ألمانيا: معظم الراسبين في اجتياز امتحان رخصة القيادة أصولهم أجنبية

ذكرت جمعية المدربين في مجال تعليم السياقة في ألمانيا أن هناك زيادة في عدد الأشخاص الذين لا يجتازون امتحانات رخصة القيادة. ويُرجع غيرهارد فون بريسندورف، رئيس جمعية مدربي القيادة، هذا الارتفاع إلى أن عددا كبيرا من المتقدمين لاختبار رخصة القيادة لا يتقنون اللغة الألمانية، حسب ما ذكره الموقع الألماني "بيلد". وأضاف بريسنسدورف أن المتقدمين لامتحانات رخصة القيادة من الأجانب يجدون صعوبة في الاختبارات النظرية ويحتاجون من ثلاث إلى خمس محاولات لاجتياز امتحان رخصة القياة.
مع الإشارة إلى أن الامتحان النظري صار من الممكن تقديمه باللغة العربية منذ أكتوبر/تشرين الأول 2016.
وارتفع عدد الذين فشلوا في اجتياز امتحان رخصة القيادة في الاختبارات النظرية في عام 2017 بنسبة سبعة في المائة، مقارنة بعدد الذين فشلوا في اجتياز امتحان رخصة القيادة في الاختبارات النظرية في عام 2016. أما في اختبارات القيادة فقد ارتفعت نسبة الفاشلين في الاختبار عام 2017 بنسبة ثلاثة في المائة، مقارنة مع عام 2016، حسب وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).
أما على مستوى الولايات، فسجلت ولاية سكسونيا-آنهالت أعلى نسبة في ألمانيا، حيث كانت نسبة الذين فشلوا في اجتياز امتحان رخصة القيادة في الاختبارات النظرية 45 في المائة. وتصدرت ولاية هامبورغ عدد الذين فشلوا في اجتياز امتحان رخصة القيادة في اختبارات القيادة العملية وكانت النسبة 42 في المائة عام 2017 تقريبا.
ع.اع./ ف.ي
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أطرف قوانين المرور في العالم
في استراليا لا يسمح بنقل الأعشاب إلا بسيارة أجرة. ومن يمتطي حصانا في استراليا للتنقل بدلا من السيارة يحق له التوقف في أي بار هناك ويترتب على عمال البار العناية بالحصان عندما يستريح صاحبه في البار.
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أطرف قوانين المرور في العالم
يعاقب قانون المرور الألماني سائق السيارة إذا حمل الموبايل أثناء القيادة وتفرض عليه غرامة مالية ونقطة في سجل المرور. أما قيادة السيارة دون ملابس فيجوز ذلك في ألمانيا بشرط عدم الإساءة أو التحرش بالناس في الشارع، لأن داخل السيارة يعد مكانا خاصا لصاحب السيارة ويمكنه عمل أو لبس ما يشاء ما دام لا يخالف قوانين المرور.
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أطرف قوانين المرور في العالم
في بريطانيا يمكن قيادة السيارة والدراجة دون ملابس ويمكن للسائق "المضطر" أن يتبول على سيارته بشرط أن يتبول على العجلة الخلفية للسيارة وأن تمس يده اليمنى السيارة. بالإضافة إلى ذلك لا يحق لمراقب السير أن يفرض غرامة على شخص ما لم يرتد المراقب القبعة الرسمية.
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أطرف قوانين المرور في العالم
في بعض الولايات الأمريكية هناك أيضا قوانين غريبة، فمثلا في ولاية تينيسي لا يسمح للسائق بالتصويب بالسلاح على الحيوانات أثناء القيادة، بينما يسمح له بقتل الحوت أثناء ذلك، والغريب في الأمر أن ولاية تينيسي لا تقع على البحر. أما ولاية كنتاكي فتسمح للنساء بقيادة السيارة بملابس السباحة "البكيني" إذا كن برفقة شرطي أو كن يحملن عصا ضرب غليظة لحمياتهن من المتطفلين.
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أطرف قوانين المرور في العالم
قوانين السير في الدنمارك تفرض على السائق فحص السيارة جيدا وتفقد جميع مستلزمات الأمان والماء والوقود في السيارة، بالإضافة إلى التأكد من أنه ليس هناك شخص ما ينام تحت السيارة.
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أطرف قوانين المرور في العالم
فرنسا تفرض قوانين صارمة على السائقين المبتدئين، إذ لا يسمح لهم بتجاوز سرعة 110 كلم/ساعة على الطرق السريعة و80 كلم /ساعة على الطرق الخارجية لمدة عامين بعد استلامهم إجازة السياقة.
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أطرف قوانين المرور في العالم
في البوسنة لا يحق للسائقين المبتدئين تحت سن 23 عاما بقيادة السيارة ليلا، ولمدة عام كامل من تاريخ استلامهم إجازة السياقة.
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أطرف قوانين المرور في العالم
في النمسا يحق للشرطة تقدير سرعة السيارة حسب نظرهم وحتى 30 كلم/ساعة فوق السرعة المحددة، ويمكنهم أن يفرضوا بذلك غرامات مالية على سائقي السيارات دون طلب فحوصات تقنية ودون طعن أمام المحاكم.
الكاتب: زمن البدري