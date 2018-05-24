 ألمانيا- فضائح جديدة تكشف قصورا كبيرا في عمل دوائر لجوء محلية | أخبار | DW | 26.05.2018

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

أخبار

ألمانيا- فضائح جديدة تكشف قصورا كبيرا في عمل دوائر لجوء محلية

بعد فضيحة التلاعب بنتائج طلبات اللجوء في بريمن، بدأت وزارة الداخلية الاتحادية بالتدقيق في عمل فروع أخرى للمكتب الاتحادي للهجرة واللجوء، فجاءت النتائج كارثية، حيث ظهرت نواقص كثيرة في عمل المكاتب في دويسلدورف وبون.

Bundesamt für Migration Schild Flüchtlinge (picture-alliance/dpa/D. Karmann)

كشفت صحيفة  "أكسبريس" الألمانية اليوم السبت (26 ايار/مايو 2018) وثائق داخلية من فرع المكتب الاتحادي للهجرة واللجوء في ولاية شمال الراين ويستفاليا تظهر وجود أوضاع "كارثية فيها"، حسب تعبير الصحيفة. وقالت الصحيفة إن ما جاء في الوثائق والتي كانت عبارة عن محاضر اجتماعات داخلية، قد تم تأكيده من قبل موظفين سابقين تركوا العمل في المكتب الاتحادي في مدينة ديسلدورف، عاصمة الولاية.

مختارات

في خطوة غير مسبوقة، سحب وزير الداخلي الاتحادي هورست زيهوفر من فرع بريمن لمكتب الهجرة واللاجئين حق اتخاذ قرارات حاسمة في ملفات اللاجئين مؤقتا لحين انتهاء التحقيقات الجارية بشأن تهم فساد وتلاعب بالنتائج بحق آلاف اللاجئين. (23.05.2018)

قالت صحيفة "فيلت" إن نسبة الاعتراف بحق الحماية للاجئين قد تراجعت في العام الجاري مقارنة مع العام الماضي. وأشارت الصحيفة إلى أن المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين يمنح حق الحماية لشخص واحد من ثلاثة تقدموا بطلبات الحماية. (23.05.2018)

وتتلخص سوء الأوضاع في إصدار قرارات خاطئة بشأن طلبات لجوء بسبب قلة تأهيل الموظفين المعنيين إلى جانب الإحباط الذي يشعر به العاملون في فرع المكتب. وتقول الصحيفة إنها كشفت أن فرع المكتب في ديسلدورف يدفع إيجارا شهريا بمقدار 60 الف يورو لمكاتب فارغة غير مستغلة وظيفيا. وكان ديوان المكتب الاتحادي في نورنبيرغ قد نفى الخبر في حينه، إلا أن عاملين أنهوا خدمتهم في فرع المكتب، أكدوا من خلال وثائق اجتماعات عامة داخلية صحة الخبر.

أخطاء في كل الفروع

وتشير الوثائق التي حصلت عليها الصحيفة إلى أن القرارات الخاطئة بشأن طلبات اللجوء اتخذتها كل فروع مكتب اللجوء في الولاية والبالغ عددها 50 مكتبا فرعيا. ومن أبرز أسباب هذه الظاهرة هو سوء تأهيل الموظفين الذين يتخذون قرارات البت في طلبات اللاجئين، حسب قول الصحيفة نقلا عن الوثائق وموظفين سابقين. وقالت الصحيفة إن الموظفين يشاركون في دورات تأهيل سريعة لا تتجاوز عدة أيام ثم يزج بهم في عمل المكتب بخبرة قليلة أو منعدمة ليتخذوا قرارات صعبة. والدليل على ذلك، حسب قول الصحيفة هو أن أكثر من نصف القرارات المتخذة في الولاية يتم الاعتراض عليها من قبل لجنة مراقبة النوعية في ديوان المكتب الاتحادي.

ومن بين الأمثلة على النواقص في العمل هو أنه في أحد الطبات كانت بيانات صاحبة الطلبة غير صحيحة تماما، حسبما ثبت  ذلك لاحقا، لكن المكتب اتخذ قرارا على ضوء المعلومات الخاطئة.

ومن التهم الموجهة لفروع المكتب الاتحادي في الولايات المختلفة هو ما يخص الموظفين أصحاب القرار والمترجمين، حيث لا يتم إطلاقا التأكد من صحة المعلومات التي يقدمها اللاجئون. وتذكر الصحيفة مثالا على ذلك يتمثل في أن الكثير من اللاجئين السوريين يتم الاعتراف بهم دون التأكد من كون أصولهم سورية حقا.

جدير بالذكر أن المكتب الاتحادي للهجرة واللجوء يعتزم مراجعة آلاف الملفات القديمة التي قد تم البت فيها إيجابيا للتأكد من أن القرارات التي اتخذت تستند إلى أرضية قانونية سليمة.

كما يعتزم وزير الداخلية الاتحادي هورست زيهوفر الإعلان يوم الثلاثاء المقبل عن حزمة إجراءات إدارية وقانونية تهدف إلى الحد من التلاعب بقرارات المكتب وضمان الرقابة النوعية على عمل المكاتب وموظفيها.

ح.ع.ح/ع.ج ( DW)

  • Exhibition in the Neanderthal Museum Two Million Years of Migration (Neanderthal Museum Mettmann)

    مليونا عام من الهجرة في معرض

    وجهٌ مقسم إلى ثلاثة أجزاء مختلفة تُظهر ثلاثة ألوان بشرة مختلفة. بهذا المنشور تمكن متحف نياندرتال من جذب انتباه الزوار إلى المعرض الحالي الذي يتمحور حول الهجرة، حيث سيسلط الضوء على معلومات هامة جداً. هل تعلم بأن تطور البشرة البيضاء يعود إلى حوالي 4500 عام فقط؟

  • A work by Brazilian artist Angélica Dass depicting human skin colors. (Neanderthal Museum)

    مليونا عام من الهجرة في معرض

    افتتح المعرض مع المشروع الجاري "إنساني" للفنانة البرازيلية أنغليكا داس، التي تصور أشخاصا من بشرات متنوعة. اختارت لكل صورة خلفية بلون يناسب بشرة الشخص المتطوع في الصورة. وبذلك أنشأت داس "فسيفساء عالمي". ويظهر المشروع بوضوح أن هناك ألوان بشرة مختلفة، إذ لا يقتصر لون البشرة على الأبيض أو الأسود.

  • Modern means used by the show - videos,audios and screens illustrating migratory routes. (Neanderthal Museum)

    مليونا عام من الهجرة في معرض

    يستخدم المعرض تكنولوجيا الوسائط المتعددة الحديثة. وإلى جانب الحقائب التي عفا عليها الزمن، يوجد محطات صوتية وأشرطة فيديو تزود الزائر بمعلومات عن أنماط الهجرة التي قام بها أسلافه. كما تعرض شاشات اللمس طرق الهجرة على خريطة العالم.

  • A wedge and a metal vessel show that different population groups interacted with each other. (Neanderthal Museum)

    مليونا عام من الهجرة في معرض

    وعندما هاجر المزارعون من الشرق الأوسط إلى وسط أوروبا منذ ما يقارب 7500 سنة، واجهوا السكان المحليين- الصيادين وجامعي الأغلال. واختلطت كلتا المجموعتين ثقافيا ووراثياً، مما أدى إلى انتشار زراعة الأراضي وتربية الماشية، وبناء المنازل، وأعمال المعادن في أوروبا في وقت لاحق.

  • Information cubes inform visitors about the reasons for migration. (Neanderthal Museum)

    مليونا عام من الهجرة في معرض

    من ومتى ذهبوا إلى أين؟ هذه المكعبات المعرفية المتحركة، تقدم إجابات عن العديد من الأسئلة التي تتعلق بهجرة أجدادنا. إذ كانت التغييرات المناخية ونقص الغذاء ترغم الناس على البحث عن بلاد جديدة يعيشون فيها.

  • In video interviews, people answer questions on their migration background. (Neanderthal Museum)

    مليونا عام من الهجرة في معرض

    هنا تجد بعض المهاجرين واللاجئين في مقابلات فيديو مسجلة يتحدثون عن تجاربهم الخاصة. لماذا جاؤوا إلى ألمانيا؟ لماذا غادروا بلادهم؟ كيف كان استقبالهم؟ وما هي تجارب الأطفال والأجداد الذين قدموا إلى هنا قبل عدة أجيال؟

  • A little toy horse in a wooden box. The migration show is also aimed at children. (Neanderthal Museum)

    مليونا عام من الهجرة في معرض

    بذل المنظمون مجهوداً كبيراً للوصول إلى الأطفال عبر عرض قضية الهجرة بطريقة محببة عند الأطفال. وأشار فيغنر، مدير المتحف لـ DW " يلعب الأطفال في رياض الأطفال والمدارس دوراً هاماً في عملية الاندماج على الصعيد اليومي في مجتمعنا". إعداد: آنيا لاميش/ ريم ضوا.


مختارات

مليونا عام من الهجرة في معرض

يبدو أن الهجرة واللجوء مسألة تاريخية، إذ يظهرمعرض يقام في متحف نياندرتال في بلدة متمان غرب ألمانيا، أن الإنسان على مدى الزمن كان دائم التنقل والهجرة. ويقدم المعرض معلومات هامة بطريقة ممتعة تجذب الانتباه. (15.08.2017)  

مواضيع ذات صلة

Deutschland - PK Bamf-Chefin Jutta Cordt

ألمانيا - هل تطيح فضيحة المكتب الإتحادي للهجرة واللجوء برئيسته؟ 24.05.2018

رغم بعض الإجراءات القاسية ضد فرع مكتب الهجرة واللجوء في ولاية بريمن كرد فعل على فضيحة قرارات منح حق اللجوء رغم عدم توفر شروط منحه، تتعرض رئيسة المكتب الاتحادي يوتا كورت لضغوط متزايدة بينها المطالبة بإقالتها.

Bundesinnenminister Seehofer besucht BAMF

زيهوفر يمنع مكتب اللجوء في بريمن من حسم ملفات اللاجئين مؤقتا 23.05.2018

في خطوة غير مسبوقة، سحب وزير الداخلي الاتحادي هورست زيهوفر من فرع بريمن لمكتب الهجرة واللاجئين حق اتخاذ قرارات حاسمة في ملفات اللاجئين مؤقتا لحين انتهاء التحقيقات الجارية بشأن تهم فساد وتلاعب بالنتائج بحق آلاف اللاجئين.

Deutschland Flüchtlinge in Niedersachsen

ألمانيا.. التوصل إلى صيغة توافقية بخصوص لم شمل اللاجئين 02.05.2018

بعد أشهر من الخلاف، تمكن أطراف الائتلاف الحكومي في ألمانيا من التوصل إلى صيغة توافقية لتجاوز خلافاتهم بخصوص تفاصيل بشأن حق لم الشمل للاجئين من ذوي الحماية الثانوية. فكيف نجح الائتلاف الحكومي في تجاوز خلافاته؟

Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  