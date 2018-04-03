 ألمانيا: رجل يطعن ابنته وزوجته السابقة ثم يتصل بالشرطة! | عالم المنوعات | DW | 12.04.2018
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منوعات

ألمانيا: رجل يطعن ابنته وزوجته السابقة ثم يتصل بالشرطة!

حالة طوارئ شهدتها مدينة هامبورغ الألمانية، بعد أن أقدم رجل على قتل طفلته وزوجته السابقة طعنا بالسكين في محطة للمترو. تحقيقات الشرطة جارية لكشف ملابسات الحادث.

Deutschland Zwei Tote nach Messerangriff in Hamburg (picture-alliance/dpa/Tnn)

حملة موسعة للشرطة الألمانية في مدينة هامبورغ بعدما أقدم رجل (33 عاما) اليوم الخميس (12 نيسان/أبريل 2018) على طعن ابنته الصغيرة (يتراوح عمرها بين عامين وثلاثة أعوام وفقا للتقديرات الأولية) وزوجته السابقة.

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وقع الحادث داخل أحد محطات المترو، إذ توفيت الطفلة في الحال في حين تم نقل الأم للمستشفى، حيث لفظت أنفاسها الأخيرة. الجاني سلم نفسه للشرطة، وفقا لما أوردته صحيفة "بيلد" الألمانية والتي نقلت عن متحدث باسم الشرطة قوله "قام الرجل بطعن الطفلة والأم بشكل مكثف ومتعمد".

وذكرت تقارير إعلامية ألمانية أن الرجل المنحدر من النيجر، اتصل بنفسه بالشرطة وسلم نفسه طواعية. ولم تتضح حتى الآن خلفيات وملابسات الحادث الذي وقع داخل محطة المترو القريبة من قلب المدينة والتي غالبا ما تكون مكتظة بالسائحين.

ا.ف/ ع.ج  

 

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