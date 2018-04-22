ألمانيا.. شابة تفشل في الحصول على رخصة قيادة بسبب ساقيها

يتطلب مزاولة الكثير من المهن إجادة قيادة السيارات للتنقل بسهولة إلى مكان العمل. لهذا السبب تقدمت مساعدة التمريض الألمانية آني ماري من مدينة "تاله" بولاية ساكسونيا السفلى، إلى إحدى مدارس تعليم قيادة السيارات من أجل الحصول على دروس القيادة واجتياز الامتحانين النظري والعملي.

رغم نجاحها في اجتياز الاختبار النظري لم تكن الشابة الألمانية (24 عاماً) تتصور أن قصر ساقيها سيحول دون السماح لها باجتياز الاختبار العملي، إذ أخبرها المشرفون على الاختبارات العملية، أنها لن تجتاز الامتحان بسبب قصر ساقيها، نقلاً عن موقع صحيفة "بيلد" واسعة الانتشار.

متاعب الشابة الألمانية التي يبلغ طولها 148 سنتيمترا، بدأت منذ شروعها في تلقي دروس القيادة. فقصر ساقيها كان يحول دون وصول رجليها إلى الدواستين، على حد تعبيرها.

وحتى محاولات العثور على سيارة تعليم مناسبة لها باءت بالفشل كما يوضح مدير مدرسة تعليم القيادة، أندرياس مولار: "جربت سيارات متنوعة كأودي A3 وQ2 لكنها لم تكن مناسبة لها"، في تصريحات لـ "بيلد". ومن بين الحلول الواردة لتمكين الشابة الألمانية من اجتياز الامتحان العملي، تمديد طول الدواستين حتى تتمكن من الوصول إليهما. إلا أن المدرسة رفضت ذلك الحل لأن العملية "تكلف 450 يورو ولأن المدرسة لن تكون في حاجة إليها مرة أخرى" كما أوضح مديرها.

ويبقى القضاء الأمل الوحيد لآني ماري لمحاولة تحقيق هدفها. لكن البث في القضية وإصدار حكم بشأنها يمكن أن يدوم لسنوات حسب المحامية التي تتولى الدفاع عن مساعدة التمريض آني ماري.

ع.ع/ ا.ف

