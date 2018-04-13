 ألمانيا.. ضبط أكثر من مئة كيلوغرام كوكايين داخل صناديق أناناس | عالم المنوعات | DW | 13.04.2018
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منوعات

ألمانيا.. ضبط أكثر من مئة كيلوغرام كوكايين داخل صناديق أناناس

ذكرت صحيفة محلية في ولاية ميكلنبورغ-فوربومرن أن السلطات ضبطت كمية ضخمة من الكوكايين تقدر قيمتها السوقية بنحو 24 مليون يورو في نهاية الشهر الماضي بأحد المستودعات التابعة لسلسلة متاجر "إدكا" الألمانية. كيف تم ذلك؟

Ananaskisten (picture-alliance/dpa/M. Mettelsiefen)

تجري الشرطة في ميكلنبورغ-فوربومرن شمالي ألمانيا تحقيقات بشأن ضبط كمية ضخمة من الكوكايين في نهاية آذار/مارس الماضي بأحد المراكز اللوجستية التابعة لسلسلة متاجر "إدكا" الألمانية. وقالت متحدثة باسم الشرطة الجنائية اليوم الجمعة (13 نيسان/أبريل 2018) إن الأمر يتعلق بكوكايين يزيد وزنه عن 100 كيلوغرام. وذكرت صحيفة "شفيرينر فولكستسايتونغ" الألمانية الصادرة اليوم الجمعة أن أحد العمال في المركز اللوجستي عثر على 123 كيلوغراماً من الكوكايين في عدد من صناديق الأناناس.

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ضبط الأمن الألماني نحو سبعة أطنان من الكوكائين في عام 2017، وفق ما أكدته الشرطة الاتحادية، في عام غمرت فيه موجات من هذا المخدر القادم من أمريكا الجنوبية الأراضي الألمانية بشكل غير معهود. (28.12.2017)

حققت السوق الناشئة للقنب الهندي المتاح لأغراض علاجية، مبيعات فاقت الملايين بألمانيا وذلك بعد وقت وجيز من السماح للمرضى باستخدامه في تخفيف آلامهم. بيد أن قلة توريد هذه العشبة والقوانين المفروضة تضيق من توسيع هذه التجارة. (24.01.2018)

وبحسب بيانات متحدثة باسم الادعاء العام في شفيرين (عاصمة ولاية ميكلنبورغ-فوربومرن)، فإن المحجوزات هي عبارة عن 109 عبوات تتضمن كل واحدة منها نحو كيلوغرام من الكوكايين. وقالت متحدثة باسم الشرطة الجنائية إنه يجرى الآن التحقق من درجة نقاء المواد المخدرة وذلك في مكتب الشرطة الجنائية المحلي، حيث تتوقف القيمة السوقية للمخدر على درجة نقائه. وبحسب تقرير "شفيرينر فولكستسايتونغ"، تبلغ القيمة السوقية للمخدرات المضبوطة بنحو 24 مليون يورو.

وحاولت السلطات في ولاية ميكلنبورغ-فوربومرن في أول الأمر إبقاء الأمر سراً بسبب سير التحقيقات، إلا أن معلومات تسربت بعد أسبوعين إلى الصحيفة المحلية. وبحسب معلومات وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، لا يوجد حتى الآن اعتقالات على خلفية عملية ضبط المخدرات التي تمت في 28 آذار/مارس الماضي.

وجدير بالذكر أن السلطات في أوروبا تضبط على نحو متكرر كميات كبيرة من المخدرات في واردات الفواكه القادمة من الخارج، وتتعلق الضبطيات في أغلب الأحيان بالكوكايين. وقبيل ليلة عيد الميلاد (الكريسماس) عام 2017 عثرت سلطات الجمارك في منطقة الرور الألمانية على نحو 190 كيلوغراماً من الكوكايين في شحنة موز قادمة من أمريكا الجنوبية.

وعقب ذلك بأسبوع عثرت السلطات الإسبانية بالقرب من مدينة قادس جنوبي إسبانيا على نحو ستة أطنان من الكوكايين قادمة من كولومبيا كانت مخبأة في شحنة موز من مدينة ميديلين الكولومبية.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر الماضي عثرت الشرطة في ولاية بادن-فورتمبرغ الألمانية على نحو 225 كيلوغراماً من الكوكايين في شحنة موز قادمة من الإكوادور.

 خ.س/ه.د (د ب أ)

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