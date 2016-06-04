 ألمانيا- يمينيون متطرفون يهاجمون ثلاثة من ذوي البشرة السمراء | أخبار | DW | 20.04.2018
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أخبار

ألمانيا- يمينيون متطرفون يهاجمون ثلاثة من ذوي البشرة السمراء

انقذت يقظة المارة ثلاثة رجال من أصحاب البشرة السمراء من اعتداء من قبل مجموعة مكونة من حوالي عشرة أشخاص، معروف انتمائهم للتيار اليميني المتطرف لدى الشرطة في دورتموند. وألقت الشرطة القبض على أربعة مشتبه بهم من اليمينيين.

Symbolbild Rechtsextremismus Verbrechen Skinhead (AP)

يمينون متطرفون (أرشيف)

هاجم يمينيون متطرفون ثلاثة رجال من ذوي البشرة السمراء في مدينة دورتموند الألمانية، وقالت الشرطة الجمعة (20 أبريل/ نيسان 2018) إن المتطرفين ركلوا وضربوا أحد الرجال الثلاثة، عندما تعثر وسقط على الأرض خلال فراره من المهاجمين.

مختارات

في مواجهتها مع جماعة "فرايتال" اليمينية المتطرفة قامت الشرطة في ثلاث ولايات ألمانية بعمليات تفتيش ضد أشخاص مشتبه بهم في الانتماء لتلك الحركة، التي حكم على أفراد منها قبل أسابيع بالسجن لمدد طويلة. (28.03.2018)

خلال جلسة محاكمته أمام محكمة في مدينة دريسدن بشرق ألمانيا، اعترف يميني متطرف بتنفيذه هجوما بعبوات ناسفة على مسجد ومركز للمؤتمرات. وقال المتهم إنه كان يهدف إلى إحداث كرة من اللهب وفرقعة مدوية فقط. (05.02.2018)

ويقول الرجال الذين تعرضوا للاعتداء إن المعتدين وجهوا لهم في أول الأمر إهانات عنصرية، ثم تسلح المعتدون وعددهم نحو عشرة أشخاص، بعد ذلك بعصي خشبية. وفر الضحايا الثلاثة تجاه أحد الشوارع القديمة في دورتموند فتعقبهم المتطرفون اليمينيون وألقى شخص من المعتدين على الرجال الثلاثة أحد حواجز الطرق، إلا أنها لم تصبهم.

ووقع الاعتداء مساء أمس الخميس في منطقة إمس-كانال في دورتموند. وبحسب بيانات الشرطة، لم يصب الرجال الثلاثة المنحدرون من دورتموند، والذين تتراوح أعمارهم بين 23 و31 عاماً، بإصابات جراء الاعتداء. وفقد أحد الضحايا، الذي تعثر وسقط على الأرض، هاتفه المحمول. وترجح الشرطة أنه تمت سرقته.

واتصل شهود رأوا الواقعة بالشرطة، التي حضرت، وكان المتطرفون ما زالوا موجدين في المكان فتمكنت من إلقاء القبض على أربعة مشتبه بهم رئيسيين، تتراوح أعمارهم بين 18 و23 عاماً. وتبين لدى الشرطة أن أحد أفراد المجموعة (20 عاماً) صادر في حقه أمر اعتقال، وتم القبض عليه.

ص.ش/ع.غ (د ب أ، ي ب د)

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    الكاتب: DW / ع.ع


مختارات

إضرام النار وسيلة المتطرفين ضد الأجانب في ألمانيا

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