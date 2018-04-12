 ألمانيا: زيهوفر يؤكد انتهاج سياسة صارمة ضد من تُرفض طلبات لجوئهم | أخبار | DW | 21.04.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

أخبار

ألمانيا: زيهوفر يؤكد انتهاج سياسة صارمة ضد من تُرفض طلبات لجوئهم

من جديد أكد وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر على أن وزارته ستنتهج سياسة صارمة ضد اللاجئين الذين يتم رفض طلبات لجوئهم. فيما أشار زيهوفر إلى زيادة الجهود من أجل دمج أولئك الذين تم الاعتراف بهم كلاجئين.

CSU Innenminister Horst Seehofer - Familiennachzug (picture alliance/dpa/T. Hase)

قال وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر -في حديث مع مجلة "شبيغل"- إنه يميل إلى انتهاج سياسة تتمير بصرامة أكثر إزاء اللاجئين الذين تم رفض طلبات لجوئهم. وتابع الوزير الاتحادي "من لم يحصل على حق البقاء في ألمانيا، ويرفض العودة الطوعية إلى وطنه، يجب أن يحصل فقط على المساعدات العينية. أي حرمانه من المساعدات النقدية.

لكن الوزير زيهوفر، والذي يتزعم الحزب البافاري المتشدد إزاء اللاجئين، أكد في حديثه مع "شبيغل" على عزمه زيادة الجهود من أجل دمج اللاجئين الذين تم قبول طلبات لجوئهم. وأضاف زيهوفر "لا يوجد طريق أخرى أمام اللاجئين الحاصلين على حق البقاء في ألمانيا سوى طريق الاندماج السليم في المجتمع، وإلا فإن اللاجئ سيبقى متلقيا لمساعدات الشؤون الاجتماعية".

مختارات

أعلنت الحكومة الألمانية عن إطلاق برنامج "العودة الطوعية" لمن تقدموا بطلبات لجوء. DW عربية استطلعت رأي مهاجرين وطالبي لجوء عرب حول البرنامج الجديد. (29.03.2018)

لا تخفي الحكومة الألمانية انزاعجها من ارتفاع رقم الأجانب الذين لا يملكون تصريحات بالإقامة، لذلك لجأت إلى "العودة الطوعية" بعد الفشل الواضح في ترحيل من رُفضت طلبات لجوئهم. غير أن هذا الخيار يواجه تحديات كبيرة. (29.03.2018)

في نفس الوقت نفى زيهوفر التهم الموجهة إليه ومفادها أنه يعتزم حجز اللاجئين في معسكرات معينة واصفا تلك التهم "بالخرافات"، حسب تعبيره. لكن وزير الداخلية أشار في نفس الوقت إلى أن اللاجئين عليهم وفق القانون أن يقيموا في أماكن محددة لهم ويحق لهم الحصول على المساعدات المقررة قانونيا عندما يتواجدون في تلك الأماكن فقط، حسب تعبيره.

وتابع زيهوفر "الأمر يتعلق بأن يكون اللاجئ تحت تصرف الدوائر الرسمية في أي وقت حتى تتم دراسة طلبه في غضون أسابيع". لكن زيهوفر قال أيضا إن منشأة إيواء اللاجئين يجب أن لا تكون كبيرة جدا، وإلا ستولد مشاكل كثيرة. وحدد الوزير زيهوفر عدد اللاجئين في كل منشأة بما لا يتجاوز ألف شخص.

من جانب آخر ذكرت شبكة المحررين الألمانية في عددها الصادر السبت (21 نيسان/أبريل)، نقلا عن وثائق وزارة الداخلية الاتحادية، أن وزارة الداخلية تخطط لإنشاء 40 مركزا لإيواء اللاجئين المرفوضة طلبات لجوئهم والذين تتم إعادتهم طوعا أو قسرا إلى أوطانهم. ووفق الوثائق الرسمية يتم إنشاء تلك المراكز في عموم ألمانيا وستخضع لإشراف الدوائر الرسمية للولايات وليس للحكومة الاتحادية.

ح.ع.ح/ف.ي (أ.ف.ب)

  • default

    خمسة أشياء تثير انتباه الوافدين الجدد إلى ألمانيا

    فصل النفايات

    يمكن اعتبار فصل النفايات في ألمانيا علماً قائماً بذاته. فقلما تجد بلداً يفصل أنواع النفايات عن بعضها كما هو الحال في ألمانيا. حيث يتم فصل الورق والكرتون عن العلب البلاستيكية، كما يتم فصل النفايات العضوية عن باقي أنواع النفايات. ورغم أن البعض يرى في ذلك أمراً مبالغا فيه، إلا أن مدنا ألمانية كثيرة متمسكة بفصل أنواع النفايات عن بعضها البعض، وهو أمر يتيح إعادة تدوير هذه النفايات بشكل أسهل.

  • default

    خمسة أشياء تثير انتباه الوافدين الجدد إلى ألمانيا

    قدوة حسنة للأطفال

    إنها ليلة ماطرة وتكاد الشوارع تخلو من السيارات. ومع ذلك يتوقف المشاة أمام إشارة المرور حين تكون حمراء. وبذلك فهم لا يحترمون إشارات المرور الخاصة بالمشاة فقط، بل ويشكلون قدوة حسنة للأطفال أيضا.

  • Deutschland Fans Hund Hut Deko Fußball WM 2014

    خمسة أشياء تثير انتباه الوافدين الجدد إلى ألمانيا

    الحيوانات الأليفة

    أظهر أحد الاستطلاعات أن 28 في المائة من الألمان يتوفرون على قطط، فيما 23 في المائة منهم يملكون كلاباً. أي أن حوالي سبعة ملايين من الحيوانات الأليفة تعيش في البيوت الألمانية. ويُعرف عن الألمان حبهم الكبير للكلاب، لكنهم في نفس الوقت لا يخفون تأففهم من الفضلات التي تخلفها هذه الحيوانات.

  • Trinkgeld

    خمسة أشياء تثير انتباه الوافدين الجدد إلى ألمانيا

    الدفع بشكل منفرد

    من الملفت للنظر أن الألمان عند جلوسهم في المقاهي أو المطاعم غالباً ما يدفعون حساب ما تناولوه بشكل منفرد، ما يثير استغراب بعض الناس الذين قد تكون لهم خلفيات ثقافية مختلفة. لكن، وكما يقول الألمان أنفسهم: "بلدان أخرى، عادات أخرى".

  • default

    خمسة أشياء تثير انتباه الوافدين الجدد إلى ألمانيا

    صيغة المخاطبة

    تتيح اللغة الألمانية مخاطبة الأشخاص بصيغتين هما: (Du) التي تعني "أنت" و(Sie) التي تفيد نفس المعنى، لكن مع وضع مسافة بين المخاطِب والمخاطَب. وينصح بشكل عام استخدام صيغة "Sie" لأنها أيضاً أكثر تهذيباً. فعندما يتعرف شخصان على بعضهما البعض يتم استعمال صيغة (Sie) خاصة إذا تعلق الأمر بعلاقة يحكمها تسلسل هرمي في إطار رسمي.

    الكاتب: عماد غانم/ ع.ش


مختارات

خمسة أشياء تثير انتباه الوافدين الجدد إلى ألمانيا

تستقبل ألمانيا أعداداً كبيرة من اللاجئين قادمين من مناطق مختلفة. كثيرون منهم يلاحظون منذ الوهلة الأولى عادات لم يتعودوا عليها في بلدانهم الأصلية. في صور خمسة أشياء تثير انتباه الوافدين الجدد إلى ألمانيا. (19.09.2015)  

مواضيع ذات صلة

Deutschland Flüchtlinge Asylantrag Berlin

ما هي الحماية الثانوية وهل هي "محدودة" حقاً؟ 12.04.2018

يكثر الحديث في ألمانيا عن موضوع لم شمل عائلات الحاصلين على ما يسمى بـ"الحماية الثانوية"، فما هو هذا النوع من الحماية؟ وما الأسباب التي تجعل بعض الحاصلين عليها يعتبرون أن وضعهم القانوني "أسوأ" من الحاصلين على حق اللجوء؟

Deutschland Koalitionsverhandlungen von Union und SPD

ميركل تؤيد خطة وزيرها الجديد في ترحيل اللاجئين المرفوضين 14.03.2018

بعد ساعات من أدائها اليمين الدستورية لولاية رابعة على التوالي كمستشارة لألمانيا، أكدت أنغيلا ميركل أنها تؤيد وزير داخليتها الجديد، هورست زيهوفر، في هدفه الخاص بتسريع ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين.

Deutschland Horst Seehofer ARCHIV

وزير الداخلية الألماني يدعو لتعليق العمل باتفاقية شنغن 19.03.2018

بعد أيام قليلة فقط من أدائه اليمين الدستورية كوزير للداخلية، أعلن هورست زيهوفر عن عزمه اتخاذ نهج متشدد تجاه اللاجئين. فما هي الإجراءات التي يود تطبيقها؟

Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  