من ماربورغ

    يشدد كازاي (على الصورة) "نريد أن نطرح مسالة العنصرية والشعور بالانتماء كألماني على الرأي العام".

  • Fotoaktion Auch ich bin Deutschland Sarah A. aus Berlin - Copyright: Deutschlandstiftung Integration

    "أنا أيضا ألمانيا" حملة ضد العنصرية

    ساره من برلين

    الحملة لا تشمل الطلبة فقط، بل كل من يشعر أنه ألماني. وكتبت ساره أن البعض يسألها:"تذهبين في العطلة إلى وطنك؟"، فتجيب ساره: "هذا هو بلدي".

  • Fotoaktion Auch ich bin Deutschland Victoria C. aus Berlin - Copyright: Deutschlandstiftung Integration

    "أنا أيضا ألمانيا" حملة ضد العنصرية

    فيكتوريا من برلين

    أما فيكتوريا فتقول، "إنها دائما تسأل حين تقول إن والدها من أروغواي، لماذا بشرتها ليست سوداء؟".

    الكاتب: أيفيتا اوندردفسكا/ عباس الخشالي


مختارات

"أنا أيضا ألمانيا" حملة ضد العنصرية

تقوم حملة مناهضة للعنصرية تطلق على نفسها " أنا أيضا ألمانيا" بنشر صور للطلبة بهدف الإطاحة بالأحكام المسبقة السائدة داخل المجتمع الألماني. (18.06.2014)  

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