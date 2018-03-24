ألمانيا: مساعد طيار مخمور يتسبب في منع إقلاع طائرة | عالم المنوعات | DW | 24.03.2018

قالت الشرطة ومكتب المدعي العام في ألمانيا إنه تم وقف إقلاع طائرة، كانت متجهة من شتوتغارت إلى العاصمة البرتغالية لشبونة قبل موعدها بقليل يوم الجمعة ( 23 مارس/ آذار 2018)، بعدما اكتشف أحد العاملين بالمطار أن الطيار المساعد بدا غير مستقر على قدميه وتنبعث منه رائحة كحول.

وأبلغ العامل شرطة المطار وسلطات الطيران، التي قررت أن مساعد الطيار(40 عاماً) غير مؤهل للطيران، وتم توقيفه وتحديد كفالة قيمتها 10 آلاف يورو (12300 دولار) للإفراج عنه. كما طلب منه تسليم رخصة الطيران الخاصة به، فيما رفضت الشرطة تقديم أي تفاصيل إضافية.

من جهة أخرى، تم نقل المسافرين الـ 106 إلى فنادق لأن شركة الطيران، لم تتمكن من توفير طاقم طيران جديد في غضون مهلة قصيرة.

ر.م/ ي.أ ( د ب أ)