ألماني يعتدي على سوري ويحرض كلبيه عليه

تعرض سوري يبلغ من العمر 29 عاما لاعتداء عنصري في مدينة ماغديبورغ الألمانية، بعد أن لوى رجل ألماني يده وحرض كلبيه المفترسين للهجوم عليه، مما سبب له إصابات وجراح، حسب تقرير الشرطة. وقال متحدث باسم الشرطة لمجلة "دير شبيغل" الألمانية إن "الضحية لم يتمكن لذلك من الهروب أو الدفاع عن نفسه".
وكان الضحية السوري يتجول مع عائلته في حديقة عامة في شمال مدينة ماغديبورغ، قبل أن يهاجمه شخص مجهول بألفاظ عنصرية ويطلق كلبيه عليه. ولم يذكر المتحدث باسم الشرطة خليفات النزاع، في حين قالت مجلة "دير شبيغل" إن هناك "عدة قصص للحادثة". لكنها أكدت استخدام "كلمات مسيئة للأجانب"، قبل أن يتعرض الرجل السوري للهجوم.
واستطاعت الشرطة التعرف على الجاني وصادرت كلبيه المفترسين وأرسلتهما إلى مكان خاص لرعاية الحيوانات. وأفادت أن الكلبين هما من نوع "شتاففورد شاهير بول" هجين و"بول دوغ" هجين. ومازالت الشرطة تبحث عن شهود عيان.
و نُقل الضحية إلى المستشفى وتمت معالجة الإصابات والعضات التي تعرض لها وحالته الصحية مستقرة، حسب الشرطة.
ز.أ.ب/هـ.د
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"أنا أيضا ألمانيا" حملة ضد العنصرية
آنستاسيا م. من ماينهايم
"أنا أيضا ألمانيا" حملة تسعى إلى إظهار أن كل من طفل ولد في ألمانيا من أصول أجنبية، أو كبر فيها، فهو ألماني حتى ولو كان لون بشرته أو لغته أو إسمه مغايرا عما هو مألوف . آنستاسيا تقول: "إسمي أجنبي لكنني ألمانية".
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"أنا أيضا ألمانيا" حملة ضد العنصرية
آتي وماركوس من نورنبيرغ
منذ نيسان / أبريل والحملة منتشرة في مواقع التواصل الاجتماعي. ويعرض كل مشترك فيها صورة له يحمل لوحة يكتب عليها خبرته الشخصية ومدى تقبل المجتمع له في حياته اليومية. في الصورة كتب ماركوس وآتي" لا لم نتعرف على بعضنا في العطلة"، في إشارة إلى أنه لم يتعرف على زوجته خارج البلاد، وإنما هي مواطنة ألمانية كغيرها من الألمان.
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"أنا أيضا ألمانيا" حملة ضد العنصرية
فرح من مانهايم
الفكرة جاءت من حملة مشابهة من جامعة هارفارد "I too am Harvard" هدفها محاربة العنصرية خاصة ضد الطلبة السود.
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"أنا أيضا ألمانيا" حملة ضد العنصرية
كوبرا من فريدريشهافن
كثير ممن يعيشون في ألمانيا من ذوي أصول أجنبية يشعرون بعدم "الإعتراف" بهم كألمان، سواء بسبب لونهم أو لغتهم أو أسمائهم أو أصولهم، يقول نارود غازاي، منسق الحملة. أما كويرا فكتبت "لا لن أُجبر على الزواج"، في إشارة إلى أنها لا تحتاج إلى ذلك لكي تستطيع البقاء في ألمانيا بطريقة شرعية.
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"أنا أيضا ألمانيا" حملة ضد العنصرية
زهير من ماربورغ
يشدد كازاي (على الصورة) "نريد أن نطرح مسالة العنصرية والشعور بالانتماء كألماني على الرأي العام".
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"أنا أيضا ألمانيا" حملة ضد العنصرية
ساره من برلين
الحملة لا تشمل الطلبة فقط، بل كل من يشعر أنه ألماني. وكتبت ساره أن البعض يسألها:"تذهبين في العطلة إلى وطنك؟"، فتجيب ساره: "هذا هو بلدي".
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"أنا أيضا ألمانيا" حملة ضد العنصرية
فيكتوريا من برلين
أما فيكتوريا فتقول، "إنها دائما تسأل حين تقول إن والدها من أروغواي، لماذا بشرتها ليست سوداء؟".
الكاتب: أيفيتا اوندردفسكا/ عباس الخشالي