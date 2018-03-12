ألمانيا تمنح 350 إماما تركيا تأشيرة عمل في مساجد البلاد

ذكرت صحيفة "كولنر شتاتانتسايغر" أن السلطات الألمانية منحت حوالي 350 إماما تابعين لوزارة شؤون الديانة التركية تأشيرة عمل تمتد لفترة 180 يوما وذلك للعمل في مساجد تركية تابعة لجمعية إدارة المساجد التركية في ألمانيا "ديتيب". وقالت الصحيفة إن معلوماتها تستند إلى إجابة وزارة الداخلية لسؤال طرحته كتلة حزب اليسار البرلمانية في البوندستاغ.

لكن الوزارة لم تذكر ما إذا كان أئمة المساجد المذكورين قد غادروا البلاد بعد انقضاض فترة إقامتهم في البلاد.

يشار إلى أن جمعية "ديتيب" التي تدير المساجد التركية في ألمانيا تعتبر رسميا جمعية ألمانية مستقلة، لكن أئمة مساجدها يتبعون وزارة شؤون الديانة التركية والتي تدفع أجورهم الشهرية. وبذلك تكون الجمعية خاضعة لرقابة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

في هذا السياق اتهمت نائبة رئيس كتلة حزب اليسار في البرلمان الألماني سيفيم داغديلين الحكومة الألمانية في حديث مع الصحيفة المذكورة بأنها" ساذجة للغاية أو تصرفت بشكل غير مسؤول". وقالت داغديلين "إن مزيدا من أئمة مؤسسة "ديانة" التركية في ألمانيا يعني في نهاية المطاف مزيدا من تأثير أردوغان في ألمانيا".

يذكر أن جمعية "ديتيب" تعرضت لانتقادات شديدة بسبب قربها من الحكومة التركية وتحديدا من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، فيما تنفي الجمعية تلك الاتهامات. وفي خضم تداعيات الانقلاب الفاشل في تركيا واتهام أنصار فتح الله غولن بالوقوف ورائه، وجهت اتهامات إلى أئمة مساجد "ديتيب" بأنهم يتجسسون على الأتراك من رواد المساجد التي تديرها جمعية "ديتيب" في ألمانيا.

ح.ع.ح/ه.د(DW)