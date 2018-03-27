 ألمانيا: دويتشه بنك يعتزم شطب آلاف الوظائف في أنحاء عديدة من العالم | أخبار | DW | 24.05.2018
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أخبار

ألمانيا: دويتشه بنك يعتزم شطب آلاف الوظائف في أنحاء عديدة من العالم

الرئيس الجديد لأكبر بنك ألماني، دويتشه بنك، يخطط لشطب آلاف الوظائف على طريق تخفيض النفقات وهي عملية قد بدأت فعلا في مواقع مختلفة، فما هي المواقع والقطاعات الأكثر تضررا؟

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تراجع أرباح دويتشه بنك في الربع الأول

أعلن مصرف دويتشه بنك الألماني اليوم الخميس(24 أيار/مايو 2018) عن خطط لشطب آلاف الوظائف، ليصل إجمالي عدد موظفيه إلى أقل من 90 ألف وظيفة مقابل 97 ألفا حاليا، بعد ثلاث سنوات متتالية من الخسائر. وجاء الإعلان قبل ساعات من الاجتماع السنوي للجمعية العمومية للبنك في مدينة فرانكفورت، العاصمة المالية لألمانيا، وهو الاجتماع الأول بقيادة رئيسه الجديد كريستيان زفينغ.

وذكر أكبر بنك في ألمانيا أن عملية خفض الوظائف، التي بدأت بالفعل، كانت جزءا من خططه لخفض النفقات. وسيكون قطاع بيع الأوراق المالية والتداول الأشد تضررا من عملية خفض العمالة، حيث أشار البنك إلى أنه سيتم تقليص قوة عمل هذا القطاع بنسبة 25 في المائة كجزء من عملية إعادة "صياغة" كبيرة له. من ناحيته أكد "زيفنج" استمرار التزام "دويتشه بنك" بقطاع الخدمات المصرفية الاستثمارية وبالعمل في السوق الدولية قائلا "نحن متمسكون بذلك.. ولكن علينا التركيز على ما نقوم به بصورة جيدة بالفعل".

Jahreshauptversammlung Deutsche Bank AG | Christian Sewing (Imago/H. Förster)

الرئيس الجديد لدويتشه بنك يعتزم شطب ىلاف الوظائف لتقليل الخسائر

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وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أعلنت أولا في تقرير لها عن خطط شطب الوظائف، قائلة إن دويتشه بنك يعتزم شطب نحو 10 آلاف وظيفة. وكان زفينغ قد أعلن أثناء الكشف عن نتائج الربع الأول للبنك في الشهر الماضي، عن اعتزامه تقليص قطاع الخدمات المصرفية الاستثمارية في دويتشه بنك وخصوصا في الولايات المتحدة والتركيز بصورة أكبر على العملاء الأوروبيين.

يذكر أن دويتشه بنك سجل خسائر مستمرة خلال السنوات الثلاث الماضية، كما أن نتائجه خلال الربع الأول من العام الحالي جاءت مخيبة للآمال حيث انخفضت أرباحه إلى 120 مليون يورو (140 مليون دولار) مقابل أرباح قدرها 575 مليون يورو خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وكان زيفنغ قد تولى رئاسة دويتشه بنك في نيسان/أبريل الماضي خلفا للرئيس السابق جون كريان.

ح.ع.ح/م.س(د.ب.أ)

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    الكاتب: حسن زنيند


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