 ألمانيا: مغناطيس خارق للمساعدة في علاج الحساسية! | عالم المنوعات | DW | 24.03.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

منوعات

ألمانيا: مغناطيس خارق للمساعدة في علاج الحساسية!

يبدو أن عجلة العلم ماضية بقوة في علاج بعض الأمراض، التي يُعاني منها الكثير منذ مدة طويلة، فقد استخدم علماء ألمان جهازا للقياس الطيفي يتكون من مغناطيس خارق يزن قرابة ثمانية أطنان للمساعدة في علاج الحساسية.

Allergie in der Wohnung (picture alliance/dpa/C. Klose)

صورة من الأرشيف.

في قاعة ضخمة مشيدة من الأخشاب بجنوب ألمانيا، وعلى مبعدة من أي طرق أو شوارع مجاورة، يوجد مغناطيس خارق يزن قرابة ثمانية أطنان، وهو جزء من جهاز للقياس الطيفي اعتمادا على الرنين المغناطيسي النووي، والذي يعتبر واحدا من أدق أجهزة القياس على مستوى العالم.

ويقول بول رويش الأستاذ بجامعة "بايرويت" الألمانية: "عن طريق استخدام النبضات الكهرومغناطيسية عالية التردد، نقوم بزعزعة التوازن داخل نواة الذرة، ويمكننا معرفة التركيب ثلاثي الأبعاد للجزيئات بواسطة الإشارة الناتجة عن هذه العملية".

أما المادة التي يعكف البروفسور رويش وزملاؤه على دراستها بواسطة هذا الجهاز، الذي تبلغ تكلفته 25 مليون يورو (31 مليون دولار) فهي البروتينات. ورغم أن البروتينات التي يتناولها فريق العلماء بالدراسة هي أصغر ألف مرة من البكتيريا، وهو حجم متناهي الصغر لدرجة لا يستوعبها العقل البشري، أصبح بمقدورهم قياس هذه البروتينات بواسطة جهاز القياس الطيفي الجديد.

وتكفي كمية لا تتجاوز نصف مللي لتر من سائل بروتيني في أنبوب اختبار زجاجي من أجل التوصل إلى نتائج بواسطة هذا الجهاز الهائل. وفي نهاية اليوم، تظهر هذه النتائج في صورة مجموعة نقاط صغيرة على شاشة كمبيوتر.
مشاهدة الفيديو 03:29

الحساسية: البحث عن المسببات

ويدرس العلماء بجامعة "بايرويت" التركيب الكيميائي للعناصر المسببة للحساسية، ومن بينها على سبيل المثال البروتينات، التي توجد داخل حبوب اللقاح التي تتساقط من أشجار البتولا وتصيب الكثيرين بالعطاس، حيث يبدو التركيب ثلاثي الأبعاد الذي يصنعه الكمبيوتر لحبوب اللقاح على شكل شريط مجعد به أجزاء مستقيمة.

ويعكف رويش وزملاؤه على دراسة حبوب اللقاح منذ أكثر من عشرين عاما. وعن طريق تضافر الجهود مع معهد "بول إيرليش" المتخصص في مجال الطب الحيوي مثل اللقاحات، نجح الباحثون في تفسير أسباب "التفاعلية المتصالبة"، أي السبب في أن الاشخاص الذين يعانون من الحساسية تجاه عنصر ما، ربما يكونون مصابين بالحساسية ضد عناصر أخرى كذلك.

وعلى سبيل المثال، فإن الأشخاص المصابين بالحساسية ضد حبوب لقاح أشجار البتولا كثيرا ما يكونوا مصابين بالحساسية، تجاه التفاح والكيوي والجزر والكريز والبندق.

مختارات

أكدت نتائج دراسة علمية حديثة أن الأطفال الذين لديهم اتصال مبكر مع الكلاب يكونوا أقل عرضة للإصابة بالحساسية. وتساعد الكلاب على تقوية مناعة الأطفال ضد أمراض الجلد والربو. فما هو السر في ذلك؟ (28.10.2017)

يعاني الكثير من الأطفال من أمراض الحساسية وصعوبة التنفس. من بين الأسباب وراء ذلك السكن في بيوت قريبة من الطرق المزدحمة، حسب دراسة علمية جديدة في ألمانيا. فكيف ذلك؟ (02.02.2018)

وفي سياق ذي شأن، يوضح شتيفان فيتس نائب رئيس معهد "بول إيرليش" أن السبب في ذلك يرجع إلى أن "جميع هذه النباتات لديها تركيب ثلاثي الأبعاد متشابه للغاية"، مضيفا أن التركيب الكيميائي للعنصر المسبب للحساسية هو شيء بالغ الأهمية.

فهو من ناحية يساعد على فهم آلية الحساسية، كما أنه يساهم من ناحية أخرى في تحسين وسائل العلاج المعروفة باسم "إنقاص التحسس"، والتي تتضمن حقن المرضى بجرعات عالية من مسببات الحساسية، لتعريف النظام المناعي للجسم أن هذه العناصر ليست خطيرة.

ويقول فيتس: "إذا عرفنا أن التركيبات المتواجدة على سطح البروتينات هي المسؤولة عن حدوث الحساسية، فسوف يكون بمقدورنا تطوير الوسائل المناسبة للعلاج عن طريق التطعيم".

وعن طريق استخدام ما يعرف باسم هندسة البروتينات، يستطيع العلماء تغيير سطح البروتين داخل الأدوية لإحداث تأثير المادة المسببة للحساسية، وفي نفس الوقت تقليل الأعراض الجانبية.

ويرى فيتس أنه سوف يكون من الممكن من الناحية النظرية استخدام تكنولوجيا الجينات لجعل المواد المسببة للحساسية داخل النباتات غير ضارة، وهو ما قد يسمح لمرضى الحساسية بالبدء في تناول الطماطم والكريز والكيوي مرة أخرى.

ويستطيع العلماء على سبيل المثال مراقبة كيف تتغير البروتينات بمرور الوقت، وكيف تتفاعل مع بعضها البعض. وقد يتضمن ذلك اختبار لماذا تصبح المادة المسببة للحساسية داخل الجزرة غير ضارة بمجرد تعرضها للطهي. ولم يكتشف العلم حتى الآن الآليات، التي  تجعل بعض البروتينات تتسبب في الحساسية.

ر.م/ ع.خ ( د ب أ)

  • Symbolbild Hausarbeit Haushalt Wäsche waschen Waschmaschine (Fotolia/lightpoet)

    ثمانية أشياء ملوثة في حياتك اليومية احذرها

    منظفات الملابس

    يحتوى العديد من أنواع مساحيق الغسيل على مادة الفينول السامة، التي يمتصها الجسم، مما يؤدي للإصابة بالحساسية والالتهابات الجلدية الشديدة، بالإضافة إلى ارتباطها بأمراض الكلى والكبد. لذلك عليك الحذر واختيار الأنواع الخالية من الفينول، خاصة للأطفال أو مرضى الأكزيما والصدفية.

  • Symbolbild Geldautomat (Fotolia/meryll)

    ثمانية أشياء ملوثة في حياتك اليومية احذرها

    بطاقة الائتمان

    بطاقة الائتمان مليئة بالبكتيريا نتيجة استخدامها وتنقلها من شخص لآخر في عمليات الشراء. كما أن ماكينات الصراف الآلي أيضاً تعد بيئة جيدة جداً لانتشار الأمراض. لذا يفضل تطهير اليدين وغسهلما بعد استخدام الكارت أو الصراف الآلي.

  • Flash-Galerie Verschwörungstheorie Verschwörung (AP)

    ثمانية أشياء ملوثة في حياتك اليومية احذرها

    الميكروويف

    ربما تهتم بنظافة الميكروويف الخاص بك في منزلك، ولكن هل تدري أن استخدامه في محيط العمل يمثل خطورة كبيرة على صحتك. فالميكروويف نادراً ما يتم تنظيفه في العمل. لذا يفضل أن تتجنب تناول الطعام الذي يحتاج لتسخين خارج المنزل.

  • Deodorant (imago/CTK/CandyBox)

    ثمانية أشياء ملوثة في حياتك اليومية احذرها

    مزيلات التعرق

    تحتوى معظم مزيلات العرق على مادة الألمنيوم الخطيرة، التي تسبب العديد من الأمراض. كما أنها يمكن أن تنقل البكتيريا من جسمك نفسه إليك مرة أخرى في حالة استخدامها دون الاستحمام. ونظراً لأن امتصاص الألمنيوم مرتبط بمرض الزهايمر وسرطان البروستاتا والثدي، يوصي الأطباء بمحاولة تجنب مضادات التعرق من خلال استخدام بدائل طبيعية. وإذا تعذر ذلك يمكن البحث عن أنواع بديلة مصنعة من مواد طبيعية غير ضارة بالبشرة.

  • Digitales Fernsehen Fernbedienung (picture-alliance/dpa)

    ثمانية أشياء ملوثة في حياتك اليومية احذرها

    جهاز التحكم عن بعد

    لا يفكر البعض فى تنظيف أجهزة التحكم عن بعد أو "الريموت كنترول" سواء الخاص بالتلفاز أو أي جهاز آخر. فهي مليئة بالميكروبات التي تنتقل إليها، كما هو الحال في مفاتيح الإنارة وغيرها من الأشياء التي يتم ملامستها كثيراً. لذا يجب تنظيفها وتطهيرها دائماً وتجنب استخدامها أثناء تناول الطعام.

  • Symbolbild - Desinfektionsgel (Colourbox/T. Baker)

    ثمانية أشياء ملوثة في حياتك اليومية احذرها

    معقمات اليدين

    قد تعتقد أن هذه المعقمات تساعدك على البقاء بصحة جيدة وتجنب الإصابة بالميكروبات أو الجراثيم. لكنها في الحقيقة تضر على المدى الطويل. فقد وجد الأطباء أن مركب التريكلوسان موجود فى 75 في المائة من تلك الأنواع وغيرها من مضادات البكتيريا. مادة التريكلوسان تؤدي لإصابة الغدد الصماء بالخلل الوظيفي وتتسبب في عدم انتظام الهرمونات والحساسية والربو والأكزيما، حسب إدارة الغذاء والعقاقير الأمريكية.

  • BG Deutsche Wörter, die es in andere Sprachen geschafft haben | Frau schläft auf Bett (picture alliance/Bildagentur-online/J. Peterson)

    ثمانية أشياء ملوثة في حياتك اليومية احذرها

    وسادة النوم

    وسائد النوم أيضاً يمكن أن تكون بيئة مناسبة جداً لتكاثر البكتيريا ونقل الجراثيم من شخص لآخر. يجب الاهتمام بتغيير غطاء الوسادة بشكل دوري في الظروف الطبيعية. أما في حالات الإصابة بأي مرض يتعلق بالجهاز التنفسي، فيجب تغييرها يومياً وتعريضها للشمس حتى لا تنتقل العدوى لمن معك في المنزل أو لك مرة أخرى.

  • DDT Aerosol als Insektenspray (AP)

    ثمانية أشياء ملوثة في حياتك اليومية احذرها

    بخاخ الحشرات

    على الرغم من أنه يخلصك من الحشرات المزعجة، إلا أنه يحتوي على مواد خطيرة تنتقل للجسم باللمس أو الشم، من أخطرها تلك التي ترش على جسم الأطفال للوقاية من لدغ الناموس. فهي تصيب الطفل بحساسية الجلد والصدر والربو. وتتسبب المبيدات الحشرية بإصابة العاملين في الزراعة بالأمراض الصدرية وضعف الذاكرة وأمراض الرئة والقلب، وربما تؤدي في بعض الحالات للإصابة بالسرطان على المدى الطويل. س.م/ ي.أ


مختارات

ثمانية أشياء ملوثة في حياتك اليومية احذرها

(05.02.2018)  

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

الحساسية: البحث عن المسببات  

مواضيع ذات صلة

Symbolbild Aids Medikament

هل اقترب العلم من إيجاد علاج لمرض الإيدز؟ 01.12.2017

على الرغم من التقدم الكبير الذي يعرفه المجال الطبي، إلا أن بعض الأمراض على غرار نقص المناعة المكتسبة لازالت تحصد أرواح الملايين سنويا. بيد أن اختبارات على لقاحات جديدة تظهر نتائج مشجعة.

Baby mit Ostereiern

علاج فعال وبسيط لسوء التغذية عند الأطفال 09.06.2017

يحتار الوالدان أحيانا في تغذية الأطفال. لأن الصغار يرفضون الكثير من الأطعمة، أو لوجود حساسية معينة. ولكن هناك مادة غذائية مهمة لنمو الأطفال، لاسيما من يعانون من سوء التغذية، ولا تسبب الحساسية، على عكس الشائع عنها.

Symbolbild Geruch

حساسية الربيع .. أسبابها وطرق علاجها 13.04.2016

يتغنى الكثير من الناس بالربيع ويحتفلون بقدومه، أما الذين يعانون من داء الحساسية الربيعية والتهاب الأنف التحسسي، فيمرون غالبا بأسوأ فترة خلال فصل الربيع. فما هي أسباب هذا المرض وكيف يمكن علاجه؟

Themenbild Facebook

 