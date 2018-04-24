 ألمانيا وروسيا تدعوان للإبقاء على الاتفاق النووي مع إيران | أخبار | DW | 10.05.2018
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أخبار

ألمانيا وروسيا تدعوان للإبقاء على الاتفاق النووي مع إيران

رغم كل الخلافات القائمة بين روسيا وألمانيا في ملفات عديدة، إلا أن الطرفين اتفقا على ضرورة الإبقاء على الاتفاق النووي مع إيران. جاء ذلك بعد أول زيارة لوزير الخارجية الألماني الجديد لروسيا.
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ماكرون لـDW: انسحاب ترامب من الاتفاق النووي "خطأ"

تسعى كل من روسيا وألمانيا، ورغم كل الخلافات القائمة بينهما إلى الحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران رغم إعلان ترامب خروج بلاده منه. في هذا السياق طالب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف لدى استقباله نظيره الألماني هايكو ماس في موسكو اليوم الخميس (10 أيار/مايو 2018) باتخاذ تدابير من أجل الحفاظ على الاتفاق مع طهران، حسب تعبيره.

وخلال لقائه مع نظيره الألماني هايكو ماس، قال لافروف في موسكو: "من المهم أن تجري كل الدول الراغبة في التمسك بالاتفاق، محادثات بهذا الشأن"، مشيرا إلى أن بلاده لا تزال متمسكة بالاتفاق بغض النظر عن الانسحاب الأمريكي. وأضاف لافروف أن روسيا عازمة على الاستمرار في التواصل مع ألمانيا بهذا الشأن.

مختارات

يعيد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني الأحداث التي سبقت حرب العراق 2003، حين تدخلت الولايات المتحدة لإسقاط نظام صدام حسين بعد أن وجدت أن العقوبات لم تعد تجدي نفعاً. فهل سيحدث سيناريو مشابه في إيران؟ (10.05.2018)

تتعاقب التطورات في منطقة الشرق الأوسط تزيد من حدة القلق من اندلاع حرب جديدة، فبعد انسحاب ترامب من الاتفاق النووي الإيراني، ضربت إسرائيل العديد من المواقع الإيرانية في سوريا ردٍّا على ما قالت إنه هجوم صاروخي إيراني. (10.05.2018)

من جانبه، عبر الوزير الألماني ماس عن أمله في أن تمارس روسيا دورا وسيطا مؤثرا في هذا المجال، دون أن يوضح ما المطلوب من روسيا فعله بالتحديد. لكن ماس أضاف قائلا: "على المرء أن يرى إلى أي حد يمكن للحكومة الروسية أن تؤثر في الموقف الإيراني".

وقال ماس "إننا متفقون على أنه من المهم التمسك بالاتفاق"، مشيرا إلى أنه ينبغي أن يتم توضيح مدى تأثير العقوبات الأمريكية على الشركات الأجنبية العاملة في إيران.

في هذا السياق قال لافروف "إذا اتضح أن العقوبات الأمريكية ستؤثر على الشركات الأجنبية العاملة خارج الأراضي الأمريكية، فإن ذلك سيؤثر طبعا بشكل سلبي على وضع منطقة المنطقة برمتها". كما أن العقوبات، وحسب تصريحات لافروف، ستحلق ضررا بالعلاقات الأمريكية مع أوروبا وروسيا، حسب تصريحه.

ومن المعروف أن روسيا وألمانيا من ضمن الدول الست التي وقعت الاتفاق النووي مع إيران في عام 2015 بغية منع إيران من امتلاك قنبلة نووية. يشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد أعلن مساء أول أمس الثلاثاء خروج بلاده من الاتفاق وإعادة فرض عقوبات على إيران.

ح.ع.ح/أ.ح (د.ب.أ، رويترز)

 

  • Bildergalerie amerikanische Präsidenten (gemeinfrei)

    البرنامج النووي- محطات من الشد الإيراني والجذب الغربي

    البداية النووية

    كان العام 1957، بداية البرنامج النووي الأيراني حين وقع شاه إيران اتفاق برنامج نووي مع أمريكا، ليتم الإعلان عن "الاتفاق المقترح للتعاون في مجال البحوث ومجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية" تحت رعاية برنامج أيزنهاور "الذرة من أجل السلام". وفي1967، أسس مركز طهران للبحوث النووية. لكن توقيع إيران معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في 1968، جعلها تخضع للتفتيش والتحقيق من قبل الوكالة الدولية للطاقة.

  • Ayatollah Khomeini - islamische Revolution (Getty Images/Afp/Gabriel Duval)

    البرنامج النووي- محطات من الشد الإيراني والجذب الغربي

    إنهاء التدخل الغربي في البرنامج النووي

    الإطاحة بحكم الشاه وقيام جمهورية إسلامية في إيران سنة 1979، جعلت أواصر العلاقات بين إيران والدول الغربية موسومة بقطيعة، فدخل البرنامج النووي في مرحلة سبات بعد انسحاب الشركات الغربية من العمل في المشاريع النووية وإمدادات اليورانيوم عالي التخصيب؛ فتوقف لفترة برنامج إيران النووي .

  • Bildergalerie Revolution 57 im Iran (akairan.com)

    البرنامج النووي- محطات من الشد الإيراني والجذب الغربي

    البحث عن حلول

    سمح خميني عام 1981 بإجراء بحوث في الطاقة النووية. وفي 1983، تعاونت إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية لمساعدة طهران على الصعيد الكيميائي وتصميم المحطات التجريبية لتحويل اليورانيوم، خاصة في موقع أصفهان للتكنولوجيا النووية، لكن الموقف الغربي عموما كان رافضا لمثل هذا التعاون. ومع اندلاع الحرب بين إيران والعراق تضرر مفاعل محطة بوشهر النووية فتوقفت عن العمل.

  • Iranisches Atomkraftwerk (AP)

    البرنامج النووي- محطات من الشد الإيراني والجذب الغربي

    روسيا تدخل على الخط، والصين تنسحب!

    في التسعينات تم تزويد إيران بخبراء في الطاقة النووية من طرف روسيا. وفي 1992، انتشرت مزاعم في الإعلام الدولي بوجود أنشطة نووية إيرانية غير معلنة، مما جعل إيران تستدعي مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لزيارة المنشآت النووية، وخلصت التفتيشات حينها إلى أن الأنشطة سلمية. في 1995، وقعت إيران مع روسيا عقدا لتشغيل محطة بوشهر بالكامل، في حين انسحبت الصين من مشروع بناء محطة لتحويل اليورانيوم.

  • Mohammed el Baradei Internationale Atomenergiebehörde mit Hassan Rowhani (AP)

    البرنامج النووي- محطات من الشد الإيراني والجذب الغربي

    إعلان طهران وزيارة البرادعي لإيران

    طلبت الوكالة الدولية، في 2002، زيارة موقعين نوويين قيل أنهما غير معلنين، لكن إيران لم تسمح بذلك حتى مرور ستة أشهر على شيوع الخبر. وفي 2003، زار محمد البرادعي، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إيران للحصول على إيضاحات في ما يخص استئناف أنشطة تخصيب اليورانيوم، واصدرت الوكالة تقريرا سلبيا تجاه تعاون إيران.

  • Iran Präsident (AP)

    البرنامج النووي- محطات من الشد الإيراني والجذب الغربي

    شد وجذب

    أصدرت الوكالة الدولية، في 2004، قرارا يطالب إيران بالإجابة عن جميع الأسئلة العالقة، وبتسهيل إمكانية الوصول الفوري إلى كل المواقع التي تريد الوكالة زيارتها، وبتجميد جميع الأنشطة المتعلقة بتخصيب اليورانيوم بمستوى يتيح إنتاج الوقود النووي والشحنة الانشطارية. لكن الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد وبعد انتخابه، عمل على تفعيل البرنامج النووي ولم يكترث للتهديدات الغربية، كما أسس مفاعل "أراك" للماء الثقيل.

  • UN-Resolution Iran Uran-Anreicherung Katar UN-Sicherheitsrat (AP)

    البرنامج النووي- محطات من الشد الإيراني والجذب الغربي

    فصل جديد

    في 2006، صوت أعضاء الوكالة الدولية على إحالة الملف الإيراني إلى مجلس الأمن، الذي فرض حظرا على تزويد إيران بالمعدات اللازمة لتخصيب اليورانيوم وإنتاج صواريخ بالستية. وردت إيران على هذا الإجراء بتعليق العمل بالبروتوكول الإضافي وجميع أشكال التعاون الطوعي. وفي نفس السنة، أعلن الرئيس الإيراني؛ أحمدي نجاد، عن نجاح بلده في تخصيب اليورانيوم بنسبة 3,5 بالمائة. الصورة لوفد قطر أثناء التصويت على القرار.

  • Iran Atomanreicherungsanlage (AP)

    البرنامج النووي- محطات من الشد الإيراني والجذب الغربي

    مفاعلات نووية سرية

    في عام2009 ، تحدث بعض المسؤولين الأميركيين والبريطانيين والفرنسيين، عبر وسائل الاعلام، عن قيام إيران ببناء مفاعل نووي في ضواحي مدينة قم، كما قال هؤلاء بأنه تحت الأرض ويبنى بكل سرية، دون أن تخبر به إيران الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في حين نفت طهران ذلك واعتبرته مجرد ادعاءات.

  • Iran Atomgespräche in Wien 24.11.2014 Gruppefoto (ISNA)

    البرنامج النووي- محطات من الشد الإيراني والجذب الغربي

    على مشارف حل

    في عام 2014، تم الاتفاق على وقف تجميد الولايات المتحدة لأموال إيرانية قدرت بمليارات الدولارات، مقابل توقف إيران عن تحويل اليورانيوم المخصب بنسبة 20 بالمائة إلى وقود. وفي نفس السنة، قامت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية باجراء تعديلات على منشأة "أراك" لضمان إنتاج حجم أقل من البلوتونيوم.

  • Symbolbild - Atomabkommen mit dem Iran (Getty Images/AFP/R. Wilking)

    البرنامج النووي- محطات من الشد الإيراني والجذب الغربي

    الاتفاق التاريخي

    في عام 2015، وبعد سلسلة من الاجتماعات، في فيينا، أعلن عن التوصل لاتفاق نهائي؛ سمي اتفاق إطار، بخصوص برنامج إيران النووي. الاتفاق جمع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وألمانيا بإيران. وكان من المرجح أن ينهي هذا الاتفاق التهديدات والمواجهة بين إيران والغرب.

  • Hassan Rohani und Barack Obama (Bildcombo) (Getty Images/A. Burton/M. Wilson)

    البرنامج النووي- محطات من الشد الإيراني والجذب الغربي

    طموحات حدها الاتفاق!

    كان باراك أوباما، الرئيس الأمريكي السابق، واحدا من رؤساء الدول المتفقة مع إيران، فيما يخص البرنامج النووي، من الذين رأوا في الخطوة ضمانا لأمن العالم، بالمقابل قال نظيره الإيراني؛ حسن روحاني، إن بلاده حققت كل أهدافها من خلال الاتفاق. لكن الأمور لم تعرف استقرارا، خاصة مع رغبة إيران في تطوير برنامجها نووي، دون أن تلفت اليها الأنظار.

  • USA Trump verlässt den Raum ARCHIV (Imago/Zumapress/C. May)

    البرنامج النووي- محطات من الشد الإيراني والجذب الغربي

    أمريكا تنسحب

    آخر التطورات في الاتفاق النووي، كانت يوم الثلاثاء 8 أيار/مايو 2018، حيث أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قرار الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران، متعهداً بأن تفرض بلاده "أعلى مستوى من العقوبات الاقتصادية على النظام الإيراني". وفي هذا الصدد، عبرت طهران عن عدم رغبتها في الدخول في جولات جديدة من المفاوضات الشاقة مع أمريكا. مريم مرغيش.

    الكاتب: مريم مرغيش


مختارات

البرنامج النووي- محطات من الشد الإيراني والجذب الغربي

بعد سنوات من الشد والجذب بين إيران والدول الغربية، بخصوص برنامجها النووي، تم التوصل عام 2015 إلى اتفاق علقت عليه آمال كثيرة. لكنه بدا واضحا أن الاتفاق لم ينه المشروع النووي، خاصة بعد قرار ترامب الانسحاب من الاتفاق. (09.05.2018)  

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