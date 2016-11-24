ألمانيا- شركة لوفتهانزا تقرر إلغاء 800 رحلة جوية الثلاثاء

قالت شركة الطيران الألمانية في بيان "نظرا لأضراب الغد فإنّ لوفتهانزا مضطرة لإلغاء 800 رحلة من أصل 1600 مقررة، منها 58 رحلة طويلة"، مضيفة أنّ حوالى 90 ألف راكب سوف يتأثرون بهذا الإلغاء.
وقالت لوفتهانزا إنّ الخدمات ستعود الى طبيعتها الأربعاء بعد انتهاء الإضراب الذي سيشمل الطواقم الارضية وعمال مطافئ المطار الذين سيوقفون العمل بين الساعتين الخامسة صباحا والسادسة مساء بالتوقيت المحلي (من 03,00 الى 16,00 تغ).
وحذّر مطار فرانكفورت الذي يعدّ الأكبر في ألمانيا في بيان على موقعه الإلكتروني من "تأخيرات ملحوظة والغاءات" ستؤثر على العديد من شركات الطيران، وطلب من المسافرين مراجعة شركاتهم للتأكد إن كانت رحلاتهم ملغاة أم لا.
وقالت رئيسة الموارد البشرية في لوفتهانزا بتينا فولكنز "من غير المقبول أبدا فرض النقابات هذه الأزمة على حساب المسافرين الذين لا دخل لهم".
ووفق نقابة "فيردي" الرئيسية فإن الهدف من الإضرابات التحذيرية لموظفي المطار مع آخرين بين 10 و13 نيسان/ابريل هو "زيادة الضغط" على أرباب عمل القطاع العام قبل المفاوضات حول زيادة الأجور المقررة في 15-16 من الشهر الجاري.
وستتأثر مطارات ميونيخ وكولونيا وبريمن بإضراب الثلاثاء "التحذيري" الذي سيشارك فيه ايضا قطاع النقل العام وعمال جمع النفايات والمستشفيات في عدة ولايات منها العاصمة برلين وبافاريا وشمال الراين-فيستفاليا.
وشددت النقابات الألمانية على أن عمال القطاع العام يجب أن تكون لهم "حصة من الأداء الاقتصادي الجيد" في ألمانيا، حيث ارتفعت عائدات الضرائب مع ارتفاع النمو.
ويطالب ممثلو العمال في فيردي ونقابة المعلمين وموظفو الخدمة المدنية بزيادة قدرها 6 بالمئة على رواتبهم، أو بزيادة ثابتة بمقدار مئتي يورو في الشهر ل 2,3 مليون موظف يعملون لصالح الحكومات المحلية والفدرالية في المانيا.
م.م/ ي.ب ( أ ف ب)
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شركة طيران "لوفتهانزا" تزهو بثوبها الجديد
إلغاء اللون الأصفر
أكثر ما يمكن ملاحظته من تغيير شعار شركة لوفتهانزا هو إلغاء اللون الأصفر الذي يميل إلى قد يشير إلى لون "صفار البيض" على ذيل الطائرة حيث تم استبداله باللون الأزرق. ولم تعد الدائرة الصفراء القديمة التي كانت محط سخرية بعض الركاب موجودة. أيضا يمكن ملاحظة تغيير لون باطن الطائرة إلى اللون الأبيض بدلا من اللون الرمادي.
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شركة طيران "لوفتهانزا" تزهو بثوبها الجديد
الشكل الذي اعتدناه
تظهر هذه الطائرة من طراز بوينج 737-100 والتي بدأت لوفتهازا استخدامها عام 1968، أساسيات التصميم الذي اعتدنا عليه طيلة السنوات الماضية من اللون الرصاصي أسفل الطائرة إلى الأنف الأسود ودائرة "صفار البيض" على ذيل الطائرة. وفي غضون سنوات قليلة سوف يختفي هذا الشكل التقليدى من السماء تماما.
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شركة طيران "لوفتهانزا" تزهو بثوبها الجديد
أول طائرة لوفتهانزا
صممت أول طائرة لشركة لوفتهانزا بشكل مختلف تماما عن الشكل الحالي. فطائرة جانكرزG24 لم تكن تحمل الدائرة ذات اللون الأصفر. ولكن من الملاحظ وجود شعار الطائر منذ البداية على سيارة نقل الركاب الخاصة بالشركة. وقد صمم هذا الشعار المهندس ومصمم الجرافيك الألماني أوتو فيريل.
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شركة طيران "لوفتهانزا" تزهو بثوبها الجديد
تصميم ما قبل الحرب والشركات
كان التصميم القديم للطائرة يتكون من مقدمة الطائرة سوداء اللون "الأنف الأسود" والمحرك الأسود مع اسم الشركة الذي يكاد أن يمكن قراءته مطبوعا على جانب الطائرة أسفل قمرة القيادة. لقد استغرق الأمر أجيالا قبل أن يفكر الناس في تغيير التصميم في لوفتهانزا وبالتأكيد في أماكن أخرى.
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شركة طيران "لوفتهانزا" تزهو بثوبها الجديد
التغيير في الستينيات
بعد فترة وجيزة جرت بعض التعديلات البسيطة على تصميم الطائرة. تلك الطائرة من طراز "فايكرز 814 " عام 1968 حملت صورة صغيرة لشعار الطائرعلى ذيلها. في نفس الوقت كان اسم الشركة مطبوعا بحروف ضخمة على جسم الطائرة، أما اللونان الأزرق والأصفر فقد غطيا جسم الطائرة بالكامل.
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شركة طيران "لوفتهانزا" تزهو بثوبها الجديد
الأبطال يحلقون
بعد فوز ألمانيا بكأس العالم في كرة القدم في البرازيل عام 2014 قررت الشركة تخصيص طائرة للأبطال بشكل مختلف. الطائرة التي كانت تحمل أبطال فريق كرة القدم الألماني تم تغيير اسمها إلى "فانهانزا" وتم طلائها بلون مخصص لتلك المناسبة. كما حلقت فانهانزا آنذاك في سماء برلين فوق الساحة التي اجتمع فيها مشجعو المانشافت.
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شركة طيران "لوفتهانزا" تزهو بثوبها الجديد
وقود حيوي
لم يتغير التصميم الأساسي لهذا الطراز من طائرة A321 كثيرا والتي تم اختيارها للطيران عندما قررت لوفتهانزا اختبار الطائرات التي تعمل بالوقود الحيوى. فقد وضعت فقط شعار " لوفتهانزا بايوفيول باور" والتي تعني بالعربية " الوقود الحيوي" لهويتها.
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شركة طيران "لوفتهانزا" تزهو بثوبها الجديد
تجديد شامل
عندما تقدم أي شركة تصميما جديدا يتطلب ذلك تغييرا شاملا وجذريا لكل شئ. فلن تغير لوفتهانزا الشكل الخارجي للطائرة فقط وإنما ستجدد كل محتويات الطائرة التي تحمل الشعار القديم. كما سيتم تغيير كل المقاعد والشعارات على مكاتب تسجيل الدخول في المطارات حول العالم حسب التصميم الجديد للشركة.
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شركة طيران "لوفتهانزا" تزهو بثوبها الجديد
سبع سنوت للتغيير
إذا كنت اعتدت على الشكل القديم لطائرات لوفتهانزا فلا يزال أمامك الوقت الكافي للتعود على الشكل الجديد. فهذه صورة لتصميم طائرة بوينج 747-8 الجديدة والتي تحمل شعار لوفتهانزا الجديد. وسوف يستغرق تغيير هذا الشعار وتطبيقه على جميع طائرات الشركة زهاء السبع سنوات. س.م