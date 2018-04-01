ألمانيا تقر زياً يناسب العسكريات الحوامل

قالت متحدثة باسم وزارة الدفاع الألمانية الاثنين (الثاني من نيسان/ أبريل 2018) في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية إنّ من المنتظر توفير زي جديد للعسكريات الحوامل على مستوى ألمانيا خلال هذا العام. وذكرت المتحدثة أنه يجرى حاليا تقييم آراء العسكريات الحوامل حول الإصدارات التجريبية من الزي والعمل على تحسينها.

ويجرى حاليا اختبار 500 إصدار من زي الحوامل الجديد بقياسات وتشكيلات مختلفة للتناسب مع طبيعة المهام المختلفة التي يقمن بها العسكريات الحوامل. ويجرى اختبار هذه التشكيلات على نحو 80 عنصر، حيث يقمن بتقييمها من ناحية المظهر وراحة الارتداء والتهوية. وبحسب بيانات الوزارة، فإنّ الهدف هو تصميم زي مرن يمكن ارتداؤه في كافة مراحل الحمل.

يذكر أن وزيرة الدفاع الألمانية أورسولا فون دير لاين قررت في كانون أول/ ديسمبر عام 2015 توفير زي خاص للحوامل في الجيش، وذلك في إطار خطط تطوير الجيش الألماني وجعله أكثر جذباً للمتطوعين ومراعاة للمساواة بين الجنسين. وبحسب بيانات الجيش، فإن الحوامل في الجيش الألماني يشكلن نسبة اثنين في المائة من إجمالي 20 ألف عسكرية في المتوسط.

ويسمح للحوامل في الجيش الألماني حتى الآن بارتداء ملابس مدنية بمجرد أن يصبح الزي الاعتيادي للجيش غير ملائم لاستدارة بطونهن. ويُطبق الزي الخاص للحوامل في دول أخرى أيضاً. وبحسب بيانات وزارة الدفاع الألمانية، فإنّ تكلفة اختبار تطبيق هذا الزي تبلغ حوالي 650 ألف يورو.

م.م/ ي.أ (د ب أ)