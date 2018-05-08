ألمانيا ـ حكم بترحيل لاجئ بعد توقيفه في عملية أثارت الجدل

أعلنت المحكمة الإدارية بمدينة شتوتغارت بولاية بادن- فورتمبرج جنوبي اليوم الثلاثاء (الثامن من أيار/مايو 2018) أنه تم رفض الطلب العاجل المقدم من الشاب المنحدر من جمهورية توجو ضد ترحيله المخطط له إلى إيطاليا.

يذكر أنه تم توقيف هذا اللاجئ ( 23عاما) في الثالث من شهر أيار/مايو الجاري خلال عملية شرطية موسعة في مقر إقامة اللاجئين بمدينة إلفانجن بولاية بادن-فورتمبرج، بعدما أخفقت محاوله التقاطه قبل ذلك بثلاثة أيام؛ لأن ما يتراوح بين 150 و200 طالب لجوء أفارقة أعاقوا بالقوة نقله من المقر.

واضطرت حينها الشرطة لوقف العملية ليلة الأحد/الاثنين من الأسبوع الماضي، لأن الوضع كان في غاية الخطورة هناك بالنسبة لأطقم سيارات الدورية الثلاثة.

وكان قضاة محكمة شتوتغارت رفضوا الطلب الذي سعى من خلاله الشاب لمنع ترحيله في تشرين اليثان/نوفمبر الماضي بالفعل.

وطلب محام اللاجئ بعد ذلك بتغيير قرار المحكمة، إلا أن المحكمة لم تستطع التوصل إلى أية أسباب تبرر ذلك، بحسب بياناتها.

ع.ج.م/أ.ح (د ب أ)