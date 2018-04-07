 ألمانيا ـ ثلاثة قتلى و20 مصاباً حصيلة عملية دهس نفذها مواطن ألماني | أخبار | DW | 07.04.2018
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أخبار

ألمانيا ـ ثلاثة قتلى و20 مصاباً حصيلة عملية دهس نفذها مواطن ألماني

قالت السلطات الألمانية إن مواطنا ألمانيا دهس حشدا من الناس في مدينة مونستر مما أسفر عن مقتل اثنين وإصابة 20 آخرون، ثم أنتحر، مؤكدة عدم وجود دلائل على خلفيات إسلامية. في حين ذكرت تقارير أن المهاجم يعاني من اضطرابات نفسية.

Deutschland Kleintransporter fährt in Münster in Menschenmenge - Tote und Verletzte (picture-alliance/dpa/F. Gentsch)

قتل ثلاثة أشخاص وأصيب 20 على الأقل حالة ستة منهم خطيرة، اليوم السبت (السابع من نيسان/أبريل 2018) عندما صدمت شاحنة صغيرة (فان) زوار مقهى ومطعم (جروسر كايبنكيرل) في مدينة مونستر الألمانية قبل أن ينتحر سائقها بإطلاق النار على نفسه.

وأظهرت صور نشرت على شبكات التواصل الاجتماعي طاولات وكراسي متناثرة على الرصيف خارج مطعم وسط المدينة التي تشتهر بمبانيها القديمة. وبينت صور بثها التلفزيون الألماني عربات الشرطة والإطفاء تحتشد حول شارع في وسط المدينة البالغ عدد سكانها 300 ألف نسمة. وأنتشرت الشرطة المسلحة، ودعا المسؤولون السكان إلى تجنب وسط المدينة للسماح للمحققين القيام بعملهم.

  • Deutschland Kleintransporter fährt in Münster in Menschenmenge - Tote und Verletzte (Reuters/NonstopNews)

    في صور.. عملية دهس بمدينة مونستر الألمانية توقع قتلى وجرحى

    قالت شرطة مدينة مونستر الألمانية إن عملية الدهس التي وقعت يوم السبت في المدينة أدى إلى جرح ثلاثين شخصا ومقتل الكثيرين.

  • Deutschland Kleintransporter fährt in Münster in Menschenmenge - Tote und Verletzte (Reuters/NonstopNews)

    في صور.. عملية دهس بمدينة مونستر الألمانية توقع قتلى وجرحى

    العملية وقعت عندما دهست عربة "فان" صغيرة حشداً من الناس وسط المدينة.

  • Deutschland Polizei: Täter von Münster ist tot (picture alliance/dpa)

    في صور.. عملية دهس بمدينة مونستر الألمانية توقع قتلى وجرحى

    الشرطة الألمانية قالت إن سائق العربة انتحر بإطلاق الرصاص على نفسه.

  • Deutschland Polizei: Täter von Münster ist tot (picture-alliance/dpa)

    في صور.. عملية دهس بمدينة مونستر الألمانية توقع قتلى وجرحى

    مصادر رسمية أكدت سقوط 4 قتلى على الأقل.

  • Deutschland Kleintransporter fährt in Münster in Menschenmenge - Tote und Verletzte (Reuters/NonstopNews)

    في صور.. عملية دهس بمدينة مونستر الألمانية توقع قتلى وجرحى

    صحيفة زود دويتشه تسايتونغ تقول إن ليس هناك أي إشارات على أن هجوم مونستر يحمل دوافع إرهابية. وتضيف إن سائق السيارة ألماني وتبدو عليه علامات إضطرابات عقلية. ويتم حاليا تفتيش شقة المهاجم.

  • Deutschland Kleintransporter fährt in Münster in Menschenmenge - Tote und Verletzte (picture alliance/dpa/B. Thissen)

    في صور.. عملية دهس بمدينة مونستر الألمانية توقع قتلى وجرحى

    هناك شائعات ترددت عن وجود شخصين آخرين إلى جانب السائق الذي قاد العربة، والشرطة تدرس ما إذا كان هناك شركاء آخرون للمنفذ.


وقالت فانيسا ارليت المتحدثة باسم الشرطة في المدينة لوكالة فرانس برس أن سائق الشاحنة "أطلق النار على نفسه". وأضافت أنه "صدم بعربته العديد من شرفات المقاهي والمطاعم في ساحة كبيرة وسط المدينة".

مختارات

الشرطة الألمانية تؤكد عملية دهس بسيارة في مدينة مونستر الألمانية وسقوط قتلى وجرحى، مؤكدة أنها متواجدة في عين المكان وإن الوضع مايزال غير واضح. (07.04.2018)

في مدينة أنسباخ الألمانية فجر طالب لجوء سوري يعاني من اضطرابات نفسية، عبوة ناسفة فقتل نفسه وأصاب آخرين. والسلطات لا تستبعد أن يكون الاعتداء على خلفية دوافع جهادية. (25.07.2016)

وفي وقت لاحق قال هيربرت رويل وزير داخلية ولاية شمال الراين ـ ويستفاليا التي تقع فيها مدينة مونستر، إن هناك قتيلين بالإضافة إلى الجاني، مضيفا أن "المجموع ثلاثة"، ومصححا بذلك معلومات كانت قد تحدثت عن أربعة قتلى. وأكد الوزير تقارير تحدثت عن أن سائق السيارة مواطن ألماني، موضحا بأنه لا توجد حتى الآن أي مؤشرات على وجود خلفيات إسلامية للعملية.  لكن الوزير لم يذكر أي دوافع محتملة للعملية، تاركا ذلك للتحقيقات، بينما قالت متحدثة بإسم الشرطة إن السلطات ستحقق في "كل الاتجاهات".

وذكرت تقارير إعلامية أن سائق السيارة كان يعاني من إضطرابات نفسية وليست له خلفية إرهابية. وأفادت قناة التلفزيون العامة "ZDF" أنه كان قد حاول الانتحار مؤخراً.

وقال عامل في إحدى المقاهي التي استهدفت لقنوات "أن24" و "أن تي في" الإخبارية "سمعنا صوت اصطدام وبعد ذلك صراخا. ووصلت الشرطة وأخرجت الجميع من هنا". وأضاف "كان الكثير من الناس يصرخون. أنا غاضب، إن ما حدث هو عمل جبان".

العملية تسبب بصدمة في الأوساط الألمانية على المستويين الرسمي والشعبي، فقد أعرب كل من الرئيس الألماني فرانك - فالتر شتاينماير والمستشارة أنغيلا ميركل عن صدمتهما إثر الواقعة الدموية في مدينة مونستر.

ز.أ.ب/ع.ج.م (د ب أ، رويترز، أ ف ب)
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قتلى ومصابون في عملية دهس بشاحنة بمدنية مونستر الألمانية

مختارات

في صور.. عملية دهس بمدينة مونستر الألمانية توقع قتلى وجرحى

قالت الشرطة بمدينة مونستر الألمانية إن عملية الدهس التي وقعت في المدينة، أدت إلى جرح ثلاثين شخصاً ومقتل آخرين إثر دهس عربة "فان" صغيرة لحشد من الناس، فيما لا تزال هوية المنفذ ودوافعه غامضة. (07.04.2018)  

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