 ألمانيا- كشف وطرد عشرات اليمينيين المتطرفين والإسلاميين من الجيش | أخبار | DW | 26.05.2018

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

أخبار

ألمانيا- كشف وطرد عشرات اليمينيين المتطرفين والإسلاميين من الجيش

ذكرت تقارير إعلامية أن الجيش الألماني اكتشف بجهوده الذاتية في السنوات الأخيرة وجود عشرات اليمينيين المتطرفين والإسلاميين بين صفوفه، فيما يحاول الجيش تجنب هذه الظاهرة مجددا من خلال الكشف الأمني على المتطوعين الجدد.

Bundeswehr Soldaten Tarnuniform (picture-alliance/dpa/S. Sauer)

اكتشف الجيش الألماني وجود 89 متطرفا يمينيا و24 إسلاميا في صفوفه خلال السنوات الأخيرة، حسبما أفادت صحف مجموعة "فونكه ميديا غروب" اليوم السبت (26 أيار/مايو 2018). وذكرت صحف المجموعة نقلا عن معلومات من وزارة الدفاع أنه "بين عامي 2010 و2018 تم تصنيف 89 من أفراد الجيش الألماني كمتطرفين يمينيين".

مختارات

دوما عندما يتعلق الأمر بالتدخل العسكري بالخارج، أكان ذلك في سوريا والعراق أو أفغانستان فإن التحفظ هو الذي يطغى في برلين. ورفض ميركل لمشاركة عسكرية في سوريا يبقي على هذا التقليد، حسب ما يرى التحليل التالي. (13.04.2018)

توجد منذ نحو عام قيادة مركزية في مجال أمن الإنترنت لدى الجيش الألماني. في جامعة الجيش الألماني بالقرب من ميونيخ يتم تأهيل نخبة ألمانية جديدة من جنود الكمبيوتر وخبراء مكافحة الهجمات الإلكترونية، في مواجهة قراصنة الإنترنت. (01.04.2018)

ومن هذه الحالات، 67 حالة تتعلق بالفترة ما قبل تموز/ يوليو 2011، عندما أوقفت ألمانيا الخدمة العسكرية الإجبارية. وقد تم طرد 86 جنديا من الجيش بسبب تهمة التطرف اليميني في حين لا تزال ثلاث حالات قيد التحقيق في إجراءات مستمرة.

وقال الأدميرال ميشائيل كولا، نائب رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية في الجيش الألماني إن عدد المتطرفين اليمينيين، سواء أكانت حالات فعلية أم مجرد شبهة، في صفوف الجيش قد تراجع بشكل ملحوظ منذ إلغاء الخدمة الإلزامية. فيما قالت مصادر وزارة الدفاع الألمانية إن عدد حالات الشبهة بالتطرف اليميني قد انخفض من معدل 600 حالة إلى حوالي 300 حالة في السنة.

مشاهدة الفيديو 01:38
بث مباشر الآن
01:38 دقيقة

الألمان يفتخرون بماضيهم العسكري ولكن؟!

ووفقا للتقرير، تم تصنيف 15 جنديا كمتطرفين يساريين بين عامي 2008 و2018 ، ولكن منذ عام 2011 كانت هناك حالة واحدة فقط. ومنذ عام 2011، كان هناك أكثر من 300 حالة تطرف إسلامي يشتبه بها في الجيش الألماني، على الرغم من أنه في 24 حالة فقط تم تصنيف الجنود رسميا على أنهم إسلاميون.

من جانبه، قال مفوض شؤون الجيش الألماني لدى الحكومة الاتحادية، هانز ـ بيتر بارتيلس في حديث لمجموعة "فونكه الإعلامية" "إن الجيش يرفض وجود نازيين بين صفوفه. وإذا كان ممكنا كشف هذه الحالات منذ بداية الخدمة العسكرية للأفراد، فيكون ذلك جيدا". وأضاف بارتيلس أن الجيش يدقق في هذا الجانب أكثر من أي مؤسسة حكومية أخرى.

جدير بالذكر، أن جهاز الاستخبارات العسكرية يقوم منذ الأول من تموز/يوليو 2017 بالتدقيق الأمني لكل المرشحين للخدمة في الجيش منذ تقديم طلبات الالتحاق به. وحسب بيانات وزارة الدفاع فقد تم التدقيق الأمني في أكثر من 15000 في الفترة المذكورة.

ح.ع.ح/ع.ج (د.ب.أ)

  • Bildergalerie - Deutschland in der NATO - 1955 bis heute

    مهام الجيش الألماني في الخارج

    صادق مجلس الوزراء الألماني على مشاركة الجيش الألماني في الحملة العسكرية الدولية ضد تنظيم داعش في سوريا. وتجنبت المستشارة الألمانية وصف هذه المهمة بأنها مهمة حربية، وسيشارك ما يصل إلى 1200 جندي ألماني في هذه المهام المسندة اليه.

  • Bundeswehr Soldaten in Afghanistan Archiv 2009

    مهام الجيش الألماني في الخارج

    لا تشمل المهمة العسكرية الألمانية في سوريا عنصر المشاة بل طائرات استطلاع من نوع "تورنادو" وطائرة التزود بالوقود وسفينة حربية لدعم حاملة الطائرات الفرنسية "شارل ديغول" في البحر المتوسط، فضلا عن عمليات استطلاعية عبرالأقمار الصناعية.

  • Deutsch-Französische Brigade Soldaten Deutschland Frankreich

    مهام الجيش الألماني في الخارج

    دعم القوات الفرنسية في مالي

    وافق البرلمان الألماني على إرسال وحدة عسكرية ألمانية إلى مالي لدعم القوات الفرنسية المتواجدة هناك. وظيفة هذه القوات تركز على مساعدة البلد الواقع في غرب إفريقيا بهدف الاستقرار وتأمين ظروف حياة أفضل لسكانه.

  • EUTM Bundeswehr europäische Trainingsmission Ausbildung Mali Armee

    مهام الجيش الألماني في الخارج

    مهمتان للقوات الألمانية في مالي

    هناك نحو 170 ضابطا ألمانيا في مالي حيث يقومون بتدريب القوات المالية. كما تقوم طائرات النقل العسكرية الألمانية بنقل مواد إغاثية ترسلها الأمم المتحدة.

  • Bundeswehr in Afghanistan

    مهام الجيش الألماني في الخارج

    إعادة بناء أفغانستان

    شاركت القوات الألمانية منذ عام 2001 في القوات الدولية المشتركة (ايساف) المكلفة بحماية المدنيين في أفغانستان. وركزت مهمة الجنود الألمان الذين بلغ عددهم نحو 3000 جندي، على دعم عملية إعادة الإعمار وتدريب القوات الأفغانية.

  • Getötete deutsche Soldaten in Afghanistan

    مهام الجيش الألماني في الخارج

    مهام قاتلة

    منذ عام 2001 لقي 52 جنديا ألمانيا مصرعهم خلال القيام بخدمتهم في أفغانستان. وخارج الأراضي الألمانية قتل منذ عام 1992 ما مجموعه 103 جنديا ألمانيا خلال القيام بمهام مختلفة.

  • Deutsche KFOR-Soldaten im Kosovo

    مهام الجيش الألماني في الخارج

    حرب كوسوفو

    أطول مهمة للقوات الألمانية كانت في كوسوفو تحت قيادة قوات الناتو المشتركة. وحتى الآن مازال هناك أكثر من 700 جندي يؤدون مهامهم في كوسوفو التي مزقتها الحرب. ومنذ بداية المهمة عام 1999 وحتى اليوم قتل 26 جنديا خلال القيام بخدمتهم.

  • Patriot Abwehrstaffel in Kahramanmaras

    مهام الجيش الألماني في الخارج

    حماية الحدود التركية

    قامت وحدة صواريخ باترويت الألمانية بحماية الحدود الجنوبية لتركيا بالتعاون مع قوات أميركية وهولندية تحت علم قوات الناتو. راقبت الوحدة الحدود مع سوريا منذ عام 2013. وتم سحب الوحدة المكونة من بطارتين للصواريخ و400 جندي في آب/أغسطس 2015، علما أن تفويض البرلمان الألماني لهذه المهمة سينتهي في نهاية كانون الثاني/يناير 2016.

  • Deutschland Bundesmarine Schnellboot

    مهام الجيش الألماني في الخارج

    الشرق الأوسط

    تشارك سفن حربية ألمانية ضمن عمليات اليونيفيل في البحر الأبيض المتوسط. أنشأت الأمم المتحدة قوات اليونيفيل لمراقبة الحدود بين إسرائيل ولبنان عام 1978، وتم تمديد مهمة اليونيفيل بعد الحرب بين لبنان وإسرائيل عام 2006.

  • Verdacht auf Korruption bei deutschen Rüstungsfirmen

    مهام الجيش الألماني في الخارج

    فرقاطات ألمانية

    بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001 على نيويورك، قرر حلف الناتو إطلاق عملية "اكتف انديافور" في منطقة البحر الأبيض المتوسط. العملية تستهدف مراقبة نشاط الجماعات الإرهابية والمنظمات الإجرامية، وتشارك فيها غواصات وفرقاطات بحرية ألمانية.

    الكاتب: مارتن كوخ / م. أ.م


مختارات

مهام الجيش الألماني في الخارج

"الدفاع عن أمن ألمانيا يتم في الهيندوكوش أيضا"، إنها الجملة التي قالها وزير الدفاع الأسبق بيتر شتروك خلال وصفه للعمليات الأولى للجيش الألماني في أفغانستان. جولة مصورة عن المهام العسكرية للجيش الألماني خارج حدود بلاده. (01.12.2015)  

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

الألمان يفتخرون بماضيهم العسكري ولكن؟!  

مواضيع ذات صلة

Bundeswehr Soldaten in Tarnanzug

الجيش الألماني يعيد النظر في تدريباته بعد وفاة جندي بضربة شمس 03.03.2018

ذكرت تقارير صحفية أن الجيش الألماني يعتزم إعادة النظر في هياكله التدريبية بعد وفاة جندي أثناء التدريبات شهر تموز/ يوليو الماضي نتيجة تعرضه لضربة شمس في يوم كانت فيه درجة الحرارة مرتفعة.

Frankreich Illkirch-Graffenstaden Bundeswehr Soldaten vom Jägerbataillon 291

وزير العدل الألماني يطالب الجيش بالتصدي بكل حسم للتطرف اليميني 06.05.2017

على خلفية فضيحة الضابط "اللاجئ" دعا وزير العدل الألماني هايكو ماس الجيش الألماني إلى التصدي بكل حسم لليمينيين المتطرفين داخل صفوفه. فيما حمَل وزيرالخارجية تحالف ميركل المسؤولية فضائح الجيش الحالية.

Deutschland Bundeswehr Rekruten

فضيحة "اللاجئ السوري المزيف" تهز أركان الجيش الألماني 04.05.2017

لا تزال قضية الضابط الألماني، الذي انتحل شخصية لاجئ سوري والمشتبه بإعداد لعمل إرهابي تتفاعل. ويرى مراقبون أن فعلة هذا الضابط أساءت كثيرا لصورة الجيش الألماني وهزت أركانه، وهو ما تحاول وزيرة الدفاع الحد من تبعاتها.

Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  