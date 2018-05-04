 ألمانيا: معظم الراسبين في اجتياز امتحان رخصة القيادة أصولهم أجنبية | عالم المنوعات | DW | 04.05.2018
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منوعات

ألمانيا: معظم الراسبين في اجتياز امتحان رخصة القيادة أصولهم أجنبية

يواجه العديد من الأجانب صعوبات جمة للاندماج في المجتمع الألماني وتبقى اللغة العائق الأكبر. هذا السد المنيع يبقى أيضا سببا في فشل العديد منهم لاجتياز امتحانات رخصة القيادة.

Deutschland Straßenverkehr Fahrschule (picture-alliance/A. Weigel)

ذكرت جمعية المدربين في مجال تعليم السياقة في ألمانيا أن هناك زيادة في عدد الأشخاص الذين لا يجتازون امتحانات رخصة القيادة. ويُرجع غيرهارد فون بريسندورف، رئيس جمعية مدربي القيادة، هذا الارتفاع إلى أن عددا كبيرا من المتقدمين لاختبار رخصة القيادة لا يتقنون اللغة الألمانية، حسب ما ذكره الموقع الألماني "بيلد". وأضاف بريسنسدورف أن المتقدمين لامتحانات رخصة القيادة من الأجانب يجدون صعوبة في الاختبارات النظرية ويحتاجون من ثلاث إلى خمس محاولات لاجتياز امتحان رخصة القياة.

مع الإشارة إلى أن الامتحان النظري صار من الممكن تقديمه باللغة العربية منذ أكتوبر/تشرين الأول 2016.

مختارات

قوبل الأمر الملكي السعودي بالسماح للنساء بقيادة السيارات بترحيب أمريكي شديد. سفير السعودية بواشنطن قال إن المرأة لن تحتاج إلى إذن وليها لاستخراج رخصة القيادة. فيما اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي سجالا حول الأمر الملكي. (27.09.2017)

رفضت مدرسة ألمانية لتعليم قيادة السيارات، السماح لمتدربة باجتياز الاختبار العملي، مبررة ذلك بقصر ساقي المتدربة وبالتالي عدم تمكنها من الوصول للدواستين. المتدربة لم تستسلم للقرار وطرحت مجموعة من البدائل. (23.04.2018)

وارتفع عدد الذين فشلوا في اجتياز امتحان رخصة القيادة في الاختبارات النظرية في عام 2017 بنسبة سبعة في المائة، مقارنة بعدد الذين فشلوا في اجتياز امتحان رخصة القيادة في الاختبارات النظرية في عام 2016. أما في اختبارات القيادة فقد ارتفعت نسبة الفاشلين في الاختبار عام 2017 بنسبة ثلاثة في المائة، مقارنة مع عام 2016، حسب وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

أما على مستوى الولايات، فسجلت ولاية سكسونيا-آنهالت أعلى نسبة في ألمانيا، حيث كانت نسبة الذين فشلوا في اجتياز امتحان رخصة القيادة في الاختبارات النظرية 45 في المائة. وتصدرت ولاية هامبورغ عدد الذين فشلوا في اجتياز امتحان رخصة القيادة في اختبارات القيادة العملية وكانت النسبة 42 في المائة عام 2017 تقريبا. 

ع.اع./ ف.ي

  • Deutschland, Pferde-Fuhrwerk mit Heu

    أطرف قوانين المرور في العالم

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  • Ein Autofahrer während der Fahrt mit einem Mobiltelefon

    أطرف قوانين المرور في العالم

    يعاقب قانون المرور الألماني سائق السيارة إذا حمل الموبايل أثناء القيادة وتفرض عليه غرامة مالية ونقطة في سجل المرور. أما قيادة السيارة دون ملابس فيجوز ذلك في ألمانيا بشرط عدم الإساءة أو التحرش بالناس في الشارع، لأن داخل السيارة يعد مكانا خاصا لصاحب السيارة ويمكنه عمل أو لبس ما يشاء ما دام لا يخالف قوانين المرور.

  • Bildergalerie Taxis Weltweit

    أطرف قوانين المرور في العالم

    في بريطانيا يمكن قيادة السيارة والدراجة دون ملابس ويمكن للسائق "المضطر" أن يتبول على سيارته بشرط أن يتبول على العجلة الخلفية للسيارة وأن تمس يده اليمنى السيارة. بالإضافة إلى ذلك لا يحق لمراقب السير أن يفرض غرامة على شخص ما لم يرتد المراقب القبعة الرسمية.

  • New York Verkehr Manhattan

    أطرف قوانين المرور في العالم

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  • Deutschland, Grenze zu Dänemark

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    قوانين السير في الدنمارك تفرض على السائق فحص السيارة جيدا وتفقد جميع مستلزمات الأمان والماء والوقود في السيارة، بالإضافة إلى التأكد من أنه ليس هناك شخص ما ينام تحت السيارة.

  • Frankreich Autoverkehr in Paris drastisch eingeschränkt

    أطرف قوانين المرور في العالم

    فرنسا تفرض قوانين صارمة على السائقين المبتدئين، إذ لا يسمح لهم بتجاوز سرعة 110 كلم/ساعة على الطرق السريعة و80 كلم /ساعة على الطرق الخارجية لمدة عامين بعد استلامهم إجازة السياقة.

  • Parkplatz in Sarajevo Bosnien und Herzegowina

    أطرف قوانين المرور في العالم

    في البوسنة لا يحق للسائقين المبتدئين تحت سن 23 عاما بقيادة السيارة ليلا، ولمدة عام كامل من تاريخ استلامهم إجازة السياقة.

  • Section Control Verkehrskontrolle Wien Österreich ARCHIV 2007

    أطرف قوانين المرور في العالم

    في النمسا يحق للشرطة تقدير سرعة السيارة حسب نظرهم وحتى 30 كلم/ساعة فوق السرعة المحددة، ويمكنهم أن يفرضوا بذلك غرامات مالية على سائقي السيارات دون طلب فحوصات تقنية ودون طعن أمام المحاكم.

    الكاتب: زمن البدري


مختارات

أطرف قوانين المرور في العالم

هل تعرف أن السائقين في بريطانيا يسمح لهم التبول على عجلات سيارتهم الخلفية؟ وفي استراليا لا يمكن نقل الأعشاب إلا بعربة أجرة؟ وفي ألمانيا يمكن قيادة السيارة دون ملابس؟ تعرف على بعض أطرف قوانين المرور في العالم. (21.07.2015)  

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