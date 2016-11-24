ألمانيا- شركة لوفتهانزا تقرر إلغاء 800 رحلة جوية الثلاثاء

قالت شركة الطيران الألمانية في بيان "نظرا لأضراب الغد فإنّ لوفتهانزا مضطرة لإلغاء 800 رحلة من أصل 1600 مقررة، منها 58 رحلة طويلة"، مضيفة أنّ حوالى 90 ألف راكب سوف يتأثرون بهذا الإلغاء.

وقالت لوفتهانزا إنّ الخدمات ستعود الى طبيعتها الأربعاء بعد انتهاء الإضراب الذي سيشمل الطواقم الارضية وعمال مطافئ المطار الذين سيوقفون العمل بين الساعتين الخامسة صباحا والسادسة مساء بالتوقيت المحلي (من 03,00 الى 16,00 تغ).

وحذّر مطار فرانكفورت الذي يعدّ الأكبر في ألمانيا في بيان على موقعه الإلكتروني من "تأخيرات ملحوظة والغاءات" ستؤثر على العديد من شركات الطيران، وطلب من المسافرين مراجعة شركاتهم للتأكد إن كانت رحلاتهم ملغاة أم لا.

وقالت رئيسة الموارد البشرية في لوفتهانزا بتينا فولكنز "من غير المقبول أبدا فرض النقابات هذه الأزمة على حساب المسافرين الذين لا دخل لهم".

ووفق نقابة "فيردي" الرئيسية فإن الهدف من الإضرابات التحذيرية لموظفي المطار مع آخرين بين 10 و13 نيسان/ابريل هو "زيادة الضغط" على أرباب عمل القطاع العام قبل المفاوضات حول زيادة الأجور المقررة في 15-16 من الشهر الجاري.

وستتأثر مطارات ميونيخ وكولونيا وبريمن بإضراب الثلاثاء "التحذيري" الذي سيشارك فيه ايضا قطاع النقل العام وعمال جمع النفايات والمستشفيات في عدة ولايات منها العاصمة برلين وبافاريا وشمال الراين-فيستفاليا.

وشددت النقابات الألمانية على أن عمال القطاع العام يجب أن تكون لهم "حصة من الأداء الاقتصادي الجيد" في ألمانيا، حيث ارتفعت عائدات الضرائب مع ارتفاع النمو.

ويطالب ممثلو العمال في فيردي ونقابة المعلمين وموظفو الخدمة المدنية بزيادة قدرها 6 بالمئة على رواتبهم، أو بزيادة ثابتة بمقدار مئتي يورو في الشهر ل 2,3 مليون موظف يعملون لصالح الحكومات المحلية والفدرالية في المانيا.

م.م/ ي.ب ( أ ف ب)