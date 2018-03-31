ألمانيا- تهمة "القتل" للاجيء سوري يشتبه بحرقه مبنى سكني

أصدر قاضي التحقيق في مدينة ليبزيغ الألمانية السبت (31 آذار/مارس 2018) أمراً بتوقيف لاجيء سوري بعد الاشتباه بإضرامه النيران في بناية سكنية موجهاً له تهم "القتل والشروع بالقتل وإضرام حريق خطير"، حسب الموقع الإلكتروني لصحيفة "لايبزيغر فولكس تسايتونغ".

وكانت الشرطة الألمانية قد ألقت القبض على السوري، البالغ من العمر 32 عاماً، أول أمس الجمعة. وحسب ما صرح به متحدث باسم الشرطة للصحيفة، وهي الصحيفة المحلية الوحيدة في المدينة، فقد لقيت امرأة حتفها في الحريق. ويعاني شخص آخر من حروق خطيرة، كما أُصيب 15 آخرين بجروح.

وكانت الشرطة قد أعلنت الشرطة أن 17 شخصاً، من بينهم أطفال، أصيبوا في ساعة متأخرة الخميس الماضي إثر نشوب حريق في البناية. وأشارت سلطات الإطفاء إلى إنقاذ 34 شخصاً من سكان البناية بواسطة السلالم وشبكات الإنقاذ. وأوضحت السلطات أن أغلب سكان البناية من الأجانب.

وقالت متحدثة باسم الشرطة إن الحريق بدأ في الطابق السفلي من البناية، قبل أن يمتد إلى الشقق السكنية والسطح. وأفادت الشرطة أن ألسنة النيران أتت بالكامل على البناية من الداخل.

خ.س/ع.غ (DW، د ب أ)