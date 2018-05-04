ألمانيا: معظم الراسبين في اجتياز امتحان رخصة القيادة أصولهم أجنبية

ذكرت جمعية المدربين في مجال تعليم السياقة في ألمانيا أن هناك زيادة في عدد الأشخاص الذين لا يجتازون امتحانات رخصة القيادة. ويُرجع غيرهارد فون بريسندورف، رئيس جمعية مدربي القيادة، هذا الارتفاع إلى أن عددا كبيرا من المتقدمين لاختبار رخصة القيادة لا يتقنون اللغة الألمانية، حسب ما ذكره الموقع الألماني "بيلد". وأضاف بريسنسدورف أن المتقدمين لامتحانات رخصة القيادة من الأجانب يجدون صعوبة في الاختبارات النظرية ويحتاجون من ثلاث إلى خمس محاولات لاجتياز امتحان رخصة القياة.

مع الإشارة إلى أن الامتحان النظري صار من الممكن تقديمه باللغة العربية منذ أكتوبر/تشرين الأول 2016.

وارتفع عدد الذين فشلوا في اجتياز امتحان رخصة القيادة في الاختبارات النظرية في عام 2017 بنسبة سبعة في المائة، مقارنة بعدد الذين فشلوا في اجتياز امتحان رخصة القيادة في الاختبارات النظرية في عام 2016. أما في اختبارات القيادة فقد ارتفعت نسبة الفاشلين في الاختبار عام 2017 بنسبة ثلاثة في المائة، مقارنة مع عام 2016، حسب وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

أما على مستوى الولايات، فسجلت ولاية سكسونيا-آنهالت أعلى نسبة في ألمانيا، حيث كانت نسبة الذين فشلوا في اجتياز امتحان رخصة القيادة في الاختبارات النظرية 45 في المائة. وتصدرت ولاية هامبورغ عدد الذين فشلوا في اجتياز امتحان رخصة القيادة في اختبارات القيادة العملية وكانت النسبة 42 في المائة عام 2017 تقريبا.

ع.اع./ ف.ي