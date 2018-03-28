 ألمانيا تشهد أعلى نسبة ولادات منذ عام 1973 | عالم المنوعات | DW | 28.03.2018
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منوعات

ألمانيا تشهد أعلى نسبة ولادات منذ عام 1973

بعد سنوات من وجود ألمانيا في أسفل سلم المتوسط الأوروبي لمؤشر الخصوبة، سجلت في عام 2016 أقوى نسبة نمو سكاني منذ إعادة توحيد البلاد، حسبما أعلن المكتب الألماني للإحصاء. فما هو سبب ارتفاع معدل الولادات؟

Leipzig Fünf Babys nebeneinander auf einem Bett (picture-alliance/dpa/W. Grubitzsch)

سجل معدل الولادات في ألمانيا ارتفاعا بنسبة 7 في المائة عام 2016 ليبلغ أعلى مستوى تشهده البلاد منذ عام 1973، ويرجع ذلك بشكل خاص إلى الأمهات الأجانب في أوج موجة التدفق التاريخي للاجئين. وأعلن المكتب الألماني للإحصاء الأربعاء (28 مارس/آذار 2018) أنه في العام 2016 سجلت البلاد نحو 792 ألف ولادة ما يشكل معدل خصوبة يبلغ 1 فاصلة 59 طفلا للمرأة الواحدة مقابل 1 ونصف في السنة السابقة. وأضاف المكتب أن الأمهات الألمانيات وضعن 607 ألف و500 طفل أي بارتفاع بنسبة 3 في المائة عام 2015، والأمهات من جنسيات أجنبية وضعن 184 ألف و660 طفلا ما يشكل ارتفاعا بنسبة 25 في المائة مقارنة مع العام 2015.

يشار إلى أن ألمانيا استقبلت عام 2015 نحو 900 ألف طالب لجوء غالبيتهم من السوريين والعراقيين والأفغان. وقبل سنة من ذلك استقبلت حوالى 200 ألف مهاجر. وأوضح مكتب الإحصاء أنه بالنسبة للأمهات الألمانيات سجل الارتفاع لدى الشريحة اللواتي تتراوح أعمارهن بين 30 و37 في العام 2016 لأنهن يستفدن من ظروف اقتصادية أفضل. أما بالنسبة للأجنبيات فقد لفت مكتب الإحصاء إلى ارتفاع عدد النساء الوافدات من دول تسجل عادة نسبة ولادات عالية.     

مختارات

ولادة غير عادية، شهدتها مدينة كولونيا الألمانية، بعد أن اضطرت سيدة لإنجاب ولدها في السيارة بعد انقطاع الطريق المؤدية إلى المستشفى بسبب الإعصار. الزوج تقلد دور الطبيب وأكمل المهمة بنجاح. (19.01.2018)

في خطوة قد تعيد الأمل للكثير من النساء اللائي فقدن الأمل بشأن إنجاب الأطفال، شهدت أمريكا أول ولادة لامرأة خضعت لعميلة زرع رحم، بعدما تبرعت ممرضة برحمها. فيما عبّر الأطباء الذين شاركوا في العملية عن "تأثرهم الشديد". (02.12.2017)

وهكذا أنجبت السوريات 18 ألفا و500 طفل في ألمانيا في 2016 مقابل 4 آلاف و800 طفل عام 2015 وألفين و300 طفل عام 2014. وأنجبت الأفغانيات 5 آلاف و900 طفل (2000 طفل في عام 2015) والعراقيات 5 آلاف و500 طفل (مقابل 2800 في السنة السابقة). وأنجبت التركيات 21 ألفا و800 طفل أي بزيادة 200 طفل عن العام 2015. ويعتبر الأتراك أكبر جالية أجنبية في ألمانيا منذ عقود.

ومع هذا الارتفاع الكبير، أصبحت البلاد ضمن المتوسط الأوروبي لمؤشر الخصوبة، بعد سنوات من وجودها في أسفل السلم. فقد سجلت ألمانيا في عام 2015 أقوى نسبة نمو سكاني (1.2 في المائة ليصل إلى 82 مليون و200 ألف شخص) منذ إعادة توحيد ألمانيا بسبب تدفق طالبي اللجوء في ما اعتبر أخطر أزمة لجوء إلى أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

ولولا وصول اللاجئين بأعداد كبيرة، لكان عدد سكان ألمانيا قد تراجع لأن البلاد سجلت في تلك السنة 188 ألف وفاة أكثر من الولادات. وارتفاع معدل الولادات في ألمانيا يشكل نبأ سارا لكنه لن يعدل تراجع عدد السكان بعد عقود من انخفاض عدد الولادات. وقدر مكتب الإحصاء بأن عدد السكان في سن العمل (20-65 عاما) سيتراجع من 49 مليون و8 شخص في 2015 إلى 43 مليون و900 ألف شخص في عام 2035 و39 مليون 600 ألف في عام 2060.

ع.اع. / ع.ش (أ ف ب)

  • Auch in Bolivien gibt es immer mehr Rentner. (Foto: dpa)

    بالصور: ارتفاع معدل عمر الإنسان

    تحسن الظروف المعيشية

    ارتفاع معدل عمر الإنسان تعزوه دراسة للأمم المتحدة إلى تراجع معدل الولادات وتحسن الظروف المعيشية، خاصة في الدوال الصناعية المتقدمة.

  • Senioren Paar am Bahnhof (Foto: Gina Sanders)

    بالصور: ارتفاع معدل عمر الإنسان

    حياة طويلة

    قبل مائة عام، كان من النادر أن يبلغ المرء عقده السابع. أما اليوم فبات من الطبيعي أن نصادف متقاعدين تجاوزوا السبعين وبصحة جيدة، ومنهم رؤساء حكومات ومدراء شركات عالمية.

  • Alt Fit Walken Wandern Aktiv

    بالصور: ارتفاع معدل عمر الإنسان

    صحة جيدة

    تحسن المستوى الصحي للمسنين اليوم يعود بالأساس إلى التطور الطبي وإلى تحسن الظروف المعيشية. وهذا ما أخذ ينتشر أيضاً في الدول النامية، حيث يعيش عدد كبير من المسنين.

  • Mutter mit Kleinkind vor einem Notebook (Foto: Fotowerk - Fotolia.com)

    بالصور: ارتفاع معدل عمر الإنسان

    المرأة العاملة

    ويبدو أن ظاهرة شيخوخة المجتمع ستدوم لسنوات أخرى، نظراً لأن الأسر الشابة لا تريد إنجاب سوى طفل أو اثنين على الأكثر. ولأن النساء اليوم يتطلعن إلى استقلال مادي، ومن ثم يجمعن بين تربية الأطفال والعمل، فإنهن عادة ما يكتفين بطفل أو اثنين.

  • Mädchenschule in Herat Afghanistan (Foto: DW/H. Hashemi)

    بالصور: ارتفاع معدل عمر الإنسان

    تعليم الفتيات

    اليوم ترسخ في أذهان الأمهات أن التعليم هو الطريقة الأفضل لضمان حياة كريمة لأطفالهن. ولهذا بدأت نساء إفريقيا مثلا، تفضل الاستغناء عن مساعدة الطفلة البكر لهن في تربية الأطفال الصغار، حتى تستطيع كباقي أخواتها مواصلة التعليم. وهذا بدوره يدفع الأمهات إلى الاكتفاء بعدد أقل من الأطفال.

  • Senioren in Mali (Foto: AFP)

    بالصور: ارتفاع معدل عمر الإنسان

    نظام تقاعد سيء

    عادة ما تفتقر الدول النامية إلى نظام تقاعد ونظام اجتماعي ثابت، وإذا ما هبطت نسبة الولادات، فإن نسبة المسنين سترتفع بشكل كبير جداً. ولهذا باتت تلك الدول مطالبة بتطوير أنظمة التقاعد، لتوفير حياة كريمة للمتقاعدين.

  • Eine Altenpflegerin mit Seniorin (Foto: Kzenon)

    بالصور: ارتفاع معدل عمر الإنسان

    المتقاعدون في ألمانيا

    وحتى في ألمانيا، التي تعد من بين أقوى اقتصاديات العالم، بات المتقاعدون مهددون بالفقر، فمعاشهم لم يعد يكفيهم لسد متطلبات الحياة.

  • Bettlerinnen in Lettlands Hauptstadt Riga. (Foto: IMAP)

    بالصور: ارتفاع معدل عمر الإنسان

    الفقر في الشيخوخة

    وفي مناطق أخرى في العالم يُجبر المسنون على التسول لتوفير لقمة العيش، والملاحظ أن النساء أكثر من الرجال عرضة لذلك. وهناك من قضى حياته يزرع الحقول، وبعد بلوغ سن التقاعد لم يجد قوت يومه.

  • Rentenproteste: Ein Mann schlägt einen Polizisten in Nicaragua. (Foto: Reuters)

    بالصور: ارتفاع معدل عمر الإنسان

    ثورة المسنين

    ولهذا يخرج المسنون حول العالم في مسيرات للمطالبة بمعاش يضمن حياة كريمة. وفي نيكاراغوا مثلاً طالبوا بتحديد مبلغ تسعين دولاراً أمريكياً كحد أدنى لمعاش التقاعد.

  • Ein alter Mann in Bangladesh verkauft Bananen. (Foto: AFP)

    بالصور: ارتفاع معدل عمر الإنسان

    تغيير مفهوم التقاعد

    فيما تطالب الأمم المتحدة دول العالم بتوفير عمل مناسب للمسنين ويراعي تقدمهم في السن. بمعنى أنه يجب تغيير مفهوم التقاعد، من فترة لا إنتاج إلى فترة عمل تُراعى فيها خصائص المسنين، وقد نجح بعضهم بالفعل في بناء مشاريع جديدة في فترة التقاعد.

    الكاتب: كريستيان إنياتزي/ و.ب


مختارات

بالصور: ارتفاع معدل عمر الإنسان

سُجل ارتفاع ملحوظ لمعدل عمر الإنسان في العقود الأخيرة. وإذا كانت نسبة البالغين 65 عاما حول العالم قد قاربت عن 8 بالمائة عام 2010، فمن المنتظر أن تبلغ 15.6 بالمائة بحدود عام 2050، حسب توقعات الأمم المتحدة. (11.07.2013)  

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