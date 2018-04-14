 ألمانيا لاعب دولي بطيء لكنه موثوق.. فماذا عن الأزمة السورية؟ | سياسة واقتصاد | DW | 16.04.2018
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سياسة واقتصاد

ألمانيا لاعب دولي بطيء لكنه موثوق.. فماذا عن الأزمة السورية؟

بدأت ألمانيا محاولات التخفيف من حدة التوتر إثر الضربات التي وجهتها أمريكا وفرنسا وبريطانيا لمواقع بسوريا، وذلك من خلال الدعوة لمبادرة حل سلمي في سوريا. فهل تصلح ألمانيا كوسيط في هذا النزاع؟ سؤال يجيب عنه خبير ألماني.

Bundesaußenminister Maas bei den Vereinten Nationen (picture alliance/dpa/K. Nietfeld)

بعد الضربات الجوية والصاروخية الأمريكية البريطانية الفرنسية على مواقع عسكرية في سوريا، تحاول كل من برلين وباريس التوصل إلى حل سياسي يخفف حدة التوتر مع روسيا ويلطّف الأجواء. وزير الخارجية هايكو ماس أعلن أن الحكومة الألمانية تسعى لإطلاق مبادرة سلام دبلوماسية حول سوريا. لكن ما مدى نجاح المساعي الدبلوماسية الألمانية؟ وما مدى فعالية ألمانيا في دور "وسيط" لحل الأزمات الدولية.

DW عربية حاورت دانييل غيرلاخ، رئيس تحرير مجلة "تسينيت" الألمانية المعنية بشؤون الشرق الأوسط، حول هذا الموضوع، فكان هذا الحوار:

الهجمات  الصاروخية والجوية التي نفذتها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا في سوريا مؤخراً أدت إلى جدل سياسي داخلي في ألمانيا وفي دول أخرى أيضاً. كيف يمكن لبرلين أن تكون وسيطاً سياسياً في الحرب السورية والموضوع يثير جدلاً كبيراً في مشهدها السياسي؟

دانييل غيرلاخ: أعتقد أن ألمانيا يمكن أن تلعب دوراً سياسياً بالرغم من الجدل السياسي داخلها. مثل هذا الجدل موجود في كل الدول الغربية والأنظمة الديمقراطية. لكن لا أعتقد أن ألمانيا قادرة على لعب دور وساطة مباشر في سوريا، بل على الأرجح كوسيط في الحوار بين الولايات المتحدة وفرنسا والاتحاد الأوروبي من جهة، وروسيا من جهة أخرى. يمكن لألمانيا في هذا السياق لعب دور الوسيط بشكل يشبه الدور الذي لعبته في مرحلة إبرام الصفقة النووية مع إيران أو محادثات نورماندي الخاصة بالصراع في شرق أوكرانيا. لكنني أرى أن ألمانيا تريد بالفعل الوصول إلى حل سياسي في سوريا، ولكن عليها بذل المزيد من الجهد للوصول إلى ذلك.

Bildkombo Trump, Merkel, Putin

بالرغم من التوتر، إلا أن ألمانيا على ما يبدو ما تزال تحظى بثقة روسيا

ما هو مدى المصداقية الذي تتمتع به ألمانيا لدى روسيا، بالنظر إلى طردها لدبلوماسيين روس على خلفية تسميم العميل الروسي السابق سكريبال، والعقوبات الأوروبية التي ما تزال مفروضة على موسكو؟

غيرلاخ: ما أظهرته الحكومة الألمانية في العقود الماضية هو أنها ربما ليست الأسرع أو الأنشط على الساحة الدولية، ولكن يمكن الاعتماد عليها. الثقة ما تزال أحد أهم أهداف السياسة الخارجية الألمانية، وأعتقد أن علينا ألا نخلط الملفات المختلفة مع بعضها البعض. قضية سكريبال، على ما سببته، ما تزال قضية على الهامش بمقارنة بالترابط الكبير بين ألمانيا والاتحاد الأوروبي وروسيا على مختلف المستويات. ولهذا من الجيد عدم الخلط بين الأوراق.

قلت إن ألمانيا تحاول التأكيد على إمكانية الوثوق بها على الساحة الدولية. ما هي أهم دعائم هذه الثقة من وجهة نظرك؟

غيرلاخ: ألمانيا تحاول أن تقول ما تفعل وأن تفعل ما تقول. لهذا فإن الألمان متحفظون للغاية فيما يتعلق بالمبادرات والمغامرات السياسية، لدرجة دفعت الكثيرين للقول إن الألمان ليسوا فاعلين على الحلبة السياسية الدولية، ولكنّي أرى أن ذلك أحد مميزات السياسة الخارجية الألمانية، وهي عدم إعطاء وعود كاذبة أو لا يمكن الوفاء بها، سواء كان ذلك في سوريا أو في العراق أو فيما يتعلق بالأكراد أو في تركيا.

يجب أيضاً ألا ننسى أنه بالمقارنة مع دول أوروبية أخرى – مثل فرنسا وبريطانيا – فإن ألمانيا ما تزال تحافظ على مسافة بعيدة نسبياً عن أطراف إقليمية أخرى في الصراع في سوريا، مثل المملكة العربية السعودية. أنا مطلع على آليات العمل السياسي الألماني وأستطيع القول إن السياسة الألمانية بالفعل بطيئة، ولكنها مضمونة.

هل روسيا أساساً معنية بمبادرة سياسية أو وساطة في سوريا، فهي تقريباً انتصرت في الحرب ومكّنت النظام السوري من استعادة السيطرة على أجزاء واسعة من البلاد؟

غيرلاخ: هذه نقطة يجب التوقف عندها والتساؤل عما إذا كانت أي مبادرة سياسية ستؤتي أكلها. لكن يجب طرق كل الأبواب. حتى الآن كان الموقف الألماني كالتالي: الألمان يدعمون مفاوضات جنيف، أي التفاوض بين أطراف الحرب في سوريا برعاية الأمم المتحدة وبإشرافها، وهذا الموقف أكدته السياسة الألمانية مراراً على مدى السنوات الماضية، وتعتبره طريقاً مشروعاً لإنهاء الحرب الأهلية هناك. لكن يجب الاعتراف بأن هذه العملية ليست ناجحة، خاصة وأن روسيا والنظام السوري ليسا مهتمين بحل سياسي. كلاهما يريد حلاً عسكرياً ومن ثم حلاً سياسياً.

ألمانيا تمتلك المال وتريد المشاركة في عملية إعادة إعمار سوريا، والتي ستكلف مئات المليارات. ستكون هناك حاجة لهذه الأموال، والموقف الألماني هو أنها لن تشارك في عملية إعادة الإعمار طالما لم تكن هناك عملية سياسية موثوق بها، وهذا هو الطريق الوحيد الذي يمكن من خلاله لروسيا والنظام السوري أن يتوجها إلى ألمانيا. لكنني لا أتخيل أن يطلق نظام الأسد عملية سياسية فقط لأن الألمان سيحجبون أموال إعادة البناء.

DW Quadriga - Daniel Gerlach (DW)

رئيس تحرير مجلة "تسينيت" الألمانية المعنية بالشرق الأوسط، دانييل غيرلاخ

من جهة أخرى، فإن على الروس التفكير في الخروج من سوريا، فهم لا يستطيعون التحكم بها عسكرياً إلى الأبد، وهم يعلمون أن الصراع لن ينتهي بتحقيق نصر عسكري، لأن ذلك سيعني اشتعال الصراع الداخلي، وبالتالي ستكون هناك حاجة لتأسيس مرحلة ما بعد الحرب، وهذا سيكون صعباً للغاية. لذلك يريد الروس أيضاً إحداث تغيير في سوريا لأنهم ليسوا راضين عن الوضع السياسي هناك، إلا أن ذلك ليس على رأس سلم أولوياتهم.

دور الوساطة الألماني، برأيي، سيقتصر على خطوات إعادة بناء الثقة بين الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا من جهة وروسيا من جهة أخرى، ولكن لا أرى أنه سيمتد إلى سوريا.

وماذا عن دور إيران في سوريا؟

غيرلاخ: إيران لاعب مهم في سوريا، وأعتقد أن ألمانيا من بين الدول الأوروبية القليلة القادرة على بناء الثقة في إيران، لأن طهران لا تنظر إلى ألمانيا كحليف للسعودية، بعكس الولايات المتحدة أو بريطانيا أو فرنسا. الألمان يريدون أيضاً أن ينشطوا على الساحة الدولية، لأن العام القادم سيشهد انتخابات المقاعد الخمسة غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي، وألمانيا تسعى على المدى الطويل للحصول على عضوية دائمة في المجلس، وهذا يحدده الكثير من المبادرات السياسية الدولية. وإذا ما كانت ألمانيا راغبة في هذا المقعد، فإن عليها أن تظهر فعاليتها على الساحتين السياسية والدبلوماسية.

إجمالاً، إذاً، فإن ألمانيا يمكنها أن تكون بانية للثقة بين القوى الكبرى وأطراف الصراع في سوريا، وليس كوسيط سياسي أو صاحبة مبادرة حل سياسي هناك؟

غيرلاخ: إذا ما وضع الألمان تصوراً لمستقبل سوريا ما بعد الحرب، عندئذ سيكونون قادرين على الوساطة. لكن لا أحد مستعد لعمل ذلك. أنا أؤيد أن تقوم بألمانيا بطرح سيناريو مفصل للحل – ليس المطالبة بحل، بل طرح الحل خطوة بخطوة. دون خطة أو مقترح حقيقي، لا أعتقد أن من المنطقي تولي دور الوسيط.

ذكرت فرنسا عدة مرات الآن. ما هو تقييمك للديناميكية الفرنسية الألمانية في مجال السياسة الخارجية؟ هل تعتقد أنهما قادرتان على إحداث تغيير بشكل مشترك في سوريا؟

مختارات

غيرلاخ: فيما يتعلق بسوريا، لم تكن هناك حتى الآن أي ديناميكية ألمانية فرنسية مشتركة. ما ينطبق على قضايا الاتحاد الأوروبي والاقتصاد العالمي لا ينطبق على سياسات الشرق الأوسط. هناك بالطبع تنسيق بين باريس وبرلين فيما يتعلق بملفات السياسة الخارجية، ولكن كل عاصمة لديها أدوات مختلفة لتنفيذ سياساتها الخارجية. فرنسا تنظر لنفسها كقوة عسكرية ورئيسها يمتلك صلاحيات إصدار أوامر بالتدخل عسكرياً خارج حدود فرنسا. فرنسا لا تتصرف كذلك لأنها عضو دائم في مجلس الأمن وحسب، بل لأنها ترى نفسها أيضاً كقوة دولية مستعدة للدفاع عسكرياً عن مصالحها. هذا لا يتوافق مع الموقف الألماني، فالحكومة الألمانية لا تمتلك أي صلاحيات تذكر لإقرار التدخلات العسكرية بالشكل الذي يمتلكه الرئيس الفرنسي. الجيش الألماني يخضع للبرلمان، وإقرار التدخلات العسكرية الخارجية يتطلب مداولات طويلة للغاية في البرلمان لدرجة تجعل من هذه التدخلات أداة غير ناجعة، ولذلك فإن ألمانيا وفرنسا تلعبان على مستويين مختلفين تماماً.

الألمان يشككون في دور فرنسا، التي تتصرف أحياناً بشكل استعراضي وتتوقع من ألمانيا ألا تجاريها في التصرف وأن تلعب دوراً داعماً فقط.

حاوره ياسر أبو معيلق

  • Deutschland Flüchtlinge Familiennachzug (picture-alliance/dpa/S. Pförtner)

    محطات في الدور الألماني خلال الأزمة السورية

    منفذ اللاجئين

    منذ بداية الأزمة في سوريا سنة 2011، يبحث السوريون عن منافذ لمغادرة بلدهم نحو بلدان أكثر أمانا. وكانت ألمانيا واحدة من المنافذ التي فتحت الباب أمامهم منذ 2015، كما أتاحت لهم فرصة النفاذ من ويلات الحرب حتى صار عدد السوريين من غير الحاملين للجنسية الألمانية، عام 2017، يقدر بحوالي 699 ألف شخص، في ألمانيا، أي ثالث أكبر جالية أجنبية في البلاد، حسب ما أفاد "مكتب الإحصاء الاتحادي".

  • Deutschland Syrische Flüchtlinge machen ein Selfie mit Angela Merkel (Reuters/F. Bensch)

    محطات في الدور الألماني خلال الأزمة السورية

    "ماما ميركل" محبوبة اللاجئين السوريين

    لعبت قرارات ميركل في ملف اللاجئين دورا رياديا. وكان قرارها الشهير عام 2015، بفتح الحدود الألمانية أمام اللاجئين السوريين خاصة وقد وصلوا أوروبا عبر البحر المتوسط، محط أنظار العالم بأسره، إذ لم تقف عند "اتفاقية دبلن" و"فضاء شينغن" والهدنة مع دول أوروبا الشرقية. وتمسكت بشعارها "نستطيع أن ننجز ذلك"، في إشارة منها إلى تفاؤلها بالتغلب على أزمة اللاجئين. قرارات ميركل جعلتها تُنعت بـ"ماما ميركل".

  • Muslimische Frau holt ihre Kinder von der Schule ab (picture-alliance/W. Rothermel)

    محطات في الدور الألماني خلال الأزمة السورية

    إدماج وإندماج

    تعمل ألمانيا بشكل مكثف على إدماج اللاجئين في الحياة العامة. وتخصص ميزانيات مهمة من أجل تعليم اللغة وتوفير دورات للاندماج ، فضلا عن دورات التأهيل للعمل لصالح اللاجئين. علاوة على ذلك، يحظى الأطفال باهتمام خاص، إذ يذهبون، بعد وصولهم بفترة بسيطة إلى ألمانيا، إلى المدارس أو إلى دور الحضانة وذلك بهدف الانفتاح على العالم الجديد والتأقلم معه.

  • Tankred Stöbe Ärzte ohne Grenzen syrische Flüchtlinge (Ärzte ohne Grenzen)

    محطات في الدور الألماني خلال الأزمة السورية

    إنقاذ وتطبيب ومليارات اليورو للدعم

    قدمت ألمانيا مساعدات كثيرة للسورين خلال الحرب. فبالإضافة إلى التطبيب، رصدت عام (2017) للمساعدات الإنسانية في سوريا 720 مليون يورو. فضلا عن 2.2 مليار يورو، قدمتها لسوريا منذ بداية الحرب الأهلية هناك في عام 2012، وكان وزير الخارجية الألمانية زيغمار غابرييل، قد تعهد بعشرة ملايين يورو إضافية للمساعدات المقدمة لسوريا في ظل الوضع المأساوي في الغوطة الشرقية.

  • Deutschland Flüchtlinge in München Hauptbahnhof Hilfsgüter (DW/B. Knight)

    محطات في الدور الألماني خلال الأزمة السورية

    مساعدات إنسانية في الداخل والخارج

    لا تنحصر المساعدات الإنسانية الألمانية على المحتاجين اليها في سوريا فحسب، بل تشملهم في ألمانيا أيضا، حيث تتظافر جهود الدولة والمجتمع المدني لمد اللاجئين بالمعونة الضرورية، خاصة في الأيام الأولى من التحاقهم. وتعتبر موائد "تافل" من بين الجهات التي يتوجه إليها اللاجئون بهدف الحصول على الطعام.

  • Jordanien Wirtschaftsminister Gabriel besucht das Flüchtlingslager Saartari (picture-alliance/dpa/B.v. Jutrczenka)

    محطات في الدور الألماني خلال الأزمة السورية

    حضور ألماني أنساني حتى في مخيمات اللجوء عبر العالم

    تقديم ألمانيا لمساعداتها الإنسانية لصالح اللاجئين لا يقتصر على سوريا أو ألمانيا، وإنما يتجاوزه وصولاً الى مخيمات اللاجئين في الأردن ولبنان، مثلا. وقد مولت الحكومة الألمانية مشاريع مهمة في المخيمات، كمشروع الكهرباء الذي استفاد منه مخيم الزعتري والذي بلغت طاقته 12.9 ميغاوات. وبالإضافة إلى توفير الكهرباء، فقد أتاحت المحطة بيئة أكثر أماناً للأطفال والبالغين في هذا المخيم.

  • Syrien Damaskus Wasserkrise (picture-alliance/dpa/Y. Badawi)

    محطات في الدور الألماني خلال الأزمة السورية

    إنقاذ من الجوع والعطش

    عانى الدمشقيون من ندرة المياه وانقطاعها المتواصل بسبب الحرب واستمرار المعارك، خاصة في منطقة وادي بردى، قرب دمشق. وكانت الحكومة الألمانية أول من بادر لحل هذا المشكل، إذ قالت وزارة الخارجية الألمانية، في يناير/ كانون الثاني 2017، إن دبلوماسيين ألمانا ساعدوا في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بين الحكومة السورية وقوات المعارضة في وادي بردى، بهدف إعادة إمدادات المياه إلى دمشق.

  • Bildergalerie - Deutschland in der NATO - 1955 bis heute (Getty Images/Hulton Archive/USAF)

    محطات في الدور الألماني خلال الأزمة السورية

    محاربة داعش

    شارك الجيش الألماني في الحملة العسكرية الدولية ضد تنظيم داعش في سوريا. وقد شارك في العملية ما يناهز 1200 جندي ألماني. المهمة العسكرية الألمانية في سوريا، شملت عناصر المشاة، إضافة إلى طائرات استطلاع من نوع "تورنادو" وطائرة للتزود بالوقود وسفينة حربية لدعم حاملة الطائرات الفرنسية "شارل ديغول" في البحر المتوسط، فضلا عن عمليات استطلاعية عبرالأقمار الصناعية.

  • Besuch des türkischen Premiers Tahib Erdogan bei der EU-Kommission (Reuters/Yves Herman)

    محطات في الدور الألماني خلال الأزمة السورية

    اتفاق مع تركيا ساهم في إنقاذ أرواح آلاف من طالبي اللجوء

    في بدايات عام 2016، وقع الاتحاد الأوربي وأنقرة اتفاقية للحد من تدفق اللاجئين من السواحل التركية إلى أراضي الاتحاد. هذا الاتفاق الذي تعرض لانتقادات، وتبعه توتر كبير بين الطرفين التركي والأوروبي، كانت ألمانيا من بين مناصريه. فقد اعتبرته اتفاقا ناجحا ما دام قد حقق هدفه، و"ساهم في مكافحة أعمال التهريب المميتة للاجئين عبر بحر إيجة بشكل فعال"، حسب تصريح المتحدث باسم الحكومة الألمانية.

  • Syrien - US-Militärschlag auf Damaskus (picture alliance/AP Photo/H. Ammar)

    محطات في الدور الألماني خلال الأزمة السورية

    محاربة الأسلحة الكيماوية

    لعبت ألمانيا دورا بارزا في محاربة الأسلحة الكيماوية في سوريا، وكانت المستشارة الألمانية انغيلا ميركل، قد أعلنت دعمها للضربة العسكرية التي شنتها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا على أهداف منتخبة في سوريا يوم 14 أبريل/ نيسان2018، كما رأتها "ضرورية وملائمة للحفاظ على فعالية الحظر الدولي لاستخدام الأسلحة الكيماوية ولتحذير النظام السوري من ارتكاب انتهاكات أخرى".

  • Merkel empfängt dänischen Ministerpräsidenten Rasmussen (picture-alliance/dpa/W. Kumm)

    محطات في الدور الألماني خلال الأزمة السورية

    ألمانيا وسيط محايد محتمل و"رسول سلام"

    تساءل البعض عن سبب عدم مشاركة ألمانيا في الضربة العسكرية على النظام السوري، فيما أعتبر آخرون إمكانية لعب ألمانيا دور الوسيط المحايد للبحث عن حل للنزاع. وتشير معطيات إلى إمكانية تأثير ألمانيا في إيجاد حل للأزمة السورية، خاصة بعد تصريح وزير الخارجية الألمانية هايكو ماس، الذي أكد أن الصراع السوري بحاجة إلى حل يتم التوصل إليه عبر التفاوض وتشارك فيه كل القوى في المنطقة. مريم مرغيش.

    الكاتب: مريم مرغيش


مختارات

محطات في الدور الألماني خلال الأزمة السورية

إلى جانب الدور الإنساني، لعبت ألمانيا أدوارا أمنية وسياسية في الأزمة السورية. وعلى مدى سبع سنوات، لم تتخلف برلين عن تسجيل حضورها في ملفات الأزمة داعية دائماً إلى وقف الحرب و"الجرائم ضد الإنسانية" في سوريا. (16.04.2018)  

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