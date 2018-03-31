ألمانيا تصنف 760 شخصا كـ"إسلامين خطرين"

وصل عدد الأشخاص، الذين صنفتهم الهيئة الاتحادية لمكافحة الجريمة في ألمانيا تحت "إسلامي خطر"، إلى نحو 760 شخصاً في الوقت الراهن.

وأوضحت الهيئة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن أكثر من نصف هؤلاء الأشخاص موجودين في ألمانيا، وأضافت أن 153 شخصاً مودعون قيد الاحتجاز، ولفتت إلى أن سلطات الأمن الألمانية أحصت منذ اندلاع القتال في سورية في 2012، مغادرة أكثر من 980 شخصاً من ألمانيا باتجاه مناطق الصراع.

بذلك ترتفع هذه الأعداد بمقدار طفيف مقارنة بالأعداد التي كانت الهيئة أعلنت عنها في الشهر الماضي، إذ أن تقديرات الهيئة الاتحادية لمكافحة الجريمة الصادرة في منتصف شباط/فبراير الماضي، أوضحت أن عدد الإسلاميين الخطرين الموجودين في ألمانيا يقدر بنحو 750 شخصاً، وعدد الأشخاص الذين غادروا ألمانيا باتجاه مناطق الصراع بلغ نحو 970 شخصاً.

وفي الوقت الذي رصدت فيه تقديرات الهيئة تنامياً في أعداد الإسلاميين الخطرين، فإن تقديراتها أشارت إلى تراجع ملحوظ في خطر الإرهاب المحتمل قدومه من الطيفين اليميني واليساري المتطرفين، إذ بلغ عدد اليمينيين المتطرفين الذين صنفتهم الهيئة بأنهم خطرون، 26 شخصاً في الوقت الراهن، فيما لم يزد هذا العدد بين اليساريين المتطرفين عن شخصين فقط.

س.آ/ع.ج.م (د ب أ)