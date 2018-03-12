 ألمانيا تمنح 350 إماما تركيا تأشيرة عمل في مساجد البلاد | أخبار | DW | 25.04.2018
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أخبار

ألمانيا تمنح 350 إماما تركيا تأشيرة عمل في مساجد البلاد

رغم أن جمعية "ديتيب" التركية، التي تدير معظم المساجد في ألمانيا تخضع لتأثير الرئيس التركي أردوغان، إلا أن الحكومة الألمانية منحت تأشيرة دخول لحوالي 350 إماما تابعا للجمعية للعمل في البلاد، ما أثار استياء المعارضة.

DITIB Zentralmoschee Köln-Ehrenfeld (DW/M. Odabasi)

"مسجد كولونيا الكبير التابع لـ "ديتيب

ذكرت صحيفة "كولنر شتاتانتسايغر" أن السلطات الألمانية  منحت حوالي 350 إماما تابعين لوزارة شؤون الديانة التركية تأشيرة عمل تمتد لفترة 180 يوما وذلك للعمل في مساجد تركية تابعة لجمعية إدارة المساجد التركية في ألمانيا "ديتيب". وقالت الصحيفة إن معلوماتها تستند إلى إجابة وزارة الداخلية لسؤال طرحته كتلة حزب اليسار البرلمانية في البوندستاغ.

لكن الوزارة لم تذكر ما إذا كان أئمة المساجد المذكورين قد غادروا البلاد بعد انقضاض فترة إقامتهم في البلاد.

مختارات

أكدت وزارة الأسرة الألمانية أن الحكومة الألمانية جمدت الدعم الذي كان يتلقاه الاتحاد التركي-الإسلامي "ديتيب". ويواجه الاتحاد المثير للجدل اتهامات من بينها التورط في أنشطة تجسسية على معارضين للحكومة التركية في ألمانيا. (15.03.2017)

بعد يومين من تفتيش السلطات الألمانية منازل أربعة أئمة مساجد أتراك للاشتباه بتجسسهم على أنصار لفتح الله غولن لصالح الحكومة التركية، أعلنت رئاسة الشؤون الدينية التركية عن سحب ستة أئمة، من بينهم الأربعة الذين فُتشت منازلهم. (17.02.2017)

يشار إلى أن جمعية "ديتيب" التي تدير المساجد التركية في ألمانيا تعتبر رسميا جمعية ألمانية مستقلة، لكن أئمة مساجدها يتبعون وزارة شؤون الديانة التركية والتي تدفع أجورهم الشهرية. وبذلك تكون الجمعية خاضعة لرقابة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

في هذا السياق اتهمت نائبة رئيس كتلة حزب اليسار في البرلمان الألماني سيفيم داغديلين الحكومة الألمانية في حديث مع الصحيفة المذكورة بأنها" ساذجة للغاية أو تصرفت بشكل غير مسؤول". وقالت داغديلين "إن مزيدا من أئمة مؤسسة "ديانة" التركية في ألمانيا يعني في نهاية المطاف مزيدا من تأثير أردوغان في ألمانيا".

يذكر أن جمعية "ديتيب" تعرضت لانتقادات شديدة بسبب قربها من الحكومة التركية وتحديدا من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، فيما تنفي الجمعية تلك الاتهامات. وفي خضم تداعيات الانقلاب الفاشل في تركيا واتهام أنصار فتح الله غولن بالوقوف ورائه، وجهت اتهامات إلى أئمة مساجد "ديتيب" بأنهم يتجسسون على الأتراك من رواد المساجد التي تديرها جمعية "ديتيب" في ألمانيا.

ح.ع.ح/ه.د(DW)

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    أشهر عشرة مساجد في ألمانيا

    مسجد مدينة كولونيا

    لا يزال هذا المسجد قيد الإنشاء، وسيصبح أكبر مساجد ألمانيا بمساحة تبلغ 16500 متر مربع ويتسع لأكثر من 1200 شخص. اتحاد الجمعيات الإسلامية التركية في ألمانيا (DITIB)، وهو أكبر جمعية إسلامية مسجلة رسمياً، قرر بناءه ليكون المسجد الرئيسي للاتحاد في ألمانيا. مساحة المسجد الكبيرة واحتواؤه على منارتين كبيرتين ارتفاعهما أكثر من 50 متراً أثار ردود أفعال مختلفة في ألمانيا، معظمها رحب ببنائه في حين رفضه آخرون.

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    أشهر عشرة مساجد في ألمانيا

    مسجد فيلمرسدورف للطائفة الأحمدية

    يقع أقدم جامع في ألمانيا في منطقة فيلمرسدورف بمدينة برلين، ويعتبر مقر العبادة الرئيسي للطائفة الأحمدية. انتهى بناء المسجد سنة 1928 ويحتوي على منارتين عاليتين يصل ارتفاعهما إلى ما يقارب 32 متراً وويبلغ قطر قبته عشرة أمتار.

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    أشهر عشرة مساجد في ألمانيا

    مسجد فضل عمر

    يقع هذا المسجد في مدينة هامبورغ وشيدته الطائفة الأحمدية سنة 1957، وهو بالتالي يعتبر أول مسجد يبنى في ألمانيا بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية وهو ثاني أقدم مساجد البلاد. ولفترة من الزمان، بقي هذا المسجد مكان العبادة الوحيد لكل المسلمين في منطقة هامبورغ وضواحيها، ولهذا استخدمته الطائفة الأحمدية كمكان للتواصل بين المذاهب الإسلامية المختلفة.

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    أشهر عشرة مساجد في ألمانيا

    المسجد الأحمر

    يقع في حدائق قصر شفيتسنغين في ولاية بادن– فورتمبيرغ جنوب غرب ألمانيا. أراد كارل تيودور، أمير منطقة فالز– بافاريا، بناء حديقة كبيرة في أواخر القرن الثامن عشر تحتوي على رموز للتسامح والتعايش الديني، فقرر بناء هذا المبنى على شكل مسجد إسلامي بمنارتين كبيرتين ليرمز إلى الإسلام. استخدم المبنى عدة مرات كمسجد للصلاة كان آخرها في القرن الماضي. يعتبر المبنى من الرموز المعمارية المهمة في بادن– فورتمبيرغ.

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    أشهر عشرة مساجد في ألمانيا

    مسجد "المعماري سنان" في موزباخ

    قام اتحاد الجمعيات الإسلامية التركية في ألمانيا (DITIB) بتشييد هذا المسجد، وتسميته نسبة إلى سنان، أشهر المهندسين المعماريين في الإمبراطورية العثمانية. يقع هذا المسجد على الضفة الغربية من نهر الإلتس في مدينة موزباخ بولاية بافاريا، على مساحة 875 متراً مربعاً. الطابع المعماري للمسجد مستقى من الطراز المعماري للمنطقة القريبة من سلسلة جبال الألب. تم افتتاح هذا المسجد سنة 1993.

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    أشهر عشرة مساجد في ألمانيا

    مسجد المركز في دوسبورغ

    يعتبر هذا المسجد أحد أكبر المساجد في ألمانيا ويتسع لأكثر من 1200 مصلٍ. يحتوي المسجد على منارة يبلغ ارتفاعها 34 متراً وتم تشييده سنة 2008.

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    أشهر عشرة مساجد في ألمانيا

    مسجد سيتليك في برلين

    تحتوي مدينة برلين وحدها على أكثر من 80 مسجداً وعشرات المصليات. ويعتبر مسجد سيتليك (مسجد الشهداء بالعربية) للجالية التركية، الذي تبلغ مساحته نحو 800 متر مربع، هو أكبر مساجد العاصمة الألمانية وثاني أكبر مسجد في ألمانيا ويقع بالقرب من مقبرة الأتراك بالمدينة، التي تحمل نفس الاسم. ويتسع المسجد لأكثر من 1500 شخص.

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    أشهر عشرة مساجد في ألمانيا

    مسجد عمر في برلين

    هذا المسجد هو ثاني أكبر مسجد في برلين ويقع في ضاحية كرويتسبيرغ. اكتمل بناء المسجد سنة 2008 ويتسع لأكثر من ألف مصلٍ.

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    أشهر عشرة مساجد في ألمانيا

    مسجد الإمام علي في هامبورغ

    وهو مسجد المركز الإسلامي في مدينة هامبورغ شمال ألمانيا. المركز الإسلامي في هامبورغ هو أقدم مؤسسة إسلامية في أوروبا، ويعتبر المسجد مركزاً للطائفة الشيعية في ألمانيا. وقد شيد في ستينيات القرن الماضي ويتسع لأكثر من ألف شخص.

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    أشهر عشرة مساجد في ألمانيا

    مسجد الفاتح في إيسن

    قام اتحاد الجمعيات الإسلامية التركية في ألمانيا (DITIB) في مدينة إيسن غرب البلاد بتشييد هذا المسجد ليكون مركزاً إسلامياً للجالية التركية الكبيرة في المدينة. يتميز المسجد بطرازه المعماري الجميل وبمنارته العالية التي تتجاوز 30 متراً.

    الكاتب: زمن البدري


مختارات

أشهر عشرة مساجد في ألمانيا

تتميز ألمانيا بتنوع الأديان والثقافات، ويساعد الدستور على هذا التنوع لأنه يضمن حرية العبادة. وهذا الحق الدستوري ساعد ملايين المسلمين على الاندماج في بلدهم الجديد وبناء دور عبادة لهم. أهم مساجد المسلمين في صور. (03.03.2013)  

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