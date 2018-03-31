 ألمانيا تصنف 760 شخصا كـ″إسلامين خطرين″ | عالم المنوعات | DW | 31.03.2018
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منوعات

ألمانيا تصنف 760 شخصا كـ"إسلامين خطرين"

أعلنت الهيئة الاتحادية لمكافحة الجريمة في ألمانيا عن ارتفاع عدد الأشخاص، الذين صنفتهم الهيئة كـ"إسلامين خطرين"، إلى نحو 760 شخصاً، وأضافت أن أكثر من نصف هذا العدد موجود في ألمانيا.

Deutschland Razzia gegen Islamisten in Berlin (picture-alliance/dpa/P. Zinken)

وصل عدد الأشخاص، الذين صنفتهم الهيئة الاتحادية لمكافحة الجريمة في ألمانيا تحت "إسلامي خطر"، إلى نحو 760 شخصاً في الوقت الراهن.

مختارات

أصدرت محكمة الأمنية حكمها على طالب لجوء فلسطيني اعترف بتنفيذ اعتداء بالسكين في تموز/ يوليو الماضي أدى إلى مقتل شخص وإصابة ستة آخرين. الهجوم تسبب بصدمة كبيرة في الشارع الألماني. (01.03.2018)

أعرب المدعى العام الاتحادي بألمانيا بيتر فرانك عن أمله في إنشاء هيئة خاصة تتمتع بقدر أكبر من الفاعلية في مكافحة الإرهاب في بعض الولايات الاتحادية، وتعنى أيضا بمكافحة الجرائم. (05.02.2017)

وأوضحت الهيئة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن أكثر من نصف هؤلاء الأشخاص موجودين في ألمانيا، وأضافت أن 153 شخصاً مودعون قيد الاحتجاز، ولفتت إلى أن سلطات الأمن  الألمانية أحصت منذ اندلاع القتال في سورية في 2012، مغادرة أكثر من 980 شخصاً من ألمانيا باتجاه مناطق الصراع.

بذلك ترتفع هذه الأعداد بمقدار طفيف مقارنة بالأعداد التي كانت الهيئة أعلنت عنها في الشهر الماضي، إذ أن تقديرات الهيئة الاتحادية لمكافحة الجريمة الصادرة في منتصف شباط/فبراير  الماضي، أوضحت أن عدد الإسلاميين الخطرين الموجودين في ألمانيا يقدر بنحو 750 شخصاً، وعدد الأشخاص الذين غادروا ألمانيا باتجاه مناطق الصراع بلغ نحو 970 شخصاً.

وفي الوقت الذي رصدت فيه تقديرات الهيئة تنامياً في أعداد الإسلاميين الخطرين، فإن تقديراتها أشارت إلى تراجع ملحوظ في خطر الإرهاب المحتمل قدومه من الطيفين اليميني واليساري  المتطرفين، إذ بلغ عدد اليمينيين المتطرفين الذين صنفتهم الهيئة بأنهم خطرون، 26 شخصاً في الوقت الراهن، فيما لم يزد هذا العدد بين اليساريين المتطرفين عن شخصين فقط.

س.آ/ع.ج.م (د ب أ)

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    تونس والجزائر والمغرب في قائمة ألمانيا "للدول الآمنة"

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  • Bildergalerie Flüchtlingsunterbringung in Deutschland

    تونس والجزائر والمغرب في قائمة ألمانيا "للدول الآمنة"

    ما ينطبق على الدول التي صنفتها ألمانيا باعتبارها "آمنة" ينطبق أيضا على اللاجئين القادمين من كوسوفو. فقد سبق لوزير الخارجية الألمانية فرانك فالتر شتاينماير أن شدد على أن غير الملاحقين سياسيا في كوسوفو لن يحصلوا على إقامة دائمة في ألمانيا وسيعودون إلى بلدهم.

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    تونس والجزائر والمغرب في قائمة ألمانيا "للدول الآمنة"

    بعد إدخال تعديلات مشددة على قانون اللجوء في ألمانيا في تشرين/ أكتوبر 2015 أصبحت ألبانيا أيضا ضمن قائمة "الدول الآمنة" ومنذ ذلك الحين تم ترحيل مئات الألبان إلى بلادهم لافتقادهم إلى سبب قانوني يمنحهم اللجوء. فمعظم الألبان الذين وصلوا إلى ألمانيا كان هدفهم تحسين أوضاعهم الاقتصادية بالدرجة الأولى.

    الكاتب: هـ.د


مختارات

تونس والجزائر والمغرب في قائمة ألمانيا "للدول الآمنة"

بسبب الصعوبات التي تواجهها ألمانيا في احتواء جميع اللاجئين الذين دخلوا أراضيها، أقدمت الحكومة الألمانية على إدراج بعض الدول في قائمة "البلدان الآمنة"، مما يساعدها على ترحيل من رفض طلب لجوئهم إلى بلدانهم الأصلية بسرعة. (29.02.2016)  

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