 ألمانيا ـ طفل يستنجد بالشرطة لسبب غريب!!! | عالم المنوعات | DW | 24.04.2018
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منوعات

ألمانيا ـ طفل يستنجد بالشرطة لسبب غريب!!!

استنجد طفل ألماني برجال الشرطة طالبا للمساعدة، ولما وصلوا إلى بيته اكتشفوا أن سببا غريبا كان وراء الاتصال. فما هو إذن؟ وكيف تصرفت الشرطة مع هذا الصبي؟

Symbolbild Bildung Deutschland Schule Lernen Lesen Schulbuch (picture-alliance/dpa/T. Eisenhuth)

تفاجأ أحد مراكز الشرطة الألمانية بمدينة "بول" (ولاية بادن فورتمبيرغ) بمكالمة هاتفية لطفل يبلغ من العمر عشرة أعوام. ليتفاجئوا لاحقا من سبب الاتصال.

مختارات

أطلق أطباء على الطفل الذي ولد دون مخ لقب "الطفل المعجزة"، بعدما توقعوا مغادرته للحياة أياما قليلة بعد ولادته، لكنه عاش وكبر حتى صار اليوم عمره 5 سنوات. ويعود الفضل في ذلك لوالديه اللذان لم يفقدا الأمل. (16.01.2018)

في المدرسة الثانوية بيرتا فون سوتنتر يحضر الأطفال اللاجئون من سوريا وأفغانستان وأوروبا الشرقية فصولاً دراسية خاصة بالاندماج. وعلى الرغم من أصولهم المختلفة، إلا أن شيء واحد استطاع أن يجمعهم وهو الرغبة في مستقبل أفضل. (10.03.2018)

فبسبب صعوبات وجدها الصبي أثناء القيام بالواجبات المدرسية المنزلية، قرر أن يستنجد بالشرطة. حسبما نشر موقع "شبيغل أونلاين".

وقال متحدث باسم شرطة المدينة: "أخذت سماعة التليفون وسمعت صوت صبي بدا غاضباً ومتذمراً"،  لكن الصبي أنهى المكالمة دون أن يفصح عن سبب الاتصال، يضيف ذات المتحدث.

وأثار الاتصال فضول رجال الشرطة لمعرفة السبب وراءه، حيث تنقلوا على وجه السرعة إلى شقته للاطمئنان عليه. وعندما وصلوا إلى هناك اكتشفوا أن سبب الاتصال هو الصعوبات التي وجدها أثناء القيام بالواجبات المنزلية، يضيف موقع "شبيغل أونلاين".

ولم يكشف رجال الشرطة عن المادة التي كان الصبي بصدد انجاز تمارينها، كما لم يفصحوا هل قدموا له المساعدة أم لا.

ع.ع/هـ.د

  • Kinder im Straßenverkehr- Erstklässler üben den künftigen Schulweg (picture-alliance/dpa/P. Pleul)

    اطلبوا العلم.. ولو على الطرقات الخطرة

    يحذر خبراء المرور في ألمانيا، الأهالي من إيصال أطفالهم إلى المدرسة بالسيارة. لأن ذلك لا يجعل من طريق المدرسة أكثر أماناً بل على العكس، فتجمع السيارات أمام بوابة المدرسة يعرض الأطفال للخطر. لكن أغلب الأهالي يتجاهلون هذا التحذير ويفضلون استخدام السيارة في إيصال أطفالهم إلى المدرسة.

  • China Gefährliche Schulwege

    اطلبوا العلم.. ولو على الطرقات الخطرة

    من المحتمل أن يضحك أطفال قرية أتولر الجبلية في مقاطعة سيتشوان، جنوب غرب الصين، من مخاوف أهالي الأطفال بألمانيا. إذ يضطر هؤلاء الصغار إلى استخدام سلالم خيزران متهالكة ليصلوا إلى أسفل منحدر حاد في طريقهم إلى المدرسة، ويتسلقون السلام صعوداً عند العودة من المدرسة إلى البيت. أحد المصورين سلط الضوء على ذلك عام 2016.

  • China Stahltreppe als Schulweg in Sichuan (Imago/China Foto Press)

    اطلبوا العلم.. ولو على الطرقات الخطرة

    قامت حكومة سيتشوان بتركيب سلم حديدي بعد الضجة التي أثيرت بعد نشر صور سلالم الخيزران المتهالكة في تشرين الثاني/ نوفمبر 2016. قبل ذلك، سقط العديد من الأطفال، ولقي بعضهم حتفهم على ذلك الطريق الخطير إلى المدرسة. كما قررت حكومة المحافظة تحسين اتصال القرية بالعالم الخارجي والطرق المؤدية إليها، حتى لا يضطر الطلاب إلى أن يسلكوا هذا الطريق المرعب.

  • Gefährliche Schulwege in China Dorf Nongyong

    اطلبوا العلم.. ولو على الطرقات الخطرة

    في مكان آخر بالصين، الطريق إلى المدرسة لا يقل خطورة عنه في أتولر. إذ يتوجب على طلاب قرية نونغيونغ، بمنطقة قوانغشي، النزول عبر هذا الدرب إلى الوادي في طريقهم إلى المدرسة بداية العام الدراسي. حيث أن قراهم بعيدة جداً، وعادة ما يقضون السنة في مساكن قريبة من المدرسة، ويعودون إلى أهاليهم في عطلة الصيف فقط.

  • Gefährliche Schulwege in China Sichuan

    اطلبوا العلم.. ولو على الطرقات الخطرة

    للوصول الى مدرسة غولو الإبتدائية فى مقاطعة سيتشوان، يتوجب على الطلاب السير على طول المسارات الجبلية الضيقة لساعات. في بعض الأماكن، يكون عرض المسار 50 سنتيمترا فقط، مما يضطر الأطفال للضغط باتجاه الجدار الجبلي كي لا ينزلقوا إلى الهاوية ويلقون مصرعهم.

  • Gefährliche Schulwege in Indonesien

    اطلبوا العلم.. ولو على الطرقات الخطرة

    في بويولالي، بجاوة الوسطى في إندونيسيا، الوصول إلى المدرسة يتطلب الشجاعة أيضاً. حيث يتوجب على الأطفال عبور نهر يبلغ عرضه 30 متراً، على جسر ليس أكثر من لوح خشبي. حتى أن البعض يعبرون الطريق على الدراجات، وهو إنجاز شبيه بعروض السيرك.

  • Philippinen Gefährliche Schulwege

    اطلبوا العلم.. ولو على الطرقات الخطرة

    وفى مقاطعة ريزال في شرقي مانيلا بالفلبين، يعبر الأطفال نهراً على طوافات خيزران للوصول إلى المدرسة فى الصباح. ومن بين 21 مليون طالب وطالبة في البلد، على الأرجح أن هؤلاء الأطفال يسلكون أخطر الطرق للوصول إلى المدرسة.

  • Philippinen Gefährliche Schulwege

    اطلبوا العلم.. ولو على الطرقات الخطرة

    يطفو هؤلاء الأولاد الفلبينيون من المدرسة إلى المنزل على إطار منفوخ قديم. لدى السكان المحليين في هذا الجزء من مقاطعة ريزال الشجاعة الكافية لمواجهة تيارات النهر الهائج بهدف الوصول إلى المدرسة وإلى المستشفى أيضاً. ويعتبر سوء الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية مشكلة كبيرة في المناطق الريفية بالفلبين. إعداد: أستريد برانغه/ ك. ب/ ر. ض.


 

مختارات

اطلبوا العلم.. ولو على الطرقات الخطرة

انتهت العطلة في ألمانيا ويستعد الأهالي لإيصال أطفالهم إلى المدرسة- السير قد يكون طريقة غير آمنة! غير أن في بلدان أخرى من العالم، يتسلق الأطفال الجبال، أو يضطرون لعبور الأنهار المتدفقة ليصلوا إلى مدارسهم. (18.08.2017)  

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