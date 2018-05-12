 ألمانيا ... حين يدافع زيهوفر عن مكتب شؤون اللاجئين! | أخبار | DW | 17.05.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

أخبار

ألمانيا ... حين يدافع زيهوفر عن مكتب شؤون اللاجئين!

قبل أن يستلم منصبه على رأس وزارة الداخلية لم يكن زيهوفر معروفاً بتحمسه لمكتب شؤون اللاجئين في ألمانيا المعروف اختصاراً بـ "بامف". اليوم يدافع زيهوفر الوزير عن عمل المكتب رغم فضيحة منح 1200 حالة حق اللجوء في بريمن.

Deutschland Bundestag Horst Seehofer (picture-alliance/dpa/R. Hirschberger)

وزير الداخلية زيهوفر يتحدث أمام النواب مدافعا عن مكتب شؤون اللاجئين.

دافع وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر عن المكتب الاتحادي للهجرة وشؤون اللاجئين في مواجهة اتهامات للمكتب بعدم الكفاءة والتستر. واشاد زيهوفر الخميس (17 أيار/ مايو 2018) في مداخلة له في البرلمان الألماني "بوندستاغ" بعمل المكتب قائلاً: "يتم إنجاز عمل جيد هناك الآن لصالح بلدنا في قطاع مهم للغاية".

وأشار إلى أنه من الخطأ إلقاء اللوم حالياً على جميع العاملين بالمكتب بسبب احتمالية وجود تصرف خاطئ من قبل بعض الموظفين. وأكد زيهوفر أن تحقيقات المدعي العام عن قضية فرع المكتب في ولاية بريمن بدأت قبل توليه منصبه.

مختارات

نصف مليون سوري ينتظرون الموافقة على حق لمّ الشمل وفق دراسة مستقبلية أعدها المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة واللاجئين في ألمانيا، التي سجلت أيضا تراجعا كبيرا في عدد اللاجئين عقب إغلاق طريق البلقان. (08.06.2016)

يشتكي سياسيون في ألمانيا من عدم تحديد هوية لاجئين كثيرين. ورغم أن المكتب الاتحادي للهجرة وشؤون اللاجئين يؤكد جمع بصمات وتسجيل جميع طالبي اللجوء، يظل تحديد هويتهم مهمة صعبة، خصوصاً وأن 40% منهم فقط يحملون معهم وثائقهم. (11.01.2017)

وبدا الوزير المعروف بتشدده في ملف اللاجئين منفتحاً على تشكيل لجنة تحقيق برلمانية لهذا الغرض، وقال إن دعوة حزبين من أحزاب المعارضة وهما الحزب الديمقراطي الحر (الليبرالي) وحزب الخضر حالياً لتشكيل لجنة تقصي حقائق عن المخالفات والتجاوزات "لا تمثل تهديداً بالنسبة له".

يشار إلى أن زيهوفر نفسه لم يسلم من الانتقاد في القضية المثارة حول الاشتباه في التلاعب في قرارات اللجوء في فرع المكتب الاتحادي لشؤون اللاجئين في ولاية بريمن. فقد اتهم بأنه لم يسع لاستجلاء ملابسات الواقعة بشكل حازم بما يكفي وخفض رتبة موظفة أرادت الإسهام في ذلك.

ويذكر أنه تم الإعلان في وقت سابق عن وجود معلومات تقود إلى الاشتباه في أن المديرة السابقة لفرع المكتب في ولاية بريمن منحت حق اللجوء في 1200 حالة على الأقل في الفترة بين عامي 2013 و2016 على الرغم من أن الشروط لم تكن مستوفاة. ويجري الادعاء العام حالياً تحقيقات ضد السيدة وخمسة متهمين آخرين بتهمة تلقى رشى.

وكانت رئيسة كتلة حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي في البوندستاغ، قد دعت إلى "تفكيك المكتب في شكله الحالي" وذلك بالنظر إلى الفضيحة المثارة حول رئيسة فرعه السابقة في ولاية بريمن. كما أعرب الحزب الشعبوي، الذي يتبنى خطاباً مناهضاً للاجئين، عن تشككه في طريقة عمل المكتب في عموم ألمانيا.

أ.ح/ع.غ (د ب أ)

  • Deutschland PK Merkel (Reuters/H. Hanschke)

    اللاجئون في ألمانيا - من "ثقافة الترحيب" إلى "سياسة الترحيل"

    بداية الموجة

    في 25 آب/ أغسطس 2015، علقت ألمانيا تنفيذ اتفاق دبلن تجاه اللاجئين السوريين. وينص الاتفاق على إعادة اللاجئين إلى بلد دخلوه في الاتحاد الأوروبي. وبعدها بأيام قالت المستشارة ميركل إن التغلب على موجة اللجوء؛ "مهمة وطنية كبيرة"، كما أصرت على أن "ألمانيا ستنجح في هذه المهمة". وخشيةً من مأساة تحل بآلاف اللاجئين، قررت ميركل إلى جانب النمسا استقبال اللاجئين، وكان ذلك في الخامس من أيلول/ سبتمبر 2015.

  • Deutschland Sarah Tkotsch hilft Flüchtlingen in Berlin (picture alliance/dpa/J. Carstensen)

    اللاجئون في ألمانيا - من "ثقافة الترحيب" إلى "سياسة الترحيل"

    استقبال وترحيب

    مثلت ""ثقافة الترحيب" عنصراً مهماً في استقبال اللاجئين في خريف 2015. وقد حظي اللاجئون عند وصولهم إلى عدد من المدن الألمانية بترحيب منقطع النظير من جانب المتطوعين من المواطنين الألمان والأجانب المقيمين في ألمانيا. وبادر هؤلاء المتطوعون إلى تقديم المساعدة المعنوية والمادية للعديد منهم. ففي ميونيخ مثلاً، تم إنشاء مطاعم مؤقتة للاجئين المنتظرين تسجيل أسماءهم لدى الشرطة، ونقلهم إلى مراكز الإيواء.

  • Bildergalerie Wie wohnen Flüchtlinge in Deutschland Alfred-Fischer Halle in Hamm (picture-alliance/dpa/I. Fassbender)

    اللاجئون في ألمانيا - من "ثقافة الترحيب" إلى "سياسة الترحيل"

    أزمة السكن

    عدد كبير من اللاجئين قصد ألمانيا بعد قرار ميركل عام 2015. الأرقام المتزايدة للاجئين شكلت تحديا كبيراً للألمان. وبدأت مدن ألمانية باستعمال المباني الخالية أو المهجورة كمراكز إيواء للاجئين، فيما استدعت السلطات الحكومية المختصة الموظفين المتقاعدين للعمل من جديد في مراكز اللاجئين. ويعتبر هذا المعطى واحداً من المؤشرات الأخرى التي فرضت على ألمانيا دخول تحدٍ جديدٍ، بسبب اللاجئين.

  • Deutschland Silvesternacht vor dem Hauptbahnhof in Köln (picture-alliance/dpa/M. Böhm)

    اللاجئون في ألمانيا - من "ثقافة الترحيب" إلى "سياسة الترحيل"

    بداية أحداث قلبت الموازين

    كانت أحداث كولونيا، التي وقعت في ليلة رأس السنة الجديدة 2016/2015 بداية فاصلة لتغير مزاج الألمان تجاه اللاجئين. حيث شهدت تلك الليلة عملية تحرش جماعي كبرى لم تشهدها ألمانيا من قبل. تلقت الشرطة مئات البلاغات من نساء تعرضن للتحرش والسرقة وفتحت الشرطة أكثر من 1500 تحقيق لكن السلطات لم تنجح في التعرف إلا على عدد قليل من المشتبه بهم، الذين كانت ملامحهم شرق أوسطية وشمال إفريقية، طبقا لشهود.

  • Deutschland Pegida Kundgebungen zum Pediga-Jahrestag in Dresden (picture-alliance/dpa/M. Kappeler)

    اللاجئون في ألمانيا - من "ثقافة الترحيب" إلى "سياسة الترحيل"

    مطالب بالترحيل

    أعمال التحرش الجنسي في كولونيا، ليلة رأس السنة، تسببت في موجة استياء واسعة في ألمانيا بداية من عام 2016، وقد دفعت كثيرين للمطالبة بتشديد القوانين لترحيل الجناة وجعلت آخرين يطالبون بتفادي تجريم فئة معينة في المجتمع. وكانت حركة "بغيدا" أهم الأطراف، التي دعت إلى وقف تدفق اللاجئين على ألمانيا. وتعارض هذه الحركة الشعبوية بوجه خاص إيواء لاجئين من دول إسلامية بدعوى أن ثقافتهم لا تنسجم مع القيم الغربية.

  • CDU Obergrenze für Flüchtlinge (picture-alliance/dpa/D. Karmann)

    اللاجئون في ألمانيا - من "ثقافة الترحيب" إلى "سياسة الترحيل"

    تحديد سقف لعدد اللاجئين

    على خلفية اعتداءات كولونيا ليلة رأس السنة، وجد زعيم الحزب الاجتماعي المسيحي المحافظ آنذاك هورست زيهوفر في الواقعة فرصة للتأكيد على طلبه الرئيسي المتمثل في تحديد سقف أعلى لعدد اللاجئين المسموح لهم بدخول ألمانيا. لكن ميركل كانت قد رفضت الأمر في مؤتمر حزب "الاتحاد الاجتماعي المسيحي" (البافاري) في ميونيخ.

  • Die Polizei sichern das Gebiet nach einer Explosion in Ansbach bei Nürnberg (Reuters/M. Rehle)

    اللاجئون في ألمانيا - من "ثقافة الترحيب" إلى "سياسة الترحيل"

    هجمات متفرقة ينفذها لاجئون

    وقام بعض اللاجئين بأعمال عنف و"إرهاب" جعلت مؤيدين كُثراً يسحبون دعمهم لسياسة الترحيب. ومن أبرز هذه الاعتداءات، ما حصل بمدينة أنسباخ جنوبي ألمانيا. فقد فجَّر طالب لجوء سوري عبوة ناسفة من صنعه وهو ما أدى إلى مقتله وإصابة 12 شخصاً. كما أصاب طالب لجوء آخر (2016) خمسة أشخاص بجروح بفأس وسكين على متن قطار في فورتسبورغ.

  • Wertheim Brandanschlag Notunterkunft Flüchtlinge (picture-alliance/dpa/R. Engmann)

    اللاجئون في ألمانيا - من "ثقافة الترحيب" إلى "سياسة الترحيل"

    هجمات معادية للاجئين

    وفي المقابل قام أشخاص بالاعتداء على مجموعة من مراكز إيواء اللاجئين مثل إضرام الحريق في مركز فيرتهايم. كما شهدت بعض المدن الألمانية مظاهرات معادية لاستقبالهم. هذه التصرفات دفعت المستشارة ميركل للقول إنه لا تسامح مع اليمينيين المتطرفين الذين يقومون بهجمات ضد اللاجئين.

  • Berlin LKW nach Anschlag am Breitscheidplatz (picture-alliance/dpa/M. Kappeler)

    اللاجئون في ألمانيا - من "ثقافة الترحيب" إلى "سياسة الترحيل"

    عملية دهس وراءها داعش!

    في 19 ديسمبر/ كانون الأول 2016 اهتزت برلين لفاجعة الدهس بشاحنة، التي أدت لمقتل 12 شخصاً وإصابة 48 آخرين. هذا العمل الإرهابي قام به لاجئ في ألمانيا، فقد وُجهت التهمة لأنيس العامري، وهو تونسي الجنسية، كان يبلغ حينها 24 عاماً، باختطاف شاحنة بولندية ضخمة، ودهس بها تجمعاً بشرياً بأحد أسواق أعياد الميلاد في قلب برلين، قبل أن تقتله الشرطة الإيطالية. وقد أعلنت "داعش" فيما بعد تبنيها للاعتداء.

  • Deutschland Grenzkontrollen an der Grenze zu Österreich (Getty Images/J. Simon)

    اللاجئون في ألمانيا - من "ثقافة الترحيب" إلى "سياسة الترحيل"

    سياسة ميركل في مرمى الانتقادات

    تصاعد الأزمات، وتفاقم المشاكل جعل شعبية المستشارة ميركل تقل، فقد اتهمها منتقدوها بأن سياسة "الباب المفتوح" التي اتبعتها فاقمت الأوضاع من خلال تشجيع المزيد من اللاجئين على الدخول في رحلاتهم الخطرة نحو أوروبا. وفي سبتمبر 2016 بدأت ألمانيا أيضا بعمليات مراقبة مؤقتة على حدودها مع النمسا.

  • Brüssel, Dimitris Avramopoulos, EU-Kommissar Migration (picture-alliance/V.Mayo)

    اللاجئون في ألمانيا - من "ثقافة الترحيب" إلى "سياسة الترحيل"

    هل ستستقبل ألمانيا لاجئين جدد؟

    أعلنت المفوضية الأوروبية لشؤون اللاجئين موافقة الحكومة الألمانية على استقبال 10 آلاف لاجئ ضمن برنامج "إعادة التوطين" التابع للاتحاد الأوروبي، في الوقت الذي يحاول وزير الداخلية الألمانية الإسراع بفتح مراكز جديدة للاجئين تتولى استقبال اللاجئ والبت في قراره ثم ترحيله في حالة رفض طلبه. بالإضافة إلى توجهه نحو التشدد حيال لمّ شمل عائلات اللاجئين الحاصلين على الحماية الثانوية. إعداد: مريم مرغيش

    الكاتب: مريم مرغيش


مختارات

اللاجئون في ألمانيا - من "ثقافة الترحيب" إلى "سياسة الترحيل"

في خريف عام 2015، فتحت ألمانيا أبوابها للآلاف من اللاجئين. وكان تفهم الألمان لمآسي هؤلاء ملفتا جداً. إلا أن أحداثاً عديدة قلبت ثقافة الترحيب إلى مطالب بالترحيل. بالصور: محطات من السياسة الألمانية تجاه اللاجئين. (19.04.2018)  

مواضيع ذات صلة

Bayern - erster bayerischen Kabinettssitzung - Söder

الاتحاد المسيحي البافاري يعلن الحرب على حزب البديل الشعبوي 12.05.2018

"بافاريا ليست بحاجة إلى القذارة البُنية" و"حزب البديل من أجل ألمانيا عدو بافاريا رقم واحد" - بهذه الشعارات النارية يعلن الحزب الاجتماعي المسيحي البافاري، حليف ميركل، الحرب على حزب البديل اليميني الشعبوي.

Deutschland Bundestag Bildkombo Angela Merkel und Alice Weidel

سخط في برلين على طريقة انتقاد "البديل" للمحجبات واللاجئين 16.05.2018

استفزت رئيسة الكتلة البرلمانية لحزب البديل لأجل ألمانيا، الشعبوي المعارض، الكتل البرلمانية الأخرى في مستهل نقاش عام في البرلمان الألماني "بوندستاغ"، باستعمال أوصاف هجومية حادة بشأن الحجاب وسياسة المستشارة ميركل للاجئين.

Screenshot Website Bild Merkel widerspricht Seehofer

ألمانيا ـ ردود فعل متباينة حول تصريحات وزير الداخلية حول الإسلام 16.03.2018

أثارت تصريحات هورست زيهوفر، وزير الداخلية الألماني الجديد، قال فيها إن "الإسلام ليس جزءا من ألمانيا" موجة من ردود الفعل المختلفة في ألمانيا. فهل تُعتبر تصريحاته محاولة لاستقطاب المؤيدين لليمين الشعبوي؟

Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  